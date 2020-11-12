2020双十一成绩单公布；男子给网恋女友转账32万见面后报警；恺英网络实控人4.61亿股被冻结

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2020双十一成绩单公布；男子给网恋女友转账32万见面后报警；恺英网络实控人4.61亿股被冻结

2020-11-12 08:17 · 稿源：站长之家
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2020双十一成绩单

今日凌晨，天猫、京东等电商平台陆续公布了双十一战报。

京东方面，11月1日0时至11月11日23:59，京东双十一累计下单金额突破2715亿元，期间累计售出超3亿件新品。

天猫方面，11月1日至11月12日0:00，天猫双十一累计总交易额达4982亿元，同比增长26%。450个品牌成交额过亿，105个产业带成交额过1亿元，实时物流订单量突破22.5亿单。

天猫

男子给网恋女友转账32万见面后报警

近日，湖南株洲一小伙报警称，自己通过游戏与一女子网恋，半年时间前后转账共32万元，见到真人后，发现与照片并非同一人，并且女子不愿意退钱。

警方称，两人在网上交男女朋友，通过玩QQ炫舞认识，之后就加微信QQ。女方经常在朋友圈发一些美女的照片，让男方误认为就是她本人。女方和男方确认男女朋友关系之后，就以各种理由找男方要钱，其中有一个受害人被骗超31万。该男子发现这位女子不对劲，一直不愿意和自己见面，就报案了。

据悉，同时与该女子网恋的男性还有两人，该女子一共涉嫌诈骗超40万元。

目前，案件还在进一步侦办中。

QQ截图20201111201935.jpg

恺英网络实控人4.61亿股被轮候冻结

昨日晚间，恺英网络发布公告称，公司实际控制人王悦所持有的公司股份累计被冻结的数量为4.61亿股，占其所持股份数量的100%，占公司股份总数的21.44%，累计轮候冻结数量为23.83亿股，占其所持股份数量的516.21%，占公司股份总数的110.69%。

去年5月，恺英网络发布公告称，公司收到王悦的家属送交的《告知函》，其家属称近日收到上海市公安局的《拘留通知书》，王悦因涉嫌操纵证券市场罪被上海市公安局刑事拘留。王悦已不再担任公司任何职务，王悦被拘留事件未对公司正常运营产生影响。

去年6月，恺英网络表示，王悦因涉嫌操纵证券市场罪，经上海市人民检察院批准，已被上海市公安局正式逮捕。

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