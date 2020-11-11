双十一是腾讯生日 腾讯：鹅厂22岁生日快乐

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双十一是腾讯生日 腾讯：鹅厂22岁生日快乐

2020-11-11 13:59 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月11日 消息:今日，各大电商平台的双十一大战正在如火如荼的进行中，然而又有谁能想到在这样一个电商大庆之日，也是腾讯的生日。

今日，腾讯官方正式宣布，今天是鹅厂22岁生日。

QQ截图20201111140121.jpg

不少网友表示，自己奇怪的知识增加了。

资料显示，深圳市腾讯计算机系统有限公司成立于1998年11月11日，由马化腾、张志东、许晨晔、陈一丹、曾李青五位创始人共同创立。是中国最大的互联网综合服务提供商之一，也是中国服务用户最多的互联网企业之一。

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