双十一是腾讯生日 腾讯：鹅厂22岁生日快乐

站长之家（ChinaZ.com）11月11日 消息:今日，各大电商平台的双十一大战正在如火如荼的进行中，然而又有谁能想到在这样一个电商大庆之日，也是腾讯的生日。
今日，腾讯官方正式宣布，今天是鹅厂22岁生日。
不少网友表示，自己奇怪的知识增加了。
资料显示，深圳市腾讯计算机系统有限公司成立于1998年11月11日，由马化腾、张志东、许晨晔、陈一丹、曾李青五位创始人共同创立。是中国最大的互联网综合服务提供商之一，也是中国服务用户最多的互联网企业之一。
站长之家（ChinaZ.com）11月11日 消息:今日，各大电商平台的双十一大战正在如火如荼的进行中，然而又有谁能想到在这样一个电商大庆之日，也是腾讯的生日。
今日，腾讯官方正式宣布，今天是鹅厂22岁生日。
不少网友表示，自己奇怪的知识增加了。
资料显示，深圳市腾讯计算机系统有限公司成立于1998年11月11日，由马化腾、张志东、许晨晔、陈一丹、曾李青五位创始人共同创立。是中国最大的互联网综合服务提供商之一，也是中国服务用户最多的互联网企业之一。
今年的双十一也是热闹非凡，各大平台纷纷摩拳擦掌，祭出优惠，抢占用户。一向隔岸观火的腾讯，也加入了这场混战。
各位“尾款人”是不是还陷在剁手的余韵中没有回过神呢？今年双十一被誉为史上最长双十一，11月1号就进入双十一提前购环节了，有人薅羊毛上瘾，囤的东西可能到明年都用不完，有人克制冷静，货比三家，再抄抄别人的购物清单，需要的直接带走。本期文章笔者将为大家整理几款双十一必备的手机配件清单，助你下一波双十一活动不踩雷！1、Nank南卡无线充电宝POW2综合评分：98分产品亮点：自带隐形观影支架网红Nank南卡无线充电宝自推出以
颈挂式蓝牙耳机绝对是近几年运动健身听歌的利器，对比有线耳机，颈挂式蓝牙耳机凭借其便捷性深受不少运动爱好者的喜爱。再者，随着近几年蓝牙无线技术的快速发展，现在颈挂式蓝牙耳机的音质和蓝牙传输的稳定性已经得到了质的飞跃。不过蓝牙耳机哪个品牌更值得买？还是一起看看目前双十一颈挂式蓝牙耳机的最新排名情况吧。1.NANK南卡S2游戏蓝牙耳机售价：249元蓝牙协议：Aptx-ll，Aptx-hd、aptx、AAC，SBC防水等级：IP55级续航时间?
一、二、三，上链接!全网最低价。以上话术，只要你打开过淘宝、抖音、快手或是任意一个其他直播平台，应该都很熟悉，俨然已经成为一种肌肉记忆。
2020年双11，比往常都来得早了些。李佳琦、薇娅通过一晚引导GMV近70亿，直播间观看人数双双破亿，日收入预估6-8亿而频频登上各平台热搜。
双十一的列车满载着琳琅满目的商品向我们驶来，各大商家都在绞尽脑汁、使出浑身解数参加双十一的预热活动，积极进行商品活动推广。购物节的氛围已然是热火朝天了!而双十一的浪潮席卷而来，免不了会造成一些非理性消费，大家本着“不买等于亏”的理念大肆购物，甚至很多人不会考虑商品的实用性。那么小编今天本着高实用性、高性价比的原则，为您盘点一下双十一的必入好物。在奔波忙绿的社畜生活中，我们大多数从事办公室工作的人都?
"别人月薪7万，我年薪7万，别人年终纠结现金还是期权，我年终纠结是不是会被裁员……"同样都是程序员，为什么差别这么大?也许看看消费账单你就有答案。腾讯课堂大数据显示，IT·互联网已经成为平台上付费占比最高的课程类目。程序员的学习热情也在不断提升，程序员单次平均学习时长在20分钟左右，人均学习花费投入超过200元。其中，女性程序员在过去三年间增长了近70%，平均投入是男性的1.5倍，正在挑战男性在这一领域的垄断
我们日常的运动基本上就是跑步居多了，所以我们经常可以看到傍晚公园，街道上很多有人都在夜跑，既为了锻炼身体，也为了放松压力。虽然运动可以放松压力，但同时也会疲倦，所以很多人就会使用挂脖蓝牙耳机来听听歌，来消除运动带来的疲倦感。今天我就分享几款很好地运动挂脖蓝牙耳机，希望对你各位有用。一、NANK南卡S2游戏蓝牙耳机售价：249元蓝牙协议：Aptx-ll，Aptx-hd、aptx、AAC，SBC防水等级：IP55级续航时间：12H一句话点评
我们日常的运动基本上就是跑步居多了，所以我们经常可以看到傍晚公园，街道上很多有人都在夜跑，既为了锻炼身体，也为了放松压力。虽然运动可以放松压力，但同时也会疲倦，所以很多人就会使用挂脖蓝牙耳机来听听歌，来消除运动带来的疲倦感。今天我就分享几款很好地运动挂脖蓝牙耳机，希望对你各位有用。一、NANK南卡S2游戏蓝牙耳机售价：249元蓝牙协议：Aptx-ll，Aptx-hd、aptx、AAC，SBC防水等级：IP55级续航时间：12H一句话点评
苹果iPhone12系列手机在10月23日正式发售，在发售的前几天线下门店十分火爆，甚至在不少苹果直营店都出现了排长队体验的情况。不少人考虑在双十一期间购买iPhone12，那么在双11期间iPhone12会降价吗，苹果官方会推出优惠活动吸引用户吗，我们来一起看下吧。
京东宣布了今年双11的促销计划。第二天，10月20日，天猫紧随其后也发布了双11的打折计划。相比京东和天猫，苏宁甚至早在9月28日就宣布了提前启动双11大促。此外，拼多多、抖音、快手、严选纷纷开始为自家双11造势。
苹果iPhone12在10月23日将正式发售上市，今年iPhone12比往年推迟了一个月时间上市，但价格上比往年上涨了一些，于是不少人考虑在双十一期间购买iPhone12，那么在双十一的时候iPhone12会降价吗，降级幅度是多少呢，我们来一起了解下。
双十一第一轮活动也已经结束了，很多剁手的小伙伴们也陆陆续续收到了自己买的东西了，例如今天要和大家聊聊的充电宝。充电宝在双十一的时候也是很受很多小伙伴的选购的，今天整理了双十一前三天充电宝的销量排行榜，和大家分享一下充电宝如何选购，为大家下一波双十一推荐几款！1、Nank南卡无线充电宝POW2要说现在市面上卖得好的无线充电宝应该非网红Nank南卡充电宝莫属了，近期NANK南卡充电宝被各大媒体 评为时尚充电宝代表品牌，
如果你苦恼于头戴式耳机的不易携带收纳，担心真无线耳机容易不慎丢失，那么颈挂式蓝牙耳机会是你很好的选择。颈挂式蓝牙耳机在不使用的时候可以自然垂置胸前，它的重量一般基于头戴式和真无线之间，不会给我们的脖颈带来很重的负担。基于颈挂式蓝牙耳机的构造，相对于头戴式和真无线耳机，它的麦克风离嘴巴最近，拾音效果更好，更容易有清晰的通话效果。市面上的颈挂式耳机也非常多，读者整理了多款不错的颈挂式耳机，推荐给大家。
相信有不少手游玩家都想在双十一升级一下自己的手游设备，以便迎接未来对硬件性能要求更高的手游大作。今天要为大家推荐的这款游戏手机是由黑鲨科技与腾讯游戏联合打造的旗舰级游戏手机产品——腾讯黑鲨游戏手机3，它不仅拥有今年最顶级的硬件性能配置，同时得益于黑鲨与腾讯的合作，双方更是针对玩家游戏体验进行软硬件结合的整体优化，它将为您带来更加出众的手游体验。而此刻更是入手黑鲨 3 的最好时机，恰逢双十一大促，腾讯黑
手游已然成为了人们日常生活中比不可少的娱乐消遣方式，特别是很多男生都喜欢带着小姐姐一起玩游戏。不仅可以展现自己成熟的有戏技巧，更可以博得女神的喜爱。如果可以拥有一款可以实现低延时高保真的蓝牙耳机，就可以祝你一臂之力，可以清晰地听到游戏过程中的各种声音，从而更好的判断对手的位置。双十一就给大家推荐几款款低延时游戏蓝牙耳机。一、Nank南卡lite Pro蓝牙耳机售价：399元蓝牙协议：Aptx，AAC，SBC防水等级：IP55?
挂脖式蓝牙耳机绝对是近几年运动健身听歌的利器，对比有线耳机，挂脖式蓝牙耳机凭借其便捷性深受不少运动爱好者的喜爱。再者，随着近几年蓝牙无线技术的快速发展，现在挂脖式蓝牙耳机的音质和蓝牙传输的稳定性已经得到了质的飞跃。不过蓝牙耳机哪个品牌更值得买？还是一起看看目前挂脖式蓝牙耳机的最新排名情况吧。1.NANK南卡S2游戏蓝牙耳机售价：249元蓝牙协议：Aptx-ll，Aptx-hd、aptx、AAC，SBC防水等级：IP55级续航时间：12H一
近日，一名月薪 3000 的女生花费 9 万元在腾讯课堂购买网课的新闻登上热搜，引发了网友对终身学习的讨论热潮。为此，腾讯课堂在官方微博推出双十一寻找“幸运鹅”活动，将挑选一位幸运网友送出腾讯总部游学offer以及最新款iPhone12、包含近千节优质免费网课的畅学卡、十大腾讯产品会员礼包等豪华大奖，为其量身定制从职场装备到技能学习，再到大厂游学的全方位学习福利，帮助“幸运鹅”终身学习成长，持续升值。腾讯总部免费游学 ?
2020年天猫双十一活动从10月21日就开始了，今年的双十一比往年增加了三天，其中第一波活动在11月1日-11月3日就开始，可以支付第一波的尾款，第二波尾款支付时间为11月11日，那么今年的预售和双十一当天的活动价格是否一样呢，以下我们来看下今年天猫双十一活动介绍。
双十一终极决赛即将开启，这一局，“销量为王”未必全胜。
丁磊很有耐心，网易各条业务线虽然不是行业翘楚，有了小而精的模式，稳扎稳打，倒也自在快活。可双十一节骨眼儿上，往日并不扎眼的网易严选突然成..
我国信创产业的提速发展，不仅是助推经济升级的新动能，更是保护国家信息安全的新屏障。云计算作为国家信息化建设的关键链条，融入信创生态的重要..
魔兽世界在11月11日这天也开启了在线的更新修正，其中修复了很多关于任务以及世界事件的bug，下面就来为大家详细的介绍一下。..
一年一度的买买买，正式开启了预热模式，双 11 的羊毛，爱囤货的宝妈们肯定不能错过~都想着帮宝宝多囤一些“口粮”~虽然精明宝妈们都想买的划算、..
今日，斗鱼发布了截至2020年9月30日的第三季度财报。财报显示，斗鱼第三季度净营收为人民币25.465亿元，同比增长37.0%。净利润为人民币5960万元..
企查查信息显示，近日，哔哩哔哩关联企业上海幻电信息科技有限公司新增多条商标申请信息，商标名称为“呵呵呵”，目前状态为商标申请中。..
北京时间1 1 月 11 日，腾讯体育宣布与WSC Sports达成合作，根据合作内容，WSC Sports将对腾讯体育目前所拥有的各大版权赛事提供比赛剪辑、创意类..
宁美电竞女神联盟全员集结双11期间，宁美吹响电竞女神联盟集结号角，整合电竞资源，连续六天，召唤了六名来自不同游戏世界的电竞女神。值得一提的..
游戏直播平台斗鱼（NASDAQ：DOYU）公布了2020年第三季度财务报告，斗鱼在Q3总营收25.5亿元，同比增长37.0%；非美国通用会计准则下，录得净利润987..
2020 年 11 月 11 日，由广州市番禺区人民政府、中国信息通信研究院、中国人工智能产业发展联盟、广州大学城管理委员会等单位共同组织举办的 2020..
11 月 11 日，贝壳找房联合创始人、CEO彭永东在 2020 新经纪峰会上提出“新经纪品质观”，并宣布全面升级贝壳仲益互助计划。会上，彭永东通过 8 个..
2020年天猫双十一活动的时间从原本的双十一当天变成了现在的4天，而在“11月11日”之后，一般还会有返场活动，那么今年的返场活动时间是什么时候，..
在今年京东11. 11 零点抢购活动中，尾款人成功上演11. 11 全球热爱季版的速度与激情：仅 10 分钟，华为手机成交额同比增长超100%，华为Mate40 系列..
近日，广东开展打击“两卡”专项行动以来，有2421人因出售出租出借银行账户、个人银行卡等失信行为被惩戒，他们将受到5年内只能使用现金消费，不能..
对于有心建设网站的站长，为了更好地服务网站用户及增加网站的收录及权重，需要比较高频率地丰富网站的内容。这样就需要借助各种采集工具来采集所..
今年双十一的提早开始，开启了新常态时期的又一轮购物狂潮。几大电商平台的数据，证明了本次双十一来得“更加猛烈”，仅11日凌晨几小时后，各电商..
2020年11月4日，由Digicert主办的“2020年亚太区合作伙伴会议”圆满落幕。受今年疫情因素影响，本次会议采用线上模式举办，Digicert CEO John Mer..
11月11日消息，从11月1日0点到11日14点26分，京东11.11全球热爱季累计下单金额突破2431亿元，再一次创造了纪录。数据显示，11日零时至10时，京东超..
11月11日消息，据国外媒体报道，美国太空探索技术公司SpaceX已经获得加拿大监管机构的批准，可在该国境内提供星链卫星互联网服务。此前，在10月底..
11月11日消息，根据便利连锁店便利蜂发布的“双十一”热餐售卖情况显示：相比之前，蔬菜类当天相对更畅销；男生们平时吃热餐爱搭配的无糖饮料或软..