双十一是腾讯生日 腾讯：鹅厂22岁生日快乐

双十一第一轮活动也已经结束了，很多剁手的小伙伴们也陆陆续续收到了自己买的东西了，例如今天要和大家聊聊的充电宝。充电宝在双十一的时候也是很受很多小伙伴的选购的，今天整理了双十一前三天充电宝的销量排行榜，和大家分享一下充电宝如何选购，为大家下一波双十一推荐几款！1、Nank南卡无线充电宝POW2要说现在市面上卖得好的无线充电宝应该非网红Nank南卡充电宝莫属了，近期NANK南卡充电宝被各大媒体 评为时尚充电宝代表品牌，