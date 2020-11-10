“双十一”首日全国海关验放跨境电商进出口清单破2500万票

91 年的李女士现在是广东某科创公司的老板，李女士在创业中表现出来的大数据思维和商业思维让她成为了同行中的佼佼者，称她为 90 后成功女企业家一点也不为过。2015 年，研究生毕业的李女士入职了一家电商公司，主要负责产品的线上销售工作，就这样，朝九晚六的日子过了两年。所以是什么原因，让李女士起了创业的念头呢？“我的第一份工作干了两年多，到了疲倦期我就开始思考，如果这辈子我都这样打工上班的话，人生是否太过于平庸