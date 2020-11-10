“双十一”首日全国海关验放跨境电商进出口清单破2500万票

据国是直通车消息，海关总署 10 日公布的数据显示， 11 月 1 日全国海关共验放跨境电商进出口清单2513. 65 万票，其中进口清单2077. 69 万票，出口清单435. 96 万票。
据国是直通车消息，海关总署 10 日公布的数据显示， 11 月 1 日全国海关共验放跨境电商进出口清单2513. 65 万票，其中进口清单2077. 69 万票，出口清单435. 96 万票。
小张，广东某电子产品研发企业的一名营销总监，同时也是入门跨境电商不足三年的小白。自入职以来，小张主要负责公司产品在国内的网络营销及运营，短短两年内，小张就凭借雄厚的知识底蕴及长期的经验累积帮助公司迅速打开了国内市场，同时，小张也顺利升职为营销总监。升职后的小张充满雄心壮志，以一个部门主管的角色开始安排和指导工作，心底里希望所有的事情都能按照他的预期去开展。而随着国内传统电商市场趋于饱和，平台流量红
今年的疫情，导致我国传统外贸企业受到严重冲击，而跨境电商的逆势上扬让不少企业红了眼，各路人马均跃跃欲试，开始盘算着试水跨境电商的可能性。对于中小企业来说，想成功打通跨境电商的“任督二脉”还是有一定难度的。相比传统外贸拼的是价格和服务，跨境电商更注重企业是否可以挖掘和满足消费者的喜好。如何才能“对症下药”，捕获海外消费者的芳心呢？这就需要企业从头制定一套完整的海外运营方案。由于自建跨境电商运营团队?
近半年来，随着国内疫情逐步消退，跨境电商零售出口市场陆续复苏。根据海关总署披露的数据显示:今年上半年进出口总额增长26.2%，出口增长28.7%。
2020 年 10 月 30 日，由杭州市余杭区商务局和杭州跨境电商综试区联合举办的“余杭跨境电商产业发展座谈会”在余杭区市民之家商务局会议室召开。参加座谈会的有来自杭州综试办产业发展部部长梅金品、杭州综试办外联宣传部副部长陈健、杭州综试办管理服务中心周晨霞、杭州综试办管理服务中心张易舟等相关部门领导，亚马逊、全球速卖通、eBay、Shopee等诸多国际跨境电商平台代表以及新鹰户外、道器信息等十余家外贸电商企业代表，同?
91 年的李女士现在是广东某科创公司的老板，李女士在创业中表现出来的大数据思维和商业思维让她成为了同行中的佼佼者，称她为 90 后成功女企业家一点也不为过。2015 年，研究生毕业的李女士入职了一家电商公司，主要负责产品的线上销售工作，就这样，朝九晚六的日子过了两年。所以是什么原因，让李女士起了创业的念头呢？“我的第一份工作干了两年多，到了疲倦期我就开始思考，如果这辈子我都这样打工上班的话，人生是否太过于平庸
2020 年 10 月 14 日是深圳经济特区建立 40 周年。深圳自 1980 年成立以来，以举世瞩目的“深圳速度”一跃成为了经济总量位居亚洲前五的现代化科技大都市。深圳 40 周年之际，根据《关于推动电子商务加快发展的若干措施》通知显示，深圳市将加快打造大型电子商务平台，大力推进电子商务应用，强化跨境电商发展优势，充分发挥跨境电商作为外贸发展新引擎的作用。在 40 年乘风破浪的路上，深圳抓住了国际电子商务兴起的机遇，大力推?
随着近年来全球经济融合不断深化，跨境电商作为全球产业转移和资源全新配置中的重要一环，其发展优势日渐明显，几年来一直呈现几何式的增长，这不仅为中小企业走向全球提供了全新方向，更为我国经济走向全球开辟了渠道。在这个过程当中，科学技术发展成为了经济全球化的动力，跨国公司全球贸易和投资是经济全球化的载体，全球产业转移和资源重新配置是经济全球化的主要内容，这也意味着跨境电商在全球化进程中扮演着重要角色。经济
经济全球化是世界发展的大趋势，而今年在全球范围内爆发的疫情，让中国在推动全球化方面的作用加强，逐步成为了推动全球化总体发展的中坚力量。越来越多的中国企业朝着国际市场进军，跨境电商也在此成为更多企业走海外的线上通道。从市场观察中发现，如今不再只有大型企业才可以大步流星的走出国门，很多中小企业也搭上了时代的快车，成为了快速增强“中国智造”国际影响力的主力军。有些人可能会质疑，中小企业连国内的脚跟都没站
2020年10月30日，由深圳市跨境电子商务协会主办的“携手亚马逊全球开店，决胜2021——深圳站”在深圳维也纳酒店举办。本届展会以 “亚马逊平台全球开店”为主题，集合了企业购、品牌抢注、财税合规、跨境物流等多方面跨境卖家关注的经营热点话题，邀请了亚马逊官方、境内多家银行以及跨境服务商出席，其中跨境收款平台CoGoLinks（结行国际）首次在跨境电商相关活动中精彩亮相。此次展会也吸引了近千名跨境领域专业人士参与。（图为
在社会发展新时期，“中国制造”已从过去依附世界市场逐渐转化为影响甚至代表世界市场的一级力量，与全球经济市场的关系正发生全面而深刻的变化。国际贸易形势因为今年疫情的影响变得更加不稳定，走向越发不明朗。如何在变化莫测的国际经济形势中谋求发展寻求突破，不少企业都在主动或者被迫的寻求解决方案，而全球新冠疫情第二次发作的序幕已经拉开，考验难度进一步加剧。虽然疫情在全球蔓延制约了外贸行业整体发展进程，但因中?
随着今年新冠疫情在世界范围内大爆发，全球经济面临巨大挑战和危机。凡事都有两面性，在经济普遍下滑的大背景之下，虽然很多行业面临经受了前所未有的寒冬，但是，疫情催生了线上经济发展，比如跨境电商就迎来了跨越式发展。据相关统计显示，2020年前三季度跨境电商的增长率均突破十位数，并呈现几何式的增长。跨境电商近年增长迅速，未来前景可观随着一带一路等全球性经济政策的实施，中国在国际上的地位和影响力与日俱增，这也直
据证券时报报道，从币圈业内人士获悉，OKEx实控人徐明星已被警方带走，而OKEx可能涉嫌跨境洗钱，“因为通过虚拟货币大额跨境转账，是一定要通过徐明星协同操作才能完成的。”
双十一将至，抖音全面的布局是否能够在此次购物节中崭露头角，我们拭目以待。
匀思电子商务有限公司了解到， 2019 年全国电子商务服务平台交易额已达34. 81 万亿元。截至 2020 年 6 月，中国网民规模达9. 40 亿，较 2020 年 3 月增长 3625 万，互联网普及率达67.0%。据不完全统计， 2019 年社交电商从业规模达 4800 万人，从业人数同比增长58%；今年上半年互联网数据服务收入同比增长44.3%。势头迅猛的电商新业态正引领整个电商行业走向更蓬勃的发展阶段，电商在未来几年将保持较高的增长态势。 “小电商”推?
互联网时代有两个最大的幻觉:其一是可以砍掉中间商，其二是可以打破信息不对称。回过头去看，当初那些号称要砍掉中间商的互联网平台，如今大都摇身一变，自己成了最大的中间商。
我隐隐觉得，最近5-10年，营销领域正在迎来一个大的变局，这个变局就是营销越来越走向科学。营销走向科学的路径有2个。
随着互联网技术的不断发展和网速的不断提高,电子商务的步伐不会放缓。而电子商务想要实现持续性发展,不仅仅要依靠个人消费水平提升带来的销售额增长,还要有成熟的线上购物模式,不断革新的交易模式,智能化的操作平台以及社交媒体、内容电商和其他渠道的整合。新商云电商平台在5G互联网时代,结合大数据分析技术,通过对商品,消费者习惯行为等进行分析,帮助用户实行智能化营销。结合微信平台的社交性,为用户打造多渠道微信商城系统,通?
导语:电商的前景依然光明，直播电商一直是电商中被给予厚望的一种营销方式，直播电商创造的超级流量带动破万，破亿的销量一直在持续而快速地增长着。2020 年直播电商翻倍逆势增长冲破“万亿”市场据淘宝直播榜单数据展示， 10 月 20 日薇娅和李佳琦在双十一预售日直播总销售额分别录得32. 21 亿元和33. 27 亿元，总额逼近 70 亿元，销售定金超 10 亿元。据业内人士预计直播电商到 2021 年可以冲破到 12012 亿元。作为上半年抗疫，?
2020年11月02日，北京——今天，第七届亚马逊“海外购物节”正式进入11.11阶段，亚马逊海外购全面集结亚马逊美国、英国、日本和德国四大海外站点全品类好物好价，通过全球同步的新品首发、连续8场超级品牌日和专为中国消费者定制近30场低至5折的优惠活动，倾力奉上一场汇聚逾3000万海外正品与超过48万国际品牌的跨境网购盛宴。在11月10日至12日“巅峰时刻”，亚马逊海外购还将利用大数据技术推出“11.11实时销售榜单”与“美英日德
9 月 23 日起，内地全面恢复办理赴澳门旅游签注，持有效出入境证件的旅客持 7 天内有效核酸检测阴性结果证明，并申领“粤康码”，凭“粤康码”绿码即可自由通关。这意味着澳门旅游全面恢复开放。实际上，今年 5 月起，“粤康码”与“澳门健康码”互认系统便正式启用。自 7 月 15 日起，两地居民通关可免除 14 天医学观察期，持粤康码通关凭证以及有效核酸检测阴性结果正常通关。系统启用以来，持健康码通关凭证通关人员累计超 900
11月10日，北京知识产权法院就两起阿里巴巴集团控股有限公司（以下简称“阿里巴巴”）与北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司(以下简称“京东”)有..
【TechWeb】11月10日消息，今日有消息称朴新教育将剥离网校业务，并由跟谁学全面接管，以确保原有学员可以一如既往地获得高质量的教学和服务。就此..
DoNews 11月10日消息（记者 程梦玲）第三方收视率监测公司酷云实时数据显示，截至11月10日20:12，东方卫视2020猫晚直播在34城一线核心城市关注度率..
双十一终极决赛即将开启，这一局，“销量为王”未必全胜。..
今年天猫双11“抢先购”遇上周末，数亿“尾款人”不仅忙着清空淘宝购物车，也带火了线下消费。..
拼多多百亿补贴专区中的iPhone12正式开售，据百亿补贴苹果专场页面显示，iPhone12劵后价为5699元起。在产品购买页面中，64GB补贴价格为5999元，12..
据报道，苹果AirPods的关键组装商立讯精密（Luxshare）正试图提前打入iPhone制造领域，此举得到了苹果的支持，这样会挑战竞争对手富士康在iPhone供..
正值大家放松警惕的时候，范禹与霜波暗中策划的一次断网突袭即将拉开序幕。..
天猫双11第二波即将开启，大批品牌和商家正摩拳擦掌，积极备货补货。..
2020年11月10日晨，顺丰航空第61架新运力（B757-200F）完成改装，由成都顺利飞抵深圳宝安国际机场，正式入列顺丰航空全货机机队。这架B757-200F是..
11月10日消息，腾讯WeMap以“探新境、知未解、创未来”为主题，发布腾讯地图产业版。腾讯副总裁钟翔平在发布会上表示，产业互联网与未来城市的融合..
近日，福布斯中国推出了最新的30岁以下精英榜（30 Under 30），并选出了300位30岁以下活跃在中国各个领域的优秀青年。今年的入围条件是1990年1月1..
近日，抖音电商宣布预计到2020年11月底，旗下南阳，瑞丽，揭阳，东海，诸暨等10个玉石直播基地已全面建立质检物流一体化运营中心（以下简称质检物..
11月10日消息， 亚马逊云服务（AWS）宣布，AWS中国（宁夏）区域和AWS中国（北京）区域同时正式上线了两项全新的文件存储服务：Amazon FSx for Win..
11月10日消息，暴风集团发布公告称，公司股票于2020年9月21日进入退市整理期，截至2020年11月9日已交易30个交易日，退市整理期已结束。在退市整理..
11月10日消息，据上交所今日公告显示，财通资管花呗授信付款资产支持专项计划获受理，拟发行金额80亿元，发行人为重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司..
11月10日消息，近日，抖音电商宣布预计到2020年11月底，旗下南阳，瑞丽，揭阳，东海，诸暨等10个玉石直播基地已全面建立质检物流一体化运营中心（..
财通资管花呗授信付款资产支持专项计划获受理，拟发行金额80亿元，发行人为重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司，承销商/管理人为财通证券资产管理有限..
著作权法修正案草案三审稿10日提请十三届全国人大常委会第二十三次会议审议。草案三审稿加大对侵犯著作权行为的惩治力度，增加了法定赔偿数额下限..
终于，轮到快手。差不多的玩法，适合个人、小团队练手。说项目过时的，事在人为，问题不大。还有，很多朋友私信问2021匡扶会何时招募，打算11月月..