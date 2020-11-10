“双十一”首日全国海关验放跨境电商进出口清单破2500万票

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“双十一”首日全国海关验放跨境电商进出口清单破2500万票

2020-11-10 20:15 · 稿源：站长之家

据国是直通车消息，海关总署 10 日公布的数据显示， 11 月 1 日全国海关共验放跨境电商进出口清单2513. 65 万票，其中进口清单2077. 69 万票，出口清单435. 96 万票。


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