苹果自研芯片Mac发布后，谷歌、Facebook等应用不提供立即适配

站长之家(ChinaZ.com) 11月10日 消息:据appleinsider报道，包括 Facebook，谷歌等在内的许多主流应用开发商在 Apple Silicon Mac 发布时将不提供初始支持。

外界普遍预计，苹果将在明天发布首款搭载其自研处理器的 Mac。苹果一直在努力使开发人员加入新平台，但是一些较大的公司正在采取观望的态度。

由于 Apple Silicon Mac 运行的芯片与 iPhone 和 iPad 架构基本相同，因此 iOS 开发人员可以轻松地将其产品移植到新的 Mac 操作系统上。苹果还允许 iOS 和 iPadOS 应用开发商通过 Mac App Store 提供应用程序。

虽然Netflix和HBO等公司选择支持Apple Silicon Mac，但也有一些公司拒绝了。据报道，Facebook 并未计划提供其一众服务的本地版本，其中包括 Facebook，Instagram，WhatsApp 和 Messenger。同样，谷歌Gmail，谷歌地图和谷歌驱动器应用程序同样不提供支持。

苹果将在 App Store 中突出显示当前不提供 Apple Silicon 支持的应用程序，内容会显示为 " 专为iPad 设计。未经 macOS 验证 "。

值得注意的是，开发者可以随时选择发布应用程序以供审查，这意味着Facebook和谷歌应用程序的“缺席”可能是暂时的。