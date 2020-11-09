消息称软银集团进行董事会变动 将分开管理和运营

据媒体报道，软银集团进行董事会变动，将分开管理和运营，计划继续投资美国和中国的人工智能公司。
值得一提的是，软银集团今天发布了截至9月30日的2020财年第二季度财报。财报显示，软银第二财季来自可持续运营业务的净销售额为1.3506万亿日元（约合130.44亿美元），同期增长4.5%;归属于软银母公司股东的净利润6274.99亿日元(约合60.61亿美元)，上年同期净亏损7001.67亿日元。
据媒体报道，软银集团进行董事会变动，将分开管理和运营，计划继续投资美国和中国的人工智能公司。
值得一提的是，软银集团今天发布了截至9月30日的2020财年第二季度财报。财报显示，软银第二财季来自可持续运营业务的净销售额为1.3506万亿日元（约合130.44亿美元），同期增长4.5%;归属于软银母公司股东的净利润6274.99亿日元(约合60.61亿美元)，上年同期净亏损7001.67亿日元。
软银集团(TYO: 9984)今天发布了截至9月30日的2020财年第二季度财报。财报显示，软银第二财季来自可持续运营业务的净销售额为1.3506万亿日元(约合130.44亿美元)，较上年同期的1.2925万亿日元增长4.5%；归属于软银母公司股东的净利润6274.99亿日元(约合60.61亿美元)，上年同期净亏损7001.67亿日元。软银第二财季净利润远远超出分析师平均预计的1503亿日元。(作者/箫雨)
前不久，NVIDIA宣布与软银达成协议，将以400亿美元收购ARM，交易预计在未来12~18个月内完成。ARM作为英国最顶尖的科技公司，被日本人和美国人左手倒右手，自然心中不快。当地媒体在一份最新
10月15日消息，日经报道，日本通信运营商软银今日公布了Phone 12、iPhone 12 Pro的日本售价。新机将于10月23日正式上市，扣后最低5万5440日元（约合人民币3537元）。据悉，软银将于16日下午9时
软银集团正试图重建其作为创业公司投资者的声誉，该公司近期完成了几笔成功投资，包括在线房地产经纪公司贝壳找房成功完成的首次公开招股(IPO)。软银在去年11月对贝壳找房投资了13.5亿美元，后者在今年8月份上市。截至9月30日，贝壳找房股价较IPO发行价增长两倍，将软银所持股份价值提升至64亿美元，投资回报率达到375%。自9月30日以来，贝壳找房股价又上涨了20%。软银创始人孙正义(Masay
唯品会今日宣布，已任命百度和欢聚时代前高管鲁鹏俊为公司联席首席技术官（CTO）。
11月4日消息，据国外媒体报道，孙正义领导的软银集团，以投资了阿里巴巴、雅虎等公司出名，但他们的业务并不局限于投资，他们旗下的多家公司还涉足了电信业务，软银集团持股67%的软银公司，就是日本的电信运营商之一。作为日本重要的电信运营商，软银公司也在大力发展5G，他们在今年3月份就已在日本部分地区推出了5G商用服务。5G预计将主导未来十年移动通信的发展，而大力发展5G也需要大量的投资，软银公司也决定在未?
11月3日晚，上海证券交易所发布公告表示暂缓在上海证券交易所A股上市计划，随后在当晚，蚂蚁集团也发布公告，暂缓在香港联交所H股的上市计划。在蚂蚁集团发布暂缓上市公告后，11月4日上午，蚂蚁集团发布致投资者信，称深感歉意为投资者带来麻烦，承诺妥善处理好后续工作。
昨日晚间，上交所向蚂蚁集团发布公告称，近日，发生你公司实际控制人及董事长、总经理被有关部门联合进行监管约谈，你公司也报告所处的金融科技监管环境发生变化等重大事项。该重大事项可能导致你公司不符合发行上市条件或者信息披露要求。
10月22日消息，昨日，港交所官网显示，蚂蚁集团通过港交所聆讯，并公布了蚂蚁集团的聆讯后资料集（第一次呈交）。同一天，蚂蚁集团在科创板IPO注册获证监会同意。蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案，按照1：1的首发规模，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16.7亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11%。蚂蚁集团境外H股发行与A股发行同步进行，H股发行包括公开发行新股及向蚂蚁
据财联社报道，蚂蚁集团CFO韩歆毅表示，此前“美国国务院将蚂蚁集团纳入贸易黑名单”的报道不具事实基础，对蚂蚁集团不构成重大影响。
10月21日，蚂蚁集团更新招股意向书并公布上市发行方案：按照1： 1 的首发规模，蚂蚁将分别在A股和H股发行不超过16. 7 亿股的新股，A+H发行的新股数量合计不超过发行后（绿鞋前）公司总股本的11%。
11月3日晚间，上交所发布关于暂缓蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市的决定。随后，井贤栋连夜组织召开蚂蚁中高层会议，会议上提及到“暂缓”之后，保守估计蚂蚁重新上市的时间要被推迟半年左右。
【TechWeb】11月3日消息，上交所发布公告称暂缓蚂蚁集团科创板上市。随后，蚂蚁集团港股发布公告称，同时进行的H股于香港联合交易所有限公司主版上市亦将暂缓。公告内容显示，蚂蚁科技集团股份有限公司宣布其今天接获中国内地相关监管机构的通知，由于本公司实际控制人及执行董事长、总经理被监管约谈以及金融科技监管环境发生变化等重大事项事项，可能会使得本公司不符合相关发行上市条件，或者信息披露要求，因此决定暂缓本公司
在今日下午的网上路演上，蚂蚁集团表示，和美团不处在一个同竞争赛道，美团的竞争对手是饿了么。
蚂蚁集团于今日接到上海证券交易所通知，暂缓在上海证券交易所A股上市计划。受此影响，蚂蚁决定于香港联交所H股同步上市的计划也将暂缓。
GoogleCloud首席执行官ThomasKurian在周五向员工表示：在与政府机构确认之后，该公司并不会向美国海关和边境保护局（CBP）提供包括“虚拟边境墙”在内的争议技术。此前员工担心，该公司的人工智能等技术，或被用于该机构的执法过程。
东方集团创建于中国改革开放元年―― 1978 年，是一家大型投资控股型企业集团，集团公司全称为东方集团有限公司。 1978 年是中国改革开放元年，也是东方集团创建之年，多年来中国的改革开放取得了举世瞩目的成就，东方集团也伴随改革开放脚步不断发展、壮大。可以说，东方集团是中国改革开放的见证者、参与者、践行者、探求者、贡献者和受益者。1978 年，张宏伟于黑龙江创建东方集团。数十年来，东方集团创始人张宏伟励精图治、敢?
DoNews10月21日（记者 翟继茹）21日，证监会同意蚂蚁集团科创板首次公开发行股票（IPO）注册。早在2014年，马云就表达了阿里巴巴未能在A股上市的遗憾，当时他说“希望未来支付宝能够在A股上市”。6年后，蚂蚁集团成为中国互联网第一梯队中第一家在A股上市的公司。数据显示，目前美股市值前10的公司中，有包括“FAAMG”在内的共7家科技公司；港股市值前10的公司有4家科技公司，如阿里巴巴、腾讯等；而A股市值前10中，科技公司的数量
7月20日，蚂蚁集团官方宣布A+H上市计划，计划在科创板和港交所寻求同步发行上市。根据证监会官网最新信息，蚂蚁集团已于10月16日收到证监会有关其申请赴港上市的行政许可决定书，10月19日也就
今日，杭州市与蚂蚁集团签订战略合作框架协议，蚂蚁集团全球总部正式落户杭州，双方将聚焦产业发展、技术创新、业务应用、空间拓展、品牌建设五大重点领域。
今日，暴风集团发布公告称，公司股票于2020年9月21日进入退市整理期，截至2020年11月9日已交易30个交易日，退市整理期已结束。公司股票已被深圳证..
今日，福布斯中国发布了30岁以下精英榜。据悉，今年入选者中最小年龄为17岁，上榜者的平均年龄为27.9岁，艺术时尚、生活方式行业平均年龄最高为28..
11 月 9 日消息，掌阅科技今日发布关于股票交易风险提示性公告，公告显示，公司目前股价对应 2019 年业绩的静态市盈率为 91.51 倍，公司目前静态 ..
前几天，苹果已经宣布将会在11月11日凌晨两点召开新品发布会，其中基于ARM架构自研芯片的MacBook很可能会正式登场。有曝光称目前苹果正在开发三款..
近日有外媒报道称，明年三星将不再附送AKG有线耳机，取而代之的是一幅无线耳机。现在有报道称，苹果似乎也有这种想法。近日，有媒体报道称，苹果..
饿了么数据显示，11月7日立冬当天甜品饮料外卖消费同比去年接近翻番增长，而咖啡品类的年轻用户增长尤为显著。饿了么甜品饮品行业运营负责人张晗透..
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据晚点LatePost报道，阿里向斑马网络下达明确指标，其车载操作系统AliOS3 年内汽车装机量需要达 1000 万辆。 2016 年 7 月至 2019 年 9 月，Ali..
背靠中国一汽、东风汽车、长安汽车等车企，同时，又拥有阿里、腾讯两大巨头股东，T3出行（下文简称‘T3’）自从去年7月登陆南京之后，先后已经在武..
日前，辉瑞生物制药和京东健康共同宣布，基于此前多领域的合作基础，双方会在特应性皮炎和皮科创新药领域进一步深化合作。辉瑞旗下特应性皮炎创新..
今日，暴风集团发布公告称，公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将在2020年11月10日被 深圳证券交易所摘牌。..
近年来，随着城市交通的多样化发展，交通事故导致人财损伤的新闻屡见不鲜，特别是渣土车、公交车、大型运输车辆等大型商用车，甚至因为事故频发，..
根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是一种犯罪活动，是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准..
“还没发货”“爆仓”“慢”……这些关键词是前几年双十一电商大促物流状态的缩影,随着电商平台不断加大的优惠力度以及消费者对双十一认知更加深入..
今日，掌阅科技发布公告称，与字节跳动的进一步合作事宜目前尚未开展，未来推进进度存在不确定性。11月4日，掌阅科技发布公告宣布字节跳动旗下公司..
艾媒咨询近日发布的《2020年中国共享出行发展专题研究报告》显示,中国网约车市场规模稳步增长,2019年达3080亿元;2020年受疫情影响稍有下降,但也有..
罗永浩直播公司四成股权卖近6亿是怎么回事？11 月 8 日，做电缆的尚纬股份发布公告称，拟以5. 89 亿元的价格收购成都星空野望40.27%股权。成都星空..
近日，360公司创始人、董事长兼CEO周鸿祎在社交媒体发布了多段视频。在视频中，周鸿祎表示，自己每天都活在别人的世界里。因为自己的朋友圈有3000..
蔚来官方宣布，全国第159家换电站在乐清上线。日前，蔚来汽车联合创始人、总裁秦力洪还透露，蔚来计划明年在全国范围内布局300座以上的第二代换电..
前几天游戏圈传出一个悲伤的消息:烛龙的核心主创团队纷纷离职，这些从中国单机游戏最黑暗的年代一路坚守下来的人最后还是分道扬镳，中国单机游戏的..