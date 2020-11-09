消息称软银集团进行董事会变动 将分开管理和运营

11月4日消息，据国外媒体报道，孙正义领导的软银集团，以投资了阿里巴巴、雅虎等公司出名，但他们的业务并不局限于投资，他们旗下的多家公司还涉足了电信业务，软银集团持股67%的软银公司，就是日本的电信运营商之一。作为日本重要的电信运营商，软银公司也在大力发展5G，他们在今年3月份就已在日本部分地区推出了5G商用服务。5G预计将主导未来十年移动通信的发展，而大力发展5G也需要大量的投资，软银公司也决定在未?