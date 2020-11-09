消息称软银集团进行董事会变动 将分开管理和运营

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消息称软银集团进行董事会变动 将分开管理和运营

2020-11-09 17:24 · 稿源：站长之家

据媒体报道，软银集团进行董事会变动，将分开管理和运营，计划继续投资美国和中国的人工智能公司。

值得一提的是，软银集团今天发布了截至9月30日的2020财年第二季度财报。财报显示，软银第二财季来自可持续运营业务的净销售额为1.3506万亿日元（约合130.44亿美元），同期增长4.5%;归属于软银母公司股东的净利润6274.99亿日元(约合60.61亿美元)，上年同期净亏损7001.67亿日元。

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