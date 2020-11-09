vivo将在11月18日发布新系统OriginOS

今日，vivo宣布，将在11月18日发布新系统 OriginOS。
此前，vivo已宣布即将推出全新的OriginOS系统，而在今天vivo官方又对OriginOS做了解答，声称OriginOS是数字与真实世界的钥匙，以“我们”为生。按照vivo的说法，OriginOS系统的Barv
vivo今天宣布，耗时一年打造的全新系统即将发布，时间是11月19日。从vivo官方给出的公告看，这款新系统被冠以OriginOS名称，其号称 “历时一年精心打磨，以带来极致体验为追求”。
11月4日消息，据国外媒体报道，三星电子旗下的系统LSI业务部门计划明年向小米、OPPO和vivo供应Exynos芯片。如今，大多数中国一线制造商都依赖高通和联发科的处理器，但这种情况很快就会改变。据报道，在2020年初向vivo供应Exynos 980和880后，三星希望将其Exynos芯片技术提供给包括小米和OPPO在内的第三方手机品牌。外媒报道称，三星计划在2021年上半年为中国智能手机制造商的一些廉价智能手机提供Exynos系列处理器（A
据外媒报道，三星表示，将在2021年向小米、OPPO 和 vivo 供应 Exynos 系列处理器。
在5G时代，手机处理器越来越重要了，现在国内多数厂商都要依赖高通、联发科的5G处理器，不过这个情况很快就要改变了，消息称三星Exynos处理器明年也会进入小米、OPPO以及vivo公司手机中。大家
继苹果A14、华为麒麟9000之后，又一款5nm手机芯片即将正式上市了，不过并不是呼声极高的高通骁龙875，而是同样定位旗舰的三星Exynos 1080，官方宣布将于11月12日在国内发布，这是三星Exynos国内首场线下发布会。此前，三星Exynos官方微博曾放出了主题为 “激发创新进取 剑指 2030”的录播视频。视频中透露了下半年将会发布同样拥有旗舰级性能的三星Exynos 1080芯片。而此前有消息称，将首批搭载该芯片的也并不是自家的?
今天安兔兔数据库发现一款全新的SoC，通过架构来判断这将是三星要发布的Exynos 1080。这款SoC基于5nm工艺制程打造，采用了四颗Cortex-A78大核搭配四颗Cortex-A55小核，GPU为Mali-G78，这是全球
近日，中关村在线与三星Exynos品牌进行了特邀访谈。其中中关村在线总经理蔡小鹏与三星半导体中国研究所所长潘学宝以及中国三星半导体销售部王菲进行了友好访谈，一起探讨智能手机芯片的动态以及未来走向。本次访谈就Exynos品牌的未来展望，进行了深入的探讨。三星Exynos品牌名称的语意，很多人并不知道该单词的读法，并且将其叫做猎户座或者三星芯片，而Exynos究竟为何意义？潘学宝博士则给出了解释，Exynos是隶属于三星电子system
早些时候，有报道称三星正在为中国市场打造一款专属的Exynos1080芯片组。如果爆料靠谱的话，Exynos1080或在即将面世的Vivo智能机上首发。之后曝光的安兔兔基准测试成绩，更是表明它具有超越高通骁龙865+的实力。有趣的是，近日来自三星半导体的新消息称，三星电子或许也会在自家的GalaxyA系列中端智能机上使用Exynos1080。
按照惯例，每年第四季度又是一轮手机高端芯片的大换血。各家芯片厂商都在摩拳擦掌，希望能通过新一代产品抢先占领性能梯队的制高点，从而争夺更多的曝光度、客户和订单。今年当然也不例外，三星和华为即将推出最新的高端芯片Exynos 1080和海思麒麟9000。这两款产品的性能已然刷新了手机芯片天梯榜的最高记录，将高通骁龙865等旗舰芯片甩在了身后。根据安兔兔跑分记录，三星Exynos 1080的成绩为693600分，华为麒麟9000的成绩为69360
根据此前官方透露的消息，高通将于12月1日举行2020高通骁龙技术峰会，届时明年主流旗舰首选的全新5nm骁龙875旗舰平台将正式亮相。不过它并不会是唯一的王者，不出意外的话，三星也将于同期推出自家的全新5nm旗舰芯片——Exynos 1080。现在有最新消息，近日三星Exynos官微已开始正式为其进行预热。根据三星Exynos官方微博最新发布了主题为“激发创新进取 剑指2030”的视频，此次座谈会由三星电子系统LSI事业部携旗下移动
今年ARM发布了全新的Cortex A78，除了高通骁龙875、三星Exynos 2100有望搭载之外，三星Exynos 1080也会用。本周三星预告即将发布全新的旗舰处理器Exynos 1080，它是业界首款基于5nm制程打造的
10 月 10 日，泰国曼谷的Napattiga(娜帕蒂卡)又有一家旗舰店正式开业。与以往不同的是，这次Napattiga(娜帕蒂卡)对新店进行了改良和升级，除了产品展示基础上，还增加了产品体验区，娱乐区和休息区，乳胶产品普及区，为用户提供多元化了解真正泰国乳胶魅力的机会，给消费者带去高质量的体验赋予消费者更多的归属感。一、Napattiga(娜帕蒂卡)泰国曼谷central world big c旗舰店开幕2020 年在整体经济市场遭受重创，乳胶行业整体增速
三星Galaxy S21系列预计会在不同市场分别使用骁龙875或Exynos 2100，其中Exynos 2100为三星Galaxy S21首发。今天博主@i冰宇宙爆料，Exynos 2100首次采用Cortex X1超大核（高通骁龙875也将采用
在vivo举办的6G系列白皮书对外沟通会上，vivo通信研究院院长秦飞在vivo北京研发中心接受了凤凰网科技等媒体的采访。秦飞特别谈道，5G作为基础设施能力越强越好，同时vivo在6G的愿景是成为连接物理和数字世界的桥梁。他表示，当下vivo已启动6G研究，包括一些场景、关键技术的研究等。在秦飞看来，手机、AR/VR眼镜、机器人是在6G构建数字化生活的重要产品。就机器人而言，到2030年后，多功能的机器人将取
10 月 11 日消息，本周，三星预告即将发布全新的旗舰处理器Exynos 1080，这也是业界首款基于5nm制程打造的A78 芯片。有爆料称，三星Galaxy A72 将搭载这款处理器。
本周，三星预告即将发布全新的旗舰处理器Exynos 1080，这也是业界首款基于5nm制程打造的A78芯片。有爆料称，三星Galaxy A72将搭载这款处理器。根据相关报道，三星Exynos 1080将采用三星自家最先进的5nm LPE工艺，比上代Exynos 980选用的8nm工艺跨越了两代。同时，Exynos 1080还将采用ARM最新的Cortex-A78和Cortex-A55组成的双丛集CPU架构，集成的GPU也同步升级到ARM最新的Mali-G78。据悉，这款处理器的CP
凭借与AMD和ARM的合作关系，三星可以持续开发定制化的CPU和GPU，三星正在研发Exynos9925，据说这将是该厂商第一款采用AMDGPU的SoC。根据爆料大神冰宇宙的说法，据说Exynos9840就是为GalaxyS21系列提供动力的Exynos2100，我们假设"9000"这个数字是三星可能为其芯片组指定的代号，也就是说Exynos9925在准备正式公布的时候可能会有
上个月，vivo首款智能手表vivo WATCH上市发售，售价1299元。今天，vivo宣布vivo WATCH拉力橙配色将于11月1日正式发售，价格同样是1299。vivo WATCH智能手表采用经典圆形表盘设计，内置节日、
三星中国分公司已经安排了11月12日在上海举行的Exynos1080芯片组发布会。除了内置的5G，目前关于该芯片的信息很少，但是三星已经透露了一些线索。该公司最近透露，Exynos1080将是980的直接继承者，980采用了较新的Cortex-A78CPU内核和Mali-G78显卡。换句话说，Exynos1080并不是为Galaxy S这样的旗舰手机设计的，而是为Galaxy A系列这样的中端系列手机设计的。这并不一定意味着它运
新东方成为了史上“最贵港股”。投资界11月9日消息，新东方集团今日成功在香港二次上市，凭借着1190港元的发行价，成为了首支千元港股。上市首日，..
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11月9日消息，据国外媒体报道，知情人士称，三星电子可能比预期提前一个多月推出其旗舰Galaxy S手机，以抢占华为的市场份额，并积极和苹果公司竞争..
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据36氪报道，特斯拉上海工厂计划明年生产55万辆汽车，其中Model3车型30万台，Model Y车型25万台。此外，据内部人士透露，大约有10万台Model3将用于..