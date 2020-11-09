vivo将在11月18日发布新系统OriginOS

按照惯例，每年第四季度又是一轮手机高端芯片的大换血。各家芯片厂商都在摩拳擦掌，希望能通过新一代产品抢先占领性能梯队的制高点，从而争夺更多的曝光度、客户和订单。今年当然也不例外，三星和华为即将推出最新的高端芯片Exynos 1080和海思麒麟9000。这两款产品的性能已然刷新了手机芯片天梯榜的最高记录，将高通骁龙865等旗舰芯片甩在了身后。根据安兔兔跑分记录，三星Exynos 1080的成绩为693600分，华为麒麟9000的成绩为69360