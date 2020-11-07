虎牙员工自曝被HR抬出公司 虎牙：简历造假、存在兼职活动等违纪行为

站长之家(ChinaZ.com) 11月7日消息：11月6日，一位自称“虎牙被抬当事人”的用户脉脉平台发声，称其遭受直系领导的冷暴力导致抑郁，现被公司暴力辞退。其在拒绝签署辞退书后，HR带着5个人将其抬出了公司，也无法带走个人物品，拖抬过程中头部受到多次撞击导致心理和身体双重受挫。

今日，虎牙公司针对相关事情作出声明，声明表示，公司在季度例行检查调查期间发现该名当事员工存在简历造假、在职期间进行兼职活动等违纪行为，严重违反了虎牙公司价值观，遂决定同该员工解除劳动合同。声明提到， 在辞退当天，当事员工拒绝签字，言辞过激，严重影响了公司正常经营秩序，公司HR员工在不得以情况下要求物业安保将该闹事员工抬到一楼进行冷静。

以下为虎牙声明全文:

关于近日网络流传的“虎牙员工自曝被 HR抬出公司”的问题，我司高度重视，经认 真核实，声明如下:

公司在季度例行检查调查期间发现该名当事员工存在简历造假、在职期间进行兼职活动等违纪行为，严重违反了虎牙公司价值观，遂决定同该员工解除劳动合同。

但在辞退当天，当事员工拒绝签字，言辞过激，严重影响了我司正常的经营秩序，公司HR员工在不得以情况下要求物业安保将该闹事员工抬到一楼进行冷静。对此欠妥行 为，公司真诚致歉并深刻复盘。

目前公司已积极配合当事人的诉求与警方的调查和解，并达成一致。后续，公司相关部门会深入反省，对辞退该员工过程中的欠妥行为以及该当事员工上级主管在工作中出现的管理问题，公司将按照规章严肃处理，深刻教育，举一反三。

虎牙公司尊重所有员工，诚实守信是我们始终恪守的最重要价值观。感谢大家的关注，欢迎大家的监督，虎牙公司将保留对转发不实信息者追究相关法律责任的杈利。

虎牙公司

2020年11月7日