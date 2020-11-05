腾讯旗下游戏天天飞车宣布12月15日停服

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腾讯旗下游戏天天飞车宣布12月15日停服

2020-11-05 14:38 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月5日 消息:今日，腾讯旗下游戏《天天飞车》发布停服公告称，由于业务调整，腾讯将于2020年12月15日11点对《天天飞车》进行停服，结束测试。游戏服务器关闭后，除法律法规另有规定或与腾讯签署的协议另有约定外，游戏内的所有帐号数据及角色资料等信息将被全部删除。

资料显示，《天天飞车》是一款由腾讯游戏《QQ飞车》原班制作团队，天美艺游（timi）工作室打造，QQ/微信平台一起运营的一款3D写实风格极速闪避竞速类多平台手机游戏，2013年12月不删档内测开启。

腾讯游戏 (1)

以下为公告全文:

亲爱的各位玩家:

感谢大家一直以来对《天天飞车》的支持和厚爱。

由于业务调整，腾讯将于2020年12月15日11点对《天天飞车》进行停服，结束测试。停服的具体事项安排如下:

2020年10月10日11点，停止游戏充值和新用户注册;

2020年12月15日11点，停止测试，关闭游戏服务器，玩家无法登录游戏;

2020年12月15日11点，游戏官网、论坛、专属客服关闭。

游戏服务器关闭后，除法律法规另有规定或腾讯与您签署的协议另有约定外，游戏内的所有帐号数据及角色资料等信息将被全部删除。

为表达我们深深的歉意，并感谢大家的支持和理解，我们准备了补偿活动。该补偿活动所涉及的礼包/点券/抽奖同时也将作为对用户游戏账号内未消耗虚拟货币及未失效游戏服务（若有）的替换。

参与补偿活动的时间:2020年10月15日-2020年12月15日。一旦您参与补偿活动，即视为对补偿/替换方案的认可。若用户未在前述期限内参与补偿活动，则视为自动放弃补偿/替换的权利。

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