知乎、豆瓣等20家知识社区问答平台被督促自查自纠

习惯了支付宝和银行转账的我们，遇到比特币交易多少有些不习惯。本文将按以下目录，介绍一些比特币交易的基础知识，让更多新人快速入门。比特币的收款地址是什么样的我们知道了一个人的姓名和银行卡号，就可以转账给他。在比特币世界中，知道了比特币地址，不需要知道他的名字，也可以转账给他。比特币地址=姓名+银行卡号。比特币地址的特征： 34位，由数字、大小写字母组成。怎样拥有自己的比特币收款地址：下载imToken、比特派等