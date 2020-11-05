知乎、豆瓣等20家知识社区问答平台被督促自查自纠

站长之家（ChinaZ.com）11月5日 消息:今日，网信中国公众号表示，一些平台上存在利用“知识”包装、传播历史虚无主义、淫秽色情、封建迷信、恶意营销、黑灰产等违法违规信息问题，社会各界反映强烈。自2020年9月底以来，国家网信办指导北京、上海、广东、浙江等4省、市网信办部署开展为期两个月的集中专项整治。
网信中国称，专项整治以来，国家网信办指导相关属地网信办结合行业特点，坚持问题导向，聚焦企业主体责任，重点针对普遍存在的“议题”设置不当、“知识”良莠不齐、“专家”资质难辨等突出问题，督促“知乎、豆瓣、知识星球、微博问答、悟空问答、得到”等20家重点“知识社区问答”平台开展自查自纠。
截至目前，相关平台累计清理各类违法违规信息38.4万余条，处置违法违规账号8400余个，行业乱象得到初步遏制，网络生态得到有效改善。
国家网信办有关负责人强调，下阶段专项整治工作将转入督导检查和专项整改，各主要“知识社区问答”平台要严格对照问题清单和主体责任清单，建立整改台账，逐一落实;要健全平台内容安全管理制度和规程，完善内容安全应急防控机制、入驻（签约）“专家”资格事前审核机制，强化用户账号实名管理、签约管理、信用管理、分级管理、分类管理等制度;下一步，国家网信办将会同属地网信办对主要平台整改情况进行检查评估，对整改落实不到位、存在问题较多的平台，依法依规从严处置。