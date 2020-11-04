两部门：禁止电商平台销售电子烟 保护未成年人免受侵害

站长之家(ChinaZ.com) 11月4日 消息:去年11月1日，国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局发布了《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》。

在通告中，上述两部门表示，各类市场主体不得向未成年人销售电子烟。任何组织和个人对向未成年人销售电子烟的行为应予以劝阻、制止。本通告印发之日起，敦促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端;敦促电商平台及时关闭电子烟店铺，并将电子烟产品及时下架;敦促电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。

7月14日，国家烟草专卖局、国家市场监督管理总局联合印发《关于印发电子烟市场专项检查行动方案的通知》开展互联网电子烟信息全面清理、电子烟实体店全面检查、电子烟自动售卖机等新型渠道全面检查。本次专项检查行动自2020年7月10日至9月10日，为期两个月。

9月10日，国家市场监督管理总局、国家烟草专卖局公布数据称，自联合开展电子烟市场专项检查行动以来，全国共删除电子烟短视频、自媒体电子烟销售链接23052条，敦促企业或个人关闭及撤回电子烟销售及广告链接4995条、虚假违法电子烟广告260条。针对线下渠道，各地共对34168家电子烟实体店和1036台自助售卖机开展拉网式检查，清理未成年人集中区域自动售卖机，对发现的违法行为依法查处。