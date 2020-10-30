余承东：华为已经掌握200W快充技术 但不考虑商用

站长之家（ChinaZ.com）10月30日 消息:今天，余承东在华为Mate40系列发布会上表示，目前华为的充电技术已经大大提升。华为掌握了120W，甚至是200W的无线充电技术，但并不考虑商用。

余承东解释:过快的充电速度会牺牲电池密度，减少电池寿命等，66W有线+50W无线快充是当下手机充电的平衡点。 因此，Mate40Pro/Pro+的配置是66W有线快充和50W无线快充。

此外，余承东还调侃称，华为Mate40系列盒子里是有快充头的，不需要额外购买，疑似内涵友商。