余承东：华为已经掌握200W快充技术 但不考虑商用

站长之家（ChinaZ.com）10月30日 消息:今天，余承东在华为Mate40系列发布会上表示，目前华为的充电技术已经大大提升。华为掌握了120W，甚至是200W的无线充电技术，但并不考虑商用。
余承东解释:过快的充电速度会牺牲电池密度，减少电池寿命等，66W有线+50W无线快充是当下手机充电的平衡点。 因此，Mate40Pro/Pro+的配置是66W有线快充和50W无线快充。
此外，余承东还调侃称，华为Mate40系列盒子里是有快充头的，不需要额外购买，疑似内涵友商。
站长之家（ChinaZ.com）10月30日 消息:今天，余承东在华为Mate40系列发布会上表示，目前华为的充电技术已经大大提升。华为掌握了120W，甚至是200W的无线充电技术，但并不考虑商用。
余承东解释:过快的充电速度会牺牲电池密度，减少电池寿命等，66W有线+50W无线快充是当下手机充电的平衡点。 因此，Mate40Pro/Pro+的配置是66W有线快充和50W无线快充。
此外，余承东还调侃称，华为Mate40系列盒子里是有快充头的，不需要额外购买，疑似内涵友商。
昨日晚间，在华为Mate40系列发布会接近尾声时，华为消费者业务CEO余承东表示，华为现在处在非常艰难的时刻，正在经历美国政府的第三轮禁令，这一禁令极不公正，导致华为处境艰难。
10月22日，华为全球发布Mate 40系列新旗舰，而国行发布会将于10月30日下午14点30分开启。今天，华为官方放出了一段关于华为消费者业务CEO余承东的访谈。在访谈中，余承东谈到了自己最近的状
刚刚，余承东兑现此前承诺，华为Mate 40系列正式官宣。余承东发微博称：“史上最强大的华为Mate敬请期待！ ”从他发布的海报来看，华为Mate 40系列全球
在今晚的Mate 40发布会上，余承东表示，华为手机可以做到使用36个月不卡顿。余承东表示，四年前华为承诺华为手机可使用18个月不卡顿，而现在可以达到36个月不卡顿。他给出的数据是，华为Mate
在今晚的华为Mate40系列发布会上，余承东表示，搭载EMUI11的Mate40Pro经过36个月模拟老化后，综合性能只微降2.5%，36个月后系统依然持久流畅。
10 月 10 日，华为消费者业务CEO余承东宣布，华为Mate40系列全球线上发布会将在 2020 年 10 月 22 日20： 00 举行。值得注意的是，这条微博还带了一个话题——史上最强大的华为Mate，这代Mate系列产品竞争力可见一斑。
10月30日，华为将于航海举行Mate40系列国内发布会。今日华为终端官方放出了一段华为消费者业务CEO余承东的访谈视频。视频中，余承东首次回应自己“特别敢说”。他表示，这是我本色的
10月30日下午，2020华为年度旗舰新品发布盛典正式举行，Mate40、Mate40Pro、Mate40Pro+三款新机正式亮相。华为消费者业务CEO余承东公布了三款手机的设计以及配色等信息。
10月30日，华为即将在上海召开华为Mate40系列中国区发布会，届时除华为Mate40外，还将有多款产品与我们见面。
10月22日晚上，华为发布了Mate40系列手机，在发布会上华为消费者业务CEO余承东就调侃，其他厂商不久前刚刚推出5G手机，而华为已经是第三代5G手机了，这里提到的“其他厂商”似乎就是刚刚发布了iPhone12的苹果公司。
iPhone 12全系取消充电头和耳机的附赠，这确实成为了不少厂商调侃苹果的一个好理由，毕竟以环保为借口取消这些实在是说不过去。在今天的发布会上，余承东介绍Mate40系列时候，曾多次对苹果进行
今日下午的华为年度旗舰新品发布会上，华为消费者业务CEO余承东表示，华为早已掌握120W，甚至200w的充电技术。余承东称，太快的充电会损坏电池，所以华为暂时还没有公布这项技术。
跟之前曝光的一样，今晚的发布会上，华为推出了Mate40系列手机，同时还有5nm工艺的麒麟9000处理器。在发布会上，余承东还不忘吐槽了友商刚刚发布的首款5G手机。余承东表示，华为都已经推出了第
今日晚8点，华为正式召开Mate40系列手机发布会，在会上，华为消费者业务CEO余承东表示，目前华为连接消费终端设备10亿台，其中7亿为手机。Mate40和Mate40Pro分别采用6.5英寸和6.76英寸曲面OLED屏幕，刷新率为90Hz。
爆料大神evleaks提前放出消息后，华为官方也不再藏着了。刚刚，余承东兑现此前承诺，华为Mate40 系列正式官宣。余承东发微博称：“史上最强大的华为Mate敬请期待! ”
日前，在华为官方放出的一段访谈中，华为消费者CEO余承东谈到了自己最近的状态，他表示比以前更忙了，工作非常有挑战，团队在夜以继日的工作，而且自己睡眠时间也不够，有时候倒头就睡。余承东
华为Mate40系列国内上市发布会正在进行，揭晓外形和屏幕部分时余承东对90Hz刷新率的选择谈了观点。他表示90Hz是基于性能和功耗平衡的方案，可以带来相较于60Hz丝般顺滑的流畅体验，功耗则能比
今日下午2点30分，2020华为年度旗舰新品发布盛典正式召开，在会上华为消费者业务CEO余承东表示，华为零售体验店超过了1万多家，连续6年消费者满意度第一，达99%。
在今日下午的华为年度旗舰新品发布会上，华为消费者业务CEO余承东表示，华为Mate40系列是首款支持数字人民币硬件钱包的智能手机。Mate40系列手机基于华为硬件级安全能力，具有加密存储、高性能的NFC通信能力及设备与设备间的交易功能。
Mate40国行发布会正在进行了，而发布会一开始余承东就晒了这10年来，华为手机的一些成绩，进步不可谓不大。余承东首先回顾了华为手机过去10年的发展。他表示，2010年华为拥有100万手机用户，而
10月30日，华为Mate40系列上海发布。作为该系列中最尖端代表，华为Mate40 RS保时捷设计秉承了一贯的超跑基因和奢华气质，带来了极具辨识度的后壳形..
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