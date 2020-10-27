更环保！谷歌承诺到2022年在所有新产品中使用可回收材料

站长之家(ChinaZ.com) 10月27日 消息:谷歌日前对外承诺，到2022年，所有产品都要使用可回收材料。今年设计其新的Pixel和Nest产品，将被浪费的资源重新利用起来。

比如，Pixel后盖是由100%回收铝制成的。当然，这只是由重复使用的材料组成的设备的一部分。

谷歌在一篇博客中写道:“这是我们第一款采用可回收铝的手机，这不仅减少了外壳中开采的铝的使用，减少了浪费，而且与使用原铝相比，外壳制造过程中的碳足迹也降低了35%。”

另外，新一代Nest Audio的外壳部分，包括隔音材料，70%都使用了可回收塑料。对于最新款的Nest恒温器，谷歌表示，他们用75%的“消费后回收塑料”制作了装饰板。

谷歌还更新了上月制定的其他一些应对气候变化的目标，包括承诺到2025年，其硬件产品中至少50%的塑料使用可回收或可再生材料。

该公司还承诺，到2022年和2025年，在所有最终组装制造基地实现UL2799"废弃物零填埋"标准，并希望其产品包装100%无塑料，100%可回收。

这些目标建立在谷歌承诺的基础上，即到2030年，谷歌的全球业务将从数据中心和办公室开始，每周7天24小时使用无碳能源运营。