暴风集团退市公告：10个交易日后公司股票将被摘牌

站长之家(ChinaZ.com) 10月26日 消息:今日，暴风集团发布了《关于公司股票进入退市整理期交易暨终止上市的第六次风险提示公告 》公告称，公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，公司股票于2020年9月21日进入退市整理期，在退市整理期30个交易日后公司股票将被摘牌。截至2020年10月27日已交易20个交易日，剩余10个交易日。





公告还表示，公司股票在退市整理期间，价格涨跌幅限制比例为20%，公司将不筹划、不进行重大资产重组事项。

据悉，暴风集团股份有限公司于2020年8月28日收到深圳证券交易所《关于暴风集团股份有限公司股票终止上市的决定》，公司股票进入退市整理期交易的起始日为2020年9月21日，退市整理期首日的开盘参考价为1.48元/股，退市整理期为30个交易日，预计最后交易日期为2020年11月9日，退市整理期间公司股票全天停牌的不计入退市整理期。公司因特殊原因向深圳证券交易所申请股票全天停牌的，累计停牌天数不超过5个交易日。

退市整理期间，公司股票交易的涨跌幅限制、有效竞价范围、单笔申报最大数量、行情揭示、公开信息等其他交易事项遵守《深圳证券交易所创业板交易特别规定》等相关规定，《深圳证券交易所创业板交易特别规定》未作规定的，适用《深圳证券交易所交易规则》及其他有关规定。退市整理期届满的次一个交易日（2020年11月10日），深圳证券交易所对公司股票予以摘牌。









