科技部：中国5G核心专利数世界第一，用户数已经突破1.1亿

科技部高新技术司司长秦勇21日在国新办发布会上介绍，在移动通讯方面，我国实现了5G技术的领跑，5G核心专利数占世界第一，并率先实现了5G商用。目前我国5G基站数已经超过60万个，用户数已经突破1.1亿。
科技部高新技术司司长秦勇21日在国新办发布会上介绍，在移动通讯方面，我国实现了5G技术的领跑，5G核心专利数占世界第一，并率先实现了5G商用。目前我国5G基站数已经超过60万个，用户数已经突破1.1亿。
自去年10月三大运营商正式公布5G商用套餐，短短不到一年，我国5G用户已达亿级规模。9月15日的5G创新发展高峰论坛公布的数据显示，目前我国5G用户超过1.1亿，计划2020年底5G基站将超过60万个，覆
5G基站作为中国新基建七大领域项目之一，拥有着与特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网建设同等重要的地位，当2019年11月1日中国正式宣布5G商用化后，中国老百姓也就拥有了尝鲜疾速5G网络的资格。随着用户对在移动设备上访问内容需求的日益增加，以及各种智能设备走进千家万户，用户依托5G网络，可以打破空间限制随时畅享激动人心的智慧服务，最终提升生活品质，既
今年第一场Apple特别活动已于9月15日举行，苹果推出Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、新款iPad Air和新款iPad，还不到一周时间，苹果将于北京时间10月14日凌晨1点举行今年第二场Apple特别活动，而这次Apple特
10月21日消息，据国外媒体报道，美国芯片巨头高通将与印度亿万富翁穆凯什·安巴尼(Mukesh Ambani)旗下无线运营商Jio Platforms联手开发5G解决方案，期望尽快将高速网络带入世界第二大移动市场印度。并且在试验期间达到了1 Gbps的速度。高通两家公司周二宣布，这一合作计划旨在加快发展速度，并在印度推出独立的5G 网络基础设施和服务。高通已投资7.3亿卢比收购了Jio Platforms 0.15%的股份。Jio Platforms四年前在印度
日前，华为中国宣布，华为研发团队在中国广电指导下已经完成全球首个基于5G商用手机的5G NR广播试验及演示。在现场演示过程中，通过 10 部华为 Mate30 pro 5G手机同时接收5G NR广播高清视频数据流，实时直播中央一套高清电视节目。
度过了5G元年2019、进入5G快速普及的2020年后，理应有更多人用上了5G套餐。但从我自己的观察来看，身边小伙伴选择升级5G套餐的人寥寥无几，尽管运营商推销5G套餐的电话更多了、宣传更密集了。
10月21日消息，高通宣布推出5G网络基础设施系列芯片平台，面向从支持大规模MIMO的宏基站到外形紧凑的小基站的广泛部署场景，加速蜂窝生态系统向虚拟化、互操作无线接入网络（RAN）的转型。高通推出三款全新5G RAN平台：Qualcomm?射频单元平台、Qualcomm?分布式单元平台和Qualcomm?分布式射频单元平台是全球首批宣布的专为支持领先移动运营商部署新一代开放式融合虚拟RAN（vRAN）网络而打造的解决方案。上述平台旨在支?
随着5G时代的来临，未来5G移动终端的需求量会持续增长。为了满足5G时代终端需求持续放量，公司增加了对5G产品产线的研发投入，逐渐释放布局产能，有力保障公司未来成长，为公司增长未来业绩提供了充分准备与可期性。同时为迎接5G时代奠定了坚实的基础。面对存在不确定性的外部经济环境，部分客户的存量业务持续扩张遇到了阶段性的挑战， 但公司提前做好准备并积极应对，根据整体战略规划、年度预算计划及客户订单需求，完成深圳二?
在移动通讯及网络设备行业中，大家都知道华为是可以自研7nm、5nm芯片的厂商，殊不知另一家公司中兴也可以。今天中兴通讯副总表示5G基站等主控芯片上已经实现自研7nm芯片商用。在今日召开的第三
在本世纪之交，出于各方面的综合考量，高通战略性放弃了无线系统设备与终端业务。但在随后的20年中，高通不但成长为千亿美金市值的行业巨头，其开创性的技术与商业模式，也在一定程度上为移动
10月11日，中兴通讯副总裁、MKT及方案政企部总经理李晖表示，在5G无线基站、交换机等设备的主控芯片上，中兴自研的7纳米芯片已实现市场商用，5纳米还在实验阶段。
近日，中国联通、紫光展锐联合，成功研发了全球首例符合3GPP标准的端到端全策略网络切片选择解决方案，也是全球首个符合3GPP规范的5G智能手机、数据类终端网络切片选择方案。本方案基于紫光展
今天，工信部部长肖亚庆在人民日报发文称，为了提升5G网络覆盖，三大运营商都在加速建设5G基站中。目前，我国已建成5G基站超 50 万个，5G终端连接数超过 1 亿。
10月12日消息，据广东省工业和信息化厅消息，今年1—8月，广东省新建5G基站61625座,为省政府下达4.8万座建设目标的128.4%。全省5G套餐用户数达到2074万户,累计建成5G基站98613座(宏站数约占全国15%),两项数据均居全国第一。其中深圳30591座、广州23555座、东莞8305座、佛山7472座,基本实现深圳5G网络全覆盖(在全国率先实现5G独立组网全覆盖)、广州主要城区连续覆盖、珠三角中心城区广覆盖。同时,在全国率先启动700M 5G
苹果iPhone12手机是第一款支持5G网络的iPhone，那么在5G网络的情况下iPhone12以及的续航情况是怎么样的呢，对比4G网络续航有哪些不同，我们来一起看下吧。
苹果5G手机将于 14 日凌晨1点正式亮相，但对于大部分美国用户来说，并不能体验超快的5G速度。
近日，有华尔街分析师称，iPhone12 系列的 4 款手机中的iPhone12 mini可能为4G版本，而其他 3 款为5G版本。同时，5. 4 英寸iPhone 12 mini，6. 1 英寸iPhone 12具有64G存储版本，而iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max为128GB存储容量起步。
9月29日消息，据国外媒体报道，备受期待的5G，在去年开始商用，韩国三大电信运营商率先推出了5G商用网络服务，随后越来越多的国家加入了5G商用的行列，还有众多国家在筹备推出5G商用网络。5G商用范围不断扩大，也就意味着电信设备供应商的5G商用合同越来越多。电信设备供应商爱立信官网的信息显示，他们在全球获得的5G商用网络，目前已经增加到了109份。而在二季度的财报中，爱立信披露他们获得的5G商用合同是99份，目
9月29日消息，4K花园与新媒股份宣布达成战略合作升级，将共同打造广东本地化5G新视听产品，探索5G创新新应用场景和多元商业模式。据介绍，4K花园和新媒股份的合作早就已经展开，前期共同为用户提供了大量的生活文娱类超高清内容，尤其是在内容的联合生产与推广方面，提升了用户的观看体验。双方联合发布视听产品“5G喜粤”系列内容IP，涵盖5G创新直播演唱会、原创IP纪录片、综艺、生活、影视等内容生态体系。4K花园董?
在今日的 2020 中国 500 强企业高峰论坛上，工信部信息通信发展司副司长刘郁林表示，截至目前全国5G基站累计建成并开通超过 60 万个，逐渐覆盖全国主要城市。
日前，有媒体刊发《百度元老被刑拘背后:权力的深渊》一文，文章中称2020年9月15日下午，百度初创团队成员、特别顾问、移动生态群组（MEG）销售负..
2020年有越来越多在美国上市的中国公司回归港股、A股，阿里、京东、网易等互联网巨头已经完成，国内没回来的中概股中还有百度公司。百度公司2005年..
苹果商店正在增加更多的运营商优惠，引入了线上购物专家导购，同时增加了更多非接触的方式来销售和交付设备.在首批iPhone12和iPadAir4来到苹果商店..
作为中国规模最大的水果连锁品牌，百果园也在近日上线了“熊猫大鲜”微信小程序，正式入局社区团购。该平台目前已在惠州市场运营，正处于招募团长..
百度发声明回应媒体日前的刊发《百度元老被刑拘背后：权力的深渊》一文，百度声明称，此文章通过大量捕风捉影及未有实际证据的内容，对百度公司恶..
拼多多CEO陈磊近日披露称，目前拼多多有不到7000名员工，每天发送的日均包裹数已超7000万个，约占全国三分之一。十一长假前后，受益于整体社会消费..
百度旗下电商平台度小店今日上线“好物新知节”，并选择iPhone 12作为双十一好物大促的开场。..
在移动通讯方面，我国实现了5G技术的领跑，5G核心专利数占世界第一，并率先实现了5G商用。目前我国5G基站数已经超过60万个，用户数已经突破1.1亿。..
11月5日，AMD的锐龙5000系列就要上市了，这一代升级了Zen3架构，IPC大涨19%，游戏性能提升26%，单核、多核都是王者级别的了。锐龙5000系列目前只有..
出门问问推出新一代旗舰级全智能手表TicWatch Pro 3，售价2199元，搭载高通骁龙4100可穿戴设备平台的Wear OS by Google操作系统。对比骁龙3100可穿..
PayPal周三宣布进军加密货币市场，允许客户使用其在线钱包购买、出售和持有比特币和其他虚拟币。公司在一份声明中表示，从2021年初开始，PayPal的..
如果你从来没有听说过"千新星"这个词，不要觉得难过，因为这似乎并不常见。下面的插图显示的是中子星碰撞之前，从中子星上剥离出来的热的、密集的..
如果你每次退出浏览器时都要求Chrome浏览器删除所有Cookie和网站数据，那么我们有理由期待这一政策适用于所有网站。不过最近，浏览器中的一个bug意..
根据证监会发布的消息，近日，我会按法定程序同意以下企业科创板首次公开发行股票注册：蚂蚁科技集团股份有限公司。上述企业及其承销商将与上海证..
今天，微信搜一搜品牌官方区首次开放“用户画像”功能，该功能可以为商家提供人口属性、地域分布和设备分布三大核心数据，帮助品牌主精准锁定潜在..
近日，百度指数、中国普惠金融研究院、康波财经联合发布了《2020年疫情期间国民消费信贷情绪指数报告》（以下简称《报告》）。《报告》对比了2020..
摘要:政企学各界人士齐聚一堂，助力济南产业智能升级10月21日，以“智汇泉城 昇腾万里”主题的2020中国人工智能产业峰会暨昇腾计算产业峰会在济南..
电动牙刷在最近几年越来越被人们所熟知，牌子也越来越多，价格从几十元到上千元不等，不过低价电动牙刷制作工艺简单粗暴，原材料不环保，极容易引..
10月21日凌晨，天猫双十一正式开始。从发消费券、满减、盖大楼再到今年的“养猫”，双十一的玩法也是不断地变化，今年的“两次爆发”，光棍节变“..
近日，拼多多CEO陈磊在出席全国脱贫攻坚奖表彰大会的会后接受媒体采访时披露，目前拼多多有不到7000名员工，每天发送的日均包裹数已超7000万个，约..