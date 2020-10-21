科技部：中国5G核心专利数世界第一，用户数已经突破1.1亿

9月29日消息，据国外媒体报道，备受期待的5G，在去年开始商用，韩国三大电信运营商率先推出了5G商用网络服务，随后越来越多的国家加入了5G商用的行列，还有众多国家在筹备推出5G商用网络。5G商用范围不断扩大，也就意味着电信设备供应商的5G商用合同越来越多。电信设备供应商爱立信官网的信息显示，他们在全球获得的5G商用网络，目前已经增加到了109份。而在二季度的财报中，爱立信披露他们获得的5G商用合同是99份，目