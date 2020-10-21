蚂蚁集团26.99亿元杭州拿地 面积达20.78万平方米

站长之家(ChinaZ.com) 10月21日 消息:今天下午，蚂蚁集团全资子公司支付宝（杭州）信息技术有限公司以26.99亿元拿下杭政储出[2020]67号地块。
据了解，该地块出让面积20.78万平方米，楼面价5194.01元/平方米，用途为商业地块。
今年9月，该地块挂牌出让，土地出让年限为40年，出让价269852万元起。
站长之家(ChinaZ.com) 10月21日 消息:今天下午，蚂蚁集团全资子公司支付宝（杭州）信息技术有限公司以26.99亿元拿下杭政储出[2020]67号地块。
据了解，该地块出让面积20.78万平方米，楼面价5194.01元/平方米，用途为商业地块。
今年9月，该地块挂牌出让，土地出让年限为40年，出让价269852万元起。
【马云不再担任阿里巴巴集团董事】 9 月 30 日晚间消息，阿里巴巴(NYSE：BABA，09988.HK)在港交所发布的公告显示，按照两年前的一系列传承安排，马云自即日起不再担任阿里巴巴集团董事。公告显示，阿里巴巴于 2020 年 9 月 30 日举行的年度股东大会上，选举了武卫、Kabir Misra及郭德明各自担任公司第三组董事，上述人士均将任职三年或任职至其继任人获推选或委任并获得适当资格为止。
今日，网信上海公众号发文称，上海与阿里巴巴集团、蚂蚁集团昨天在沪签署战略合作协议。此次签约后，上海市和阿里巴巴集团、蚂蚁集团将围绕在线新经济、数字新基建、金融科技、跨境业务、数字生活、云上会展等方面开展合作
9日晚，阿里巴巴集团、蚂蚁集团与上海市政府签署战略合作协议。根据协议，阿里巴巴集团、蚂蚁集团的三个总部和三个中心正式落户上海。其中，三总部分别指支付宝总部、盒马总部、本地生活总部，三中心分别是阿里上海研发中心、阿里新零售中心、蚂蚁科技中心。阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示：“阿里巴巴有越来越多的业务落地上海，诞生成长于上海，在上海实现‘无中生有’。我们希望
【TechWeb】10月1日消息，阿里巴巴在港交所发布的公告显示，按照两年前的一系列传承安排，马云自即日起不再担任阿里巴巴集团董事。截至公告发布日，阿里巴巴的董事会包括董事张勇（董事会主席）、蔡崇信、武卫、J. Michael EVANS、井贤栋及Kabir Misra；以及独立董事董建华、郭德明、杨致远、E.BrjeEKHOLM及WanLingMARTELLO。公告显示，阿里巴巴于2020年9月30日举行的年度股东大会上，选举了武卫、Kabir Misra及郭德明各自担任公?
招商局集团与阿里巴巴、蚂蚁集团在杭州签署全面战略合作协议。根据协议，三方将依托各自在产业、金融和互联网方面的既有布局，共享优势资源，不断推动在产业互联网、金融服务、综合物流、新兴产业及其他业务领域的深度合作，共同推动产业数字化升级，服务实体经济。各方达成共识，此次合作，既是三方多年来合作关系的延续、巩固和深化，也代表了综合类大型央企和互联网公司对金融科技创新共赢前景的共?
2020 年10 月 11 日，招商局集团与阿里巴巴、蚂蚁集团在杭州签署全面战略合作协议。在招商局集团总经理胡建华、蚂蚁集团CEO胡晓明、阿里巴巴集团公共事务总裁闻佳的见证下，招商局集团副总经理王宏与阿里巴巴集团副总裁钟天华、蚂蚁集团副总裁尹铭分别代表各方进行签约。
30日晚，阿里巴巴集团年度股东大会公告显示，马云自即日起不再担任阿里巴巴集团董事。最新的阿里巴巴董事会包括董事张勇（董事会主席）、蔡崇信、武卫、J. Michael EVANS、井贤栋及Kabir MISRA；以及独立董事董建华、郭德明、杨致远、E. B?rje EKHOLM及Wan Ling MARTELLO。马云退出阿里巴巴董事会，意味着阿里巴巴已全面完成交接棒。在张勇执掌阿里巴巴的一年中，阿里巴巴市值从4500亿美元上涨到7
招商局集团与阿里巴巴、蚂蚁集团在杭州签署全面战略合作协议。根据协议，三方将依托各自在产业、金融和互联网方面的既有布局，共享优势资源，不断推动在产业互联网、金融服务、综合物流、新兴产业及其他业务领域的深度合作，共同推动产业数字化升级，服务实体经济。蚂蚁集团CEO胡晓明表示，有着百年历史的招商局，不仅是中国改革开放的一面旗帜，也是央企数字化转型的先行者。我们期待通过
9月30日消息，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在阿里巴巴2020年度全球投资者大会上表示，创新是阿里巴巴20余年来不断发展最重要的动力。在疫情带来的诸多不确定性中，数字化是最确定性的历史机遇，将对社会进程产生巨大影响，持续创新的能力是我们抓住数字化这一关键历史机遇的宝藏。据悉，在此次投资者大会期间，阿里巴巴披露多项重磅业务进展：截至2020年6月底，阿里巴巴集团和蚂蚁集团年度中国用户合计达10
阿里巴巴公布新一轮战略部署，将钉钉升级为大钉钉事业部，与阿里云全面融合，并整合集团所有相关力量，确保“云钉一体”战略全面落地。即日起，原钉钉事业部、阿里云视频云团队、阿里云Teambition团队、企业智能事业部宜搭团队、政企云事业部、数字政务中台事业部、乌鸫科技部分团队，加入新的大钉钉事业部，全面融入阿里云智能。在大钉钉事业部内，新成立“智能协同与视频云事业部“、“行业钉事业部“和“政务中台事业部”。
9月25日,鹏华等五只创新未来18个月封闭运作混合基金全面发售,可参与蚂蚁集团IPO战略配售(最高比例可达基金资产的10%),成为此轮基金发行的最大看点。五只产品分别来自于公募领域主动权益投研实力一流的大型基金公司,亦成为市场关注的焦点。其中,鹏华创新未来拟由王宗合担任基金经理,在一些线上基金投资平台,“买蚂蚁战配基金,认准国民基金经理王宗合”,反映出不少投资者的心声。王宗合“双料金牛名将”的形象特质,与鹏华基金“基本?
9 月 30 日，阿里巴巴集团年度股东大会公告显示，按照两年前的一系列传承安排，马云自即日起不再担任阿里巴巴集团董事。据了解，在 2018 年 9 月，马云发出全员信宣布，在 2019 年阿里 20 周年之际将不再担任阿里巴巴集团董事局主席，由张勇接任。同时为组织的顺利过渡，在此后将继续担任董事会成员，直至 2020 年阿里巴巴年度股东大会。
9月30日消息，据国外媒体报道，阿里巴巴首席财务官武卫周三在投资者日活动中表示，预计阿里云在2021财年内扭亏为盈。阿里巴巴在2021财年第一季度（截至2020年6月30日），阿里云计算业务季度收入同比增长59%至123.45亿元，主要由于公有云及混合云收入均实现增长，并反映来自每位客户的平均收入增长。阿里巴巴曾表示，未来3年再投2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发和数据中心建设。武卫补
DoNews10月20日消息（记者 程梦玲）据《香港经济日报》，瑞士免税零售商Dufry公布，作为其9亿美元增资计划的一部分，阿里巴巴将收购其6.1%股权，美国私募基金公司安宏资本（AdventInternational）则持股11.4%。Dufry本次配股每股价格33.22瑞士法郎，较周一收市价折让2.9%。阿里巴巴及安宏资本在交易完成后6个月内，将不可以出售其所持Dufry股份。阿里巴巴亦会通过可换股票据向Dufry投资6950万瑞士法郎。10月5日，全球免税巨头瑞士D
DoNews10月13日消息（记者 翟继茹）13日，腾讯联合阿里巴巴、华为、软通动力、北京大学、南京大学和同济大学共七家单位，共同发起成立“软件测试能力认证联盟”（The Certification Board of Software Testing Competency，CBSTC）。据了解，国内成立的首个专注于软件测试能力认证的联盟机构。该联盟将致力于把行业顶尖测试能力应用到整个软件研发工程过程中，更好地保障软件品质，进而助力整个互联网软件行业应对5G新时代的挑战。
DoNews9月21日消息（记者 翟继茹）据外媒援引知情人士消息称，阿里巴巴正计划向智联招聘投资数亿美元，从而成为后者的大股东之一。据报道，拥有智联招聘61%股份的Seek透露，智联招聘正在与多方就新的投资进行讨论，来支持其达到增长目标。数据显示，智联招聘目前拥有1.8亿用户，合作企业超过450万。2017年下半年，Seek与方源资本、高瓴资本达成协议，智联招聘达成私有化，退出纳斯达克。（完）
9月23日消息，22日晚间，蚂蚁集团向上交所提交招股文件（注册稿）显示，易方达、汇添富、华夏、鹏华、中欧五家基金公司与蚂蚁集团签署了战略投资者认股协议，将推出以发行价认购蚂蚁股票的新基金，封闭期18个月。这意味着，蚂蚁上市前，普通投资者都能通过基金的形式来投资蚂蚁，0门槛实现“云打新”。 据悉 ，五只基金累计募资规模600亿，均计划配10%蚂蚁新股，为单只股票允许的最高配比，剩下90%将投向其他标的。25?
阿里集团客户体验事业群(简称阿里CCO)方面表示，自今年 5 月发布商家协同服务机制至今，天猫商家平均售后问题处理时长缩短了60%。据悉，该机制能将消费者诉求以工单方式同步给商家，联同商家在 24 小时之内解决问题。 9 月 25 日，阿里CCO方面表示，未来机制将逐渐向淘宝商家推进。
10月9日晚间，阿里巴巴宣布，阿里巴巴集团、蚂蚁集团与上海市政府签署战略合作协议。这是2015年以来，阿里、上海双方的第三度战略合作。根据最新合作协议，阿里巴巴的三个总部、三个中心将正
据国内媒体报道，圆通速递刚刚发布公告称，公司于2020年9月21日获悉，公司控股股东蛟龙集团及实际控制人喻会蛟、张小娟向阿里网络协议转让其所持公司股份3.79亿股已于2020年9月18日完成过户登记
天猫双十一2020年的新喵币活动再次来袭，今年的天猫双十一的活动是超级星秀猫，这个活动还是老样子要领取喵币，这个喵币还是有一个彩蛋的隐藏任务..
今天零点，2020天猫双11正式开启预售，且售卖期比往常多了3天。据灰豚数据统计，10月20日，直播排名第一的是李佳琦，其直播间观看人数达1.62亿，带..
10月21日消息，据媒体报道，爱钱进（北京）信息科技有限公司新增一条破产重整信息，申请人为邓力宾，经办法院为北京市第一中级人民法院，案号为（..
10月21日消息，日前，在拼多多五周年庆全球购专场期间，“百亿补贴”直播间再次开进义乌综合保税区。数据显示，超25万网友探秘保税仓发货全流程、..
10月21日消息，中国联通发布2020年前三季度主要财务及运营数据。中国联通实现整体服务收入2073.49亿元比去年同期上升4.4%；EBITDA为人民币737.00亿..
拉夏贝尔已经ST了，从曾经的最高点30.62元跌至最低点2.04元，投资者损失惨重。更让投资者雪上加霜的是，此前其承诺的回购计划也要反悔了。近日，S..
2020 年 10 月 14 日- 16 日，第三届全球IC企业家大会暨第十八届中国国际半导体博览会(IC China2020)在上海新国际博览中心举办，速石科技携旗下一..
最近小编在朋友的带动下也开始逐渐的学会了跑步，其实跑步也是一门学问，想要跑的好，跑的健康，每个环节都要注意。早起跑步可以让人呼吸新鲜空气..
2020年初开始，受疫情扩散影响，我国在线教育整体渗透率大幅度提升，用户量爆发式增长，市场成熟与竞争加剧，行业进入加速洗牌期。在此背景之下，..
10 月 8 日，Twitter CEO Jack Dorsey创立的支付公司Square宣布，已用 5000 万美元购买了 4709 枚比特币。Gemini首席执行官TylerWinklevoss表示，..
在给宝宝购买儿童奶粉的时候，产品的口碑是影响宝妈们选择的重要因素之一。以专为3- 15 岁儿童研制而成的贝优高奶粉为例，作为澳优旗下出品的奶粉..
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10月21日消息，据国外媒体报道，此前，一位微博用户称，特斯拉Model 3的价格将降至19.9万元。对此，特斯拉方面回应称，这是谣言，它将向法院对该用..
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苹果iPhone12即将在10月23日正式发售上市，最近这款手机在工信部网站上的入网信息也被正式公布，这次公布的信息当中运行内存和电池容量首次正式曝..
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10月21日消息，据国外媒体报道，比特币(BTC)价格周二上涨，两个多月来首次短暂突破了1.2万美元。比特币今日早上，数据显示BTC短线上涨，突破了1.2..
10月21日0点，天猫双11预售开场前，“双十一前的焦虑感”和其他19个天猫双11话题一起登上微博热搜。一年一度的双11从不迟到，疫情之下，人们的消费..