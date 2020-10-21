蚂蚁集团26.99亿元杭州拿地 面积达20.78万平方米

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蚂蚁集团26.99亿元杭州拿地 面积达20.78万平方米

2020-10-21 15:40 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月21日 消息:今天下午，蚂蚁集团全资子公司支付宝（杭州）信息技术有限公司以26.99亿元拿下杭政储出[2020]67号地块。

据了解，该地块出让面积20.78万平方米，楼面价5194.01元/平方米，用途为商业地块。

支付宝

今年9月，该地块挂牌出让，土地出让年限为40年，出让价269852万元起。

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