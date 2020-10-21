蚂蚁集团26.99亿元杭州拿地 面积达20.78万平方米

9月25日,鹏华等五只创新未来18个月封闭运作混合基金全面发售,可参与蚂蚁集团IPO战略配售(最高比例可达基金资产的10%),成为此轮基金发行的最大看点。五只产品分别来自于公募领域主动权益投研实力一流的大型基金公司,亦成为市场关注的焦点。其中,鹏华创新未来拟由王宗合担任基金经理,在一些线上基金投资平台,“买蚂蚁战配基金,认准国民基金经理王宗合”,反映出不少投资者的心声。王宗合“双料金牛名将”的形象特质,与鹏华基金“基本?