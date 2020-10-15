盖茨：当初太天真 没意识到微软成功会遭反垄断审查

站长之家(ChinaZ.com) 10月15日 消息:美国当地时间周三，微软联合创始人比尔·盖茨在接受CNBC采访时称，当初他在管理的时候，对公司规模扩大带来的政府审查一直很天真。他表示，大型科技行业遭反垄断监管的几率“相当高”。

盖茨在说道，当你成为一家超级有价值的公司，你的系统会影响人们的沟通方式，甚至影响政治话语和更高比例的商业，那么就会受到政府的大量关注。

上周，美国众议院司法反垄断小组委员会发布了一份报告，结论是亚马逊、苹果、Facebook和谷歌占据垄断地位。

“我在运营微软时很天真，没有意识到我们的成功会引起政府的注意。”盖茨说，他指的是微软在 20 多年前遭到美国政府的反垄断调查。“我犯了一些错误，当时只说‘我从没有去过华盛顿特区’。现在，我不这么认为了，那时很幼稚。”

在当时美国司法部的反垄断案中，盖茨辞去了微软首席执行官一职。司法部指控微软将RE浏览器与Windows捆绑在一起，试图垄断网络浏览器市场。该公司于 2001 年与美国司法部达成和解。

盖茨当时的继任者史蒂夫•鲍尔默(Steve Ballmer)上周在CNBC上建议，大型科技公司应该去华盛顿，主动与监管机构接触，但他也表示，他“打赌”国会不会拆分它们。