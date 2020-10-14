蛋壳公寓回应跑路倒闭传闻：谣言 系合作方存在商业纠纷

站长之家(ChinaZ.com) 10月14日 消息：今日，针对“杭州蛋壳公寓公司破产倒闭”的传闻，蛋壳公寓官方微博回应称，近期，部分合作方因与本公司存在商业纠纷，采取了过激行为。散布“蛋壳跑路、倒闭”等相关不实言论、视频、图片，公司已报警处理。
蛋壳公寓强调，目前，公司经营活动一切正常，请大家放心!同时，公司也正在积极处理纠纷，请大家不信谣、不传谣。
此前，有媒体报道称，杭州蛋壳公寓公司财务跑路，公司破产倒闭，多名租户断网多日，联系不到管家，并且蛋壳公寓撤销了国庆假期的保洁服务。
站长之家(ChinaZ.com) 10月14日 消息：今日，针对“杭州蛋壳公寓公司破产倒闭”的传闻，蛋壳公寓官方微博回应称，近期，部分合作方因与本公司存在商业纠纷，采取了过激行为。散布“蛋壳跑路、倒闭”等相关不实言论、视频、图片，公司已报警处理。
蛋壳公寓强调，目前，公司经营活动一切正常，请大家放心!同时，公司也正在积极处理纠纷，请大家不信谣、不传谣。
此前，有媒体报道称，杭州蛋壳公寓公司财务跑路，公司破产倒闭，多名租户断网多日，联系不到管家，并且蛋壳公寓撤销了国庆假期的保洁服务。
青客又一次推迟了二季度财报发布的时间，对于一家美股上市公司而言，这是一个危险的信号。通常来说，从 7 月中旬开始，美股上市公司将在一个月的时间内陆续发布二季度财报，而如今时间已经即将来到 10 月份，青客的二季度财报在多次预告之后却迟迟未能露面。
9月1日，当杨瑜和陈欣下班，房东已经在门口等候多时了。这是她们通过青客公寓租住的房子，搬过来还不到2个月。房东告诉她们，自己已经很长时间没有收到青客的房租，至于去留，大家可以再商量。
今天，有网友在社交媒体爆料称杭州蛋壳公寓断网多天无人维修，系财务跑路，公司破产倒闭。对此，蛋壳公寓官微回应称以上消息均为谣言。近期部分合作方因与公司存在商业纠纷，散布“蛋壳跑路、倒闭”等相关不实言论。
2020 年 8 月 31 日，工业和信息化部向社会通报了 101 家存在侵害用户权益行为App企业的名单。工信部称，截至目前，经第三方检测机构核查复检，尚有 23 款App未按要求完成整改。依据《网络安全法》和《移动智能终端应用软件预置和分发管理暂行规定》
2020 年 9 月 18 日，第九届金砖论坛 2020 房地产金融峰会在上海隆重举办，乐乎公寓获得“第九届金砖价值榜”中的“ 2020 年度最值得信赖公寓运营商”奖项认可，乐乎公寓创始人CEO罗意受邀出席圆桌论坛，发表行业观点。 乐乎公寓作为行业中较早提出轻资产代运营模式的集中式长租公寓运营商，已累计 13 年的运营经验，服务全国 10 个城市超过400+委托方，其中包含大中型企事业单位、政府机构，如武汉洪山区大学生公寓、北京大兴新?
十一假期，让原本处于水深火热的长租公寓降下了余温。这个曾经站在风口之上的“猪”，终究没有逃过资本的“魔咒”。7、 8 月份，全国上下 30 余家长租企业相继爆雷。青客、蛋壳、自如、富宁等企业也身陷舆论漩涡。作为以“轻资产”入局的城城找房，赶上了住房租赁的黄金时期，于 2017 年在西安落地，并先后在全国成立百余家分公司。2017 年“房住不炒”提出之后，“租售并举”接棒而上，租房迎来供给侧改革。而长租公寓犹如一盘未?
9月22日，《2020中国青年租住生活蓝皮书》（以下简称《蓝皮书》）在京发布。中国城市中心、中国社科院（北京）城乡规划研究院、中国人民大学国发院城市更新研究中心、北京房地产中介行业协会等各界代表共同出席发布会。《蓝皮书》指出，提供省心、便捷出租服务且提供稳健收益的专业长租机构，成为了业主“心”选。同时，随着长租机构的不断发展，“长租托管、省心出租”成为城市业主群体的新共识，头部长租机构开始向城市居住服务?
近日，长沙一靠山小区，每到傍晚开始传出“我摔倒了，快把我扶起来吧”的女童求助声，让居民瘆得慌。附近居民表示，该声音一天到晚在那里喊，对附近居民休息产生了巨大的影响。
可以想象一下这样的一天：早上边吃饭边听广播，播音员告诉了你昨晚今晨国内外发生了什么大事，接着播报你家附近的公园已经落成，可以去参观休闲;中午，你想和朋友一起出去吃饭，走在路上正发愁吃点什么，突然手机收到了一张优惠信息，附近 400 米的一家餐厅正在打五折;晚上回到家打开社交媒体看看视频，视频上滚动播放着你家附近走失儿童的信息与图片，你也留心关注了一下……
一辆4. 2 米长的大卡车，踩着夜色从仓库中缓缓开出来，车上一批共享电单车整装待发。城市的夜晚静悄悄，但老徐的工作才刚刚开始，他的任务是将这批共享电单车投放到城市的街道上。
共享单车、共享充电宝都已经成为成熟的产业，你听说过共享笔记本电脑吗？9月27日消息，荣耀智慧生活官方微博宣布，今年国庆期间，荣耀与美团合作推出 “共享笔记本”服务。官方表
9月24日,蚂蚁集团发起的“共享智能技术联盟”在上海首届外滩大会正式成立。共享智能技术联盟是蚂蚁集团今年首次发起的行业技术联盟,旨在聚合和共享行业资源,推进共享智能的技术开放,在安全合规的前提下,最大化的挖掘机构间的协作价值。在金融领域,有大量微贷、保险、支付、财富等相应金融场景,需要借助跨机构间的协作来降低风险,提升效率。但是由于隐私和合规的原因,各个机构之间形成了一个个的数据孤岛,智能化的能力只能局限在孤?
10月14日消息，日前，由武汉市交通发展战略研究院大数据团队与美团电单车联合撰写的全国首份共享电单车行业大数据报告《2020年共享电单车出行观察报告》（以下简称《观察报告》）正式发布，报告显示，41%以上的共享电单车用户日均出行超过2次，平均骑行时速10.9公里，与共享单车等城市慢行交通出行方式互为补充。据悉，《观察报告》依据的出行大数据来自2019年11月至2020年7月间昆明、长沙、银川三座城市。在三座样本?
目前共享经济受到大量年轻人的喜爱，也能够让更多群体受益，除了单车、移动电源，电子产品也能“共享”。2020年10月4日，饱受好评的荣耀平板V6再次宣布新“玩法”，与美团外卖联合开启平板共享办公模式，在美团下单就可以收到一部“临时平板”，利用它的多屏协同等出众能力高效办公，使用后再由骑手取回，格外方便。“共享平板”的好处就是能够应对突发情况，例如在外工作，会议等。现在无论是年轻人还是中年人，工作节奏都非常快?
近日，抖音、快手、京东 3 家企业共同发布《网络直播和短视频营销平台自律公约》，主要针对平台经营者推荐禁限售商品、货不对板、虚假宣传、违法广告、私下交易、责任主体不清、消费维权不畅等问题作出规范。该自律公约将从10月1日起开始执行。
近日多地倡导骑电动车戴安全头盔，那么如果骑的是共享电动车怎么办呢？提前准备头盔实在不方便。据国内媒体报道，日前，江苏省徐州市部分共享电动车自行配备了安全头盔。其中，哈啰助力车首
【徐州共享电动车自带头盔】据央视新闻消息，近日部分共享单车企业已为徐州投入使用的共享电单车配备了安全头盔。安全头盔和车把之间设有防盗伸缩绳，可自由伸缩拉长。为了不影响骑车安全，伸缩绳安装在左把手，右把手是控制车速，在骑行过程中，不会对骑行者产生影响。
如果你在的小区，草丛里会发出“我摔倒了 快扶我起来“的声音，大家会是什么感觉？长沙一小区居民就被这个神秘的呼救声困扰了，结果却是万万没想到。据网络报道，在长沙一个靠山的小
近日，百度完成对“智慧树”的投资。天眼查数据显示，智慧树网的运营主体上海卓越睿新数码科技有限公司出现工商变更，百度全资控股公司达孜县百瑞翔创业投资管理有限责任公司成为智慧树网股东之一。资料显示，智慧树网是学分课程共享平台
9 月 18 日，云控蜂核(北京)科技有限公司(以下简称：云控蜂核)与沸腾时刻智能科技(深圳)有限公司(以下简称：沸腾时刻)联合举办“明星首发版”人工智能健身镜发布会，安琥作为首批AI家庭健身体验官出席发布会。专业AI私教，搭配海量健身课程，让用户随时随地享受“云健身”时代的便捷与惬意。云控蜂核与沸腾时刻的本次合作，代表着云计算行业与健身行业的深度融合，也是云操作系统落地终端应用的创新探索。 科技改变生活。伴随着云
英雄联盟S10全球总决赛的八强赛即将在10月15日的晚上6点开打，很多朋友还不清楚15日S10八强赛的比赛赛程，下面就来为大家详细的介绍一下。..
苹果12 什么时候可以买到？北京时间 10 月 14 日凌晨 1 点，苹果新品发布会如期举行。会上，苹果正式发布了全新iPhone12 系列，包括iPhone 12 min..
今天，胡润研究院发布了《 2020 胡润中国 10 强家电企业》。据悉，十强家电企业主要覆盖空调、冰箱、洗衣机还有豆浆机、油烟机、烧水壶、微波炉等..
不得不说，当我已经习惯使用真无线耳机之后，就已经不再想回到有线耳机的时代了，蓝牙耳机对于我们来说已经非常非常重要了，不过，可能考虑到音画..
现在大部分的人无论是工作之余还是运动都喜欢听音乐放松一下，所以对耳机的需求和要求都越来越高，各大厂商也是看准了商机。自从苹果取消了3.5mm的..
如今，全国各地都已入秋了，换句话来说，长秋膘的季节来啦，不知下定决心要健身的你物色好什么蓝牙耳机没有？毕竟没有音乐陪伴的运动是没有灵魂的..
过去快两年时间，SSD的价格一直在走低，很多用户借此机会用上了大容量固态盘。而根据统计机构TrendForce的最新预测，上述趋势还将延续，至少到圣诞..
今天凌晨，iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max正式发布。它们搭载了与之前新iPad Air相同的A14仿生处理器，该处理器基..
10月14日消息，据国外媒体报道，截至发稿，电动汽车制造商蔚来汽车的股价在美股盘前交易中上涨8.88%，至23.54美元。截至当地时间周二美股收盘时，..
视频号的干预太强。微信为视频号，不仅一路绿灯，而且警车开道、保驾护航——能给的接口都给，能加的功能都加。这是对自然衍化生态逻辑的严重违背..
2020年，这个漫长的冬天，让一切的事情开始变得复杂起来，风云突变的经济环境，也让许多的金融企业面临着无法逃避的危难。虽然人人都说此次黑天鹅..
10月14日消息，小米有品首款全自动迷你麻将机今日上架，既是麻将桌又可以作为餐桌使用，一机多用，小户型也能摆得下。其售价1850元起。提供38-56共..
DoNews 10月14日消息（记者 刘文轩）App Annie 发布了 9 月月度指数排行榜，2020 年 9 月的全球热门游戏 Top 10 排行榜。收入排行方面，发行近 7 ..
10 月 14 日凌晨，苹果召开了 2020 年第二场秋季发布会，包括iPhone12 系列、HomePod mini等产品先后与我们见面。这次iPhone12 系列毫无意外成为本..
iphone12mini是大家非常关注的一款手机，在性能上几乎是没有缩水，所以也是性价比非常高的一部手机，很多朋友还不清楚iphone12mini的重量和尺寸到..
“广告不是艺术，做广告是为了销售产品，否则就不是广告。”这句话出自有着“广告之父”美誉的大卫·奥格威，几十年之后的今天，这句话依然不过时..
在数字经济领导者论坛上，中国联通副总经理范云军表示中国联通和中国电信已合作开通 33 万个5G基站。双方通过5G网络共建共享，结合多载波聚合技术..
苹果iPhone12mini是今年推出的一款小屏幕旗舰手机，屏幕为5.4英寸，机身尺寸也十分小巧，很适合单手用户使用需求，这款iPhone12mini的尺寸大小是多..