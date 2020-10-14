蛋壳公寓回应跑路倒闭传闻：谣言 系合作方存在商业纠纷

​可以想象一下这样的一天：早上边吃饭边听广播，播音员告诉了你昨晚今晨国内外发生了什么大事，接着播报你家附近的公园已经落成，可以去参观休闲;中午，你想和朋友一起出去吃饭，走在路上正发愁吃点什么，突然手机收到了一张优惠信息，附近 400 米的一家餐厅正在打五折;晚上回到家打开社交媒体看看视频，视频上滚动播放着你家附近走失儿童的信息与图片，你也留心关注了一下……