招商局集团与阿里巴巴、蚂蚁集团携手 构建互利双赢战略合作伙伴关系

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 动态 > 关键词 > 阿里巴巴最新资讯 > 正文

招商局集团与阿里巴巴、蚂蚁集团携手 构建互利双赢战略合作伙伴关系

2020-10-11 15:52 · 稿源：站长之家

2020 年10 月 11 日，招商局集团与阿里巴巴蚂蚁集团在杭州签署全面战略合作协议。在招商局集团总经理胡建华、蚂蚁集团CEO胡晓明、阿里巴巴集团公共事务总裁闻佳的见证下，招商局集团副总经理王宏与阿里巴巴集团副总裁钟天华、蚂蚁集团副总裁尹铭分别代表各方进行签约。

根据协议，三方将依托各自在产业、金融和互联网方面的既有布局，共享优势资源，不断推动在产业互联网、金融服务、综合物流、新兴产业及其他业务领域的深度合作，共同推动产业数字化升级，服务实体经济。

各方达成共识，此次合作，既是三方多年来合作关系的延续、巩固和深化，也代表了综合类大型央企和互联网公司对金融科技创新共赢前景的共同期待，是各方构建互利双赢、可持续发展战略合作伙伴关系的新起点。

1.jpg

招商局集团总经理胡建华表示，阿里巴巴、蚂蚁集团是招商局高度关注的创时代企业，在成长历程、科技水平、客户拓展等方面给予我们全新的感受。阿里巴巴、蚂蚁集团永不言败的创业、创新和超前精神值得招商局学习，这与招商局“立足长远、把握当下，科技引领、拥抱变化”的战略原则高度契合。三方在产业布局上具有较强的互补和协同关系，希望“十四五”期间各方在产业、技术、数字化等领域的合作深化落地。招商局是进行全球产业布局的国际化企业，希望三方在海外业务上紧密合作，在新国际形势和贸易框架下促进国内国际双循环，惠及“一带一路”沿线国家。

蚂蚁集团CEO胡晓明表示，有着百年历史的招商局，不仅是中国改革开放的一面旗帜，也是央企数字化转型的先行者。阿里巴巴、蚂蚁集团在数字商务、数字金融、数字物流及云计算、区块链等领域有多年积累，我们期待通过此次战略合作，与招商局集团实现优势互补，通过数字技术与实体产业的结合，共同推动交通、物流、金融等产业数字化升级，携手助力实体经济发展。

2.jpg

协议显示，在产业互联网领域，三方将合作建设智慧港口开放平台、综合物流协作平台、园区综合服务平台等，共同探索并推动金融科技在消费金融、产业金融等领域的应用，共同开展包括云计算、分布式技术、多方安全计算等金融科技领域的创新研发，合作推进产业数字化和智能化。

在当天的交流中，双方还约定，未来在区块链技术方面，将依托蚂蚁集团的技术优势，共同建立物流生态联盟链，探索推动多方跨链合作;共同打造航运安全链等港航协同的区块链技术基础设施，合作探索基于区块链技术的智能供应链产品等。

网友热搜:

签约阿里巴巴阿里巴巴十八罗汉简介亚马逊和阿里巴巴谁强阿里巴巴的技术大牛阿里巴巴真实股权结构阿里巴巴营销技巧阿里巴巴95公益周阿里巴巴大数据发展阿里巴巴商业系统阿里巴巴收购慧聪网阿里巴巴出口通平台阿里巴巴港股退市
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 中信集团阿里巴巴集团蚂蚁集团达成战略合作

    中信集团与阿里巴巴集团、蚂蚁集团在杭州签署深化战略合作协议。根据协议，三方将升级业务合作，建立普惠金融及产业互联网合作生态。据了解，此次战略合作将实现双方场景与金融服务的实时连接，双方将以自有数据为基础，共同建设智能化的营销、产品、服务、风控体系等。

    中信集团 阿里巴巴 蚂蚁集团

  • 马云不再担任阿里巴巴集团董事 依然是阿里巴巴合伙人之一

    【马云不再担任阿里巴巴集团董事】 9 月 30 日晚间消息，阿里巴巴(NYSE：BABA，09988.HK)在港交所发布的公告显示，按照两年前的一系列传承安排，马云自即日起不再担任阿里巴巴集团董事。公告显示，阿里巴巴于 2020 年 9 月 30 日举行的年度股东大会上，选举了武卫、Kabir Misra及郭德明各自担任公司第三组董事，上述人士均将任职三年或任职至其继任人获推选或委任并获得适当资格为止。

    马云 阿里巴巴

  • 中信集团阿里巴巴集团蚂蚁集团达成全面战略合作

    9月14日消息，今天，中信集团与阿里巴巴集团、蚂蚁集团在杭州签署全面深化战略合作协议。三方将充分整合各自优势资源升级业务合作，以互联网科技创新为契机，催生新的发展动能，共同建立“共生、共享、平等、开放”的普惠金融及产业互联网合作新生态。中信集团董事长朱鹤新表示，阿里巴巴集团是全球领先的互联网科技企业，在多个领域形成了立体化产业布局，引领带动着行业发展。未来，中信集团将继续发挥金融与实业并?

    阿里巴巴

  • 上海与阿里巴巴蚂蚁集团签署战略合作协议

    今日，网信上海公众号发文称，上海与阿里巴巴集团、蚂蚁集团昨天在沪签署战略合作协议。此次签约后，上海市和阿里巴巴集团、蚂蚁集团将围绕在线新经济、数字新基建、金融科技、跨境业务、数字生活、云上会展等方面开展合作

    阿里 蚂蚁集团

  • 阿里巴巴集团蚂蚁集团三个总部三个中心正式落户上海

    9日晚，阿里巴巴集团、蚂蚁集团与上海市政府签署战略合作协议。根据协议，阿里巴巴集团、蚂蚁集团的三个总部和三个中心正式落户上海。其中，三总部分别指支付宝总部、盒马总部、本地生活总部，三中心分别是阿里上海研发中心、阿里新零售中心、蚂蚁科技中心。阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示：“阿里巴巴有越来越多的业务落地上海，诞生成长于上海，在上海实现‘无中生有’。我们希望

    阿里巴巴

  • 交通银行与阿里巴巴集团蚂蚁集团达成全面战略合作

    9月16日消息，今天交通银行与阿里巴巴集团、蚂蚁集团宣布达成全面战略合作。根据协议，三方将进一步发挥各自优势、集成互补、互通场景，整合平台、客户、市场、渠道和技术等资源，打通银行服务、场景权益与客户消费全链路。谈及此次合作，交通银行董事长任德奇表示，交通银行和阿里巴巴、蚂蚁集团有着共同的使命和愿景。此次全面战略合作的达成，也是交通银行拥抱金融科技、数字化转型的重要一步。希望未来和阿里巴巴?

    阿里巴巴

  • 马云卸任阿里巴巴集团董事

    【TechWeb】10月1日消息，阿里巴巴在港交所发布的公告显示，按照两年前的一系列传承安排，马云自即日起不再担任阿里巴巴集团董事。截至公告发布日，阿里巴巴的董事会包括董事张勇（董事会主席）、蔡崇信、武卫、J. Michael EVANS、井贤栋及Kabir Misra；以及独立董事董建华、郭德明、杨致远、E.BrjeEKHOLM及WanLingMARTELLO。公告显示，阿里巴巴于2020年9月30日举行的年度股东大会上，选举了武卫、Kabir Misra及郭德明各自担任公?

    马云

  • 马云不再担任阿里巴巴董事 阿里全面完成交接棒

    30日晚，阿里巴巴集团年度股东大会公告显示，马云自即日起不再担任阿里巴巴集团董事。最新的阿里巴巴董事会包括董事张勇（董事会主席）、蔡崇信、武卫、J. Michael EVANS、井贤栋及Kabir MISRA；以及独立董事董建华、郭德明、杨致远、E. B?rje EKHOLM及Wan Ling MARTELLO。马云退出阿里巴巴董事会，意味着阿里巴巴已全面完成交接棒。在张勇执掌阿里巴巴的一年中，阿里巴巴市值从4500亿美元上涨到7

    马云

  • 阿里巴巴CEO张勇：为今天工作、为明天投资 为后天而孵化

    9月30日消息，阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在阿里巴巴2020年度全球投资者大会上表示，创新是阿里巴巴20余年来不断发展最重要的动力。在疫情带来的诸多不确定性中，数字化是最确定性的历史机遇，将对社会进程产生巨大影响，持续创新的能力是我们抓住数字化这一关键历史机遇的宝藏。据悉，在此次投资者大会期间，阿里巴巴披露多项重磅业务进展：截至2020年6月底，阿里巴巴集团和蚂蚁集团年度中国用户合计达10

    阿里巴巴

  • 阿里巴巴公布「云钉一体」战略，阿里云与钉钉全面融合

    阿里巴巴公布新一轮战略部署，将钉钉升级为大钉钉事业部，与阿里云全面融合，并整合集团所有相关力量，确保“云钉一体”战略全面落地。即日起，原钉钉事业部、阿里云视频云团队、阿里云Teambition团队、企业智能事业部宜搭团队、政企云事业部、数字政务中台事业部、乌鸫科技部分团队，加入新的大钉钉事业部，全面融入阿里云智能。在大钉钉事业部内，新成立“智能协同与视频云事业部“、“行业钉事业部“和“政务中台事业部”。

    阿里巴巴 阿里云 钉钉

  • 阿里巴巴无影云电脑是什么 无影云电脑有哪些特点

    9月17日上午，在阿里巴巴 2020 云栖大会上，阿里云智能总裁张建锋发布了第一台云电脑“无影”。根据阿里巴巴的介绍，这是一台在云端的电脑，在本地没有主机，也看不见电脑CPU和硬盘，因为这些硬件设备都集中在云端的数据中心里，以下我们来看下无影云电脑的特点。

    阿里巴巴 云电脑 无影云电脑

  • 传承计划执行完毕！马云即日起不再担任阿里巴巴董事

    9 月 30 日，阿里巴巴集团年度股东大会公告显示，按照两年前的一系列传承安排，马云自即日起不再担任阿里巴巴集团董事。据了解，在 2018 年 9 月，马云发出全员信宣布，在 2019 年阿里 20 周年之际将不再担任阿里巴巴集团董事局主席，由张勇接任。同时为组织的顺利过渡，在此后将继续担任董事会成员，直至 2020 年阿里巴巴年度股东大会。

    马云 阿里巴巴 张勇

  • 阿里巴巴CFO武卫预计2021财年内阿里云实现盈利

    9月30日消息，据国外媒体报道，阿里巴巴首席财务官武卫周三在投资者日活动中表示，预计阿里云在2021财年内扭亏为盈。阿里巴巴在2021财年第一季度（截至2020年6月30日），阿里云计算业务季度收入同比增长59%至123.45亿元，主要由于公有云及混合云收入均实现增长，并反映来自每位客户的平均收入增长。阿里巴巴曾表示，未来3年再投2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发和数据中心建设。武卫补

    阿里巴巴

  • 阿里云推出云电脑无影 阿里巴巴无影云电脑怎么使用多少钱

    阿里巴巴无影云电脑怎么使用多少钱？9 月 17 日，在 2020 阿里巴巴云栖大会上，阿里云智能总裁张建锋展示了阿里云推出的云电脑「无影」。「无影」仅为一张手掌大小的卡片机，PC 原有的硬件设备都集中在云端的数据中心里。

    无影 无影云电脑 阿里巴巴

  • 阿里巴巴孙利军：阿里公益将成为首个捐赠全链路上链的公益平台

    9月15日消息，在2020中国企业社会责任高峰论坛上，阿里巴巴合伙人、阿里巴巴公益基金会理事长孙利军表示，到财年底，我们将推动阿里公益平台上所有的爱心善款全链路上链，阿里公益将成为国内首个公益捐赠全链路上链的互联网公益平台。孙利军表示，“公益通过区块链实现了真正的去中心化，解决了公益公开透明、可信任的问题。今年我们推出了公益平台‘透明度数字化建设’专项行动，推动行业的公益项目实现100%上链，打?

    阿里巴巴

  • 外媒：阿里巴巴拟投资智联招聘数亿美元

    DoNews9月21日消息（记者 翟继茹）据外媒援引知情人士消息称，阿里巴巴正计划向智联招聘投资数亿美元，从而成为后者的大股东之一。据报道，拥有智联招聘61%股份的Seek透露，智联招聘正在与多方就新的投资进行讨论，来支持其达到增长目标。数据显示，智联招聘目前拥有1.8亿用户，合作企业超过450万。2017年下半年，Seek与方源资本、高瓴资本达成协议，智联招聘达成私有化，退出纳斯达克。（完）

    阿里巴巴 智联招聘

  • 阿里巴巴：过去四个月天猫售后处理时长缩短60%

    阿里集团客户体验事业群(简称阿里CCO)方面表示，自今年 5 月发布商家协同服务机制至今，天猫商家平均售后问题处理时长缩短了60%。据悉，该机制能将消费者诉求以工单方式同步给商家，联同商家在 24 小时之内解决问题。 9 月 25 日，阿里CCO方面表示，未来机制将逐渐向淘宝商家推进。

    阿里巴巴 天猫

  • 阿里巴巴成立云原生技术委员会 推动企业全面升级云原生

    在阿里巴巴2020云栖大会期间，阿里巴巴正式成立云原生技术委员会（以下简称委员会）。阿里巴巴高级研究员蒋江伟担任委员会负责人，达摩院数据库首席科学家李飞飞、阿里云计算平台高级研究员贾扬清、阿里云原生应用平台研究员丁宇等多位阿里技术负责人参与其中。同时，阿里云推出包括软硬结合的沙箱容器2.0、离线实时一体化数据仓库MaxCompute、云原生多模数据库Lindorm在内的多款云原生产品。云原生是一

    阿里巴巴

  • 阿里巴巴正洽谈对智联招聘投资数亿美元

    据电商报消息称，阿里巴巴正在和智联招聘洽谈合作，计划向其投资数亿美元。此次可能存在的新投资将产生协作，阿里巴巴的技术和客户基础或与智联招聘的公司和职位数据结合在一起。

    阿里巴巴 智联招聘 招聘

  • 今年双11淘宝直播怎么玩？阿里巴巴副总裁平畴这样说

    淘宝直播即将第五次踏入双 11 会场。9 月 14 日，“内容电商双十一玩法发布会”在杭州黄龙饭店召开，淘宝直播正式打响摆兵布阵的第一枪。“本质上，内容这一块在淘系不是一个业务，而是我们整体未来几年发展的核心战略。”阿里巴巴副总裁平畴在淘宝直播MCN机构大会现场说道。

    双11 淘宝直播 阿里巴巴
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
孟晚舟再次出庭 谷歌翻译 ip免费代理服务器 端口8080 微信怎么录音 S10 iPadAir4 原神 Mate40Pro iOS14新功能

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM