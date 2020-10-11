招商局集团与阿里巴巴、蚂蚁集团携手 构建互利双赢战略合作伙伴关系

2020 年10 月 11 日，招商局集团与阿里巴巴、蚂蚁集团在杭州签署全面战略合作协议。在招商局集团总经理胡建华、蚂蚁集团CEO胡晓明、阿里巴巴集团公共事务总裁闻佳的见证下，招商局集团副总经理王宏与阿里巴巴集团副总裁钟天华、蚂蚁集团副总裁尹铭分别代表各方进行签约。

根据协议，三方将依托各自在产业、金融和互联网方面的既有布局，共享优势资源，不断推动在产业互联网、金融服务、综合物流、新兴产业及其他业务领域的深度合作，共同推动产业数字化升级，服务实体经济。

各方达成共识，此次合作，既是三方多年来合作关系的延续、巩固和深化，也代表了综合类大型央企和互联网公司对金融科技创新共赢前景的共同期待，是各方构建互利双赢、可持续发展战略合作伙伴关系的新起点。

招商局集团总经理胡建华表示，阿里巴巴、蚂蚁集团是招商局高度关注的创时代企业，在成长历程、科技水平、客户拓展等方面给予我们全新的感受。阿里巴巴、蚂蚁集团永不言败的创业、创新和超前精神值得招商局学习，这与招商局“立足长远、把握当下，科技引领、拥抱变化”的战略原则高度契合。三方在产业布局上具有较强的互补和协同关系，希望“十四五”期间各方在产业、技术、数字化等领域的合作深化落地。招商局是进行全球产业布局的国际化企业，希望三方在海外业务上紧密合作，在新国际形势和贸易框架下促进国内国际双循环，惠及“一带一路”沿线国家。

蚂蚁集团CEO胡晓明表示，有着百年历史的招商局，不仅是中国改革开放的一面旗帜，也是央企数字化转型的先行者。阿里巴巴、蚂蚁集团在数字商务、数字金融、数字物流及云计算、区块链等领域有多年积累，我们期待通过此次战略合作，与招商局集团实现优势互补，通过数字技术与实体产业的结合，共同推动交通、物流、金融等产业数字化升级，携手助力实体经济发展。

协议显示，在产业互联网领域，三方将合作建设智慧港口开放平台、综合物流协作平台、园区综合服务平台等，共同探索并推动金融科技在消费金融、产业金融等领域的应用，共同开展包括云计算、分布式技术、多方安全计算等金融科技领域的创新研发，合作推进产业数字化和智能化。

在当天的交流中，双方还约定，未来在区块链技术方面，将依托蚂蚁集团的技术优势，共同建立物流生态联盟链，探索推动多方跨链合作;共同打造航运安全链等港航协同的区块链技术基础设施，合作探索基于区块链技术的智能供应链产品等。