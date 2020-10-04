苹果应用商店第三季度营收达190亿美元 几乎是谷歌商店的两倍

澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)周二表示，将调查苹果、谷歌公司应用商店之间的竞争程度以及应用对于数据的使用和共享情况，还将研究澳大利亚移动应用市场是否需要提高定价透明度。澳大利亚竞争和消费者委员会在一份声明中称，ACCC有兴趣弄明白应用生态系统中的数据是如何被使用和共享的，包括苹果和谷歌因为他们对于主要应用商店的控制而获得的数据。苹果、谷歌尚未置评。(作者/箫?