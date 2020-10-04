苹果应用商店第三季度营收达190亿美元 几乎是谷歌商店的两倍

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 苹果最新资讯 > 正文

苹果应用商店第三季度营收达190亿美元 几乎是谷歌商店的两倍

2020-10-04 16:21 · 稿源：站长之家

根据Sensor Tower公布最新数据显示，第三季度全球消费者在苹果应用商店上的应用内购买、订阅和高端应用支出攀升了31%，达到 190 亿美元，高于去年同期的 145 亿美元。谷歌应用商店(Google Play)上的支出经历了更大幅度的增长，同比增长33.8%，从去年同期的 77 亿美元增至 103 亿美元。苹果市场收入几乎是谷歌商店收入的两倍。

网友热搜:

苹果换电池苹果返回键怎么设置苹果x显示屏模块在哪苹果店里的样机能买吗1997年苹果公司市值lutuber苹果官网苹果4s能玩王者荣耀吗苹果地图开发负责人苹果高管集体离职测苹果电池寿命的软件苹果新ipad2019苹果数字信号怎么设置
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
孟晚舟再次出庭 谷歌翻译 ip免费代理服务器 端口8080 微信怎么录音 S10 iPadAir4 原神 Mate40Pro iOS14新功能

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM