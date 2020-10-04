苹果应用商店第三季度营收达190亿美元 几乎是谷歌商店的两倍

根据Sensor Tower公布最新数据显示，第三季度全球消费者在苹果应用商店上的应用内购买、订阅和高端应用支出攀升了31%，达到 190 亿美元，高于去年同期的 145 亿美元。谷歌应用商店(Google Play)上的支出经历了更大幅度的增长，同比增长33.8%，从去年同期的 77 亿美元增至 103 亿美元。苹果市场收入几乎是谷歌商店收入的两倍。
根据Sensor Tower公布最新数据显示，第三季度全球消费者在苹果应用商店上的应用内购买、订阅和高端应用支出攀升了31%，达到 190 亿美元，高于去年同期的 145 亿美元。谷歌应用商店(Google Play)上的支出经历了更大幅度的增长，同比增长33.8%，从去年同期的 77 亿美元增至 103 亿美元。苹果市场收入几乎是谷歌商店收入的两倍。
今天，苹果官网进行了改版，加入了新的部分，对App Store应用商店及其开发者计划进行了详细介绍。苹果在新的App Store中强调了平台的安全性，并表示”App Store 不仅仅是一个店面，它是一个创新的目的地，专注于为你带来惊人的体验。“
Tiktok暂时与甲骨文达成协议，双方将在数据安全方面进行合作，但是被美国政府一同被下禁令的微信在近日又被美国政府紧抓不放。就在美国当地时间9月25日，美国司法部要求旧金山联邦法官在 10 月 1 日前作出迅速裁定，允许美国政府在上诉期间，恢复特朗普政府针对微信的禁令。
游戏开发商Epic Games和苹果之间的斗争仍在继续着。目前，苹果对Epic Games提起反诉，指责该游戏开发商不想为自己从App Store应用商店获得的巨大利润支付任何费用。
澳大利亚竞争和消费者委员会(ACCC)周二表示，将调查苹果、谷歌公司应用商店之间的竞争程度以及应用对于数据的使用和共享情况，还将研究澳大利亚移动应用市场是否需要提高定价透明度。澳大利亚竞争和消费者委员会在一份声明中称，ACCC有兴趣弄明白应用生态系统中的数据是如何被使用和共享的，包括苹果和谷歌因为他们对于主要应用商店的控制而获得的数据。苹果、谷歌尚未置评。(作者/箫?
据外媒报道，苹果正在从中国区应用商店中下架的两款RSS阅读器应用，分别为Fiery Feeds 和 Reeder ，以遵守旨在阻止非法内容的有关规定。
9月14日消息，据国外媒体报道，苹果日前修订了应用商店（App Store）规则，关于云游戏服务方面也有所修改。苹果根据苹果新规定，谷歌Stadia、微软xCloud、英伟达GeForce Now等云游戏服务可以上架，但是服务商提供的游戏仍需要从商店下载。苹果将允许云游戏服务以“目录型应用程序（catalog app）”的形式上架应用商店，该类型程序可以帮助用户注册相关流媒体服务，查找游戏。但是苹果公司表示，每款游戏，都需要有一个
Chrome网上应用商店已经推出了11年，为了用户的安全，今年3月份的时候，谷歌曾宣布暂时禁用新的付费扩展。但是现在，这一禁令变成了永久性的。谷歌表示，自2020年9月21日起，你将无法再创建新
据财联社消息，当地时间 9 月 11 日，苹果公司更新了应用商店审核指南，新增“云游戏”平台上架标准。审核指南放松了云游戏平台限制云游戏平台在符合所有要求的情况下可以上架，但“所有游戏必须直接从App Store”下载。
据法新社消息，游戏开发商 Epic Games 周一将重新努力说服法官，让其热门游戏《堡垒之夜》（Fortnite）在苹果 App Store 恢复上架。
今天上午，苹果在新加坡滨海湾金沙开设的全球首个水上苹果专卖店正式开业，苹果CEO库克也在社交媒体宣传了新店。库克称，零售店汇集了苹果最好的一切，体验绝对令人叹为观止。
9月10日，苹果在新加坡的第三家零售店正式开业，这也是苹果首家水上商店，该门店位于新加坡滨海湾金沙购物中心，目前需要通过水底通道进店，开业首天的到访者必须在官网预约才能进入。
谷歌已经更新了其Play商店规则，“正式”禁止跟踪软件应用，但该公司留下了一个相当大的漏洞，因为儿童跟踪应用程序还是上传到官方商店。
一直以来，就有传言称苹果将进入印度市场，这也是其一个重要增长的机会。不过由于印度政府此前对外国公司严苛的限制规定，苹果公司没能顺利的打开这个市场。随着最近对当地商业法的修改，部分是为了刺激国际投资，苹果终于得以进入印度市场。
印度比中国落后很多，在苹果在线商店这件事上，就晚了差不多10年。苹果公司今天宣布，将于9月23日在印度推出在线商店，首次直接把苹果各种产品和支持提供给印度顾客，比中国晚了近10年。换句
苹果将于9月23日在印度推出在线商店，直接向印度的客户提供苹果的全系列产品和支持。目前，苹果在印度只通过第三方经销商及亚马逊和沃尔玛旗下的Flipkart等电商销售产品。(作者/箫雨)
9月18日消息，据国外媒体报道，苹果今日表示，将于9月23日在印度推出在线商店，扩大在印度市场的投入。苹果苹果公司表示，在线商店将首次在印度直接提供全系产品和客户服务，包括金融服务和学生优惠价格政策等等。苹果高管Deirdre O'Brien在声明中表示，我们为扩大印度业务感到自豪，将尽我们所能为客户和他们的社区提供支持。苹果目前在印度通过第三方经销商及亚马逊和沃尔玛旗下的Flipkart等电商销售公司产品。苹果C
9月27日,A股创意软件上市企业万兴科技(300624.SZ)再度加码数字创意业务移动端布局。当天,万兴科技旗下万兴喵影APP5.0正式全新上线。据了解,万兴喵影APP5.0 秉持“随时随地创作你的故事”理念,在视频剪辑、音频剪辑、模板特效等性能上取得出诸多突破,进一步升级移动端视频剪辑创造力。目前新版本已登陆腾讯应用宝、小米应用商城、VIVO应用商城、OPPO应用商城、华为应用商城、魅族应用商城、苹果商城、AppChina应用汇等应用商店,用户
尽管尚未有几款手机得以升级Android 11正式版系统，但谷歌已经迫不及待的地预告Android 12了。官方透露，基于开发者的反馈，在明年的Android 12系统上，将允许更容易地从第三方商店安装APP。
苹果公司今日正式宣布，计划于 9 月 23 日在印度开设在线商店，为印度顾客提供可以直接从苹果公司购买iphone、mac电脑、ipad等产品的途径。
微信小商店的支付方式有多少种呢，能不能使用信用卡来支付，一部分消费者想要知道微信小商店的支付相关规则要求，下面我们来了解下具体的介绍。
为了方便站长和企业开发者能更快更全面检测全国各地到服务器的网络情况，深度分析网站请求详情，快速定位网站问题，最近站长之家正式推出了全新的..
最近，因假吃、催吐等浪费粮食的行为，“大胃王吃播”成为舆论讨伐焦点。有媒体报道，截止今年八月底，国家网信办宣布已查处违规的吃播、“大胃王..
10月4日国产动画电影《木兰：横空出世》正式宣布撤档。该片 10 月 3 日正式上映，截至发稿时，票房仅 600 多万，豆瓣评分3. 4 分 。 10 月 4 日上..
根据Sensor Tower公布最新数据显示，第三季度全球消费者在苹果应用商店上的应用内购买、订阅和高端应用支出攀升了31%，达到 190 亿美元，高于去年..
日前，便利蜂方面发布了《2020年“双节”首日消费情况及趋势报告》（以下简称“《报告》”）。结合全国20个城市近1600家门店的进店人数及消费数据..
近日，Appleinsider援引知情人士的话称，，苹果将在 10 月 13 日举办发布会，发布iPhone12 系列，并在发布会结束的当周周五( 10 月 16 日)开放预购..
消息人士透露，苹果将于 10 月 13 日举办发布会，发布iPhone12 系列。苹果新机共有 4 款，分别命名为iPhone 12 mini、iPhone 12、iPhone 12 Pro和..
苹果的iPhone12系列手机将在10月发布和上市，现在有越来越多有关iPhone12的爆料消息出炉，准确性也可以说是比较高。最新的爆料消息显示，iPhone12..
根据灯塔专业版数据统计，截至 10 月 4 日 13 时，《我和我的家乡》累计票房达9. 3 亿，助徐峥主演电影票房超 100 亿。..
9 月底，王兴做了一个重大决定：在上海建立美团总部。这意味着，王兴终于要结束和大家挤在一个公共区域办公的历史了，大胆推测的话，新的美团总部..
当地时间周五晚，在距离发射倒计时仅剩大约两秒时，SpaceX中止了一颗美国军用GPS卫星的发射计划。发射计划定于下午 6 点 43 分，直到发射前两秒，..
Intel11 代酷睿将分为三步走，Tiger Lake-U轻薄本系列已经登场，Rocket Lake-S桌面系列明年见，此外还有针对游戏本的Tiger Lake-H，预计也是明年上..
10 月 4 日，中国电信官方微博展示了一个名为“旋转档夹”的老物件，它相当于 114 电话查询的前身，全中国仅剩最后一套。目前，这件旋转档夹收藏于..
聚合打车不是新鲜事物，却在国庆假期成为互联网巨头博弈的焦点。据《 2020 十一长假旅游性价比报告》显示， 2020 年国庆假期全国有超过 1500 家景..
近期，特斯拉公布2020年第三季度汽车生产和交付数据。第三季度，特斯拉共生产了超145,000辆电动车，交付量约为140,000辆。特斯拉官方介绍，在存货..
中国银联 10 月 3 日公布的数据显示，国庆假期前两天，银联网络交易金额达 6287 亿元，较去年同期增长 11.8%。10 月 1 日当天，银联网络交易金额超..
美国科技巨头Facebook、谷歌和Twitter的首席执行官已自愿于 10 月 28 日出席参议院反垄断委员会组织的听证会。这将是今年科技巨头高管第二次在国会..
苹果的iPhoneSE机型一直是作为入门款机型定位的，目前为止发布的两代iPhoneSE定价都在3000元档位左右，是很多人选择加入苹果iOS阵营一个比较优惠的..
在 2019 年 11 月 27 日，中国电信、中国移动、中国联通这三大运营商开始正式提供“携号转网”服务，用户可以在保持号码不变的情况下选择电信、移..
韩国汽车研究院在10月4日发布的统计数据显示，现代起亚汽车2020年1- 7 月在全球销售电动汽车6. 0707 万辆，同比增长25%，销量位居全球第四。汽车研..