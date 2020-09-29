港交所公告：李小加将提前退休 2021年起转任为董事会高级顾问

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港交所公告：李小加将提前退休 2021年起转任为董事会高级顾问

2020-09-29 17:44 · 稿源：站长之家

9 月 29 日，港交所发布公告称，李小加先生于今天通知香港交易所董事会有关其意欲提早退任香港交易所集团行政总裁职务。在董事会全面支持及同意下，李先生将继续担任香港交易所集团行政总裁及董事会的当然成员直至 2020 年 12 月 31 日。

由 2021 年 1 月 1 日起，李先生将转任为董事会高级顾问，为期 6 个月，继续提供指导并确保过渡安排顺利进行。

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