港交所公告：李小加将提前退休 2021年起转任为董事会高级顾问

作为亚太最国际化的市场，香港已成为众多企业上市的首选地。尤其是在2018年港交所推进上市制度改革后，据德勤统计，以今年首九个月的融资总额计算，香港夺得全球新股发行排名第三位。在港交所上市浪潮持续汹涌的大背景下，近日老虎证券CFO John Zeng与香港交易所董事总经理、市场发展科副主管及环球上市服务部主管鲍海洁对话讨论香港资本市场的发展及机遇。“2018年4月，港交所推出了25年来最大的改革。可以看到经过两年多的时间，