港交所公告：李小加将提前退休 2021年起转任为董事会高级顾问

9 月 29 日，港交所发布公告称，李小加先生于今天通知香港交易所董事会有关其意欲提早退任香港交易所集团行政总裁职务。在董事会全面支持及同意下，李先生将继续担任香港交易所集团行政总裁及董事会的当然成员直至 2020 年 12 月 31 日。
由 2021 年 1 月 1 日起，李先生将转任为董事会高级顾问，为期 6 个月，继续提供指导并确保过渡安排顺利进行。
9 月 29 日，港交所发布公告称，李小加先生于今天通知香港交易所董事会有关其意欲提早退任香港交易所集团行政总裁职务。在董事会全面支持及同意下，李先生将继续担任香港交易所集团行政总裁及董事会的当然成员直至 2020 年 12 月 31 日。
由 2021 年 1 月 1 日起，李先生将转任为董事会高级顾问，为期 6 个月，继续提供指导并确保过渡安排顺利进行。
面对寻求港交所上市的传闻，快手对凤凰网科技回应：不予置评。据彭博社报道，快手寻求港交所上市，估值约500亿美元。快手成立于2011年，是中国日活量最高短视频应用之一，公开资料显示快手日活在2020年初已突破3亿，快手App内有近200亿条海量视频，2019年，有2.5亿人在快手平台发布作品，平台累计点赞超过3500亿次。这已经不是快手第一次被爆出有上市的计划，自2017年开始，快手就被外媒报道将在该年底
今日，针对“快手寻求最快今年港交所上市，估值约 500 亿美元”的报道，快手回应：不予置评。
DoNews 9月11日消息（记者 程梦玲）9月11日消息，海尔智家股份有限公司向港交所主板递交上市申请，中金公司及摩根大通为联席保荐人。招股书显示，2017年、2018年及2019年，海尔智家的收入分别为人民币1542亿元、1776亿元及1980亿元，年复合增长率为13.3%，利润分别为91亿元、99亿元及123亿元，年复合增长率为16.1%。受新冠肺炎疫情的影响，截至2020年6月30日止六个月，海尔智家的收入为957亿元，利润为36亿元，较截至2019年6月30日
蚂蚁集团计划最早于下周寻求获得港交所上市批准。
据港交所文件，中通快递通过港交所上市聆讯，高盛为独家保荐人。
今日，农夫山泉将在港交所主板挂牌上市。IPO 定价为 21.5 港元 / 股，募资约 81.5 亿港元。农夫山泉表示，香港IPO面向散户部分获得1148. 3 倍认购。
9月8日消息，农夫山泉今日正式在港交所主板上市，开盘价39.8港元，较发行价21.5港元上涨85.12%。截至发稿，农夫山泉股价上涨65.35%，报35.55港元，市值3977亿港元。农夫山泉此次IPO公开发售股份约1.048亿股，国际发售股份约2.834亿股，另有15%超额配股权，募资净额约81.49亿港元。公告显示，农夫山泉上市后总股本大约为118.9亿股，最大股东农夫山泉创始人钟睒睒持股84.4%。农夫山泉上市受到机构投资者热捧，其5名基石?
据彭博消息，京东健康已向港交所提交上市申请。
9 月 23 日，生物制药公司嘉和生物启动公开招股。据悉，知名美港股券商老虎证券已经开启嘉和生物的线上申购通道，支持散户打新。公开资料显示，嘉和生物拟发行约1. 2 亿股股份，其中公开发售约 1200 万股，国际发售约1. 08 亿股，每股发行价20. 3 港元至 24 港元，每手 500 股，预期将于 10 月 7 日上市。老虎证券相关负责人介绍，目前嘉和生物的打新通道已上线。投资者进入APP TigerTrade的“新股申购”页面即可点击查看招股书并?
据财联社报道，蚂蚁集团计划在 9 月底左右寻求港交所批准上市，并将于 10 月中旬进行规模逾 300 亿美元的A/H上市。
据IPO早知道消息，蚂蚁科技集团有限公司计划于 9 月 24 日通过港交所聆讯，最快于本周末在港交所官网披露通过聆讯后的招股说明书，并将于 10 月中下旬正式完成“A+H”同步上市。
9月3日消息，有消息称，蚂蚁集团计划在9月底左右寻求港交所批准上市，并将于10月中旬进行规模逾300亿美元的A/H上市。同时，此前还有消息称，蚂蚁集团计划提高A股IPO的募集资金总额，超过香港IPO。8月25日，蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书（申报稿），并同步向香港联交所递交A1招股申请文件。内容显示，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿
9月29日消息，宝尊电商今日正式登陆港交所，开盘价85港元，较82.9港元的发行价上涨2.53%。截止发稿，宝尊电商股价报84.05港元，涨幅为1.39%，目前总市值约203.79亿港元。公告内容显示，宝尊电商计划将自全球发售所获得的所得款项净额用于以下用途：约20%用于扩充品牌合作伙伴网络；约25%用于加强我们的数字营销及配送能力；约30%用于潜在的战略联盟；约10%用于投资科技及创新；约15%用于潜在的并购机会。根据招股书披?
9月28日消息，昨天晚间，港交所今天对外披露了京东健康提交的招股书，内容显示，京东健康将申请香港联交所主板上市。受此消息影响，京东集团今天在港股的交易中微涨2.76%。截至港股周一收盘，京东集团股价报收于290港元，目前总市值约9019.82亿港元。有消息称，京东健康寻求通过香港IPO筹资至少30亿美元。数据显示，京东健康在2017年至2019年的总收入分别为56亿元、82亿元、108亿元，2020年上半年，京东健康的总收入就
9月29日消息，中通快递今日正式登陆港交所，开盘价244港元，较218港元的发行价上涨11.9%。截止发稿，中通快递股价报238港元，涨幅为9.17%，目前总市值约2019.55亿港元。对于本次募资的用途，中通快递此前透露，约50%将用于基础建设和扩容，包括购买土地使用权、建立分货港、建立现代物流设备、购买车辆以及提升自动化和电子化水平；约25%将用于加强物流网络合作伙伴和增强物流网络稳定性，其中包括对合作伙伴提供融资?
作为亚太最国际化的市场，香港已成为众多企业上市的首选地。尤其是在2018年港交所推进上市制度改革后，据德勤统计，以今年首九个月的融资总额计算，香港夺得全球新股发行排名第三位。在港交所上市浪潮持续汹涌的大背景下，近日老虎证券CFO John Zeng与香港交易所董事总经理、市场发展科副主管及环球上市服务部主管鲍海洁对话讨论香港资本市场的发展及机遇。“2018年4月，港交所推出了25年来最大的改革。可以看到经过两年多的时间，
9月11日消息，海尔智家股份有限公司向港交所主板递交上市申请，中金公司及摩根大通为联席保荐人。招股书显示，2017年、2018年及2019年，海尔智家的收入分别为人民币1542亿元、1776亿元及1980亿元，年复合增长率为13.3%，利润分别为91亿元、99亿元及123亿元，年复合增长率为16.1%。受到新冠肺炎疫情的影响，截至2020年6月30日止六个月，海尔智家的收入为957亿元，利润为36亿元，较截至2019年6月30日止六个月分别减少1.6
据IPO早知道消息，农夫山泉今日( 9 月 8 日)早间正式以“9633”为证券代码在港交所挂牌上市，发行价为每股21. 5 港元。
蚂蚁集团计划在 9 月底寻求港交所批准上市，并将于 10 月中旬进行规模逾 300 亿美元的A/H上市。有消息称，蚂蚁集团A股IPO的募集资金总额将超过香港IPO。
目前，蚂蚁科技集团股份有限公司科创板上市申请获上交所受理，同时，蚂蚁已向港交所递交上市申请。
现在的儿童们，从小就接触各种电子赛车游戏，不知不觉中，也学习到了一些开车的技能，甚至一些儿童就敢开上真车，开出去“兜风”。而浙..
今日，女艺人关晓彤cos姜子牙的话题登上微博热搜，热度一度超过40万。照片中，关晓彤头上放了发簪，左手摆在嘴唇前方做施法状，和电影《姜子牙》主..
高能手办团中英雄有非常多，自然有的实力强有的实力弱不好用了，那么什么英雄角色比较强呢？下面就来为大家分享一下高能手办团全部英雄角色排行榜..
今日，港交所港交所公告称，李小加先生于今天通知香港交易所董事会有关其意欲提早退任香港交易所集团行政总裁职务。在董事会全面支持及同意下，李..
面对外界对特斯拉新型4680电池的质疑，埃隆·马斯克还是一如既往的自信：卖掉你们的股票吧，我不在乎。9月28日，马斯克在接受纽约时报《Swa..
【约2成网民月收入在1000元及以下】中国互联网络信息中心发布第 46 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2020 年 6 月，我国网民规模为..
9月29日消息，苹果供应商鸿海和国巨日前表示，将结合双方集团资源，合作研发关键零组件。国巨国巨集团在合并美国基美(KEMET)、普思(Pulse)后，除了..
李小加先生于今天通知香港交易所董事会有关其意欲提早退任香港交易所集团行政总裁职务。在董事会全面支持及同意下，李先生将继续担任香港交易所集..
在考虑去日本留学时，很多同学会担心日本的学历在国内能否被认可。万一回国后不被认可，没法应聘自己理想的工作岗位，那留学这一大趟可就打水漂儿..
连续两日来，李诞、罗永浩随着《脱口秀大会3》总决赛的播出，频频登上热搜。继“罗永浩脱口秀首秀”后，李诞挑战“直播带货首秀”也引爆热点话题。..
今天下午，在 2020 中国绿公司年会上，复星国际董事长郭广昌“大吐苦水”，调侃称同样是企业家，别人活得像苦行僧，但有人(马云)却玩的很嗨。..
“十一”长假将近，近期抖音上直播间都在推广哪些商品?什么类型的帐号直播间转化率比较高呢?..
王者荣耀五虎集结活动怎么样?王者荣耀在 9 月 30 日上架最后一款五虎将皮肤关羽-武圣，因此推出了特别活动五虎集结，玩家们参与活动可以活动各种..
S10全球总决赛入围赛9月30日将会进行最后一天入围赛比赛，LPL赛区的LGD将会出阵对战LGC战队，以下是9月30日入围赛的比赛时间安排。..
今日，高德地图宣布，为更好满足用户出行需求，平台合作的 50 余家网约车平台共同推出“高峰日全天免佣金”活动， 9 月 30 日和 10 月 1 日全天，..
当代女性在社会中往往承担多重角色，母亲、妻子、女儿、公司职员......每日为了工作奔波忙碌，为照顾家庭付诸心力，却时常忘记留给自己喘息间隙，..
9 月 28 日，iQOO手机携vivo WATCH智能手表为粉丝们带来一场主题为“乐队新声代 中秋评鉴大赏”的线上直播活动。期间，黑马乐队Mandarin体验了viv..
2020 年 9 月，西门子家电隆重推出“洗、消、烘”三重除菌级洁净的全新紧凑型洗碗机。该款产品传承德系高品质基因，将建筑美学融入设计理念中，机..
洗手是一种重要的卫生清洁方式，手部皮肤除了会附着灰尘、污渍以外，还有很多肉眼看不见的细菌和病毒会躲藏在里面，威胁着人的身体健康。特别是小..
千呼万唤始出来，经过了漫长的等待，荣耀猎人游戏本V700首销日终于来临，不仅销量破万，而且仅仅开售3分钟就已经售罄，经过笔者坚持不懈的努力，总..