中国恒大集团：网上流传恒大地产重组情况的谣言纯属诽谤

今日，恒大集团发布公告称，近日，网上流传有关恒大地产重组情况的谣言，相关文件和截图凭空捏造、纯属诽谤，对我公司造成严重的商誉损害。我公司强烈谴责，已向公安机关报案，坚决用法律武器维护公司合法权益。
今日，恒大集团发布公告称，近日，网上流传有关恒大地产重组情况的谣言，相关文件和截图凭空捏造、纯属诽谤，对我公司造成严重的商誉损害。我公司强烈谴责，已向公安机关报案，坚决用法律武器维护公司合法权益。
今天，数据中心和业务系统已成为企业单位的核心资产，如何确保它们安全稳定的运行？防火墙的部署是关键之一。我们需要对防火墙做 3 件事：1、不定期进行防火墙的性能测试；2、让防火墙可以检查所有流量，包括加密流量；3、定期审查防火墙的策略规则。安全运维人er经常会有这样的疑问：“防火墙上这条规则是谁写的？为什么写？”答案也许找得到，也许找不到。但“这条规则能删么？”，答案通常是：“别了吧。”、“万一有啥问题呢？
【TechWeb】8月26日消息，恒大健康发布公告称，9月1日起，公司名称将由“恒大健康产业集团有限公司Evergrande Health Industry Group Limited”更改为“中国恒大新能源汽车集团有限公司China Evergrande New Energy Vehicle Group Limited”，股份简称将由恒大健康更改为恒大汽车，股份代码维持不变。这意味着恒大健康的主要经营业务已变为新能源汽车。恒大健康此前发布公告称，目前恒大健康在相关产业领域已构建覆盖动力电池、动
今日，恒大健康发布公告称，本公司之名称现已由恒大健康产业集团有限公司更改为中国恒大新能源汽车集团有限公司，股份在联交所买卖之股份简称将于 2020 年 9 月 1 日上午九时正起更改。
今日，恒大汽车在港发布公告称，拟发行人民币股份于科创板上市。
一条有关恒大集团因负债8355亿元、若不能按时完成重组或引发系统性风险的文件被广泛转载。24日当晚，中国恒大发布声明称：近日，网上流传有关我公司重组情况的谣言，相关文件和截图凭空捏造、纯属诽谤，对我公司造成严重的商誉损害。我公司强烈谴责，已向公安机关报案，坚决用法律武器维护公司合法权益。就在24日当天，港股中国恒大重挫5.58%、恒大汽车暴跌8.63%。
经历过一轮又一轮“买买买”之后，恒大造车到底花了多少钱呢？终于有了答案。8月27日，恒大汽车举办2020年半年业绩发布会，披露了恒大在造车方面的投入，以及在汽车产业链上的新动作
9月15日消息，今日早间，恒大汽车发布公告称，于9月15日以先旧后新方式安排引入腾讯控股有限公司、红杉资本、云锋基金及滴滴出行等多名知名国际投资者，筹集约40亿港元。根据公告，认购股份将根据一般授权（ 可配发、发行及处理1,728,000,000股新股份（ 即于股东周年大会日期本公司已发行股本最多20% ））配发及发行。假设配售股份的最高数目（ 即176,580,000股股份 ）根据配售协议获配售，及于本公告日期至认购事项完
8 月 26 日，恒大健康(0708.HK)发布公告称，名称正式由“恒大健康产业集团有限公司”更改为“中国恒大新能源汽车集团有限公司”，股份简称将自 9 月 1 日起由“恒大健康”更改为“恒大汽车”。
中信集团与阿里巴巴集团、蚂蚁集团在杭州签署深化战略合作协议。根据协议，三方将升级业务合作，建立普惠金融及产业互联网合作生态。据了解，此次战略合作将实现双方场景与金融服务的实时连接，双方将以自有数据为基础，共同建设智能化的营销、产品、服务、风控体系等。
9月18日消息，恒大汽车对外发布公告称，拟发行人民币股份于科创板上市。公告称，由于人民币股份发行须获得必要的监管批准，并且可能会或可能不会进行，因此股东及潜在投资者于买卖本公司的证券时务请谨慎行事。恒大汽车表示，将就人民币股份发行的发展于适当时候根据上市规则及其他适用法律及法规作出进一步披露。此前，恒大汽车还对外发布公告称，恒大汽车通过配售新股的方式，成功募资40亿港元。而其中领投的功包括?
今日早间，恒大汽车发布公告称，于 9 月 15 日该公司、配售股东中国恒大(03333)及配售代理订立配售协议，该公司拟按配售价每股22. 65 港元发行1. 77 亿股配售股份，承配人包括腾讯控股有限公司、红杉资本、云锋基金及滴滴出行等多名知名国际投资者，筹集约 40 亿港元。
9月14日消息，今天，中信集团与阿里巴巴集团、蚂蚁集团在杭州签署全面深化战略合作协议。三方将充分整合各自优势资源升级业务合作，以互联网科技创新为契机，催生新的发展动能，共同建立“共生、共享、平等、开放”的普惠金融及产业互联网合作新生态。中信集团董事长朱鹤新表示，阿里巴巴集团是全球领先的互联网科技企业，在多个领域形成了立体化产业布局，引领带动着行业发展。未来，中信集团将继续发挥金融与实业并?
恒达汽车不仅在建设汽车产业链方面神速，在资本市场更是雷厉风行。9月18日今日早间，恒大汽车发布公告称，拟发行人民币股份于科创板上市，公司将就人民币股份发行的发展于适当时候，根据上市规
今日晚间，证监会浙江监管局网站公示了蚂蚁集团辅导验收申请材料，中金及中信建投均已完成对蚂蚁集团的上市辅导，井贤栋为蚂蚁集团董事长，CEO 胡晓明及 CTO 倪行军为执行董事，蔡崇信、程立、蒋芳为蚂蚁集团非执行董事。另有 3 名独立董事，分别为郝荃、胡祖六、黄益平。
“二马”即马云、马化腾的投资身影，大多具有风向标意义。如今，“二马”同时出手，入股标的正是此前备受市场看好的恒大汽车。9月15日，恒大汽车发布公告称，以先旧后新方
据证监会官网信息显示，蚂蚂蚁集团已完成了首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市辅导备案工作。此前，正在8月21日，蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份，包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式，证监会已接收审批材料。7月20日，蚂蚁集团对外宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。8月14日，浙江监管局官网公示了蚂蚁科技集团股份有限公司
恒大汽车的想象空间有多大?许家印又能否带着马云、马化腾、程维、沈南鹏这些新老朋友们，找到新的增长曲线?9 月 18 日，恒大汽车公告称，董事会决定将在科创板上市，但具体何时会上市，以及能不能上市，还有待中国证监会批准。
昨日，格力集团宣布与小米集团、中信银行签署战略合作协议，三方约定在产业基金、金融服务、产业投资、项目合作、资源共享等方面开展深度合作。根据协议，格力集团出资35. 45 亿元参与投资和管理由小米集团发起的小米产业基金，围绕集成电路
企查查APP显示，京东集团( JD.NASDAQ)于 8 月 28 日申请注册“强东”、“东哥”商标，其中国际分类包含 39 类 运输贮藏、 40 类 材料加工、 44 类 医疗园艺等多个分类。
9月16日消息，今天交通银行与阿里巴巴集团、蚂蚁集团宣布达成全面战略合作。根据协议，三方将进一步发挥各自优势、集成互补、互通场景，整合平台、客户、市场、渠道和技术等资源，打通银行服务、场景权益与客户消费全链路。谈及此次合作，交通银行董事长任德奇表示，交通银行和阿里巴巴、蚂蚁集团有着共同的使命和愿景。此次全面战略合作的达成，也是交通银行拥抱金融科技、数字化转型的重要一步。希望未来和阿里巴巴?
“需要立刻进行化疗!”听到这个消息，曾获“优秀士兵”称号、赴边疆执行任务退伍士兵陈军(化名)恍如晴天霹雳，一时间没站稳，抱着脑袋蹲了下去，脑..
极客大疆的初心提起大疆创新，这家无人机领域的头号玩家，似乎从起步就被外界戴上了“极客”的帽子。不同于最初无人机市场卖模型、赚快钱的商业模..
北京时间 9 月 24 日，亚太新兴市场中领先的超大规模数据中心解决方案提供商秦淮数据已向美国证券交易委员会(SEC)递交更新过的招股书，进入IPO冲刺..
[中国，上海，2020年9月24日] 在2019华为全联接大会(HUAWEI CONNECT 2020)上，华为面向企业市场正式发布自动驾驶网络Autonomous Driving Network(..
OKEx投研| “破而后立”迎反弹，重点关注10530一线阻力文章摘要：小级别量价、MACD双双出现底背离引发反弹，但短期下跌格局没有破坏，不要急于对反..
今天，蚂蚁集团CEO胡晓明在外滩大会上表示“飞机不该拼飞得多高，而是拼飞得多低”。如何通过科技让金融变得更普惠是蚂蚁一直在思考的问题。..
民间有俗语“十五的月亮十六圆”，今年的中秋月亮也将在十六（10月2日）当天迎来最圆的时刻。天文专家表示，今年中秋月“十五的月亮十六圆”，最圆..
继陈坤、郑爽、周杰伦先后进驻后，快手再次加快了布局泛娱乐的脚步。9 月 22 日，孟美岐、吴宣仪、程潇等明星以“快手首席体验官”的新身份亮相。..
天眼查信息显示，映客互娱成立新公司湖南曲别针网络科技有限公司，注册资本 200 万元，法定代表人奉婷。湖南映客互娱网络信息有限公司持有该公司1..
天眼查网站显示，湖南曲别针网络科技有限公司在9月21日成立，注册资本 200 万人民币，法定代表人为奉婷，公司经营范围：工程和技术研究和试验发展..
2020年9月25日，在这天，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题还得继续等待早上的更新，每天都会有三个蚂蚁庄园小课堂的问题奉上，所以请大家耐心等待9..
第 15 届深圳物博会期间，货拉拉发布了“AR识货”和“安心拉”两项自研新成果。其中，“AR识货”功能是货拉拉运用增强现实和深度学习识别技术打造..
最近，@罗拉密码 在抖音直播带货领域表现得十分抢眼。上周一场直播GMV就达到了 3000 万+，成功闯进了抖音直播带货周榜前三。除了罗拉密码，之前我..
消息人士称，尽管韩国 PUBG 公司宣布接手印度市场的手游运营，但短时间内仍无法让《PUBG Mobile》重返应用商店。Inside Sport 试图联系印度电子信..
国内不少消费者心心念的全新奥迪A3L，也终于现身了。日前，我们于工信部官网，获取了全新奥迪A3L的新车申报信息。同此前预测的一样，全新奥迪A3L的..
近日，以“鲜见不凡 未来可期”为主题的奥马冰箱战略发布会在线上召开，奥马冰箱面向全球发布了AI语音物联网系列全新旗舰机——鲜见S550。作为冰箱..
在HUAWEI CONNECT 2020期间， “全场景智能联接，加速行业数字化转型”峰会召开，华为宣布以“智能IP网络”全面升级智能IP网络解决方案，重构硬件..
今年9月份，中兴率先量产商用屏下摄像头，首发机型为中兴AXON 20 5G，起售价为2198元（6GB+128GB）。几乎在同一时期，小米宣布了自家的第三代屏下..
在上海举办的HUAWEI CONNECT 2020期间，华为宣布全面升级面向企业领域的智简全光网解决方案，发布适配企业园区Wi-Fi 6高速回传场景的智能光终端“..
24日，在上海外滩大会上，蚂蚁集团CEO胡晓明表示，作为一家科技公司，蚂蚁集团一直希望用科技的力量去革新金融的生产力。对于备受关注的科技、创新..