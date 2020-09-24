中国恒大集团：网上流传恒大地产重组情况的谣言纯属诽谤

今天，数据中心和业务系统已成为企业单位的核心资产，如何确保它们安全稳定的运行？防火墙的部署是关键之一。我们需要对防火墙做 3 件事：1、不定期进行防火墙的性能测试；2、让防火墙可以检查所有流量，包括加密流量；3、定期审查防火墙的策略规则。安全运维人er经常会有这样的疑问：“防火墙上这条规则是谁写的？为什么写？”答案也许找得到，也许找不到。但“这条规则能删么？”，答案通常是：“别了吧。”、“万一有啥问题呢？