中国恒大集团：网上流传恒大地产重组情况的谣言纯属诽谤

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中国恒大集团：网上流传恒大地产重组情况的谣言纯属诽谤

2020-09-24 19:41 · 稿源：站长之家

今日，恒大集团发布公告称，近日，网上流传有关恒大地产重组情况的谣言，相关文件和截图凭空捏造、纯属诽谤，对我公司造成严重的商誉损害。我公司强烈谴责，已向公安机关报案，坚决用法律武器维护公司合法权益。

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