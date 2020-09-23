快手磁力引擎：未来一年帮助5000万创作者获得商业收入

今日，快手磁力引擎宣布，未来一年帮助 5000 万创作者获得商业收入，并拿出 400 亿流量曝光补贴助力品牌与创作者。此外，快手磁力引擎还宣布旗下磁力聚星(原快接单)与快手粉条全新升级，打通公私域流量。
今日，快手磁力引擎宣布，未来一年帮助 5000 万创作者获得商业收入，并拿出 400 亿流量曝光补贴助力品牌与创作者。此外，快手磁力引擎还宣布旗下磁力聚星(原快接单)与快手粉条全新升级，打通公私域流量。
9 月 23 日，快手磁力引擎在京举办“焕启?商业内容新生命”双产品升级发布会，旗下磁力聚星（原快接单）与快手粉条全新升级，通过打通公私域流量、提升产品力，持续加码赋能新商业模式和品牌营销。同时，磁力引擎宣布，未来一年帮助 5000 万创作者获得商业收入，并拿出 400 亿流量曝光补贴助力品牌与创作者。快手高级副总裁马宏彬在现场表示：“以内容构建影响，以产品驱动增长，达人助力构建信任桥梁，用流量启动爆款前奏，快手已
9 月 21 日，快手宣布旗下达人生态营销平台快接单正式改名为“磁力聚星”，并宣布磁力聚星达人作品在保留私域分发的基础上，正式接入公域流量，同时在用户关注页和发现页展现。
9 月 21 日，快手宣布旗下达人生态营销平台快接单正式改名为“磁力聚星”，并宣布磁力聚星达人作品在保留私域分发的基础上，正式接入公域流量，同时在用户关注页和发现页展现。根据MCN及第三方平台数据显示，快手磁力聚星达人作品进入快手公域分发一周以来，短视频播放量最高提升 20 倍，公域流量占比超过80%，每天有接近 30 只短视频成为播放量超过 1000 万的爆款视频，客户满意度持续提升。快手磁力聚星相关人士表示：“我们希望
今日，音乐商用发行商VFineMusic与快手达成音乐企服合作，为后者旗下快手app、开眼快创app、快影app、一甜相机app提供短视频音乐企服方案。根据合作，VFineMusic将为快手旗下产品提供UGC音乐素材，为广告主提供商用音乐曲库，并根据API数据与用户画像每季度更新曲库。
在互联网时代，没有人不想当网红。 今年受疫情的影响，直播带货这种新型的电商模式开始真正爆发。随着李佳琦、薇娅、辛巴等头部网红带货效应显现，直播带货已经成为这个疫情年的新风口，也对传统零售带来了实实在在的颠覆。董明珠、梁建章、张朝阳、丁磊等商界大佬也纷纷走进直播间，而风口的代名词罗永浩同样没有缺席。据商务部统计， 2020 年一季度，全国电商直播超过 400 万场。另一方面，主播已经成功“转正”，教育部最新的?
先是为华为手机直播带货过程中临时改变主意，以“宠粉”为由要求品牌方送耳机，在对方拒绝后又号召粉丝退货，“我就一句话说给荣耀老板，就说给你听的，我亏了 4000 万交你这个品牌，都没交下，不好意思我不交了。”后来又在其他直播中吐槽张雨绮“装大方”，曾和自己联合直播时答应补贴粉丝，却在事后只字未提补贴的事，“她随口一说的承诺，害我补了 1200 万”。
“万花筒点缀你炫目的瞳孔，湛蓝天空会因为你而出现彩虹。”此刻唱这首《为你唱首歌》的，不是痛仰乐队，而是来自贵州海拔 3600 米的山上、有“最高学府”之称的海嘎小学的“未知少年”乐队。乐队的成员是这所小学的学生，一架架子鼓坐镇后方，三位吉他手一字排开，主唱手持话筒，Vocal满分，飒爽姿态，各个有模有样。
9 月 20 日， 2020 金瞳奖“中国快手”专场活动于上海正式开幕，快手高级副总裁马宏彬发表了主题为《大千世界，中国快手》的演讲，全面介绍了快手年轻化、精品化、多元化的内容生态，展现出快手新世代社会文化符号的特色，并回顾了快手在过去一年所做出的一系列颠覆传统认知的改变与升级。同时，马宏彬也分享了依托平台独有的老铁经济和融合社交生态，越来越多的品牌在快手加速达成品效合一目标，快手巨大的商业潜力和价值被市场不
快手和抖音一路从短视频打到了支付领域。继字节跳动拿下支付牌照之后，快手也在支付领域蠢蠢欲动。根据Tech星球报道，近日快手也在申请“老铁支付”的商标。为何小巨头们都要跟着做支付?快手支付能给快手带来什么?此次入局支付领域，快手能够压住抖音一头吗?
作为国内最大的两个短视频平台，快手和抖音一直都被拿来比较，有人喜欢快手，有人则偏爱抖音。那他们之间到底有什么区别呢？9月11日，快手创始人程一笑在华为开发者大会松湖对话上表示，快手和
直播带货这件事，可以说是一个时代的大潮，我特别同意这个说法。今天市场上大部分的人都在关注快手今天卖了多少GMV，谁卖了多少，哪个活动卖了多少，但站在快手官方的角度，我们并不太看重这件事，我们更看重生态的发展、生态的结构和可持续发展的前景。
8 月 22 日下午，作为快手联合河南卫视《梨园春》栏目共同推出的“梨园快手秀”系列活动的高潮部分，《梨园春》走进洛阳栾川并推出大型演出“美丽乡村唱起来”，整场演出通过快手账号“梨园春官方”（快手号：HNTVliyuanchun）进行同步线上直播。直播过程中，画面在「节目表演」和「直播卖货」两个现场进行切换。一方面，在室外的节目表演主会场，小香玉、李树建、申小梅、柏青、吴琼等戏曲名家，为戏迷朋友们演唱了经典作品选段并
9 月 16 日，由佛山市三水区白坭镇新时代文明实践所等联合北京快手科技有限公司、佛山电台联合主办的“乡村振兴快看白坭——白坭镇快手达人孵化成长行动”启动仪式在白坭镇创意良仓路演厅举行，三水区领导，以及佛山电台相关领导、快手高管、白坭当地优质创作者以及多位快手红人共同出席了本次活动。启动仪式上，白坭镇新时代文明实践快手网络达人孵化基地以及快手佛山创作者学院白坭分院正式揭牌，这也标志着白坭镇成为快手创作者
9 月 5 日和 6 日下午，快手联合迷笛将在成都迷笛中心举行题为“听!旺盛的生命”的迷笛 20 周年生日会。届时，钢心、AK、痛仰、闪星、声音玩具、舌头六支乐队将在上山livehouse带来精彩演出，更有魔岩三杰之一的摇滚诗人张楚空降现场，首次以直播的方式演绎自己的经典曲目。作为联合发起方&全网独播平台，快手将独家直播两天的生日会。除全程独家直播音乐现场之外，作为本次活动的联合发起方，快手还在站内推出了快手音乐首支宣传?
提起导游，我们大概最容易联想到这样的画面：举着旗子，拿着喇叭，满头大汗地领着吵吵嚷嚷的旅游团上下大巴车；又或者是腰间别上扩音器，手里举起话麦，被一群人围着在景区里走走停停……这就是导游吗？是也，不是也。“神奇导游，一人千面”，来快手，看国家金牌导游诸鸣（快手ID：1579691370）如何突破导游的界限。一张嘴，就知道是老江湖了点开诸鸣的视频，黝黑圆脸、敦实身材，会是你是对他留下的第一印象。但是，只要给他五分
据企查查 App 显示，快手通过旗下北京达佳互联信息技术有限公司于 8 月 31 日申请注册“老铁支付”商标，其中国际分类包含 9 类 科学仪器、42 类设计研究、45 类社会法律等。
面对寻求港交所上市的传闻，快手对凤凰网科技回应：不予置评。据彭博社报道，快手寻求港交所上市，估值约500亿美元。快手成立于2011年，是中国日活量最高短视频应用之一，公开资料显示快手日活在2020年初已突破3亿，快手App内有近200亿条海量视频，2019年，有2.5亿人在快手平台发布作品，平台累计点赞超过3500亿次。这已经不是快手第一次被爆出有上市的计划，自2017年开始，快手就被外媒报道将在该年底
今日，针对“快手寻求最快今年港交所上市，估值约 500 亿美元”的报道，快手回应：不予置评。
任何风口都要面临“回归均值”的考验。过往 10 年互联网行业一轮又一轮风口早已证明了这个铁律。乘坐在风口上的行业沉沉浮浮，受到经济周期、政府调节逆周期、企业盈利周期的影响。风口来时行业一地鸡毛，风口过后往往才是行业稳扎稳打形成良性循环之时。
“鞋儿破帽儿破，身上的袈裟破，你笑我他笑我，一把扇儿破。”影视剧中，济公貌似疯癫，举止似痴若狂，实则是一位行善积德、云游四方的得道高僧。在快手，也有一位“济公”，他手持蒲扇，着破鞋烂裳，凭着出色的口才“游牧式”摆摊。 15 年间，“济公模仿秀胶水哥”(快手ID：VIP687232408)卖着同一款胶水，走遍大半个中国，收获 153 万快手老铁的关注。“别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。” 不求模仿得惟妙惟肖，只求似济公般行善
B站（哔哩哔哩，bilibili）在今年走进了更多人的视野。但你知道，网络上还存在一个D站（嘀哩嘀哩，dilidili）吗？前段时间，因认为dilidili商标与..
9月23日，特斯拉“电池日”活动之后，一篇名为《光环之下的暗斑：揭秘特斯拉中国的权力围城》的文章已发热议。文章中提到，在过去两年时..
原神中有非常多隐藏的很深的任务，其中时与风就算一个，需要触发任务的地点比较远，很多玩家还不清楚时与风这个任务到底怎么做，下面就来为大家详..
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在特朗普政府下令禁止微信后，美国石油巨头雪佛龙公司已要求全球员工从他们的工作手机中删除该应用。雪佛龙公司在一封员工邮件中称微信是一个“不..
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9月23日消息，阅文集团官方微信账号发布消息称，将加大内容补贴，增加对作家的扶持。在标准合约50%分成的基础上，阅文为签约作家每个月额外发放20..
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2019 年《中华人民共和国电子商务法》实施运行，明确了国家要促进和鼓励电子商务发展的基调，使电子商务行业与实体经济的关系进一步在法律层面得到..
今天是 9 月 23 日，距离明天的 ColorOS 11 发布只剩不到一天时间。而 ColorOS 官方也和前两天一样，在官博上发布了倒计时预热微博。微博的文字内..
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WCCFTech 刚刚分享了来自技嘉的 GeForce RTX 30XX 系列显卡的产品图片，包括了 RTX 3090 Turbo、RTX 3080 Vision、RTX 3070 Eagle OC、以及 RTX 3..
9月23日消息，据国外媒体报道，周三，特斯拉电池供应商松下表示，该公司正在考虑与特斯拉新型电池生产有关的各种选择，但目前还未做出任何决定，它..
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9 月 23 日，生物制药公司嘉和生物启动公开招股。据悉，知名美港股券商老虎证券已经开启嘉和生物的线上申购通道，支持散户打新。公开资料显示，嘉..
9 月26- 27 日，由腾讯安全发起，腾讯安全学院、腾讯安全联合实验室主办，腾讯安全科恩实验室承办，0ops安全团队协办的第四届腾讯信息安全争霸赛（..
最近许多兄弟问我网站 301 有什么注意事项，应该怎样正确做301、本篇内容本着实战的原则、给大家讲解一下!..