快手磁力引擎：未来一年帮助5000万创作者获得商业收入

提起导游，我们大概最容易联想到这样的画面：举着旗子，拿着喇叭，满头大汗地领着吵吵嚷嚷的旅游团上下大巴车；又或者是腰间别上扩音器，手里举起话麦，被一群人围着在景区里走走停停……这就是导游吗？是也，不是也。“神奇导游，一人千面”，来快手，看国家金牌导游诸鸣（快手ID：1579691370）如何突破导游的界限。一张嘴，就知道是老江湖了点开诸鸣的视频，黝黑圆脸、敦实身材，会是你是对他留下的第一印象。但是，只要给他五分