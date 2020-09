​2020年9月17日的晚上,Epic再次开启了免费送游戏的活动,在今天送出的游戏是《足球经理2020》以及《是男人就要坚强(Stick It To The Man)》,很多玩家还不清楚在哪领取这些游戏,下面就来为大家分享一下攻略。