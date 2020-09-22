董明珠称男神标准为有气质有思想有形象：马云王健林谈不上欣赏

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董明珠称男神标准为有气质有思想有形象：马云王健林谈不上欣赏

2020-09-22 11:50 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月22日 消息：今天，董明珠在《至少一个小时》节目中谈到了关于自己的感情问题。在谈到丈夫去世后独立奋斗 30 年不找另一半的原因时，董明珠笑称“没人敢找我”。她表示，当时孩子很小，害怕伤害孩子。

董明珠

对于主持人关于男神标准的问题，董明珠表示，在她看来，男神的三大标准是气质、思想和形象，其中，思想境界最重要。

而谈到是否有关系要好的男性企业家，董明珠表示自己基本是封闭在格力这个圈子里，很少与其他企业家交流，像马云王健林等男性企业家属于常见面但谈不上欣赏。

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