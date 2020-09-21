中国电信10000号率先实现智能语音服务全覆盖 识别准确率超90%

近日，业内消息称，中国电信与紫光展锐正在积极开展Cat. 1 领域的合作，共同推动关于Cat. 1 应用的行业标准制定，并于近期基于Cat. 1 的应用，联合推出了一批高性价比的VoLTE手机，这些手机的集中上市为更广泛的用户群体带来4G 高清语音通话服务。这批终端多数采用紫光展锐 8910 平台，较传统功能机在品质上有了质的飞跃，支持4G全网通双卡双待、VoLTE高清语音通话，让用户在观看影片的同时接听电话，并降低接入时延。紫光展锐 891