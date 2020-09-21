中国电信10000号率先实现智能语音服务全覆盖 识别准确率超90%

2020 年 6 月，中国电信 10000 号实现全智能语音门户在全国 31 省开放，成为国内首个将智能语音服务全面、深入覆盖到全国的运营商，月均智能语音导航服务量超过 6500 万通。目前，中国电信 10000 号实现 31 省全智能语音门户全覆盖，智能语音服务占比超过50%，语音、语义识别准确率均超90%。
2020 年 6 月，中国电信 10000 号实现全智能语音门户在全国 31 省开放，成为国内首个将智能语音服务全面、深入覆盖到全国的运营商，月均智能语音导航服务量超过 6500 万通。目前，中国电信 10000 号实现 31 省全智能语音门户全覆盖，智能语音服务占比超过50%，语音、语义识别准确率均超90%。
9月21日消息，2020年6月，中国电信10000号实现全智能语音门户在全国31省开放，成为国内首个将智能语音服务全面、深入覆盖到全国的运营商，月均智能语音导航服务量超过6500万通。目前，中国电信10000号实现31省全智能语音门户全覆盖，智能语音服务占比超过50%，语音、语义识别准确率均超90%。随着5G规模商用，加速了大数据、物联网、AI、云、区块链等新一代信息技术融合创新和快速渗透，并推动形成以数字化、信息化、智
一男子修改了自家的路由器Wi-Fi密码后，结果邻居找上家门来，气势汹汹地说：“你改密码为嘛不通知我？”男子：“我改密码通知你干嘛？”女子：“你耽误我儿子上网课
5G时代，SIM卡的安全性已经大幅提升了，还想要更安全的SIM卡？中国电信正联合多家公司推量子超级SIM卡，量子加密理论上是无法破解的。来自科创板日报的消息，在2020 HCS合肥网络安全大会上，中
现在宽带早就普及了，很多家庭都用上了300M甚至500M宽带了，电信或者联通、移动还会送光猫（通常要安装费）。现在的光猫产品功能也不一般，除了拨号联网之外，很多光猫也是自带Wi-Fi的，可以充
近日，业内消息称，中国电信与紫光展锐正在积极开展Cat. 1 领域的合作，共同推动关于Cat. 1 应用的行业标准制定，并于近期基于Cat. 1 的应用，联合推出了一批高性价比的VoLTE手机，这些手机的集中上市为更广泛的用户群体带来4G 高清语音通话服务。这批终端多数采用紫光展锐 8910 平台，较传统功能机在品质上有了质的飞跃，支持4G全网通双卡双待、VoLTE高清语音通话，让用户在观看影片的同时接听电话，并降低接入时延。紫光展锐 891
在今日举办的5G网络共建共享一周年工作会上，中国联通董事长王晓初在致辞中指出，两家公司5G共建共享、凝聚5G发展合力。一年来，双方累计开通5G基站超30万，初步估算可为两家节省建设投资超600亿元，基本实现了用最短的时间、花最少的投资，快速形成5G网络覆盖能力。他表示，目前北京五环内室外覆盖率超过95%，平均下载速率超过450Mbps，并实现全球首例200M带宽下2.7Gbps峰值速率，让用户畅快体验5G的大带
中国电信研究院与浙江公司共同自主研发了5G能力开放平台，并与腾讯合作，在浙江5G SA网络上验证了基于腾讯视频业务的实时分流调度、QoS加速、定位等网络能力开放技术。中国电信结合腾讯视频业务的实际场景和需求，通过研发5G能力开放平台，将3GPP标准提供的路由调度、QoS策略、用户位置等能力进行灵活组合及完善，并匹配和融合到互联网CDN类业务流程中。 本次试验中，通过腾讯智能边缘接入和加速
12日，中国电子宣布正式上线中国电子云，总部位于武汉。中国电子方面表示，中国电子云拥有自主技术，采用飞腾CPU和麒麟操作系统，并加入安全可信链，为政企客户数字化转型升级提供安全能力。未来，中国电子希望充分利用“PKS”体系上云后形成的产品和解决方案，实现“共享、共建、共用、共赢”的合作关系。（完）
百度地图 15 周年之际，百度集团副总裁、百度地图事业部总经理李莹发出内部信，回顾“新一代人工智能地图”的成长历程。李莹透露，百度地图智能语音助手用户量破 4 亿、道路里程覆盖 1000 万公里、注册开发者数量达 190 万，用户日均发送 1200 亿次位置请求。
2010 年，腾讯游戏嘉年华现场，腾讯宣布推出TGA赛事，首届赛事 9 个项目，其中《英雄联盟》位列其中。彼时的《英雄联盟》国服尚未公测，但赛事已经先行启动，赛事和游戏，从一开始这两者就深深的绑定在了一起。
昨日，人民电竞推出“电竞名人堂”，记载了中国电竞史上做出了贡献的职业选手。这一次的中国电竞选手名人堂共计入选了三十位电竞选手，囊括了星际争霸、CS、魔兽争霸、穿越火线、英
近日，企鹅智库、腾讯电竞等联合发布了《 2020 年全球电竞运动行业发展报告》。报告数据显示，今年，中国电竞用户预计将达到 4 亿，同比提升14.3%，电竞用户持续稳定增长。在中国电竞用户年龄结构中， 30 岁以下用户占据60%， 25 岁以下用户的比例有所提升，显示中国电竞用户的年轻化趋势。
周日，美国互联网服务提供商CenturyLink周日遭遇重大技术故障，原因是该公司一个数据中心的错误配置导致多个网站受到影响。
今日，百度集团副总裁李莹在百度十五周年盛典的主题演讲中，公布数据称，智能语音助手用户量破 4 亿、注册开发者达 190 万、个性化语音包每日播放次数达 1 亿、百度地图人工智能领域专利超50%。
9月7日消息，据国外媒体报道，三星电子今日表示，已赢得一份价值约67亿美元订单，为Verizon（威瑞森）在美国提供无线通讯解决方案。三星电子三星发言人表示对于合约细节条款（例如包含哪些5G设备）不予置评。今年年初，外媒曾报道，三星已收购美国网络服务商TeleWorld Solutions（TWS）100%股权，未来将全面加强5G技术发展。三星电子计划通过此次收购最大程度地优化5G和LTE（Long Term Evolution，长期演进)技术，进而
8月27日消息，百度地图十五周年之际，百度集团副总裁、百度地图事业部总经理李莹发出内部信，回顾新一代人工智能地图的成长足迹，展望未来出行发展愿景。百度集团副总裁、百度地图事业部总经理李莹在内部信中，李莹透露了百度地图业界领先的最新数据成果：智能语音助手用户量破4亿、道路里程覆盖1000万公里、注册开发者数量达190万。李莹表示，百度地图十五年来始终秉持“科技让出行更简单”的品牌使命。依托AI技术，?
24 日，企鹅智库、腾讯电竞等联合发布了《 2020 年全球电竞运动行业发展报告》。报告显示，今年，中国电竞用户将达到 4 亿，同比提升14.3%，电竞用户持续稳定增长。
通讯员 虞昌胜9月11日，2020中国电子信息企业竞争力报告及前百强榜单在世界数字经济大会主论坛上发布。据悉，中国电子信息百强企业评选，是中国电子信息行业联合会在国家工信部指导下，根据电子信息产业统计年报数据，依托主营收入、市场占有率、研发创新能力、品牌影响力、企业社会责任等综合指标评价。记者了解到，宁波今年百强入围企业共计5家，数量创历史新高。值得一提的是，宁波杭州湾新区企业方太集团作为新宠，首次位列中?
作为免费导航开创者，百度地图迎来了十五周岁生日。8月27日，百度地图十五周年之际，百度集团副总裁、百度地图事业部总经理李莹发出内部信，回顾新一代人工智能地图的成长足迹，展望未来出行发
复工39天后，中国电影行业终于来了一次突破，2020年票房达到了50亿元。由于今年1月23日，全国开始封城应对疫情，大年三十开始的春节档中，包括《唐人街探案3》在内的七部大片全都退档，票房黄
移动电源品牌的话，只要不选三无品牌就可以了，质量和耐用不会有太大的区别。除了品牌以外，重点还是根据自己对容量、外观设计、快充等需求来选择..
现如今国产蓝牙耳机的销量可谓是蒸蒸日上，大多数人会认为国外的一些大牌蓝牙耳机质量会好一点，毕竟价格摆在那，殊不知其实我们国内许多牌子不管..
继JDG战队后，京东又一个电竞战队——手游战队JDE（全称JD Esports）宣告成立。JDE战队由前和平精英PEL联赛LK战队主力成员组成，成立后将积极备战..
2020 年 9 月 9 日，国际著名信息产业研究机构IDC正式发布《中国银行业IT解决方案市场份额，2019》报告，文思海辉金融以5.8%的市场占有率，连续三..
最近，综艺《元气满满的哥哥》热度持续走高，从这档代际互动观察类游戏综艺中，我们看到了不少明星平日里鲜少展露的一面，“元气大哥”队的胡军、..
“内循环”这个词最近很火，但真正读懂这三个字的人却很少。内循环是一个新的战略。“中国在应对外部挑战的同时，应立足于形成以国内大循环为主，..
日前，快手大数据研究院发布《 2020 快手宠物生态报告》。报告显示，过去一年宠物行业线上销售额超过 300 亿，每5. 4 秒就有一场直播，场均直播时..
原神中有一个成就是叫岩间引路人，需要你在璃月追随60个仙灵，并且点亮仙灵之庭，很多玩家还不清楚原神璃月岩间引路人成就攻略。..
在互联网如此深入人心的今天，不少人仍是把稿子写在Word上面，然后用QQ传送文件的方式发送，效率低下。而在线文档可以有效解决这一问题，它拥有轻..
9月21日消息，据国外媒体报道，在苏姿丰的领导下，AMD近几年在PC处理器、服务器CPU市场的份额在逐步提升，今年1月份在2020年的国际消费类电子产品..
海飞丝如何与安慕希做朋友?舒肤佳和优酸乳又会是什么样的组合?为大品牌的朋友圈中组CP发挥最大营销能量,京东全新打造的京东超级王牌VS王牌带来新..
前几日，猿辅导在线教育亮相2020年中国国际服务贸易交易会教育服务专题展区。猿辅导在线教育在展会上为参观者们分享了人工智能技术新应用、在线素..
简单好用的微信记录转移方法有吗？在经历了微信的备份摧残后，我毅然而然的选择了其他的聊天记录转移的方法，没办法，真的是太好用了！顺便吐槽一..
此前，CNMO报道了《联想就常程违约申请劳动仲裁 加入小米违反竞业协议?》。 9 月 21 日，联想集团再次回应了此事。联想表示，自 2017 年限制性协..
美股作为中概股电商公司上市的集中地，汇聚了包括阿里巴巴、拼多多、京东等在内的电商及电商产业链上下游公司十余家。如今，又有一家布局于汽车产..
近日，“新制造，新品牌”粉象生活战略合作品牌签约会盛大举行。创新型社交电商粉象生活携手佳贝艾特、华联瓷业、寿仙谷、康恩贝四大优秀品牌，围..
众所周知，作为曾连年销量排名前十的“优等生”福特，2016年创下单月福特销量10万辆，年福特销量95.8万辆的巅峰期后，就陷入低迷。受困于产品线更..
9月18日，支付宝在官微微博发布“寻人启事”，让大家帮忙寻找一个叫“阿莲”的女孩。经过3天传播，支付宝这两天认识了200多个..
今天，中国移动今日公布2020年8月份运营数据，其老用户锐减数量依然没有放缓。当月，中国移动5G（套餐）客户数净增1410万户，累计达到9815.7万户；..
笔墨纸砚是中国独有的文书工具，即文房四宝。笔、墨、纸、砚之名，起源于南北朝时期。历史上，"笔、墨、纸、砚"所指之物屡有变化。毛笔是我国传统..