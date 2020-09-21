中国电信10000号率先实现智能语音服务全覆盖 识别准确率超90%

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中国电信10000号率先实现智能语音服务全覆盖 识别准确率超90%

2020-09-21 14:47 · 稿源：站长之家

2020 年 6 月，中国电信 10000 号实现全智能语音门户在全国 31 省开放，成为国内首个将智能语音服务全面、深入覆盖到全国的运营商，月均智能语音导航服务量超过 6500 万通。目前，中国电信 10000 号实现 31 省全智能语音门户全覆盖，智能语音服务占比超过50%，语音、语义识别准确率均超90%。

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