苹果Apple Watch Series 6正式在天猫开卖

8月20日消息，据国外媒体报道，据称，苹果公司明年可能推出一款价格低廉、设计不太过时、用户体验良好的Apple Watch SE。据推特上的泄密者Komiya透露，苹果公司可能正在准备Apple Watch SE，新的Apple Watch SE将比Apple Watch更便宜，该策略将类似于iPhone SE。据外媒报道，这款设备将具有成本更低的部件和稍显过时的设计，但它将拥有与当前一代Apple Watch相同出色的软件体验。Komiya表示，这款手表极有可能具有Appl