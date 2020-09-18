苹果Apple Watch Series 6正式在天猫开卖

今日 8 点， Apple Watch Series 6正式在天猫上架，售价 3199 元起，最多可享24期免息。
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2020苹果秋季发布会上公布了新一代的Apple Watch Series 6智能手表，该手表的处理器升级到了S6 芯片，性能相比上一代提高了 20%，同时还增加了一个U1芯片，国行版本起售价为3199元。
今天晚上（北京时间9月16日凌晨1点），苹果将举办期待已久的2020年秋季新品发布会，应该没有iPhone 12，但有新款iPad、Apple Watch。根据此前爆料，新款Apple Watch的核心卖点为血氧监测，这也
在苹果的捆绑订阅服务Apple One推出后不久，Spotify对其进行了抨击，指责苹果滥用其主导地位，偏袒自家的Apple Music应用。
8月20日消息，据国外媒体报道，据称，苹果公司明年可能推出一款价格低廉、设计不太过时、用户体验良好的Apple Watch SE。据推特上的泄密者Komiya透露，苹果公司可能正在准备Apple Watch SE，新的Apple Watch SE将比Apple Watch更便宜，该策略将类似于iPhone SE。据外媒报道，这款设备将具有成本更低的部件和稍显过时的设计，但它将拥有与当前一代Apple Watch相同出色的软件体验。Komiya表示，这款手表极有可能具有Appl
据外媒最新报道称，苹果即将发布的一大波儿新品中，还包含了Apple TV 6，这应该是目前苹果家族中，搭载A12X最便宜的设备了，其预计跟iPhone 12一起同台亮相。报道中提到，苹果正在开发全新版本
大多数苹果产品均可在有限保修期内享有1年的硬件保修服务和90天的免费电话技术支持。通过购买AppleCare+服务，你可进一步延长保修期限，并享受来自苹果的额外硬件保修服务与专家技术支持。据国
就在苹果自家安卓版 Apple Music APP暗示该公司即将推出订阅捆绑包「Apple One」的一天后，苹果就为「Apple One」注册了多个域名。此举进一步表明，「Apple One」可能就是捆绑销售服务的市场名称，而不是占位符。
DoNews 8月18日消息（记者 刘文轩）苹果周一向零售和客服团队表示，将延长用户可以购买AppleCare+服务的期限。用户目前可以在购买苹果设备的60天内注册购买保修和服务计划。在美国和加拿大，这个时间窗口增加到最多1年。苹果在邮件中表示：“这给客户提供了更多机会来保护他们的设备，并获得AppleCare+的所有福利。”这项优惠只适用于全价购买AppleCare+，而非按月付费或通过Apple Card信用卡分期付款的方式。AppleCare+是苹果为iP
Apple Watch SE有可能是苹果面向中低端市场推出的一款智能手表，用来取代现有Apple Watch Series 3的地位，那么不少用户就像知道这款Apple Watch SE有哪些特点以及价格会是多少，以下我们来看下相关的介绍。
DoNews 9月4日消息（记者 丁凡）距离苹果秋季发布会的日子越来越近，同期发布的还有几款新品，其中可能包括Apple TV 6。外媒表示，目前苹果正在开发新版本的Apple TV，将搭载A12X Bionic处理器，可以预见处理速度的提升，同时也将会采用更出色的散热方案。容量方面，将会有64GB和128GB两个版本可选，同时还会有配套的游戏控制器。此外，新的Apple TV也加入“查找”功能，主要是方便用户找到遥控器。目前暂不清楚Apple TV的外观会不
2019 年 9 月，苹果在 iPhone 11 / iPhone 11 Pro 上增加了一项新功能，但却未在发布会上主动提及背后的超宽带(UWB)芯片。转眼一年时间过去，苹果又在今日的秋季新品发布会上，对 Apple Watch Series 6 内置的 U1 超宽带芯片“一笔带过”。据悉，该芯片可以当做设备的定位器，以便设备之间进行短距离内的精确查找。
北京时间 9 月 16 日凌晨 1 点，苹果正式举办 2020 年苹果秋季新品发布会，发布会举办地点是Apple Park。苹果杰夫威廉姆斯登场，先介绍Apple Watch的几个新功能，我们在watchOS7 上其实也见过。随后，他为大家介绍的产品是Apple Watch Series 6，这款产品最大的外观区别出现在配色上，苹果今年为大家带来的Apple Watch在配色方面有变化，新增了蓝色和红色两种新颜色。售价方面，Apple Watch Series6 的起售价 399 美元(约合 2705 ?
凤凰网科技讯 北京时间9月16日消息，昨夜今晨，科技圈都发生了哪些故事，以下是要闻回顾：先关注TikTok：特朗普：甲骨文非常接近达成TikTok协议TikTok美国总统特朗普周二表示，他已听说甲骨文公司非常接近在TikTok问题上达成一项协议。即便有消息称，字节跳动寻求保留大部分TikTok股权。根据字节跳动的提议，该公司将保留TikTok全球业务的大部分股权，并在美国为TikTok建立总部。甲骨文将成为字节跳动的技术合作伙伴，负责管理TikT
9月16日消息，据国外媒体报道，在今日凌晨1点开始的发布会上，虽然未推出外界期待的iPhone 12，但苹果还是发布了多款硬件产品，其中就包括新一代智能手表Apple Watch Series 6。新推出的Apple Watch Series 6，软硬件方面有众多升级，系统将是新的watchOS 7，配备血氧传感器和血氧app，带来了创新性的血氧检测功能，有助于用户更清楚地掌握自己的整体健康状况，苹果首席运营官杰夫·威廉姆斯表示，Apple Watch Series
据外媒Appleinsider报道，尽管有传言称Apple Watch Series6 将于 9 月发布，但一位知名的苹果爆料者称苹果本月不会发布Apple Watch。这位叫做@L0vetodream的爆料者表示，下一款Apple Watch将不会在 9 月到来。这跟另一位知名爆料者Jon Prosser最近对发布的预测相反。
2020年苹果秋季发布会上正式公布了Apple Watch SE智能手表，从手表名称就可以看出这是一款相对比较入门的智能手表，但其同样带来了不少的新功能，以下我们来看下Apple Watch SE的功能介绍。
相信每一个iPhone用户都知道苹果自家的“保险服务”AppleCare+，对于如今的手机用户们而言，损坏维修的价格可不是谁都想承担的。 近日苹果方面更新了AppleCare+的保修规则，原本 2 年期仅有两次意外损坏维修，现在变为了每 12 个月两次。
今天凌晨，苹果举办了线上发布会，为我们带来了两款Apple Watch和两款iPad新品。针对Apple Watch的特性，苹果推出了没有任何接口、不需要调节大小的“单圈表带”。用户可以通过选择适合自己手腕的尺寸，方便地进行穿戴。
DoNews 9月16日消息（记者 刘文轩）苹果今天凌晨1点召开线上发布会，以类似任天堂直面会的形式，公布今年的新产品。Apple Watch Series 6首先登场的是Apple Watch Series 6智能手表，新款Apple Watch带来铝合金和不锈钢材质，外观颜色增加红色，采用全新的传感器。有新的传感器加持，Apple Watch也迎来血氧饱和度检测能力，血氧饱和度是身体参数的重要指标，苹果通过三项健康研究深度利用血氧饱和度参数，用于研究哮喘、心肺功能等
苹果将在北京时间 9 月 16 日凌晨举办秋季发布会，随着发布会临近，有诸多证据显示苹果正在准备推出全新的“Apple One”服务。为了增加对于用户的吸引力，苹果预计将旗下多款服务捆绑成套餐销售，选择订阅Apple One套餐的价格预计将比分别订购各别的苹果服务产品更为优惠。
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