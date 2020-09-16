华为P40系列成为EMUI11首批测试机型，几大功能值得大家期待

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华为P40系列成为EMUI11首批测试机型，几大功能值得大家期待

2020-09-16 15:59 · 稿源：站长之家

华为在9月初举行了2020华为开发者大会，在大会上华为正是公布了EMUI11系统，同时也公布了首批测试机型名单，其中就包括了今年上半年的安卓旗舰机P40系列。

华为

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本次加入EMUI11首批测试名单的机型一共有10款，分别是华为P40 、P40 Pro、P40 Pro+ Mate 30 4G、Mate 30 Pro 4G、Mate 30 5G、 Mate 30 Pro 5G 、Mate 30 RS保时捷设计、 MatePad Pro 、MatePad Pro 5G等机型。

在Mate40系列发布之前P40系列可以说是目前华为最高端的一个手机型号，其搭载了麒麟990处理器，支持5G双模，同时其拍照能力也十分出众，最高配置的型号摄像头模组为5000 万像素主摄， 4000 万像素超广角镜头， 800 万像素长焦镜头(10X变焦)， 800 万像素长焦镜头(3X变焦)，ToF传感器，在Dxo排行榜上名列前茅。

即使在发布半年之后，这款机型也是在同价位安卓手机中十分优秀，因此在Mate40发布之前也有很多人考虑购买P40系列。

而在刚刚发布的EMUI11系统加入了很多个新功能，可以提升P40的使用体验，比如隐私备忘录、视频中的外语可直接翻译成中文，支持多种语言翻译、手机电脑平板等多设备的屏幕共享、智能家居设备控制等，都是可以提升日常生活体验。

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