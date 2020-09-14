猫眼电影：全国电影院复工以来累计票房突破50亿 《八佰》贡献半数票房

猫眼电影宣布，今日 19 时，全国电影院复工以来累计票房达突破50 亿，排名前三为《八佰》《我在时间尽头等你》《信条》。其中《八佰》单片超 26 亿贡献半数票房，此外《我在时间尽头等你》《信条》《花木兰》《多力特的奇幻冒险》四部新片票房破亿。
猫眼电影宣布，今日 19 时，全国电影院复工以来累计票房达突破50 亿，排名前三为《八佰》《我在时间尽头等你》《信条》。其中《八佰》单片超 26 亿贡献半数票房，此外《我在时间尽头等你》《信条》《花木兰》《多力特的奇幻冒险》四部新片票房破亿。
据灯塔专业版数据显示，今年院线电影总票房突破 50 亿元。票房前五名的新片分别《八佰》《我在时间尽头等你》《多力特的奇幻冒险》《变身特工》《1917》。截至目前，复工影院总数为 9512 家，复工率达88%，总观影人次为1. 4 亿。
时隔半年，大银幕终于再次亮起。7 月 20 日，根据国家电影局此前发布的通知，低风险地区电影院正式恢复经营。复工第一天，影院相关的话题频频冲上微博热搜。猫眼专业版数据显示，影院复工首日，全国票房达351. 1 万元。自影院因疫情关闭以来，观众只能在电视或手机上回顾老电影，完全无法感受到影院的视听效果。如今，影院重新开放，然而与过往不同的是，疫情防护工作成为观影前提，当我们再次走进影院，都要做哪些准备?在此，小编
根据猫眼票房数据统计，8月21日晚23点，全国电影票房实时大盘已经突破1.5亿元。这也是7月20日电影院复工以来，全国单日票房首度破亿元，而且几乎是8月20日8005.7万元的两倍之多。具体电影方
由克里斯托弗·诺兰（ Christopher Nolan）执导，约翰·大卫·华盛顿、罗伯特·帕丁森、伊丽莎白·德比茨基主演的《信条》已于9月4日开启全国公映，该片的口碑爆
3D科幻电影《阿凡达》近日宣布将在9月18日内地重新上映，该电影曾获第 67 届金球奖最佳影片，当年这部电影上映时就轰动全世界，并且为电影行业带来了很多新技术。
根据灯塔专业版数据显示，2020年8月份中国内地电影票房成绩超过了30亿人民币，其中《八佰》电影上映11天票房就已经达到了20亿元，成为票房贡献最多的一部电影。
“我来这就为看看影院开没开，今天终于等到了。”一位都市白领说道。在等待了近 200 天后，影院终于迎来了复工之路，阔别已久的KTV也传出了歌声，昏暗中酒吧的霓虹再次亮起……老百姓身边的娱乐场所正在逐步复苏。小编就此采访了三个不同爱好的都市青年，听他们讲述自己重新找回“斜杠”抬头的小故事。健身达人:“撸铁”挥汗的感觉太爽了刘强是一个非典型码农，与其他码农相比，他注重身体保养，酷爱“撸铁”。“健身里有很多学问?
9月2日消息，美柚发布的数据显示，旅游和观影是女性用户在8月较为关注的两大主题。电影院相关搜索量环比增长超过123%。国家电影局7月中旬下发了影院复工通知，被压抑近半年的观影热情终于得以释放。8月，随着国产战争题材电影《八佰》热映，电影院再次出现排队现象。美柚平台数据显示，8月“电影院”搜索量环比增长超过123%。除了影片本身，备孕和妈妈群体也对观影环境、孩子防护措施等格外关注。与此同时，疫情期间遭
复工39天后，中国电影行业终于来了一次突破，2020年票房达到了50亿元。由于今年1月23日，全国开始封城应对疫情，大年三十开始的春节档中，包括《唐人街探案3》在内的七部大片全都退档，票房黄
近日，国家电影局发出通知，明确低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可有序恢复开放营业，中高风险地区暂不开放营业。由于疫情的发生，导致电影院无法开放，现在电影院开放的消息，可谓使人激动欢喜。消息一出，在网络上炸开了锅，讨论之余，也有一些“单身狗”惆怅起来，别人都有对象一起看电影，难道我看电影的时候还要吃“狗粮”吗？这时，相亲软件——伊对app，派上了用场。看似自我调侃，其实是对爱情的渴
想要完全杜绝盗版，显然是一件不太可能完成的事情。本月早些时候，美国等国家突然出手，针对SPARKS组织及其分支机构的大规模执法行动，随后这促使18个地区的至少29个网站被关闭，而相当多的盗
近日由郑保瑞监制、新晋导演黄庆勋执导，郭富城、杨千嬅两大香港电影金像影帝影后领衔主演，万梓良、张达明、鲍起静、刘雅瑟、顾定轩、黄悦珈等出演的电影《麦路人》定档上映。电影《麦路人》取材于社会真实事件，讲述了发生在一个 24 小时快餐店，每到夜晚这里都会聚集很多各行各业的人，他们是这个社会最底层的人，迫不得已只能在快餐店内过夜，一群互不相识的陌生人互相之间相互帮助，带来一系列感动人心的故事。这部影片之所以
【八佰票房突破20亿】 据猫眼专业版数据显示，截至 8 月 31 日21:17:48，中国影史第 20 部 20 亿票房电影压哨诞生！电影八佰现阶段成 2020 年度全球首部单地区 20 亿影片。并且票房突增不停的同时，各个电影网站的评分仍然保持不俗口碑，可谓好评和票房成绩双丰收的一部佳片。
黑豹扮演者查德维克·博斯曼的意外离世，打乱了迪士尼的计划，也让漫威的一众英雄电影被迫延期。据外媒报道称，迪士尼在如何继续拍摄《黑豹2》方面的选择有限，博斯曼的突然病逝将影响到
对于不少漫威电影的粉丝和钢铁侠的粉丝来说，一定还记得2019年上映的《复仇者联盟4》电影中，那一句“爱你三千次”的台词，对于电影中主角钢铁侠主演小罗伯特唐尼能否重返漫威电影这一讨论，也一直没有停歇。
总会有几部日式纯爱电影在我们的青春里留下过痕迹，《恋空》、《现在只想爱你》、《属于你的我的初恋》、《近距离恋爱》、《好想告诉你》等。这些或甜或虐的爱情故事中，我们感动于主角们的勇气和执着，从他们的故事里我们也学到不少恋爱小技巧。下面，就让伊对带你一起重温经典，get小技巧。《属于你的我的初恋》由冈田将生和井上真央主演的《属于你的我的初恋》改编自少女漫，是一部标准的日式纯爱电影。男主逞从小患有心脏病，?
据猫眼数据，《八佰》今日票房再破 1 亿元，上映以来总票房达4. 7 亿元。据悉，《八佰》投资超5. 5 亿元，由管虎导演，黄志忠、张俊一、欧豪、姜武、张译、王千源等众多实力派演员主演。
武侠，是成年人的童话或梦想。“沧海一声笑，滔滔两岸潮……”年少时，《叶问》《黄飞鸿》《功夫梦》等武打片传遍大家小巷，少年们便在心中种下一颗梦想，想象着自己像成龙、李连杰、甑子丹一样，拥有武功，个个都能以一打十。长大后，国内的武侠片不知道何时掀起了特效风，多数电影电视剧的武术制作，都是特效满天飞，本该让人热血沸腾的武打片变成了偶像剧，硬汉侠士变成白面书生。有人顺应了当下电视剧发展的潮流，自然也会有人
最近由蒂莫西·柴勒梅德和当红实力派小花西尔莎·罗南领衔主演的奥斯卡佳作《小妇人》定档上映。这部影片是由美国著名作家路易莎·梅·奥尔科特的经典同名小说改编，主要讲述了马奇四姐妹的成长故事，本片不止是演绎了甜蜜的爱情，也通过四姐妹的成长历程传递了爱情和婚姻的感悟，勇敢的追求属于自己爱和幸福。这部电影也有着很多的亮点，配乐特辑由奥斯卡大师迪斯普拉特创作了共 26 首配乐，完美的推进了温馨浪漫的剧情，演员阵容
DoNews9月8日消息（记者 程梦玲）9月8日，万达电影股份有限公司董事会秘书王会武在全景网举办的上市公司投资者集体接待日上透露。“《唐人街探案3》是春节档定制影片，它的类型比较综合，有探案和喜剧合家欢的元素，可以满足各类观众的观影需求，影片的品质也很好，公司希望仍能够在春节档上映。”王会武还表示：“《唐人街探案》系列作为万达影视的核心IP，未来将继续系列化并持续扩展IP的外延，包括系列网剧、衍生品、游戏等，最
9月14日，美国财政部长姆努钦接受媒体采访时称，TikTok最终解决方案的截止日期是9月20日，目前两个程序正在进行，一个是美国CFUIS（美国外资投资委..
DoNews 9月14日消息（记者 吴丽）9月14日，美国财政部长姆努钦接受媒体采访时称，TikTok最终解决方案的截止日期是9月20日，目前两个程序正在进行，..
百度网盘一直颇受争议，最近阿里云网盘的横空出世，提供高达11MB/s的非会员下载峰值速度，更是再次将百度网盘推上了风口浪尖。百度网盘也很快发布..
据媒体报道，美国财政部长姆努钦表示，TikTok的最后交易期限是9月20日。他还称，外国投资委员会将在本周审查甲骨文对TikTok的报价，并与甲骨文进行..
9月14日晚间，海底捞创始人兼董事长张勇在一次直播节目中表示，自己当年开火锅店是因为想过上好日子和买房结婚，后来不断开店扩张，则是因为想帮助..
针对媒体报道的“下载蚂蚁金服APP贷款被骗”一事，支付宝在其官方微博澄清：没有叫“蚂蚁金服”的App。最近有国内媒体报道，..
稍早前，CNMO发现拼多多上线了iPhone 12预约页面，相关页面写着“iPhone 12即将全网首发，来的刚刚好，北京时间2020年9月16日1点即将发售，敬请期..
据外媒报道，最新的Chrome稳定版85.0.4183. 102 终于默认提供了标签组，并且当用创建标签组时它们也是可折叠的。标签组曾是Firefox的一个流行功能..
9月14日，在上海举行的“第五届国际氢能与燃料电池汽车大会”上，记者了解到，上海正着力打造氢燃料电池汽车产业高地，计划在 3 年内，实现氢燃..
基于 Chromium 的新版 Edge 浏览器不仅在发现密码泄漏之后能向用户示警，现在还可以为在线用户推荐强密码。如果用户选择这项功能，那么 Edge 就..
和美团合并 5 年后，大众点评的名字正式从美团“消失”了。9 月 11 日，美团点评在港交所发布公告称，公司名称拟简化为美团，公司名称的简化不会..
9月14日晚，猫眼电影宣布，自电影院复工以来，用时56天，全国票房突破50亿！排名前三为《八佰》《我在时间尽头等你》《信条》，其中《八佰》单片超..
HDMI 2.1标准早在2017年11月就发布了，带宽高达48Gbps，能支持到10K分辨率显示，但时至今日，相关产品仍然寥寥无几。终于，最新发布的RTX 30系列显..
9月14日消息，今天，中信集团与阿里巴巴集团、蚂蚁集团在杭州签署全面深化战略合作协议。三方将充分整合各自优势资源升级业务合作，以互联网科技创..
爱奇艺超前点播案又有了新的进展!今日，爱奇艺超前点播案原告律师吴声威在其个人微博发文称，爱奇艺超前点播案二审将于 9 月 23 日上午在北京第四..
潮人说这个活动千万别错过帝都清爽的九月还没过一半远方的十一假期还略显漫长谁来解救都市年轻人当下无处安放的躁动!///来来来，音乐可抵岁月漫长..
稳捷血糖仪是我们生活中常见的一款家用血糖仪品牌，相信家中有高血糖患者的人都了解过这个牌子的血糖仪。现在社会中家中备有一台家用血糖仪已经成..
近期，北银消费金融公司为践行“以人民为中心”的发展思想，统一部署，积极组织开展一系列金融宣教活动，通过线上、线下多种渠道，为消费者讲解基..
以一己之力带火DeFi的“流动性挖矿”为圈内输送了一个又一个的暴富故事，但随着DeFi挖矿的愈演愈烈，问题也是日益显露。DeFi的流动性挖矿对于资金..
谷歌 CEO 桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)在9月14日表示，谷歌的目标是，到 2030 年完全使用可再生能源，为其数据中心和办公室提供动力，从而成为全..