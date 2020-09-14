猫眼电影：全国电影院复工以来累计票房突破50亿 《八佰》贡献半数票房

总会有几部日式纯爱电影在我们的青春里留下过痕迹，《恋空》、《现在只想爱你》、《属于你的我的初恋》、《近距离恋爱》、《好想告诉你》等。这些或甜或虐的爱情故事中，我们感动于主角们的勇气和执着，从他们的故事里我们也学到不少恋爱小技巧。下面，就让伊对带你一起重温经典，get小技巧。《属于你的我的初恋》由冈田将生和井上真央主演的《属于你的我的初恋》改编自少女漫，是一部标准的日式纯爱电影。男主逞从小患有心脏病，?