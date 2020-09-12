李开复致歉：旷视科技与合作方不涉及任何数据的共享与传输

今日晚间，创新工场董事长兼CEO李开复发文称，为自己的口误致歉，旷视科技与合作方不涉及任何数据的共享与传输。今日早些时候，李开复在HICOOL全球创业者峰会上表示，曾在早期帮助旷视科技公司找了包括美图和蚂蚁金服等合作伙伴，让他们拿到了大量的人脸数据。随后，蚂蚁集团否认与李开复有过合作称，蚂蚁集团在与旷视科技合作事宜上从未与李开复先生有过接触，蚂蚁集团从未提供任何人脸数据给旷视科技。
今日晚间，创新工场董事长兼CEO李开复发文称，为自己的口误致歉，旷视科技与合作方不涉及任何数据的共享与传输。今日早些时候，李开复在HICOOL全球创业者峰会上表示，曾在早期帮助旷视科技公司找了包括美图和蚂蚁金服等合作伙伴，让他们拿到了大量的人脸数据。随后，蚂蚁集团否认与李开复有过合作称，蚂蚁集团在与旷视科技合作事宜上从未与李开复先生有过接触，蚂蚁集团从未提供任何人脸数据给旷视科技。
今日，针对有媒体报道的“李开复在公开场合提及蚂蚁金服和旷视科技合作”一事，蚂蚁集团回应称，蚂蚁集团在与旷视科技合作事宜上从未与李开复先生有过接触，蚂蚁集团从未提供任何人脸数据给旷视科技。
11日，创新工场董事长兼首席执行官李开复在HICOOL全球创业者峰会上表示，to C是互联网公司在过去的主题，to B将是未来。在to B领域很多企业还没有找到一定的路径，对此，李开复分析原因是因为国内海量中小企业的分散，付费习惯还没有建立起来，也缺乏进入中小企业的成熟渠道体系。李开复认为，to B的黄金时代正在开始，中小企业面临提效的巨大需求，国家政策也充分支持。（完）
今日晚间，证监会浙江监管局网站公示了蚂蚁集团辅导验收申请材料，中金及中信建投均已完成对蚂蚁集团的上市辅导，井贤栋为蚂蚁集团董事长，CEO 胡晓明及 CTO 倪行军为执行董事，蔡崇信、程立、蒋芳为蚂蚁集团非执行董事。另有 3 名独立董事，分别为郝荃、胡祖六、黄益平。
据证监会官网信息显示，蚂蚂蚁集团已完成了首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并上市辅导备案工作。此前，正在8月21日，蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份，包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式，证监会已接收审批材料。7月20日，蚂蚁集团对外宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。8月14日，浙江监管局官网公示了蚂蚁科技集团股份有限公司
DoNews8月23日消息（记者 翟继茹）23日，天眼查数据显示，阿里彭蕾、张勇、武卫3人退出蚂蚁科技集团股份有限公司董事，新增程立、胡祖六、蒋芳、郝荃、黄益平5人为董事。今年7月份，蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。蚂蚁集团董事长井贤栋表示，“我们欣喜?
据新流财经公众号报道，从多个信源获悉，蚂蚁集团在重庆申请的消费金融牌照，目前除了个别细节没有最终明确，已经进入到最后决定性阶段，有望于今年在重庆拿下继小米之后的第二张消费金融牌照。
8月21日消息，据证监会官网公开的信息显示，蚂蚁集团申请境外首次公开发行股份，包括普通股、优先股等各类股票及股票的派生形式，证监会已接收审批材料。早些时间，多家媒体报道称，蚂蚁集团计划在数周内提交香港和上海的IPO申请， 计划最早于10月份在两地上市。同时，蚂蚁集团香港、上海双重上市计划的目标估值为2250亿美元，融资300亿美元。7月20日，蚂蚁集团对外宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所?
证监会浙江监管局官网 8 月 14 日公示了蚂蚁集团辅导备案文件。文件显示，蚂蚁正在接受辅导机构中金公司、中信建投的上市辅导。
9月8日消息，蚂蚁集团发布“蚂蚁企业信用”新品牌，将通过云计算、区块链、人工智能等科技手段，以信用评级服务为桥梁，连通中小企业和金融机构，帮助解决中小企业融资难、合作难等问题。蚂蚁集团CEO胡晓明表示，中国的小微企业不缺信用，缺的是能够发现它们信用的技术。数据显示，截至2020年6月30日，蚂蚁集团首创的“310”纯信用无抵押贷款模式在过去一年内服务了超过2000万小微经营者，其中近80%是首次获得经营性贷
蚂蚁集团今天分别向上交所科创板和香港联交所递交上市招股申请文件，内容显示，蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元，净利润为180.7亿元；今年1-6月，蚂蚁营收725亿元。与此同时，招股书称，马云个人持有26.77亿股蚂蚁股份，意味着上市后的持股比例不超过8.8%。而马云将从其个人所持蚂蚁股份中捐出6.1亿股用于公益。据悉，这些捐赠将委托杭州云铂未来捐赠给他指定的公益组织，按蚂蚁招股书显示的上市后总股本
上交所披露蚂蚁科技集团回复上市首轮问询函。蚂蚁集团回复上市首轮问询函称，蚂蚁集团与阿里巴巴集团之间高度战略协同，但双方各自独立开展业务，建立了独立完整的业务体系。
蚂蚁集团发布“蚂蚁企业信用”新品牌，将通过云计算、区块链、人工智能等科技手段，以信用评级服务为桥梁，连通中小企业和金融机构，帮助解决中小企业融资难、合作难等问题。
DoNews8月20日消息（记者 翟继茹）20日，蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞在采访时表示，区块链绝对不是纯粹的IT技术，其核心能力在于链接产业，在数字经济中“修路”。蒋国飞提出区块链（Blockchain）始于区块（Block），但核心是链（Chain）。当区块链与产业链接后，可以实现数字资产在平台上更好的流转和交换。蒋国飞认为，过去很多的数字化协作是断裂的；未来，“路”修好了，产业就可以繁荣了。简单来说，由于区块链
证监会官网显示， 9 月 7 日，蚂蚁集团申请赴港上市已获中国证监会一次书面反馈。
今日，阿里巴巴在港交所发布公告称，集团持有33%股权的非并表关联方蚂蚁集团，宣布在沪港同步上市及首次公开发行计划公开提交了上市申请，任何该等上市及发行时间取决于市场情况及其他因素，且无法保证该等上市及发行将在何时完成。
8月20日，蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞做客《寻找区块链力量》对话节目。他表示，区块链绝对不是纯粹的IT技术，其核心能力在于链接产业，在数字经济中“修路”。与他对话的嘉宾是中国万向控股有限公司副董事长兼执行董事肖风。
8月20日消息，蚂蚁集团副总裁、智能科技事业群总裁蒋国飞做客《寻找区块链力量》对话节目，他表示，区块链绝对不是纯粹的IT技术，其核心能力在于链接产业，在数字经济中“修路”。一个月前，蚂蚁集团区块链品牌正式由“蚂蚁区块链”升级为“蚂蚁链”。作为蚂蚁链的负责人，蒋国飞提出区块链（Blockchain）始于区块（Block），但核心是链（Chain）。蒋国飞指出，过去很多的数字化协作是断裂的；未来，“路”修好了，产?
蚂蚁集团发布“蚂蚁企业信用”新品牌，将通过云计算、区块链、人工智能等科技手段，希望以信用评级服务为桥梁，连通中小企业和金融机构，帮助解决中小企业融资难、合作难等问题。据介绍，依托蚂蚁信用评估有限公司提供的评级服务能力，“蚂蚁企业信用”将携手多家银行等金融机构，为中小企业提供信用评级服务。蚂蚁集团CEO胡晓明表示，中国的小微企业不缺信用，缺的是能够发现它们信用的技术?
9月9日消息，日前，蚂蚁集团申请赴港上市已获中国证监会一次书面反馈。8月25日，蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书（申报稿），并同步向香港联交所递交A1招股申请文件。内容显示，蚂蚁集团拟在A股和H股发行的新股数量合计不低于发行后总股本的10%，发行后总股本不低于300.3897亿股（绿鞋前），意味着将发行不低于30亿股新股。数据显示，蚂蚁集团2019年全年营收1206亿元，净利润为180.7亿元；今年1-6月，蚂蚁营
据财联社报道，蚂蚁集团计划在 9 月底左右寻求港交所批准上市，并将于 10 月中旬进行规模逾 300 亿美元的A/H上市。
从 2009 年开始，iHerb便有意开拓中国市场，这个创立于 1996 年的老牌美国电商，在海外市场具有不可撼动的地位，自然也将目光投向了中国这个庞大的..
9 月 11 日，华为开发者大会应用市场分论坛在东莞举行。会议上，华为消费者业务云服务2B2C应用市场产品部部长介绍了基于HMS生态下的运营商应用市场..
今日晚间，创新工场董事长兼CEO李开复发文称，为自己的口误致歉，旷视科技与合作方不涉及任何数据的共享与传输。今日早些时候，李开复在HICOOL全..
上市两年后，美团点评决定改名了。9 月 11 日，美团点评在港交所发布公告，表示名称拟简化为美团。此后，“美团”将作为公司品牌，“大众点评”则..
目前高刷新率逐渐成为中高端机型的标配，在高刷新率这条路上，夏普表现最为激进。就在今年上半年，夏普在中国台湾发售Aquos Zero 2，其屏幕刷新率..
今年9月份，中兴率先量产商用屏下摄像头技术，首发机型为中兴AXON 20 5G。与此同时，小米也展示了自家的第三代屏下相机技术，表示新技术将于明年量..
9月12日晚上8点，锤子科技CEO罗永浩将进行直播带货。本次直播带货将带来超低价华为手机、超低价iPhone和iPad等设备。据悉，本次直播带货的华为手机..
9月12日消息，一位网友分享了自己购买iQOO 5 Pro后的体验心得。这位网友表示，用了iQOO 5 Pro之后我的麒麟臂终于可以解放了，素皮背后的颗粒感非常..
进入下半年，小米将在海外市场发布骁龙865新品小米10T系列。9月12日消息，据外媒报道，小米10T、小米10T Pro即将在欧洲发布。在该机公布之前，电商..
9月12日消息，锤子科技CEO罗永浩发文，其它产品只要选品好价格好就没人骂，但是手机不管卖什么品牌都有人骂。罗永浩表示，从4月份到现在拉黑了200..
9月12日消息，据国外媒体报道，从韩国三大电信运营商在去年4月份推出面向个人消费者的5G商用服务算起，全球5G商用已有17个月，全球的5G商用网络，..
今日，针对有媒体报道的“李开复在公开场合提及蚂蚁金服和旷视科技合作”一事，蚂蚁集团回应称，蚂蚁集团在与旷视科技合作事宜上从未与李开复先生..
美国当地时间 8 月 24 日，库克迎来了担任苹果公司CEO的九周年纪念日， 10年聘用合同进入最后一年。对此，谁会成为苹果的下一位继任者成为了近期热..
外媒报道称，在苹果CEO库克和他的高级副总裁管理团队都已经接近退休年龄的情况下，谁是下一任CEO的问题变得重要起来。Mark Gurman在一份新报告中..
9月10日，2020华为开发者大会在东莞松山湖盛大开幕。9月11日下午，在“共舟前行，创新未来”华为应用市场商业推广分论坛上，华为应用市场商业推广..
追根长痘细胞，我们了解到雄激素“激活”了皮脂腺细胞碎裂的加速，皮脂增生，刺激了皮脂腺导管细胞脱落及角化生成了痘痘。那么细胞是怎么样制造了..
9 月11日，由欧赛斯主办的超级品牌日峰会于中国的经济中心—上海隆重举行。本次大会以"战略力·决胜力·增长力 超竞争时代增长及利润的秘密"为主题..
都 2020 年了，你们觉得蓝牙耳机什么牌子的好用呢?好多朋友会推荐国际大牌，而追求实用性的朋友会选择一些性价比高的平价品牌。其实只有音质好，..
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9 月 5 日，一年一度“虎牙功夫嘉年华”狂欢盛会再次隆重启动，奥运拳王邹市明、Uzi、药水哥、暴扣哥等大咖亮相让观众们激动不已，第二季同样邀请..