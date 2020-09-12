雷军：在中关村不管什么人才都能找到

在2020 HICOOL全球创业者峰会上，小米集团创始人雷军表示：小米是一家土生土长的中关村企业。他称，在中关村，不管需要什么人才，只要花工夫，都能找到。雷军表示，创业处，他在中关村找来了微软、谷歌、摩托罗拉和金山的员工组成了“土洋结合”的创始人团队，其中有 6 个工程师和 2 个设计师，有 5 个是海归， 3 个本土人才。