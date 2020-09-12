雷军：在中关村不管什么人才都能找到

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 快讯 > 关键词 > 雷军最新资讯 > 正文

雷军：在中关村不管什么人才都能找到

2020-09-12 17:08 · 稿源：站长之家

在2020 HICOOL全球创业者峰会上，小米集团创始人雷军表示：小米是一家土生土长的中关村企业。他称，在中关村，不管需要什么人才，只要花工夫，都能找到。雷军表示，创业处，他在中关村找来了微软、谷歌、摩托罗拉和金山的员工组成了“土洋结合”的创始人团队，其中有 6 个工程师和 2 个设计师，有 5 个是海归， 3 个本土人才。

网友热搜:

中关村创新合作平台中关村在线台式电脑中关村东升科技园招聘雷军教父中关村创业雷军结婚了吗中关村科技小米手机创始人雷军中关村鼎好电子城中关村在线手机官网雷军在金山有多少股份小米总裁和雷军
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
ofo自动续费 Ribbon acid Groupby springmvc rpc ip加速器永久免费 百度世界2020大会 磁力链接 telnet

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM