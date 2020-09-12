雷军：在中关村不管什么人才都能找到

在2020 HICOOL全球创业者峰会上，小米集团创始人雷军表示：小米是一家土生土长的中关村企业。他称，在中关村，不管需要什么人才，只要花工夫，都能找到。雷军表示，创业处，他在中关村找来了微软、谷歌、摩托罗拉和金山的员工组成了“土洋结合”的创始人团队，其中有 6 个工程师和 2 个设计师，有 5 个是海归， 3 个本土人才。
在2020 HICOOL全球创业者峰会上，小米集团创始人雷军表示：小米是一家土生土长的中关村企业。他称，在中关村，不管需要什么人才，只要花工夫，都能找到。雷军表示，创业处，他在中关村找来了微软、谷歌、摩托罗拉和金山的员工组成了“土洋结合”的创始人团队，其中有 6 个工程师和 2 个设计师，有 5 个是海归， 3 个本土人才。
2020年还有人买电脑、买配件是去电子城吗？相信还是有人去的，不过这样的机会越来越少了，日前网络流传的北京鼎好电子城关闭的消息已经得到确认，10月就会关停转型，中关村电子城时代落幕。通
“劳模”雷军也不只是永远在工作，偶尔也会自娱自乐一下，比如调戏小爱同学。日前，雷军在个人抖音号发布了一段视频。视频中，他问小爱同学：“雷军是谁？”小爱的回答让
【董明珠向雷军发起新赌约】据央视新闻消息，今日在央视新闻相对论节目中，董明珠回应「如果再跟雷军打赌，赌什么？」：格力在空调领域拥有核心技术，现在是走在领先地位。格力要在保持主业不变的情况下，让中国的装备在世界上叫得响！请雷军提出自己行业的目标。
在今日的央视新闻上，谈及“雷军在小米十周年演讲上认输赌约”一事，董明珠表示，那是因为站在剧本这个一个角度，需要做到这样一个对话，因为当时我们不是一个行业，格力是重资产，雷军的小米是轻资产，不再一个平面上比赛。
小米创始人、小米集团董事长兼CEO雷军在小米十周年公开演讲中回应了与格力电器董事长兼总裁董明珠的赌约。雷军在演讲中表示，2013年我们被选为中国经济年度人物，编导在后台和我俩说，你们能不
昨日晚 8 点，小米集团董事长雷军在抖音开启了人生首场带货直播，数据显示，雷军在直播进行两小时后，支付金额破亿。其中带货的产品包括了，三款“超大杯”产品、Redmi 智能电视 Max98 寸、小米中性笔等。
【雷军被质疑是假程序员】 8 月 16 日，雷军开启抖音直播首秀。在直播间内，雷军被粉丝提问头发是如何保养的，他表示曾被质疑是假程序员，「别的程序员头发都掉光了」。雷军笑称，大家都要小心保护好头发，植发很贵，每个人头上都是一栋别墅，不要动不动「聪明绝顶」。
据印度媒体报道，当地时间 9 月 2 日，印度电子信息技术部门宣布，禁止 118 个APP在印度的使用。截至目前，印度政府已经禁用 224 款中国App。印度对中国企业产品的抵制不只在应用程序。 8 月 15 日，据路透社报道，印度标准局(BIS)推迟了对手机零部件和电视机的进口审批，其中包括小米、OPPO在内的进口申请。
8月13日消息，据媒体报道，董明珠在节目中谈到雷军认输赌约称，我们不是一个行业，当时我很有信心是因为我了解制造业，我当时非常冷静。“我们一定要有清醒的认识，我们不是战胜某个人才
9 月 4 日晚间，小米宣布将 1800 万股奖励给三位选定参与者。按照周五小米24. 50 港元/股的收盘价计算，这笔奖励价值共4. 4 亿港元。换言之，如果这三个人平分，每人将分到价值近1. 5 亿港元的小米股份。
8月16日晚，雷军迎来自己的抖音直播带货首秀，与米粉近距离互动，分享20款亲选好物。直播时，有粉丝提问能否出一款“雷总签名版手机”，雷军笑称，“原来我有这么多粉丝啊&rdq
2014年，小米启动手机芯片自研。终于在2017年发布了第一代澎湃S1芯片，然后就“销声匿迹”了。在8月11日举办的小米十周年演讲上，雷军亲口承诺，澎湃芯片虽然遇到了巨大困难，但并没
结束了十周年发布会的演讲，雷军转身就走进了抖音的小米直播间。8 月 16 日晚，雷军在抖音开启了直播带货首秀，主要销售产品包括了号称“小米十年技术集大成”的旗舰新品小米 10 至尊纪念版，以及新款红米 Redmi K3098 至尊纪念版和 98 英寸的Redmi智能电视MAX等热门产品，其中小米 10 至尊纪念版在直播间一经上架即被秒空。
8月16日晚，雷军在都印上开启了自己的直播带货首秀，结果2个小时交易额就突破1亿元，小米10至尊纪念版、Redmi K30至尊版、98英寸电视都相当火爆。在互动期间，有米粉向雷军提出，小米什么时候
明天就是8月16日，也是MIUI十周年、小米手机九周年的生日。明晚八点，雷军将在抖音办一场直播活动。雷军表示，8月11日晚上，我做了一场小米十周年的主题演讲。这是我第一次公开演讲，非常紧张
8月13日消息，雷军在微博上分享了认识郭台铭的经历，称刚开始我认识他，他不认识我。雷军表示，当年拉@小米洪锋 创业的时候，他问我，“你认识郭台铭吗？”我说，“郭台铭？
按照雷军的话来说，小米为米粉做最酷的产品，不过相比较这个来说，用户最关心的还是未来小米产品会不会涨价。在今天的HICOOL全球创业者峰会雷军也是接受了媒体的采访，当被问及上述问题时，雷
今天凌晨，小米集团副总裁、供应链负责人、紫米电子创始人兼CEO张峰在微博发文称，一转眼已经是加入小米的第五年了，并感谢大家对他的支持和帮助。今天上午，小米创始人雷军转发表示，“
8月13日，董明珠在央视《相对论》对话节目中谈及10亿赌局时表示，格力电器是重资产，而雷军是轻资产，不在一个平面上比赛。“当时我非常有信心是因为，我知道制造业整个发展过程的艰辛，
【董明珠向雷军发起新赌约】据央视新闻消息，在昨日在央视新闻相对论节目中，董明珠回应「如果再跟雷军打赌，赌什么？」：格力在空调领域拥有核心技术，现在是走在领先地位。格力要在保持主业不变的情况下，让中国的装备在世界上叫得响！请雷军提出自己行业的目标。
外媒报道称，在苹果CEO库克和他的高级副总裁管理团队都已经接近退休年龄的情况下，谁是下一任CEO的问题变得重要起来。Mark Gurman在一份新报告中..
9月10日，2020华为开发者大会在东莞松山湖盛大开幕。9月11日下午，在“共舟前行，创新未来”华为应用市场商业推广分论坛上，华为应用市场商业推广..
追根长痘细胞，我们了解到雄激素“激活”了皮脂腺细胞碎裂的加速，皮脂增生，刺激了皮脂腺导管细胞脱落及角化生成了痘痘。那么细胞是怎么样制造了..
9 月11日，由欧赛斯主办的超级品牌日峰会于中国的经济中心—上海隆重举行。本次大会以"战略力·决胜力·增长力 超竞争时代增长及利润的秘密"为主题..
都 2020 年了，你们觉得蓝牙耳机什么牌子的好用呢?好多朋友会推荐国际大牌，而追求实用性的朋友会选择一些性价比高的平价品牌。其实只有音质好，..
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2020年9月11日，以“成就创新、编写未来”为主题的华为开发者大会AppGallery Connect &快应用论坛在东莞松山湖成功举办，为全球移动互联网开发者带..
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9 月 12 日，美团创始人王兴在HICOOL全球创业者峰会上表示，对北京的感情很深，把北京当成了第二故乡，生活工作的时间超过了故乡龙岩。他认为最实..
华为给我们带来过很多有趣的智能手机型号，这些型号通常还具有创新功能。比如华为MateX和Mate Xs，就是全球率先推出的折叠屏手机之一。除此之外，..
最近一段时间，Windows10 更新带来的Bug数量惊人，让不少用户到了谈更新色变的程度。微软在 9 月 8 日发布的Windows 102020 年 9 月更新解决了一些..
根据知名爆料人士 Jon Prosser 发布的最新推文，iPhone 12 系列已经于本周开始量产，不过遗憾的是在没有 120Hz 的 ProMotion Displays 情况下进入..