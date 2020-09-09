90后少女博导获阿里百万奖金 阿里巴巴青橙奖获奖名单公布

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90后少女博导获阿里百万奖金 阿里巴巴青橙奖获奖名单公布

2020-09-09 17:31 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月9日 消息：今日，2020年达摩院青橙奖揭榜，浙江大学的90后少女博导赵保丹成为10名获奖者中唯一的女生，年仅29的她收获了100万奖金和阿里全位科础资源支持。

据悉，其本科毕业于南大，博士毕业于剑桥，研究方向是新型半导体材料在光电中的应用，目前已发表SCI论文20多篇。

今日，2020 年阿里巴巴达摩院青橙奖获奖名单公布，梁文华等 10 位青年科学家获得达摩院的 1000 万元奖金。

据悉，青橙奖是阿里巴巴达摩院在 2018 年发起的公益性评选，面向 35 岁及以下的中国青年学者，发掘和支持对科技进步有关键推动作用的人物。除了奖金，获奖选手还将得到阿里提供的开放数据、应用场景等全方位科研支持。

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以下为 10 位青橙奖获得者名单及获奖理由：

姜宇(清华大学)

他通过模型驱动的开发与测试技术，推进了工业控制系统的软件设计与漏洞分析平台的自主可控和效率提升。

邓岳(北京航空航天大学)

他将智能感知技术与脑科学交叉融合，启发新一代人工智能的研究。

梁文华(国家呼吸医学中心)

治病救人以外，他运用大数据分析，解决肺癌和新冠难题。

聂礼强(山东大学)

赋予对话机器人对多模态场景感知、理解与推理的能力，从而让人机交互更自然。

冷静文(上海交通大学)

他通过深度学习模型算法与系统结构的联合优化，让智能异构计算系统更高效、更可靠。

杨诗武(北京大学)

他发展了研究波方程的向量场方法，部分解决了带电粒子渐近衰减这个古老的猜想。

杜子东(中国科学院计算技术研究所)

他的架构深度学习处理器，能高效处理广泛深度学习算法。

赵保丹(浙江大学)

她探索了钙钛矿材料中的能量损耗机理，实现了更加高效环保的新型光电器件。

何向南 (中国科学技术大学)

他聚焦个性化推荐，为信息过载精准施策。

黄高 (清华大学)

他发明了新型神经网络架构，推动了深度学习的基础研究与技术应用。

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