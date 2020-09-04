特斯拉副总裁：提供补贴无可厚非 但不能破坏市场规则误导消费者

今日，特斯拉对外事务副总裁陶琳微博转发《特斯拉为何“硬杠”拼多多》一文并回复称，作为市场主体，企业为扩大市场占有率和影响力，探索新的商业模式，为消费者提供补贴，本身无可厚非，但前提是不能肆意破坏市场规则，不能误导和绑架消费者。
今日，特斯拉对外事务副总裁陶琳微博转发《特斯拉为何“硬杠”拼多多》一文并回复称，作为市场主体，企业为扩大市场占有率和影响力，探索新的商业模式，为消费者提供补贴，本身无可厚非，但前提是不能肆意破坏市场规则，不能误导和绑架消费者。
特斯拉“拒付门”事件仍在持续发酵之中。昨日，同在拼多多上团购特斯拉的上海用户对外表示已经成功提车，引发此前被特斯拉拒绝交付的武汉用户不满。该用户对媒体表示，他是一名快递员，曾在武汉打工10年，从小喜欢科技产品，也欣赏马斯克的极客精神。他称，他一直想买一辆特斯拉，但一直没有攒够钱。该用户无法理解特斯拉拒绝向他交付的行为，他对媒体表示，“如果特斯拉和拼多多有矛盾，那他应该去找拼
在特斯拉和拼多多几番“交手”后，舆论不断反转，但特斯拉并不占上风。日前，特斯拉“拒交门”事件又有新进展。 8 月 18 日晚间，有报道称宜买车和拼多多协助武汉车主成功提车。同时该车主称是使用家人名义下单，因为自己名字被拉黑，无法购买。
今日，拼多多方面透露， 8 月 18 日，在宜买车与拼多多的协助下，此前被特斯拉拒绝交付并取消订单的团购车主成功提车，并已为车辆上险。
最近几天特斯拉股价疯涨，市值超过3700多亿美元，马斯克也成为全球第四大富豪。这一切还得靠特斯拉电动车逐渐受到认可，现在连专用约会APP——Tesla Dating都有了，想用它得有辆特斯拉
之前写了拼多多和特斯拉的逼格之战之后，收获了很多问题，其中有一个问题特别有趣，那就是到底有没有可能拼多多和特斯拉达成双赢呢?
据Business Insider报道，加拿大的“e-commerce entrepreneur”和特斯拉粉丝Ajitpal Grewal专门针对特斯拉车主开发了一款约会软件“Tesla Dating”。据了解，这款软件仅限特斯拉车主使用，要想使用它，必须要证明你是拥有一辆特斯拉，否则无法注册使用。
【特斯拉支持团购车主向拼多多维权】据媒体报道，针对来自湖北的拼多多团购车主被拒绝交付一事，特斯拉回应表示，若该车主通过官方渠道下单，特斯拉将提供一定的弥补措施；如果车主决定起诉拼多多，特斯拉提供法律援助。
就在刚刚，特斯拉拒绝向武汉团购车主交付汽车一事又有了新的进展，特斯拉表示，在所谓“武汉车主交付”的报道中，使用的拖车、签字文件以及交付操作流程均不符合特斯拉交付规范，非特斯拉正常流程。对这种通过自导自演制造新闻，恶意误导舆论的做法表示强烈愤慨，并奉劝相关方遵守基本的商业道德底线，停止为了自身利益玩弄公众舆论和消费大众情绪。
特斯拉与拼多多的矛盾正在受到全网关注。恰好我们不久前既写过对拼多多的理解(尤其是百亿补贴的意义)，也写过拼多多和品牌方价格管理上的冲突。(具体内容可以看这两篇：《拼多多正在成为淘宝流量上游》和《电商平台大战，正在透支商家品牌?》)
最近网上流传着一张理想汽车创始人李想的聊天截图，他列出北上深三地车型销量排行榜，三张图的亮点都是排名第一的特斯拉Model 3，李想更是点出“大部分人还没搞明白特斯拉是怎么赢的”。
9月1日消息，据国外媒体报道，福特的首席执行官（CEO）吉姆?哈克特（Jim Hackett）表示，特斯拉的电池战略“没有任何优势”。尽管大多数大型汽车制造商投入了数十亿美元用于“移动项目”的研发，包括与推进电动汽车直接相关的项目，但它们的做法各不相同。一些制造商（例如特斯拉）通过建造电池厂来实现自给自足，另一些制造商则满足于与供应商达成协议。福特的领导人称，该公司采取了后面一种方式。据悉，福特的电动?
这两天发生了一件非常有趣的事情，就是特斯拉和拼多多打起来了。起因是之前拼多多联合宜买车搞了一个万人团，可以用低于特斯拉官方指导价 2 到 4 万的价格购买特斯拉，注意，这个钱是多多来进行补贴，特斯拉自己卖出去还是标准的价格的。
DoNews8月12日消息（记者 翟继茹）12日，美股交易后，特斯拉发布公告称，董事会将以分红形式对其普通股进行1:5的拆分。受此消息影响，特斯拉盘后股价一度上涨近7%。CNBC估算，拆分后股票后特斯拉的股票价值约为297美元。拆分股票可以让员工和小型投资者更容易获得特斯拉股票。数据显示，过去12个月，特斯拉的股价上涨了近乎500%。特斯拉最新财报显示，第二季度特斯拉电动汽车总体产量为82272辆，环比下降20%。其中，第二季度Model
【武汉被拒车主将起诉特斯拉】据媒体报道， 8 月 17 日，武汉被特斯拉拒绝交付的准车主在接受梨视频采访时表示，将起诉特斯拉。此前，特斯拉已于 8 月 14 日晚间关闭了来自该拼多多团购车主的Model3 订单。原本这个订单本应该在 8 月 13 日进行交付。
最近和平精英开启的特斯拉活动还在继续，不过有的玩家在最近找不到特斯拉的抽奖活动入口了，下面就来为大家详细的介绍一下和平精英特斯拉活动入口在哪。
14晚，对于特斯拉拒绝向拼多多“限时秒杀”团购车主交付Model 3一事，拼多多小二乐福回应表示，已消费者处证实，该车辆系消费者本人与特斯拉签了订购协议，消费者本人自用且无任何转卖意愿和意图，其购车用车也并未有任何“恶意”。拼多多称，已和宜买车为该名消费者提供2万元车款补贴。拼多多表示，“特斯拉拒绝履行与消费者订立的合同，作为补贴方对此表示遗憾，但我们支持消费者依法维权，并积
针对特斯拉方面刚刚发出的声明，湖北团购车主回应称，不要特斯拉的补偿，自己要起诉特斯拉。自己之前就是在特斯拉官网上下的单。此前，特斯拉方面曾表示，支持因被团购活动误导而无法交车的消费者向活动方维权，并将尽所能地为消费者提供所需的法律援助
9月2日消息，2019年3月，最早一批特斯拉V3充电桩在美国旧金山一处停车场向用户开放。由于这款充电桩在家用车领域，采用了史无前例的250kW超高设计功率，官方为部署V3，需要以极为苛刻的条件筛选能够驾驭超高负载的电网。所以，直到2019年末，首批V3充电桩才在国内首次亮相。当时，特友们纷至沓来，有车主甚至在搭载2170电芯的标准Model 3上，体验到了“15分钟200公里”的急速补能体验。据一家国内媒体测试，老款ModelX?
“Something fun is coming(一些有趣的事情即将到来)。”面对一位特斯拉粉丝在推特上的追问，埃隆·马斯克以一个悬念作为回复。
初心是为用户提供买得起的电动汽车，并加速世界向可持续能源转变的特斯拉，却在中国市场逐渐沦为精英阶层的专属，这与它的初心背道而驰。笔者认为，特斯拉要想真正走进大众市场，必须做出两个改变：一个是以更低的成本制造出更高性价比的产品;另外一个就是拥抱拼多多等更大众化的渠道，让各个市场热爱特斯拉品牌的消费者都能便捷、方便地购买，而不只是局限于官网直销与大城市核心地段的高端旗舰店。
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