特斯拉副总裁：提供补贴无可厚非 但不能破坏市场规则误导消费者

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特斯拉副总裁：提供补贴无可厚非 但不能破坏市场规则误导消费者

2020-09-04 17:15 · 稿源：站长之家

今日，特斯拉对外事务副总裁陶琳微博转发《特斯拉为何“硬杠”拼多多》一文并回复称，作为市场主体，企业为扩大市场占有率和影响力，探索新的商业模式，为消费者提供补贴，本身无可厚非，但前提是不能肆意破坏市场规则，不能误导和绑架消费者。

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