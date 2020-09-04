滴滴、百度等12家企业获得安徽首批自动驾驶牌照

据21财经消息，今日，安徽省首批智能网联汽车开放道路测试牌照颁发，百度、大众、滴滴、江淮、安凯、奇瑞、四维图新、海梁科技、上海商汤临港智能科技、杭州宏景智驾、域驰智能科技和上海仙途智能科技等 12 家企业拿到了安徽省首批智能网联汽车开放道路测试牌照。
据21财经消息，今日，安徽省首批智能网联汽车开放道路测试牌照颁发，百度、大众、滴滴、江淮、安凯、奇瑞、四维图新、海梁科技、上海商汤临港智能科技、杭州宏景智驾、域驰智能科技和上海仙途智能科技等 12 家企业拿到了安徽省首批智能网联汽车开放道路测试牌照。
昨日，百度Apollo获批北京市自动驾驶第二阶段载人测试通知书。自 2019 年 12 月取得北京自动驾驶车辆道路载人测试牌照以来，经过大半年期间的小范围载人测试，百度Apollo自动驾驶车队在京完成了超过51. 9 万公里的道路测试，可以开启下一阶段面向社会公众开放的载人应用示范。
9月4日消息，滴滴自动驾驶正式获得合肥市颁发的自动驾驶车辆测试牌照，此前，安徽首条5G自动驾驶开放道路示范线已投入试运行。据悉，截至目前，滴滴已相继在北京、上海、合肥、苏州、美国加州等地获得路测资格，并获得了上海颁发的首批载人示范应用牌照。6月27日，滴滴开始在上海面向公众开放自动驾驶服务，用户通过滴滴App线上报名，审核后就能在测试区域免费呼叫自动驾驶车辆进行试乘。公开资料显示，滴滴自动驾驶团
在 2020 国际(合肥)节能与新能源汽车展览会暨智能网联汽车生态大会上，滴滴自动驾驶获得合肥市颁发的自动驾驶车辆测试牌照。截至目前，滴滴已相继在北京、上海、合肥、苏州、美国加州等地获得路测资格，并获得了上海颁发的首批载人示范应用牌照。
8 月 24 日，百度Apollo获批北京市自动驾驶第二阶段载人测试通知书，这意味着百度Apollo被允许开启下一阶段面向社会公众开放的载人应用示范。
天眼查APP显示，近日，华为技术有限公司新增多项专利信息，其中包括“一种机动车辆自动驾驶方法及终端设备” “控制智能汽车行驶方向的方法和装置”以及“交通信号灯的识别方法、系统、计算设备和智能车”。其中，“一种机动车辆自动驾驶方法及终端设备”与“控制智能汽车行驶方向的方法和装置”的申请日期分别在2017年6月和2017年4月，公开日期均为2020年8月。“一种机动车辆自动驾驶方法及终端设备”
8 月 20 日，大众出行与AutoX在上海嘉定无人驾驶示范区举行合作签约仪式，双方将发挥各自优势，在全国范围打造自动驾驶示范应用的规模化车队，推出面向中国的自动驾驶出行平台方案，此举意味着自动驾驶汽车正慢慢走近我们的生活。在主题为"未来之行，无限可能"的签约仪式上，大众出行与AutoX表示，这是自动驾驶公司与出租车企业的一次标志性合作，标志着国内自动驾驶开始从道路测试向商业化落地的转变，希望引领未来出租车行业发展
8 月 17 日消息，AutoX上海自动驾驶示范应用正式向公众开放。公众通过高德打车APP呼叫AutoX自动驾驶车辆。目前公众无需付费，可无限次呼叫。据悉，呼叫AutoX自动驾驶AI司机与呼叫人员驾驶出租车司机操作相同，在上海市智能网联汽车道路测试推进工作小组许可的自动驾驶示范区域内，用户可在高德打车APP内输入起点和终点，在“舒适”服务类型中勾选“AutoX”即可完成呼叫。呼叫完成后，AutoX自动驾驶车辆会自动驾驶到距离乘客指定上?
【毛里求斯漏油事件或因船员蹭WiFi】据外媒报道，日本「若潮」号(Wakashio)散货船在印度洋毛里求斯触礁导致 1000 吨原油泄漏，触礁原因竟然是因为船员庆生想靠近岸边「蹭WiFi」以至于偏离航线所致。
8月14日消息，据国外媒体报道，电动汽车制造商蔚来汽车（NIO）已开始加大自动驾驶自研投入。据悉，蔚来北美的自动驾驶副总裁、苹果汽车项目“泰坦”前员工杰米·卡尔松（Jamie Carlson）已于今年6月份离开公司，而曾任Momenta研发总监的任少卿已加入蔚来。据悉，蔚来北美总部最早成立于2015年，主要承担着自动驾驶技术的研发职能。据报道，任少卿的加入被认为是，蔚来增加其在自动驾驶方面的投入，以及蔚来决定将其自?
过去五年，自动驾驶从实验室走出，无人车上路已经不是新闻。这段时间里，中美各地针对自动驾驶都发布了众多管理规范和牌照，用于管理自动驾驶企业的测试和运营。这些牌照名字中常常带有“自动”“无人”“示范”等字眼，可到底有什么区别，含金量又如何呢？自动驾驶牌照分三大级别首先，自动驾驶牌照主要分为三大级别，市面上大部分的牌照都适用于这个分类：测试牌照，有安全员示范运营牌照，全无人牌照。测试牌照是最基础的牌照，
滴滴和百度，一个是靠出行起家的互联网新秀，一个是以搜索入列BAT的老牌互联网巨头。于滴滴而言，自动驾驶是其登上千亿市值的唯一途径;于百度来说，自动驾驶是其第二条增长曲线，也是重回巅峰的砝码。两个互联网巨头首次交锋，争夺中国版Waymo的席位。
据天眼查App显示，近日，腾讯科技（深圳）有限公司新增多项专利。包括“自动驾驶方法、装置、设备、系统、车辆和计算机可读存储介质”、“车辆碰撞的预警方法及装置”、“车辆驾驶风险应对方法、装置”、“车辆通信方法、装置、计算机可读介质及电子设备”等。
根据《新时代交通强国铁路先行规划纲要》，我国将突破掌握关键核心技术，自主创新建立更高时速的高速铁路技术标准等成套关键技术体系。纲要提到，到2035年，智能高铁率先建成。今天，中国铁
8月27日消息，据国外媒体报道，大众汽车9月将在合肥测试自动驾驶汽车。这是该公司在中国的第一个自动驾驶试点。大众10辆奥迪e-tron将部署在合肥市海恒社区。e-tron是大众汽车的高级电动SUV车型。大众表示，该测试项目明年将对公众开放。大众今年上半年在中国销售了159万辆汽车，相比去年的192万辆减少了17%。大众2019年在中国销售了423万辆汽车。
DoNews8月17日消息（记者 翟继茹）17日，AutoX宣布正式面向上海用户开放RoboTaxi服务叫车服务，用户可以通过高德打车呼叫自动驾驶出租车。据了解，每辆自动驾驶出租车将配置一名安全员，乘坐无需付费。用户在体验前需签署一份志愿者协议才可以开始行程。资料显示，今年7月份，加州已经获准自动驾驶汽车初创公司AutoX开始无人车驾驶测试。去年，AutoX宣布完成1亿美元A轮融，投资者包括东风汽车、阿里巴巴的创业者基金等机构。AutoX?
当前，自动驾驶技术也在如火如荼的开展研发当中，不过除了车辆本身支持自动驾驶技术之外。道路等硬件设施，也要能够为自动驾驶提供一定的技术支撑，才能更好的保证自动驾驶车辆的行车安全。
总能擢取巨大流量的“地图”业务，如今又来了一位新玩家。8 月 9 日，Tech星球独家获悉，出行巨头滴滴悄悄推出自研地图业务——“滴滴地图”，目前滴滴地图已经在滴滴打车界面出现，用户自主选择地图中，曾经的高德地图已经不见。
为了使自动驾驶汽车在实际道路上安全使用,我们需要了解它们之间的相互作用。”— 阿曼达·普罗克(Amanda Prorok)“堵车”一直是人类交通历史上难解的题目,当“礼让”因为“赶时间”而被人们抛诸脑后,那么等待在前方的可能将会是更严重的拥堵。人们在驾驶过程中,都仅是偌大交通中小小的一员,司机之间并无沟通,如果仅靠默契,很难达到大范围内顺畅的交通流动。针对类似问题,来自唐宁学院和圣约翰学院的Nicholas Hyldmar、Michael He于
在大部分人的印象之中，自动驾驶汽车离我们还很远。但实际情况却是，自动驾驶汽车已经来到了我们身边，并且也在悄无声息的改变着我们的生活。8月17日，自动驾驶初创公司AutoX，在上海的自动驾
8月17日消息，据国外媒体报道，谷歌母公司Alphabet旗下公司计划建立一条自动驾驶汽车专用车道。这家公司名为Cavnue，是一家新成立的公司，隶属Alphabet智慧城市子公司Sidewalk Labs旗下。Cavnue将与密歇根州政府合作，在密歇根州东南部建立第一条自动驾驶汽车专用车道，供自动驾驶汽车和联网汽车测试使用。Cavnue将会与多家汽车厂商、自动驾驶技术公司合作，包括福特、宝马、丰田、Waymo、Argo AI，共同设立未来通用的
日前黄仁勋在家里发布了英伟达新一代显卡RTX30 系列。在此前的发布会预告中，英伟达早已表示RTX30 系列的发布会是“庆祝 1999 年以来PC游戏最大的..
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在过去，人们来到银行网点的目的非常明确，就是简单的办理业务。但随着金融活动呈现出越来越多的多样性，像存取款、金融理财、风险投资、个人信贷..
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9月4日消息，据国外媒体报道，埃隆·马斯克（Elon Musk）旗下脑机接口公司Neuralink的招聘信息表明，该公司可能把业务扩展到德克萨斯州。Neuralin..
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据彭博社，中国正在规划制定一套全面的新政策，以发展本国的半导体产业，应对美国政府的限制，而且赋予这项任务“如同当年制造原子弹一样”的高度..
近日，有消息称优酷正与英超联赛方面进行谈判，有望就英超联赛直播权达成合作。目前双方谈判非常顺利，只差一些细节需要敲定。对此，优酷方面回应..
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