滴滴、百度等12家企业获得安徽首批自动驾驶牌照

为了使自动驾驶汽车在实际道路上安全使用,我们需要了解它们之间的相互作用。”— 阿曼达·普罗克(Amanda Prorok)“堵车”一直是人类交通历史上难解的题目,当“礼让”因为“赶时间”而被人们抛诸脑后,那么等待在前方的可能将会是更严重的拥堵。人们在驾驶过程中,都仅是偌大交通中小小的一员,司机之间并无沟通,如果仅靠默契,很难达到大范围内顺畅的交通流动。针对类似问题,来自唐宁学院和圣约翰学院的Nicholas Hyldmar、Michael He于