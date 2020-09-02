阿里动物园又添一员 阿里健康 App 更名为 “医鹿”

近日，阿里健康 App 近期正式更名为 “医鹿”，相应图标进行了更新，功能进行了梳理升级。阿里健康吉祥物作为阿里动物园的一员，一直是一只戴着听诊器的 “小鹿”医生形象。
9月2日消息，阿里健康App近期正式更名为“医鹿”，相应图标进行了更新，功能进行了梳理升级。医鹿App图标阿里健康吉祥物作为阿里动物园的一员，一直是一只戴着听诊器的“小鹿”医生形象。此次更名，阿里健康App直接采用了“鹿”这一称呼，正式更名为“医鹿”，和天猫、盒马、飞猪、菜鸟、蚂蚁等阿里旗下产品的命名方式更贴近了。网友戏称的阿里动物园医鹿App升级后的医鹿App，界面更加简洁，首页突出了“极速问诊”和?
8月13日消息，阿里健康发布公告称，董事会宣布配售事项已经于2020年8月12日完成。合共约4.988亿股新股份，相当于该公司于本公告日期于配发及发行配售股份后经扩大已发行股本总额约3.71%，已成功按每股配售股份20.05港元的价格配售予不少于六名承配人。根据公告，配售事项完成之前及完成之后的股权架构如下：
8月5日消息，阿里健康（0241.HK）发布公告称，与配售代理花旗环球金融有限公司及瑞士信贷(香港)有限公司订立配售协议，按每股20.05港元的价格配售合计4.99亿股新股。配售股份占扩大后已发行股本的约3.71%。配售完成后募资总额约为100亿港元。这是阿里健康首次公开募资。公告显示，本次配售由花旗环球金融有限公司及瑞士信贷(香港)有限公司主动包销。也就是说，如果未达成配售目标，将由上述两家公司兜底购买。阿里健康
今日，京东健康发布了全新服务产品“京东家医”。京东健康家庭医生服务覆盖日常咨询、专科问诊、疑难重症、健康管理等场景，门诊预约范围覆盖全国各大城市的 2700 多家三级医院，三甲医院覆盖率达98%。据了解，用户在京东健康签约家庭医生后
“未来 5 年，京东健康的家庭医生要服务 5000 万个家庭。” 8 月 18 日，京东健康发布了全新服务产品——“京东家医”，京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军为这个战略级的新产品定下了一个中长期目标。（京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军）在疫情后时期，国民健康意识迅速提升，医疗健康话题也受到空前关注。作为百姓健康守门人的家庭医生，被赋予越来越重要的使命。在疫情常态化的当下，整合多年发展和积淀的互联网医疗服务能力
键问诊、7* 24 小时守护 京东家医筑起百姓健康“防火墙”受疫情影响，全民的健康意识得到显著提升，医疗健康话题也受到空前关注。在疫情防控常态化的当下，京东健康整合多年积累的互联网医疗服务能力，正式推出家庭医生服务产品——“京东家医”。(京东集团副总裁、京东健康CEO辛利军)据介绍，用户在京东健康签约家庭医生后，最多 8 名家庭成员能拥有专属的健康档案;用户通过图文、视频、电话等方式，能享受到全科室医生7* 24 小时
2020 年 8 月 19 日，是第三个“中国医师节”，以“弘扬抗疫精神，护佑人民健康”作为主题。全民健康保障平台轻松筹，携手中国人口福利基金会，共同发起 819 中国医师节?轻松暖心#乡村医生健康扶贫公益行动#，并邀请到著名演员万茜作为公益推广大使，呼吁全社会爱心人士共同关注乡村医生的健康和贫困等问题。2019 年，我国共有注册医师360. 7 万人，其中乡村医生 138 万人。村医们大多没有固定编制，受当地乡镇卫生院直接领导，忙?
据天眼查显示，近日，瑞幸咖啡（中国）有限公司申请注册“鹿茶”商标，国际分类为“43-餐饮住宿”，商标状态显示为“ 商标其他情形”，商标流程为“商标注册申请---申请收文”。
作为医械领域的优秀品牌，迈瑞医疗引领行业最新风向，以优异的业绩，为相关领域带来了更明朗的发展前景。近期，董事长李西廷先生再度布局发展核心，强调攻坚与创新，双管齐下的战略目标。继续加大研发投入，坚持自主掌握核心技术。如此优异的业绩，得益于迈瑞自创立以来一直保持对研发的高投入，坚持自主掌握核心技术。迈瑞医疗董事长李西廷认为，我国医疗器械产业迫切需要创新，实现从高速发展向高质量发展、逐步向中高端产业转变
8月7日消息，据阿里方面发布的消息，88VIP进一步升级，会员只需“一卡”即可横跨 “吃、玩、听、看、买、游、健康、金融、到家”等9大生活场景。据悉，在88会员节前夕，网易云音乐、借呗、美年大健康、宠物险宣布加入88VIP。根据官方的介绍，为进一步满足会员用户对高品质商品的需求，Prada、万宝龙、海蓝之谜等国际大牌首次加入88VIP生态，在388个年度合作品牌中，奢侈品牌占比达23%。为会员用户提供折上95折，10倍积
近日，瑞幸咖啡(中国)有限公司申请注册“鹿茶”商标，国际分类为“43-餐饮住宿”，商标状态显示为“ 商标其他情形”，商标流程为“商标注册申请---申请收文”。
8月20日,以“新思维,新格局,新未来”为主题的2020亚洲保险科技大会在京举办,备受行业瞩目的金革奖同时揭晓。来自保险、健康等不同维度、领域的产业链决策者、专家、学者汇聚一堂,共同探讨保险科技如何在新环境、新政策、新市场下赋能保险产品,助力保险企业逆势增长。 作为数字化精准健康管理平台,妙健康集团凭借在赋能保险行业提高控费能力、服务质量,以及营销渠道素质提升等方面的成果,被本届亚洲保险科技大会主办方授予“金革奖
【TechWeb】8月18日消息，互联网母婴健康管理平台“壹零医”近日完成数千万元的A+轮融资。本轮融资由云启资本领投，老股东创新工场、元璟资本和钟鼎资本全部跟投。据壹零医创始人、CEO殷晓鹏介绍，本轮融资将主要用于搭建壹零医平台上的“妇幼医生工作室”产品，医生端为布谷医生APP，用户端为布谷妈妈APP。壹零医成立于2018年4月，目前平台上已拥有注册并认证的妇幼医护人员超过5万名，通过微信公众号、个人号、社群、APP矩阵，?
2020年8月29日，今天是周六，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于动物小知识的，问题是“考考你：长颈鹿每天的睡眠时间大约是多少？”这个问题其实还是比较难的，算是一个冷门的问题，下面就来为大家分享一下正确的答案。
2020 年是全面建成小康社会决胜年，也是脱贫攻坚收官年。近期，京东健康联合中国社会扶贫网举办“健康中国·医药补助工程”，为建档立卡贫困户提供每人每年 1000 元购药补贴，引起社会各界广泛关注。作为上海医药集团股份有限公司旗下全资子公司，上海上药龙虎医药龙虎销售有限公司（以下简称：龙虎）积极携手京东健康，将多款明星药品纳入补贴目录，并采用贫困地区原材料研制新产品，为健康扶贫做出了突出贡献。加速线上化转型，?
说起高血压,大家并不陌生。中国平均每四个成年人中就有一人患有高血压,65岁及以上人群高血压患病率甚至已超过50%。《中国高血压患者教育指南》指出,每年死亡350万人中,其中一半以上都与高血压有关;在今年的新冠病毒肺炎疫情的死亡感染者中,有高血压并发症的老年患者不在少数,病毒使得并发症加重、引起了死亡。但目前,人们对于高血压的认识不够深入,患上高血压后疏于测量、就诊、控制管理;不少老年高血压患者的子女不在身边,无法时?
随着医疗信息化的发展，数字健康释放出巨大潜能。医疗服务新模式不断涌现，加速传统医疗数字化升级的同时，也为患者提供了更好的就医体验。 8 月 4 日，国内领先的一站式慢病管理与智慧医疗平台——智云健康创始人匡明做客新华网，围绕“如何为医疗信息化发展提质增效”做了精彩分享。以下内容为访谈实录，部分删减。 【主持人】：智云健康作为全国领先的一站式慢性疾病管理与智慧医疗平台，从事医疗信息化行业已有 6 年之久。在?
由于疫情防控的需要，我们在乘坐公共交通、超市购物、景点参观时都需要用手机出示健康码。对于年轻人来说，这自然不是什么问题，但对于老年人，尤其是不怎么使用智能手机的老年人，这就是个大麻
“管家您好，我母亲身体不舒服，好像高血压又犯了。我现在外地，您能给我母亲打个电话了解情况么?”在北京工作生活的小李，一大早就接到了远在福建老家的母亲身体不适的消息。随后他马上登录京东健康家庭医生，请求健康管家进行远程关照。在初步了解小李母亲的症状后，健康管家立刻通过电话与小李母亲进行了连线。 10 分钟后，电话结束。健康管家向小李反馈了情况：“今天阿姨的收缩压为175mmHg、舒张压为115mmHg。从阿姨的健康档?
人体内大约含有约数以十万亿个细胞，其中寄生在人体的微生物更是高达数以百万亿以上。如此多的微生物事实上都是细菌，既有有益菌也有有害菌，共同组成人体内优质的生态环境。2020年7月，爱益森益生菌首次问世，配方中的特别添加的滢养元成分，创启全新的益生菌4.0时代。爱益森产品的震撼上市，是澳优集团的“黄金十年”发展规划的中期重要目标；也代表着澳优集团正式进军益生菌市场。爱益森益生菌是海普诺凯营养品公司旗下的益生菌
阴阳师体验服在9月2日进行了更新维护，此次的更新内容主要是周年庆的一些预热活动，道馆的玩法也进行了调整，很多玩家还不清楚更新了什么，下面就..
地铁上手机外放刷抖音让人厌烦，以往只能在道德上谴责，也没有什么好的治理办法，现在终于有法可依了。近日，武汉公布了新修订的《武汉市轨道交通..
阴阳师在9月2日开启了更新维护，其中逢魔之时首领鬼灵歌伎的技能削弱，此外没有什么值得注意的更新内容，下面就来为大家分享一下这次阴阳师的更新..
拆股后首日大涨的特斯拉股价在周二转而下跌。截至周二美股收盘，特斯拉股价下跌4.67%，报价475. 05 美元。..
育碧Uplay在9月1日宣布旗下的游戏《孤岛惊魂3》开启免费，很多玩家还不清楚怎么领取《孤岛惊魂3》，下面就来为大家详细的介绍一下。..
告诉你个恐怖故事，今年已过去了三分之二!今年KPI完成多少了?你的企业还好吗?每个人今年都很艰难，生意不好做、工作不好找、钱包很“羞涩”，..
日前，微软透露，Windows 10将采用一个新的API，名为DeirectStorage，将带来更好的游戏体验，提高游戏性能。DirectStorage能为Windows 10电脑带来..
华为Mate40的发布会时间很大概率会确定在9月底，在8月21日有网友发现Mate40系列的三款主要机型已经入网，这也就是说距离发布会时间更进一步。除了..
9月2日消息，据国外媒体报道，拆股后首日大涨的特斯拉股价，在周二未能延续上涨的势头，下跌超过4%，市值也有明显缩水。周二美国股市收盘时，特斯..
三星Galaxy Z Fold2 5G采用一体式设计，内部主屏幕采用了三星超薄柔性玻璃(UTG)，还采用了隐形铰链与机身精密贴合，其凸轮结构能够实现多角度旋停..
“动感单车普拉提，保温杯里泡枸杞”“熬最深的夜，敷最贵的面膜”“吃最贵的保健品，点最便宜的外卖”……这些网络上流行的段子，生动形象地反映..
当前主要的芯片公司可大概分为三类，无晶圆厂纯设计，晶圆代工和晶圆厂、设计综合，第二类的代表是台积电、格芯、中芯国际等，第三类的代表是Inte..
DoNews 9月2日消息（记者 程梦玲）美国总统特朗普当地时间9月1日再一次重申了其在TikTok出售在美业务一事上给出的限期，即TikTok需要在9月15日前与..
9月1日在美国，52位美国非裔前加盟商起诉快餐连锁品牌麦当劳种族歧视，称麦当劳拒绝给他们与白人加盟商同等的机会，将寻求 10 亿美元的赔偿。..
时至今日，做新媒体运营，内容依然是核心。好内容带来粉丝，好内容形成产品，好内容构建出一个账号的核心竞争力。但很多公众号运营者每天就是惯性..
近日，Twitter 爆料人士 Mr·white 分享了新的iPhone 12 Pro的后盖玻璃照片，照片显示，iPhone 12 Pro上面带有 LiDAR 激光雷达扫描仪摄像头布局。..
任何风口都要面临“回归均值”的考验。过往 10 年互联网行业一轮又一轮风口早已证明了这个铁律。乘坐在风口上的行业沉沉浮浮，受到经济周期、政府..
9月2日消息，阿里健康App近期正式更名为“医鹿”，相应图标进行了更新，功能进行了梳理升级。医鹿App图标阿里健康吉祥物作为阿里动物园的一员，一..
近日，阿里健康 App 近期正式更名为 “医鹿”，相应图标进行了更新，功能进行了梳理升级。阿里健康吉祥物作为阿里动物园的一员，一直是一只戴着听..
最近，马斯克再次 “ 改变世界 ” 的事儿，大家应该都知道了。如果有不知道的差友，这里差评君帮你恶补下：马斯克用猪展示了旗下的脑机接口 Neura..