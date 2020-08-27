谷歌否认计划收购TikTok 微软胜算变大？

站长之家(ChinaZ.com) 8月27日 消息:前不久，有消息称谷歌母公司Alphabet可能会收购TikTok的 “少数股权”。现在该公司CEO桑达尔·皮查伊亲自回应表示：没有收购TikTok的计划。

据悉，皮查伊在接受播客节目Pivot Schooled采访时，被问到谷歌是否会收购TikTok。他回答道：“我们不打算收购TikTok。”

彭博社此前报道称，谷歌母公司Alphabet考虑加入一个财团，成为TikTok的少数股份投资者，但这一计划失败。皮查伊证实，TikTok正付费使用谷歌云服务，认为TikTok是疫情期间蓬勃发展的科技公司之一，不会像谷歌一样受到反垄断审查。

8 月 14 日，特朗普签署了一道行政令，要求字节跳动必须在 90 日内剥离TikTok的美国业务。包括微软、甲骨文等多家美国科技公司表达了收购TikTok的意向。

微软本月早些时候表示，它正在与字节跳动进行谈判，并且正在与白宫进行协调。推特也在探索竞购。

另外，有消息称甲骨文目前正在认真考虑收购TikTok在美国、加拿大、澳大利亚、新西兰的业务，并且已经和TikTok母公司字节跳动进行初步谈判。对此，特朗普表示支持。