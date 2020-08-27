虾米音乐上线极速试听功能 可选取歌曲中30秒精华片段播放

炎热的夏天即将过去，但音乐人的热情不减。8月21日晚8点，由新华网联合抖音音乐举办的“抖音看见音乐计划·盛夏派对”音乐会直播正式开播。作为看见夏日音乐节系列直播的压轴场次，本次音乐会延续了夏日、青春、正能量的气氛，融合“七夕”节日特别环节，不仅为活动画上圆满的句号，也给了素人音乐人更大的音乐舞台。让平凡人的音乐梦想被看见的同时，通过呈现他们的励志人生故事，向当代青年人传递正能量。其中一位参加直播的原创