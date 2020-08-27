虾米音乐上线极速试听功能 可选取歌曲中30秒精华片段播放

近日，虾米音乐上线极速试听功能，该功能将通过大数据算法，选取歌曲中的 30 秒精华片段，帮助用户更便捷地发现好音乐。音乐发烧友可以在搜索、发现音乐等场景里体验到极速试听带来的便捷。
近日，虾米音乐上线极速试听功能，该功能将通过大数据算法，选取歌曲中的 30 秒精华片段，帮助用户更便捷地发现好音乐。音乐发烧友可以在搜索、发现音乐等场景里体验到极速试听带来的便捷。
DoNews 7月30日消息（记者 吴丽）阿里巴巴旗下数字音乐平台虾米音乐与独立音乐数字版权代理机构Merlin达成战略合作。据悉，虾米音乐已经获得超千万量级的独立音乐曲库，双方还将在版权运营、内容宣发等方面展开深入合作，为独立音乐人和爱好者提供更加完善的数字音乐内容服务。公开资料显示Merlin是全球第四大音乐版权分销商，旗下代理全球超过400家会员合作单位，重点会员及厂牌有PIAS、Domino、K7等，代理音乐人包括Jack White、
今日，网易云音乐与阿里88VIP联合宣布达成战略合作：目前，网易云音乐黑胶VIP年卡权益正式加入88VIP年度生态权益包，未来双方也将共同探索更多深度合作内容。据悉，未来网易云音乐还将与阿里文娱等业务在影视宣发、演出票务等方面展开更多合作。
8月7日消息，据阿里方面发布的消息，88VIP进一步升级，会员只需“一卡”即可横跨 “吃、玩、听、看、买、游、健康、金融、到家”等9大生活场景。据悉，在88会员节前夕，网易云音乐、借呗、美年大健康、宠物险宣布加入88VIP。根据官方的介绍，为进一步满足会员用户对高品质商品的需求，Prada、万宝龙、海蓝之谜等国际大牌首次加入88VIP生态，在388个年度合作品牌中，奢侈品牌占比达23%。为会员用户提供折上95折，10倍积
今日，针对网络传言的阿里收购网易云音乐一事，网易公关总监回应称：问的人越来越多，一个字，假。
最近网易云音乐因为网抑云的调侃频繁上头条，这也说侧面说明了一个问题，网易云音乐影响力还是挺大的，现在又有消息称阿里巴巴即将收购网易云音乐。考虑到阿里巴巴之前收购了网易的考拉海购业
今日，腾讯音乐娱乐集团与环球音乐集团（Universal Music Group）共同宣布，双方续签数年期版权授权战略合作协议。
8月5日，网易云音乐与阿里巴巴达成合作，网易云音乐黑胶VIP年卡权益已正式加入阿里88VIP年度生态权益包。如果你是阿里88VIP，那么8月7日起就能免费领取网易云黑胶年卡，价值180元。网易方面称
8月11日，腾讯音乐与环球音乐集团共同宣布，基于长期不断深化的紧密合作伙伴关系，双方续签数年期版权授权战略合作协议。另外，授权范围包括全民K歌与在线音乐直播平台等场景。与此同时，网易
有部分抖音用户告诉Tech星球，抖音App于近日，向部分用户推送了最新的内测版本。在该版本中，可以发现抖音在音乐功能方面做了多处更新，最主要的是增加了“听全曲”功能，此外，还做了一个能显示歌词的和曲子进度的简易版播放器。
DoNews8月11日消息（记者 吴丽）8月10日，中国在线音乐娱乐服务领航者腾讯音乐娱乐集团（Tencent Music Entertainment Group，以下简称“TME”, NYSE：TME），与全球领先的音乐娱乐公司环球音乐集团（Universal Music Group，以下简称“UMG”）共同重磅宣布：基于长期不断深化的紧密合作伙伴关系，双方续签数年期版权授权战略合作协议，以创新模式全面拓展合作的广度和深度，合力构建全球音乐产业多元价值共创的全新格局，推动中国
炎热的夏天即将过去，但音乐人的热情不减。8月21日晚8点，由新华网联合抖音音乐举办的“抖音看见音乐计划·盛夏派对”音乐会直播正式开播。作为看见夏日音乐节系列直播的压轴场次，本次音乐会延续了夏日、青春、正能量的气氛，融合“七夕”节日特别环节，不仅为活动画上圆满的句号，也给了素人音乐人更大的音乐舞台。让平凡人的音乐梦想被看见的同时，通过呈现他们的励志人生故事，向当代青年人传递正能量。其中一位参加直播的原创
杭州/伦敦， 2020 年 8 月 10 日，在线音乐平台网易云音乐与全球音乐娱乐行业领先的环球音乐集团（Universal Music Group， 简称UMG）联合宣布达成数年期全新战略合作，在此合作框架下，网易云音乐不仅将获得环球音乐的曲库授权，双方还将共同探索在音乐产品、服务和宣发层面更多创新领域开展更深入广泛的合作。 环球音乐是全球领先的音乐娱乐公司，拥有跨越多个世代、涵盖不同音乐类型的音乐曲库。旗下不仅拥有欧美乐坛的“顶流?
随着“三网融合”+“宽带提速”等政策实施，智能电视软件也成为继移动端后又一个研发热点。可随着智能电视的内容丰富，各家厂商也都纷纷入驻，想要争夺这份大蛋糕，由于多家竞争的缘故，电视发展也逐渐改变，从传统电视的单一服务模式，慢慢转型到更加“智能化”、“网络化”，对我国智能电视产业的健康发展起到了积极的推动作用。1、各家厂商为何入驻电视端早在 2011 年，全球的智能电视出货量就已经上升一个台阶，从之前的 704 ?
美股财报季在8月迎来高峰。作为中国，甚至全球音乐产业的“方向性”企业，腾讯音乐娱乐集团（NYSE：TME）的财报备受市场瞩目。因为腾讯音乐在Q2财报展现的不仅是在国内经济重启的大背景下中国音乐的发展现状，更指出了中国音乐产业的未来发展方向。8月11日，腾讯音乐发布了截至2020年6月30日的第二季度未经审计的财务报告。不出市场所料，腾讯音乐的各项财报数据继续保持稳健增长，且在线音乐订阅收入与付费用户均持续实现了创纪录
天，网易云音乐和阿里88VIP正式宣布达成合作，网易云音乐黑胶VIP年卡权益正式加入88VIP年度生态权益包。 7 日起，阿里88VIP新老用户均可领取黑胶VIP权益，登录网易云音乐后即可畅享丰富的会员体验。
周杰伦的新歌《Mojito》微醺了整个社交平台。就在 300 万夕阳红粉丝为新歌付费买单的第二天，这首《Mojito》就已经免费上了B站和两大短视频平台。
当下，国内在线音乐市场已经形成腾讯音乐娱乐集团与网易云音乐两强相争的稳定局面，前者手握丰富版权资源，并开始向长音频布局，后者主打音乐社区，强社交属性让其脱颖而出。
近年来，QQ音乐凭借其自身的平台资源以及外部优势，在文化、公益等方面频频发力，用音乐为困境中的人们发声，激励着无数人努力向前。在南方周末新出炉的“ 2019 年度中国互联网行业杰出责任企业” 榜单中，腾讯位居第一。同时，因在今年抗疫工作中的突出表现，腾讯还获得了南方周末“ 2020 年度战疫先锋企业”奖。这背后，离不开QQ音乐那些人性化、有温度的“软支持”。QQ音乐通过一系列跨界合作和公益活动，助力优秀文化传承和发?
没有多少人会怀疑中国短视频行业的发达，就像没有多少人会怀疑中国音乐产业的滞后。曾有音乐人负气地抱怨中国没有原创音乐的土壤，某种程度上说这是一个事实，如果论全球影响力，确实比较少有中国音乐作品的身影。 但有意思的是，近年来在短视频平台上，国内原创歌曲却出现了大爆发，无论是早期的《答案》，还是后来的《少年》，音乐通过短视频的能量而放大。关于中国音乐的未来，一个让人意想不到的结果似乎浮出水面，推动中国音
今天网易云音乐和抖音宣布达成合作，双方将围绕音乐人扶持、音乐版权、音乐IP等方面进行更多创新探索，共同致力于“音乐+短视频”内容生态建设。
经过近两年金融行业的整顿，许多贷款平台纷纷转型或者退出了市场。而依旧还在继续放款的机构，大多是银行或者持牌消费金融公司。比较靠谱的消费金..
虽说衣柜在卧室里占的地方不算大，可需要花的心思还真的不少。其中，最最重要的当然是衣柜本身的设计，设计得合理才能用得舒心。但有一个细节最常..
8月27日消息，近日，考拉海购上线品牌会员成长系统，助力品牌探索会员服务，打造“数字化会员店”。此前，在8月21日，考拉海购战略升级会员电商，..
8月27日消息，近日，360数科集团旗下网络大病救助平台360大病筹上线 “善款直达”即时提现功能，在用户发起提现申请后，善款最快几秒钟便可到账。..
记忆是人类回顾过去的一种方式，人类生活的丰富性依赖于我们对过去的大量记忆，而共同的记忆则是人们构建集体认同的重要因素。早在 1870 年，德国..
现在演变到了：社区团购已经成为了家庭消费的固定渠道，品类也有大幅度扩充，卖什么都行，比如卖保险，帮银行办信用卡，以及帮大家存话费、存加油..
腾讯在不久前发布的 2020 上半年财报中说，微信月活跃用户数已达12. 06 亿，同时多次强调传统零售商在进行数字化转型这个大趋势。..
PSN港服宣布 2020 年 9 月份的最新会免游戏为《绝地求生》《街头霸王5》两个游戏，可以说是非常好了，很多小伙伴还不清楚什么情况，下面就来为大家..
前不久，有消息称谷歌母公司Alphabet可能会收购TikTok的 “少数股权”。现在该公司CEO桑达尔·皮查伊亲自回应表示：没有收购TikTok的计划。..
8月27日消息，特斯拉供应商、锂离子电池制造商宁德时代发布了2020年半年度报告。报告显示，该公司今年上半年为2000余款车型提供了动力电池，占比约..
一些互联网从业者，工作日的EDC（Every Day Carry）中通常包括笔记本电脑、智能手机、平板/智能手表等电子产品。其实笔记本电脑某种程度上可以视作..
小米曾于 8 月举办的十周年演讲活动中，公布小米手机和笔记本跨屏协作功能——小米妙享。据了解小米妙享的核心功能为 “跨屏协作”，即小米手机连..
最近发现许多人做排名比较盲目、比较佛系、喜欢做一些无关痛痒的事!比如每天更新一下文章、比如每天在群里吹下水、聊聊项目什么的。其实做任何..
PSN港服宣布2020年9月份的最新会免游戏为《绝地求生》《街头霸王5》两个游戏，可以说是非常好了，很多小伙伴还不清楚什么情况，下面就来为大家分享..
最近盗梦空间即将重映，豆瓣上也有 30 多万人数期待观看，早在十年前，《盗梦空间》横空出世，当时的“梦中梦”的多重梦境的设定让人感到很新奇，..
【央视揭山寨招生公众号骗局】据央视新闻报道，账号抢注，内容高仿，打着某地“招生官网”的旗号引流、推广、牟利…许多地区招生部门的微信公众号..
智能电视行业这几年不断的在朝好的方向前进，智能电视机和智能电视盒子的销量也在一直在飙升，今天我们来聊一聊电视盒子，看看电视盒子什么品牌好..
提到“星启计划”，熟悉迷你世界的玩家一定不会感到陌生，这是《迷你世界》为开发者赋能的一项计划，只要玩家成功加入星启计划，并且成为星启计划..
8 月 21 日，唯一网络受邀参加了由艾媒咨询主办的“ 2020 全球未来科技大会”夏季线上峰会，并斩获大会颁发的“ 2020 中国创新势力榜——最具成长..
2015年由马云亲任校长和8名著名企业家共创的湖畔大学一建立就成为焦点，各行精英争相入学希望能够进入中国最优秀的企业家组成的“圈子”，为自己和..