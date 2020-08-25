滴滴出行宣布正式进入俄罗斯市场

当下，数据、数字已成为生产要素中不可或缺的一环。 近日，国家信息中心信息化和产业发展部发布了《中国产业数字化报告2020》，其认为，产业数字化是指在新一代数字科技支撑和领引下，以数据为关键要素，以价值释放为核心，以数据赋能为主线，对产业链上下游的全要素进行数字化升级、转型和再造的过程。 Cloudera大中华区总经理徐晋在接受记者采访时表示，首先在全球角度来讲，所有的企业都在大踏步地进行所谓的数字化转型，也寻?