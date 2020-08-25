滴滴出行宣布正式进入俄罗斯市场

今日，滴滴出行宣布进入俄罗斯市场，将在鞑靼斯坦共和国的首都喀山市提供快车服务。俄罗斯是滴滴上线的第九个海外市场，也是其进入的第一个欧洲国家。
今日，滴滴出行宣布进入俄罗斯市场，将在鞑靼斯坦共和国的首都喀山市提供快车服务。俄罗斯是滴滴上线的第九个海外市场，也是其进入的第一个欧洲国家。
7月28日，滴滴宣布恢复北京网约车跨城订单服务，目的地为低风险地区的出京业务恢复正常运营。
7月27日消息，滴滴升级APP至6.0版本，快车、优享、礼橙专车、豪华车等网约车和出租车统一聚合至“打车”入口，进一步简化叫车步骤。滴滴APP显示，近期宣布独立品牌、主打普惠出行和绿色共乘的青菜拼车，与顺风车、骑车、公交、代驾、金融服务、车生活、跑腿、货运等业务并排在顶部导航。此外，上海用户可在滴滴APP顶部导航选择“未来出行”报名体验自动驾驶。填写目的地后，滴滴会综合用户个人历史出行习惯、车型选择?
今日，滴滴表示，滴出行App升级至6. 0 版本之后，快车、优享、礼橙专车、豪华车等网约车和出租车统一聚合至“打车”入口，可在“打车”栏发单任意车型，比价方便。
滴滴出租车全国上线“作弊举报”功能，以打击作弊行为。司机师傅可通过“作弊举报”功能提供线索，滴滴将派专人跟进、分析和处理举报线索，并保证对举报人信息保密。滴滴表示，“作弊举报”功能上线是多地恳谈会征集建议后的落地计划之一。6月起，滴滴出租车在杭州、无锡、南宁、宁波、郑州、贵阳、南昌、温州等城市举办行业恳谈会，持续倾听行业反馈。出租车司机的作弊行为包括虚假发单、刷口碑值、使?
滴滴出行的地图服务是由高德地图提供，而根据最新消息，“滴滴地图”已经在滴滴出行中悄然上线，取代了高德地图。据国内媒体报道，继高德、百度之后，滴滴也入局地图业务，经过多年
据36氪报道，近日，滴滴悄悄推出自研地图业务“滴滴地图”，目前滴滴地图已经在滴滴打车界面出现，用户自主选择地图中，曾经的高德地图已经不见。
天眼查APP显示，近日，北京嘀嘀无限科技发展有限公司新增商标信息，名称为“滴滴二手车”。北京嘀嘀无限科技发展有限公司为小桔科技香港有限公司的全资子公司。
天眼查APP显示，近日，北京嘀嘀无限科技发展有限公司新增商标信息，名称为“滴滴二手车”。国际分类为35-广告销售、36-金融物管，商标状态为“等待实质审查”。商标流程为“商标注册申请---申请收文”。北京嘀嘀无限科技发展有限公司成立于2013年5月，注册资本56亿人民币，法定代表人为程维，公司经营范围包括计算机软件及网络技术的研发；技术服务、技术咨询、技术转让；销售自行研发的软件产品；经济?
近日，滴滴悄悄推出自研地图业务“滴滴地图”，目前滴滴地图已经在滴滴打车界面出现，用户自主选择地图中，曾经的高德地图已经不见。滴滴出行App中的导航一栏内，增加了“导航”功能，并且首次使用了带有“滴滴地图”标识的地图。
快票出行是由河北快票出行旅游服务有限公司开发的旅游出行票务类APP。软件主要功能包括火车票、汽车票、飞机票，旅游景区门票、酒店、电影票、自由行、特产商城等，另有火车抢票，旅游出行问答，旅游游记浏览和上传等服务，是国内一流的，以科技手段为用户提供美好出行产品和服务的APP。 快票出行将会在 8 月 7 日 10 点正式发布快票出行黑卡会员。 快票出行黑卡会员不仅涵盖了海量的优惠券福利，还有购票高额返现，专属活动，光?
来自起点研究院（SPIR）的数据显示，近来年电动车行业已经发生了翻天覆地的变化。一方面，因为受新国标的影响，锂电电动自行车由占比不足5%快速上升至 2019 年的25%。 2020 年以来，又受到新冠疫情的影响，再次给锂电电动自行车产业带来巨大的发展潜力，渗透率有望达到40%。爱玛作为电动车行业的知名企业，早已敏锐捕捉到这一具有变革意义的信号。此次立足电动车更新换代，爱玛在 7 月 7 日举行的新品类&新风尚潮流趋势发布会上，?
近日，滴滴开始在俄罗斯喀山招募司机，为在该市提供出行服务做准备，喀山将成为滴滴进入俄罗斯市场的第一站。目前，滴滴已经在拉美、澳洲、日本等 8 个国家落地，为当地用户提供出行和外卖服务。
滴滴和百度，一个是靠出行起家的互联网新秀，一个是以搜索入列BAT的老牌互联网巨头。于滴滴而言，自动驾驶是其登上千亿市值的唯一途径;于百度来说，自动驾驶是其第二条增长曲线，也是重回巅峰的砝码。两个互联网巨头首次交锋，争夺中国版Waymo的席位。
8 月 20 日，大众出行与AutoX在上海嘉定无人驾驶示范区举行合作签约仪式，双方将发挥各自优势，在全国范围打造自动驾驶示范应用的规模化车队，推出面向中国的自动驾驶出行平台方案，此举意味着自动驾驶汽车正慢慢走近我们的生活。在主题为"未来之行，无限可能"的签约仪式上，大众出行与AutoX表示，这是自动驾驶公司与出租车企业的一次标志性合作，标志着国内自动驾驶开始从道路测试向商业化落地的转变，希望引领未来出租车行业发展
8月25日消息，滴滴今日正式宣布进入俄罗斯市场，将在鞑靼斯坦共和国的首都喀山市提供快车服务。俄罗斯是滴滴上线的第九个海外市场，也是其进入的第一个欧洲国家。5月，俄罗斯各级政府在新冠疫情趋稳后开始着手经济重启计划，滴滴同时加紧筹备俄罗斯业务。7月下旬，滴滴在喀山建立了全天候人工客服中心和司机服务中心，同时上线了各项安全和防疫措施，开始在喀山招募司机。2018年以来，滴滴加速发展国际化，目前已在巴?
电动车界的时尚风向标变了又变，爱玛却始终走在潮流前列。爱玛一直坚持像设计服装一样设计电动车，注重电动车美学。前不久举行的爱玛新品发布会上，爱玛流行色研究专家发布了 2020 夏季专属新色，这些低纯度、低饱和度的色调起着抚慰人心的作用，也在一定程度上引领着今夏电动车色彩潮流。图注：爱玛爱度Li魅力百变，轻松好骑的爱度Li就全面应用了以“ 7 月味蕾”为主题的四大色彩——白桃粉、抹茶绿、奶油黄、海盐蓝，完美演绎了?
8月24日消息，哈啰出行旗下哈啰单车、哈啰公共助力车今日面向共享两轮出行行业发起“三个无差别”倡议，号召共享单车企业一起不分品牌、不分共享或私人，“无差别整理、清洁、消杀”车辆。据悉，“三个无差别”倡议是哈啰出行年度“共文行动”的重要组成部分，旨在联动各方共同创建城市文明出行环境。哈啰首先将投入1亿元资金，其中5000万元用于补贴激励全国数亿用户文明出行习惯，其余用于运维扩招。哈啰单车事业部总
7月30日消息，哈啰出行在首届科技开放日活动上宣布，将率先在其共享两轮出行服务中应用4G Cat.1通讯网络。Cat.1全称LTE UE-Category 1，是4G通信LTE网络下用户终端类别的一个标准。Cat.1具有高带宽、低延时、低成本、低功耗等诸项优点，是最适合共享两轮出行的一项通讯技术。据了解，首批1500辆搭载4G Cat.1bis模组的哈啰助力车已于今年7月投入使用，搭载4G Cat.1bis模组的哈啰单车也将于今年启用。哈啰出行副总裁任亮
2020年6月20日起，全国普速铁路广泛实行了电子客票。目前全国铁路共有2400多个车站实行电子客票，覆盖了95%以上的铁路出行人群，极大地提升了旅客体验。随着普速铁路电子客票系统一次性整体切
当下，数据、数字已成为生产要素中不可或缺的一环。 近日，国家信息中心信息化和产业发展部发布了《中国产业数字化报告2020》，其认为，产业数字化是指在新一代数字科技支撑和领引下，以数据为关键要素，以价值释放为核心，以数据赋能为主线，对产业链上下游的全要素进行数字化升级、转型和再造的过程。 Cloudera大中华区总经理徐晋在接受记者采访时表示，首先在全球角度来讲，所有的企业都在大踏步地进行所谓的数字化转型，也寻?
顺丰控股发布 2020 年半年度报告，实现营业收入711. 29 亿元，同比增长42.05%;上半年实现净利润37. 6 亿元，同比增长21.35%。一季度快递行业业务量..
今天七夕，中国传统的情人节。单身的人，心疼自己;不单身的人，心疼自己的钱包。但不论是上半年的西洋情人节，还是下半年的中国传统七夕节，淘宝..
随着使用微信人群的不断壮大，各类安全问题也开始出现。微信安全中心就汇总了10个大家最关心的微信安全问题答案，看完自己也能轻松搞定。1、忘记微..
根据彭博社周二援引一位知情人士消息称，苹果(NASDAQ：AAPL)将于下月在印度开设一家网店。目前，苹果通过第三方供应商和电商公司(如亚马逊和沃尔..
今日，蚂蚁集团向上交所科创板递交上市招股说明书。招股书显示，蚂蚁集团2017年度、2018年度、2019年度和2020年1-6月，公司分别实现营业收入653.9..
2020 年，全球经济全面进入“新常态”。相较于实体经济，移动互联网暂未出现大幅下滑，相反，游戏、在线办公、社交娱乐等更是逆势上升。但这并意味..
“最近我发现了爷爷的一个秘密，爷爷想奶奶了。”视频中，须发花白的老人对着一张泛黄的照片，神情落寞，一旁的孙媳妇儿觉察到了，一个计划正在悄..
日常，我们在刷抖音时候，偶然会在热门刷到一些直播间的推荐，直播的内容也多是一些名人的演讲直播，进入直播间有种让人看现场直播的错觉。..
8月25日，迅雷发布了截至2020年6月30日的第二季度未经审计财报。财报显示，Q2迅雷集团各项业务总营收为4430万美元（约合人民币3.06亿），环比下降..
汽车自燃也算是一种常见的意外事故，不过新能源汽车，因为有电池组和高压驱动装置的存在，其自燃的情况，也更受到消费者的关注。前几天中，一辆北..
DoNews 8月25日消息（记者 丁凡）近日，一款三星新机通过了WiFi联盟认证，型号为SM-F415F/DS。该型号三星手机被认为是廉价版三星GalaxyFold，其命..
2020年8月26日，这天是周三，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于古代历史知识的，问题是“古代的圣旨都是黄色的吗?”相信很多小伙伴在电视剧都见..
七夕之际，腾讯视频京东旗舰店推出5折大促活动，VIP年卡原价198元，现在只要99元。此外，支持电视端的超级影视会员年卡原价488元，现在也只要244元..
8月11日，小米10至尊纪念版正式发布，在拍照方面拥有拥有小米变焦最远的潜望式超长焦镜头，高达120倍；定制主摄采用了行业中少有的1/1.32英寸型超..
今年的新冠病毒疫情给很多行业带来了麻烦，但是对很多人来说这也是个商机，前几个月格力高调宣布研发抗病毒的空气净化器，并且已在“董明珠的..
此前，小米已经推出了多款智能加湿器，包括99元的米家加湿器、249元的米家智能除菌加湿器、299元的米家智能除菌加湿器S。而今天，全新的米家智能加..
尽管央行表态数字人民币还没有落地时间表，但是推进数字人民币的决心大家都看到了。对很多网民来说，数字人民币是否会取代支付宝之类的应用？蚂蚁..
据台湾媒体报道，集邦科技旗下拓墣产业研究院最新调研结果显示，晶圆代工龙头台积电第三季度市场占有率为53.9%。台积电台媒报道称，台积电第三季营..
社交电商平台云集对外发布了截至6月30日的2020年第二季度财报，数据显示，二季度云集总营收为人民币14.869亿元（约合2.105亿美元），同比下降51%；..
特斯拉供应商、上交所上市公司易德龙发布了2020年半年度报告。报告显示，该公司今年上半年的营收为6.03亿元，同比增长24.98%；净利润约为7296万元..