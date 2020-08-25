滴滴出行宣布正式进入俄罗斯市场

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滴滴出行宣布正式进入俄罗斯市场

2020-08-25 17:31 · 稿源：站长之家

今日，滴滴出行宣布进入俄罗斯市场，将在鞑靼斯坦共和国的首都喀山市提供快车服务。俄罗斯是滴滴上线的第九个海外市场，也是其进入的第一个欧洲国家。


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