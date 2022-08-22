滴滴出行、高德等11家平台被约谈

在最近的财报和文件中，特斯拉表示，2022年、2023年和2024年的资本支出预计将在60亿至80亿美元之间，高于此前50亿至70亿美元的支出计划，这是因为该公司希望提高其在德克萨斯州和柏林的新工厂的产量...今年6月中旬，该工厂的周产量首次达到1000辆，这是该工厂自3月份投产以来的一个重要里程碑，这意味着该工厂的月产能已经超过了4000辆...德州超级工厂是特斯拉继内华达州超级工厂、纽约超级工厂、上海超级工厂和柏林超级工厂之后的第五家工厂，也是继弗里蒙特工厂、上海工厂和柏林工厂之后的第四家汽车组装工厂......