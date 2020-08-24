快手收购YTG战队 进军KPL职业联赛

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快手收购YTG战队 进军KPL职业联赛

2020-08-24 17:07 · 稿源：站长之家

今日，YTG电竞俱乐部官方微博宣布，即日起，YTG电竞俱乐部正式更名为KS.YTG电竞俱乐部，快手已完成收购YTG战队，正式进军KPL职业联赛。

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