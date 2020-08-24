快手收购YTG战队 进军KPL职业联赛

“你可以不玩快手，但是你必须懂快手，因为你会在快手找到想要的那个R。”这是在近日举办的快手游戏营销峰会上，快手商业营销运营中心负责人高亚梅对游戏厂商说出的一句话。这之前，快手刚刚宣布游戏短视频DAU超 9000 万，当不少人都在因得不到优质用户而焦头烂额的时候，快手的回应很直接，很实在，也很符合自己的调性。