快手收购YTG战队 进军KPL职业联赛

今日，YTG电竞俱乐部官方微博宣布，即日起，YTG电竞俱乐部正式更名为KS.YTG电竞俱乐部，快手已完成收购YTG战队，正式进军KPL职业联赛。
今日，微博正式宣布收购2020KPL王者荣耀春季赛和王者荣耀世界冠军杯双料总冠军-豚首王者荣耀战队(TS战队)，并将冠军阵容全员保留。未来战队将以“WB.TS”为名，继续征战王者荣耀职业联赛(KPL)系列赛事。
2018 年 6 月的A站，曾面临着许多危机：破产边缘、估值腰斩、管理问题、服务器大规模宕机等等。出人意料的是，危急关头，快手出手，收购了A站。这被人们称为一场跨次元的合作。
据天眼查数据显示，近日，快手关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增多条商标信息，其中包括“快手影业”相关商标，申请日期均在 2020 年 7 月，国际分类涉及通讯服务、网站服务、广告销售、社会服务等。
“你可以不玩快手，但是你必须懂快手，因为你会在快手找到想要的那个R。”这是在近日举办的快手游戏营销峰会上，快手商业营销运营中心负责人高亚梅对游戏厂商说出的一句话。这之前，快手刚刚宣布游戏短视频DAU超 9000 万，当不少人都在因得不到优质用户而焦头烂额的时候，快手的回应很直接，很实在，也很符合自己的调性。
飞瓜数据致力于短视频的专业数据分析平台。提供热门短视频排行榜、排行榜、直播和电商类数据分析等服务。帮助运营者更好地创作和运营短视频，助力更精准的投放合作。飞瓜数据快手版是专为快手量身打造的快手数据分析平台，提供快手排行榜，快手热门视频素材，快手直播数据分析和直播电商、挂榜数据等功能。主打精准直播播主带货量和爆款商品销量，数据较市面上的其他同类产品较为真实可靠。有如下功能：1.快手热门素材实时抓取快手
有商家向亿邦动力爆料，快手已入局本地服务，鼓励商家使用其相关服务。除了在商品交易方面的大迈步，抖音和快手的触角也伸向了本地生活服务领域。
在互联网时代，没有人不想当网红。 今年受疫情的影响，直播带货这种新型的电商模式开始真正爆发。随着李佳琦、薇娅、辛巴等头部网红带货效应显现，直播带货已经成为这个疫情年的新风口，也对传统零售带来了实实在在的颠覆。董明珠、梁建章、张朝阳、丁磊等商界大佬也纷纷走进直播间，而风口的代名词罗永浩同样没有缺席。据商务部统计， 2020 年一季度，全国电商直播超过 400 万场。另一方面，主播已经成功“转正”，教育部最新的?
近日，快手的关联公司北京达佳互联信息技术有限公司新增多条名称为“快手小程序”的商标，国际分类包括网站服务、通讯服务、教育娱乐、金融物管等，申请日期为 2020 年 7 月 2 日，目前商标状态为“等待实质审查”。
在抖音将越来越多的流量和注意力向着“直播+电商”倾斜，以期为广告主带来“品效融合”的营销体验，并丰富平台创作者变现路径的同时，我们看到：快手则是在“大普惠”的原则下进行流量的重新调整和分配，在直播外，通过“优质内容”来绑定用户，以提升用户的内容消费体验和停留时长。
身边不少人都没有想到，周杰伦会选择快手开设首个中文社交媒体账号，并展开直播等一系列互动。仔细回顾其实不难发现，自今年年初以来，快手便做出了不少“品质感”的营销尝试，逐渐摆脱了以往的“土味”标签。
8 月 22 日下午，作为快手联合河南卫视《梨园春》栏目共同推出的“梨园快手秀”系列活动的高潮部分，《梨园春》走进洛阳栾川并推出大型演出“美丽乡村唱起来”，整场演出通过快手账号“梨园春官方”（快手号：HNTVliyuanchun）进行同步线上直播。直播过程中，画面在「节目表演」和「直播卖货」两个现场进行切换。一方面，在室外的节目表演主会场，小香玉、李树建、申小梅、柏青、吴琼等戏曲名家，为戏迷朋友们演唱了经典作品选段并
今天发布的iQOO 5，官方喊出了“超能竞速”的口号，除了充电速度够快外，其在电竞方面表现自然也不会差。腾讯和vivo今天共同宣布，iQOO 5将作为KPL新一代官方比赛用机，为了给玩家带
作为本届ChinaJoy赞助商，快手游戏负责人唐宇煜在大会期间首次披露了快手游戏内容月活跃用户数据：直播月活跃用户已超过2. 2 亿，游戏短视频月活跃用户突破 3 亿。与此同时，在面向游戏行业推出的“开放共赢计划”中，快手计划今年将针对游戏公会及MCN机构，给予 50 亿资金扶持及千亿流量曝光。
央视在日前的一则报道中批评了网络大胃王吃播秀浪费严重，是食物浪费的极端案例。此报道引发了舆论广泛关注。在目前的各大直播平台上，均设有美食栏目，其中不少是吃播。吃播原本主要是推荐美
成立于 2007 年 6 月的AcFun，是第一个将弹幕引进中国的二次元视频网站，而作为弹幕视频网站的开山始祖——日本的Nico Nico弹幕网彼时也仅成立了半年而已。
昨晚( 7 月 26 日)，周杰伦直播首秀结束，快手终于松了一口气：开播 10 分钟，直播间累计观看人次已经突破 4260 万。这场半小时直播，在线观看总人次突破 6800 万，周杰伦的快手粉丝从官方宣布直播前的 2200 万增长到超过 3000 万。
2020 年，“本地生活”成了互联网圈竞相押注的热门赛道。前有美团上线买菜业务，进一步强攻本地生活服务功能;后有支付宝大改版，由支付平台升级为数字生活开放平台; 7 月，饿了么新增休闲玩乐、日化/医美等服务，横向打通整个本地生活服务。
周杰伦终于来了...7 月 26 日，周杰伦在短视频平台快手开启了直播首秀，这是一场许多人期待已久的直播。首秀还未正式开启，预约人数就超过 1670 万，周杰伦个人账号“周同学”累计粉丝突破 2700 多万。虽然这场直播最终只播了 30 分钟，但最高的同时在线人数就超过了 600 万，相当于坐满 200 个黄龙体育场。
炎炎夏日，诸多品牌正在涌入快手，自建品牌号阵地。近日，快手联合新榜共同发布了“品牌新势力榜” 7 月榜单。本次榜单涵盖美妆、服饰、3C三个行业，共包含 15 个行业知名品牌。统计周期为 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 7 月 31 日，统计所涉及的数据均来自快手平台。据悉，本次“品牌新势力榜”排名基于快手品牌号新势力指数，该指数包含品牌粉丝号召指数、品牌创作指数、品牌互动活跃度指数和品牌商业转化指数四个子维度指数，经
8 月 21 日，由磁力引擎主办的 2020 快手广告创意节正式对外公布获奖名单，历经 4 个月的征集、线上赛马、评审，共诞生 12 项金银铜奖和 1 项全场大奖。其中，东风《中国的风光》斩获全场大奖，腾讯为村《盼归》斩获品牌影响力金奖，CBA《敢梦敢当》获得老铁最爱金奖。本届快手广告创意节组委会共收到参赛作品18. 65 万件，创意覆盖宝洁、荣耀、王老吉、格力等 268 个品牌，吸引了超过 231 家代理公司、创意机构和MCN，影响力辐射
8月24日晚间，中国民航(不含港澳台)创造了一个新纪录：安全飞行10周年，没有定期和包机航班发生重大事故！这也是自中国民航1980年脱离军队建制以来..
24日，证监会官网显示，证监会已于8月24日受理蚂蚁集团境外首次公开发行股份审批材料。此前，香港媒体报道，蚂蚁集团A+H上市将筹集300亿美元，最快..
三星手机通常以出厂时就有良好的质量保证而闻名，但每隔一段时间，我们就会遇到有一两个问题的设备。最新出现问题的设备是Galaxy Note 20 Ultra、..
三言财经8月24日消息，蘑菇街发布2021财年Q1（2020年4月1日-2020年6月30日）未经审计的财务报告。当季，蘑菇街总GMV达31.20亿元，其中直播业务GMV..
三言财经8月24日消息，据证监会网站消息，证监会受理蚂蚁集团境外首次公开发行股份审批材料。..
美国当地时间周一，蒂姆·库克(Tim Cook)将迎来自己担任苹果公司CEO的九周年纪念日。同一天，公司将在他任职期间第二次拆分股票。..
美团外卖会员官方售价 15 元，目前天猫部分旗舰店正在开展美团外卖会员促销，月卡售价 11 元，可点此领取 3 元优惠券（点此领券购买），实付 8 元..
最近几年电商的波澜，一是拼多多，二是直播。拼多多借助微信的东风，靠着裂变活动和自驱的社交关系，完成了启动和疯长，用百亿补贴的定位上探，..
1995年的8月24日，微软正式推出了Windows 95系统，迄今为止正好25周年了，现在来看Win95界面早已落伍，但它可是微软操作系统史上的里程碑，口碑及..
最近吃播行业站到了风口浪尖上，这些作秀、浪费的吃播大部分还是成年人，现在3岁的婴孩也被迫当起了吃播，被父母喂到70斤，引发网友声讨。据报道，..
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今年芒果的存在感还是挺高的，大火的《乘风破浪的姐姐》《快乐大本营》《天天向上》《中餐厅》等各大综艺;追星女孩不可错过，还有《歌手》和各种好..
根据海关总署公布的统计月报数据，7月份，我国稀土出口1620吨，同比下降69.1％，出口金额1.80亿元，同比降47.2％。今年前7个月，我国累计稀土出口..
在LCD领域，由于中国厂商——京东方、华星光电等的产能不断提升，占比已经超过50%，导致竞争激烈，三星为代表的韩国公司现在基本放弃了..
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据外媒报道，美国当地时间周一，库克迎来了自己出任苹果CEO九周年纪念日。同一天，公司将在他任职期间第二次拆分股票。截至发稿，苹果股价盘前涨3..
8月24日消息，苹果供应商立讯精密今晚发布了2020年半年度报告。立讯精密今年上半年实现营收364.52亿元，同比增长70%。立讯精密财务数据立讯精密上..
当媒体们再一次拨打第一弹的联系电话时，手机那头只剩下了“您拨打的电话已停机”的讯息。距离 8 月 12 号爆出“第一弹创始人王整在内的 22 人因涉..
作为重回1999元旗舰机，Redmi K30至尊纪念版8月14日开售后就迅速售罄，小米商城仅用了1分钟就抢购一空，京东平台2分钟抢购一空，人气火爆。8月24日..
作为中国特有的“情人节”，七夕已成为越来越多年轻人的“重要节日”。据京东大数据，七夕前一周，在平台上相关搜索环比增长280%，其中最多搜索..