拼多多旗下社区团购项目“多多买菜”将于月底上线，并在武汉和南昌首批试点。目前，多多买菜正在招募团长中。资料显示，多多买菜是拼多多旗下实惠社区电商平台，采用预定+自提模式。
据国内媒体报道，拼多多旗下社区团购项目“多多买菜”将于月底上线，首批试点城市选在了武汉和南昌。官方资料显示，多多买菜是拼多多旗下实惠社区电商平台，采用预定+自提模式。前期
之前写了拼多多和特斯拉的逼格之战之后，收获了很多问题，其中有一个问题特别有趣，那就是到底有没有可能拼多多和特斯拉达成双赢呢?
中国最热衷于做广告植入的电商平台，你猜是哪个?不是最近狂撒钱的拼多多，也不是家底深厚的阿里，而是一个大家可能不太熟悉的平台 —— 唯品会。
特斯拉与拼多多的矛盾正在受到全网关注。恰好我们不久前既写过对拼多多的理解(尤其是百亿补贴的意义)，也写过拼多多和品牌方价格管理上的冲突。(具体内容可以看这两篇：《拼多多正在成为淘宝流量上游》和《电商平台大战，正在透支商家品牌?》)
网约车战场的硝烟从未消散。外界总是热衷于猜测“谁有机会成为下一个滴滴”。但是滴滴却抢先跑出来“革了自己的命”推出花小猪。7 月 22 日，花小猪正式宣布，其产品即将上线：
近日，拼多多(上海)网络科技有限公司发生多项工商变更，拼多多联合创始人孙沁退出该公司法定代表人、董事及经理，均由拼多多高级副总裁朱健翀接任;与此同时，拼多多创始人黄峥、拼多多CEO陈磊退出公司董事，新增朱健翀为董事。
这两天发生了一件非常有趣的事情，就是特斯拉和拼多多打起来了。起因是之前拼多多联合宜买车搞了一个万人团，可以用低于特斯拉官方指导价 2 到 4 万的价格购买特斯拉，注意，这个钱是多多来进行补贴，特斯拉自己卖出去还是标准的价格的。
拼多多母婴负责人陆元表示，将追加5亿持续补贴母婴商品。拼多多母婴消费数据显示，最近一年，平台购买母婴用品的90后人数增长迅速，在所有年龄段中位列第一。拼多多介绍，在“百亿补贴节”上，广东、浙江、江苏三省成为母婴用品消费金额最高的地区。陆元表示，基于拼多多平台90后妈妈消费群体庞大，母婴商品成为平台增速最高的品类之一。（完）
当代年轻人是最喜欢的口嫌体直的群体。越是对年轻人的生活有研究，越是会深刻认知到这一点。嘴上说的是熬夜到天明，但实际上啤酒杯里泡枸杞，蹦迪都要带护膝，甚至出现大量男孩子购买裤袜，因为比秋裤保暖舒适；
钟汉良出任“百亿补贴”星推官，今天晚上 19 点，钟汉良还将做客拼多多“百亿补贴”直播间，携 666 元现金红包豪礼及众多大牌优惠福利，为平台6. 83 亿消费者献上一场七夕宠粉直播，拿出了堪比 618 年中大促的优惠力度。
拼多多刚刚用批发项目深入阿里腹地，阿里便开始了反击，基于 1688 旗下服务微商的“采源宝App”，阿里低调内测了一个新的社交电商项目。
用户为一次从天而降的薅羊毛机会而兴奋，平台为营销目的达成而满意，但特斯拉并不开心。至少 10 万人预约，争夺 5 个幸运名额， 7 月 26 日凌晨，拼多多这场特价特斯拉抢购活动被人民群众的消费热情淹没，抢中几率堪比在河南考中清华北大。
据拼多多官方发布的消息，钟汉良出任“百亿补贴”星推官，今天晚上19点，钟汉良还将做客拼多多“百亿补贴”直播间，携666元现金红包豪礼及众多大牌优惠福利，为平台6.83亿消费者献上一场七夕宠粉直播。据介绍，为了让粉丝和消费者们享受“万千宠爱”，拼多多联合钟汉良拿出了堪比618年中大促的优惠力度。其中，999朵玫瑰组成的心形花束秒杀价999元，支持全国配送；Dior迪奥真我女士香水4件套售价363元；?
近日拼多多团购特斯拉Model3电动汽车但遭到特斯拉拒绝提车一事成为热议话题，但在8月18日晚上，传出武汉被拒绝提车车主顺利提车，特斯拉方面则称是假消息，这究竟是怎么回事呢。
特斯拉硬刚拼多多，成为这两天打破次元壁的热点。基本事实其实很简单：宜买车在拼多多发起万人团购特斯拉Model3 活动，从中抽取 5 位用户，每人补贴 2 万元。
近日，拼多多关联公司上海寻梦信息技术有限公司申请注册“拼夕夕”商标，国际分类为“33-酒”，商标状态显示为“ 商标其他情形”，商标流程为“商标注册申请---申请收文”。值得注意的是，除上海寻梦信息技术有限公司外，还有多家公司此前也申请过多个“拼夕夕”的相关商标。
8 月 16 日下午，上海的秦先生已成功提车，并为车辆办理了保险，成为通过拼多多补贴购买特斯拉并顺利提车的车主。秦先生表示一切正常，没有受到特斯拉的为难。
前几天我早上起来，习惯性地打开了支付宝的蚂蚁庄园，没想到却弹出来一条消息，让我去玩一个叫做“芭芭农场”的休闲小游戏。
拼多多在7月29日开启了集真香卡兑好礼的活动，大家只要收集真香卡就可以获得很多的额外优惠券，一些小伙伴还不清楚真香卡怎么获得，下面就来为大家详细的介绍一下。
文｜张 卫《八佰》不是我们常见的传统战争片：领导层运筹帷幄，决胜于千里之外，指挥千军万马，浩浩荡荡，摧枯拉朽，漫卷红旗战如酣，苍山如海，残..
2020 年 8 月22- 23 日，凤悦酒店及度假村斩获两大行业大奖，获得2019- 2020 中国旅游住宿业金光奖“中国最佳酒店资产运营商”奖项，并入选由中国..
对于潮湿，南方人已吐槽很久，为除湿折腾了很多方法。最有效解决还是用除湿机。可是会有人说，除湿机开着，开着没作用，这是怎么回事？这样效果的..
近期很多潮人博主都会在各个平台分享自己爱用的电动牙刷,让不少朋友包括小编都对电动牙刷提起了兴趣。于是在今年618的时候小编便趁着活动买了一只..
随着科技的不断进步,人们生活中的许多日常用品也开始了不断的升级,例如牙刷就升级成为了电动牙刷,吸引了不少的关注。对于用过电动牙刷的朋友而言,..
现如今电动牙刷渐渐的受到了不少人的关注，很多人都对电动牙刷表现出了浓厚的兴趣。不久前小编就在网上看到有朋友在提问“电动牙刷怎么样”，小编..
摘要：农夫山泉连续八年保持中国包装饮用水市场占有率第一的领导地位。农夫山泉于 8 月 25 日开始招股，暂定于 9 月 8 日正式在港交所主板挂牌上市..
封面:JINGdigital创始人Aaron Chang分享 2020 数字营销观点8 月 20 日，由加中商会(CanChamShanghai)、上海英国商会(British Chamber of Commerce..
小鹏汽车计划8月底上市，而它的独家代工厂ST海马却一直忙于撤掉退市警告的帽子。同一时刻，两家卖车的都想活得更体面些。8月21日，小鹏汽车向美国..
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逆势增长！ 2020 年上半年以来，时趣作为深度整合创造力和AI技术的品牌整合营销公司，凭借AI驱动营销服务的差异化优势，实现签约和营收持续增长。..
2020 年，华南时趣实现上半年业绩同比增长51%!连续第 3 年刷新非媒介业务破亿记录! 2020 年 7 月，更较于往年同期提前 3 个月刷新破亿!18 支项目负..
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8月24日消息，据国外媒体报道，在提交给法庭的声明中，微软表示，苹果打压“堡垒之夜”(Fortnite)开发商Epic Games，这将伤害整个游戏行业。微软苹..
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熟悉特斯拉的朋友都知道，其车辆在硬件配置上都相同，只不过有些功能被软件锁定，无法使用。如果车主以后想使用的话，需要进行付费升级。不过，特..