拼多多旗下社区团购项目 “多多买菜”将于月底上线

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拼多多旗下社区团购项目 “多多买菜”将于月底上线

2020-08-24 14:42 · 稿源：站长之家

据亿邦动力网消息，拼多多旗下社区团购项目 “多多买菜”将于月底上线，并在武汉和南昌首批试点。

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