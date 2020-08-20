中国联通：7月4G用户数净增165.9万，累计达2.62亿

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中国联通：7月4G用户数净增165.9万，累计达2.62亿

2020-08-20 17:54 · 稿源：站长之家

中国联通港交所公告， 7 月移动出账用户净增2. 6 万户，累计达到3. 095 亿户;4G用户净增165. 9 万户，累计达2. 62 亿;固网宽带用户本月净减22. 9 万户，累计用户达8564. 9 万户。

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