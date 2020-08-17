猫眼娱乐：上半年营收2.031亿元 净亏损4.3亿元

8 月 17 日，猫眼娱乐发布了截止 6 月 30 日的中期业绩，数据显示，该公司上半年营收2. 031 亿元，去年同期19. 84 亿元，减少主要是由于上半年受新冠疫情影响，在线娱乐票务服务、娱乐内容服务以及广告服务及其他所得收益减少。上半年净亏损4. 307 亿元。
8 月 17 日，猫眼娱乐发布了截止 6 月 30 日的中期业绩，数据显示，该公司上半年营收2. 031 亿元，去年同期19. 84 亿元，减少主要是由于上半年受新冠疫情影响，在线娱乐票务服务、娱乐内容服务以及广告服务及其他所得收益减少。上半年净亏损4. 307 亿元。
8月8日消息，猫眼娱乐对外发布公告称，预计2020年上半年收入约2-2.3亿元，净亏损约3.9-4.4亿元。而19年同期收入约为19.846亿元，净亏损约2.63亿元。公司半年报预计将于8月中下旬发布。公告称，根据公司现时可得资料及对集团2020年上半年未经审核综合管理账目之初步评估，预计集团于2020年上半年的收入将介乎约人民币2亿元至人民币2.3亿元，而截至2019年6月30日止六个月的收入约为人民币19.85亿元。此外，猫眼娱乐称，?
【TechWeb】 8 月 8 日消息，猫眼娱乐对外发布公告称，预计 2020 年上半年收入约2-2. 3 亿元，净亏损约3.9-4. 4 亿元。而 19 年同期收入约为19. 846 亿元，净亏损约2. 63 亿元。公司半年报预计将于 8 月中下旬发布。
从7月20日电影行业正式复工算起已经过去一周了，这一周的表现如何？猫眼电影今天发布了《复工首周战报》，显示过去一周总票房达到了1.09亿元，其中“钢铁侠“罗伯特·唐尼主演的
早在 2017 年电影《前任3：再见前任》大量相关片段与BGM短视频在抖音上刷屏式传播、最终收获近 20 亿票房之时，电影行业上下游各环就敏感地意识到，电影宣发的新时代到来了。
猫眼平台发布的《 2020 上半年剧集市场数据洞察》报告显示，当下人们待在家中的时间增长，剧集市场随之繁荣，近七成观众追剧时常增长。上半年聚集整体热度有所提高，热度聚集占比大幅上升。其中，一线城市追剧时长的涨幅达60%，二三线及以下城市的涨幅则分别超过了70%。
全国影院复工首日票房破百万。此前据国家电影局 7 月 16 日发布的通知，低风险地区的电影院在各项防控措施有效落实到位的前提下，可于 7 月 20 日有序恢复开放营业。
“没有一个冬天不会过去，没有一个春天不会到来。”正如猫眼娱乐CEO郑志昊在今年上海国际电影节金爵电影论坛暨电影发行与放映新趋势论坛上所说，伴随着夏日蝉鸣，全国影院陆续复工，电影行业也逐渐复苏。
7月26日晚8:30,超半亿人涌进周杰伦直播间,直播同时在线人数一度超600W,直播打赏收入超2000W。这场直播,对于杰迷们来说是一场小春晚,而对于快手来说,是一场大型吸粉的营销。周杰伦的粉丝覆盖群体之广,使得无数从来不使用快手的人,成为了快手的新用户。出道二十多年,“周杰伦”这三个字,带着肉眼可见的热度。也正因为如此,周杰伦能带给快手的,远远不只是拉新的价值,可以说是快手探索娱乐电商市场的关键一步。从邀请张雨绮成为快手电?
DoNews8月11日消息（记者 吴丽）8月11日，中国在线音乐娱乐服务领航者腾讯音乐娱乐集团（纽约证券交易所代码：TME） 发布了截至2020年6月30日的第二季度未经审计财务报告。数据显示，2020年第二季度，腾讯音乐娱乐集团整体业绩表现持续健康稳健，好于市场预期；在线音乐板块延续第一季度历史性增长势头并继续提速，付费用户与付费率再次获创纪录增长；与环球音乐集团达成长期深度战略合作协议，并将标杆性地联合成立全新音乐厂牌，
创投简史里，豆瓣鲜有名姓，但论起当代娱乐圈的生鲜八卦，八组鹅必有一席之地。从 2010 年 5 月建组，至今，豆瓣鹅组历经十个年头，已然成为中文互联网流量最大的娱乐社区之一。而它这十年，前半段见证了初代论坛天涯、猫扑的流量落幕，后半段则记录着娱乐工业饭圈化的起始。
据 8 月快手最新推出的4. 0 版本政策显示，快手在全面放开公会准入门槛，大力吸引新主播签会入驻。据了解，此次快手直播公会4. 0 版本的政策主要重点在两个方面，一是公会入驻没有任门槛，只要具有营业执照，具备相关公司资质，具有服务类的增值税专用发票资质即可
2020 年被称作电商直播元年，不仅抖音、快手等短视频平台大力开放直播带货入口，苏宁易购、淘宝、京东等电商平台也纷纷开启直播卖货模式;就连央视，也让“段子手”朱广权和“带货一哥”李佳琦来了波联动，用直播的方式推动电商助农。这些变化的出现，让消费者们目不暇接、眼花缭乱、辗转反侧，一方面仍习惯于使用传统电商平台购物，另一方面又忍不住在视频平台的直播间里买买买。相对于在传统电商平台上下单，直播间的娱乐性和购物
公众号侵权很常见。但三天两头就侵权的你见过没?有个叫「更美」的公众号特牛逼，和超过 50 位明星打了近百次官司，几乎和半个娱乐圈杠上了。每天除了发文章，就是上法院应诉和赔钱。
前不久热播的电视剧《隐秘的角落》火遍互联网，剧中一个叫做六峰山的景点也被带火，剧中主角张东升和“爬山”的梗也深入人心。不过在杭州另一处景点在入口处立了一块“张东升禁止入内”的告示牌，引发了不少网友的热议。
快手娱乐直播公会再出新政策。根据 8 月最新推出的4. 0 版本政策显示，快手在全面放开公会准入门槛，大力吸引新主播签会入驻。据了解，此次快手直播公会4. 0 版本的政策主要重点在两个方面，一是公会入驻没有任门槛，只要具有营业执照，具备相关公司资质，具有服务类的增值税专用发票资质即可，取消此前20W流水的要求；二是给到公会20%的行业内最高的新主播返点，返点基数为新主播当月流水。只要在加入公会前 90 天开播小于 25 分?
时下,随着科技的进步,小孩子们的玩具已经和过去有了很大不同,他们的玩具与时俱进,不再是纸飞机、铁皮青蛙,而是积木、平板电脑、无人机、滑板车、语音机器人、电动平衡车等,其中,电动平衡车在年龄稍大的儿童中间非常流行,在公园、社区、广场等处经常可以看到孩子们人“脚”一辆,愉快地一起玩耍。但是,像电动车、自行车一样,平衡车只是一个电子机械结构的工具,需要使用者合规合法的进行使用。除了山寨厂家制造的劣质平衡车造成的安全
7 月 29 日，“选骁龙，痛快赢”高通骁龙ChinaJoy预赏会在线上举行，高通公司(Qualcomm)联合产业链合作伙伴，为广大游戏玩家和电竞爱好者呈现了一场别开生面的、由顶级移动技术创新赋能的游戏盛宴。 移动技术创新推动游戏产业发展 玩游戏作为一种娱乐、社交和释放压力的工具，在当今社会中发挥着重要作用。游戏通过塑造统一的目标、体验，将有着共同兴趣、爱好的人们汇聚在一起。与此同时，游戏本身也变得更具沉浸感，功能更齐全?
本文发布于老虎证券社区，老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块，致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”，有温度的股票交流社区。微软(MSFT) 公布该公司 2020 财年第四财季财报。财报显示，微软第四财季营收 380 亿美元，超过市场预期365. 02 亿美元;每股收益1. 46 美元，超过市场预期1. 35 美元;净利润112. 02 亿美元，超过市场预期104. 16 亿美元。微软智能云业务部门(包括Azure公共云、Windows S
8 月 4 日，第 18 届中国国际数码互动娱乐展览会（以下简称“ChinaJoy 2020”）在上海落下帷幕，展会推出全球云游戏产业大会、新增5G云游戏主题展区、多家终端企业展示高科技硬件产品等，一套完整的5G娱乐产业链已经形成，以游戏为代表的数字娱乐可能会成为未来几年的重要发展方向。 5G时代的到来，让云游戏成为业界最关注的新趋势，各大参展商纷纷表示，今年将面向社会招聘专业人才，提供多种类的就业岗位。完美世界总裁、完美世?
8 月 14 日，百度公布了未经审计的 2020 年第二季度财务报告。财报显示，百度战略业务发展稳健、业绩回升向好，营收、利润指标均超市场平均预期。百度 AI 新业务收入实现两位数同比增长，成为未来营收增长的重要引擎。国家大力推动新基建，加速了 AI 商业化的落地。 作为百度AI的战略业务重点，人工智能硬件品牌小度势头强劲，得益于领先的 AI 能力和品牌影响力，小度智能设备市场表现持续领跑行业。根据 Strategy Analytics数据?
【TechWeb】8月17日消息，格力电器对外发布公告称，珠海格力电器股份有限公司董事会于2020年8月17日收到公司董事、副总裁、董事会秘书望靖东的书面..
COVID-19疫情在全球还没有停止的迹象，已经感染2100多万人，美国就有548多万。对于这次的疫情，不仅微软创始人比尔·盖茨焦虑，微软官方也制..
这几天网络流传华为的安卓手机系统因为美国临时协议到期而面临断供的消息，以后连系统更新及安全补丁都不能升级了。不过华为方面已经否认，称手机..
对于华为，美国政府是坚决要打压到底了。当地时间8月17日，美国国务卿蓬佩奥发表声明称，美国商务部工业和安全局(BIS)进一步收紧了对华为获取美国..
《糖豆人: 终极淘汰赛》是最近才开卖的一款游戏，这个萌贱可爱的游戏意外火了，随之而来的就是各种外挂。对于外挂泛滥，官方今天宣布严打，但采取..
【TechWeb】8月17日消息，日前，文艺复兴科技基金向美国SEC提交了季度持仓报告，内容显示，从持仓比例变化来看，该基金前五大买入股分别是：Zoom、..
谷歌认为，在当今的网络环境中，URL 仍然是用户确定站点身份和真实性的主要方式，但 URL 又非常容易骗过人们的眼睛。例如：攻击者可以通过多种方式..
8月初的时候，苏宁易购开展了苏宁易购Super和腾讯视频VIP联合会员大促的活动，许多用户错过了机会，倍感遗憾。今日小编获取到的最新消息显示，苏宁..
最近这两天，大家可能都被各大社交平台上的“喜马拉雅 818 联合大会员”给刷屏了。8 月 16 日到 19 日晚上 12 点前，喜马拉雅开启了买 1 得 13 会..
据新华财经援引彭博报道，美国商务部长罗斯接受媒体采访称，美国忙着处理TikTok的事情，没有对阿里巴巴采取任何正式行动。..
蓝牙耳机流行的时代，蓝牙耳机怎么选成为了当下很多人的困惑，目前，蓝牙耳机的佩戴方式主要有三种，分别是头戴式、入耳式和半入耳式。其中使用头..
8 月 15 日，中国网络安全产业联盟(以下简称“CCIA”)对组织开展的“ 2020 年优秀网络安全解决方案和网络安全创新产品”最终获奖名单进行了公布，..
8 月 13 日，一年一度的健康产业生态大会西普会在海南博鳌盛大开幕， 8 月 15 日下午京东健康渠道创新部总经理兼药京采负责人周新元出席 2020 西普..
【TechWeb】8月17日消息，光线传媒对外发布公告称，2020年上半年营收2.59亿元，同比减少77.86%；净利润2057万元，同比下降80.46%。公告内容显示，..
【TechWeb】8月17日消息，苏宁易购对外发布公告称，公司从2019年11月4日至2020年8月6日，累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份..
【TechWeb】8月17日消息，美柚发布的7月大数据报告显示，婴幼儿肠胃问题受到妈妈群体重点关注，“腹泻”、“肠胃”两个关键词搜索量环比增长45%。..
DoNews 8月17日消息（记者 谢媛媛），今日洋码头十周年全球发布会在重庆举办，发布会对外宣布了洋码头未来发展战略，即“新市场、新营销、新标准”..
【TechWeb】还有一天时间，818电商促销节就要如期而至。很多错过了618购物时机的朋友，想必早已对818电商购物节期待已久。如今智能穿戴产品已经是..
预热多时，今日晚间，@腾讯NintendoSwitch 官微宣布，国行《健身环大冒险》将于8月19日20:00（北京时间）举办线上发布活动， 届时将介绍《健身环大..
中芯国际在国内A股上市已经一个月了，这次IPO募资规模是十年来最大的，在3900多家上市公司中位列第五。刚刚官方正式确认，这次募资实现了超额认购..