阿里负责人：盒马深圳21家门店暂停营业是为了安全的需要

据界面新闻报道，今日，针对“深圳 21 家盒马门店紧急暂停营业，盒马将所有深圳盒马员工和生鲜商品进行核酸检测”一事，阿里相关负责人表示，盒马鲜生目前在深圳的 21 家门店暂停营业，主要是为了安全的需要。目前所有的事情，都要把安全放在第一位，最新的消息和检测结果，一切以政府通报为准。此前，深圳卫健委 8 月 14 日发布通告称，盒马深圳水贝店出现某品牌方促销员和员工疫情感染个例。
据界面新闻报道，今日，针对“深圳 21 家盒马门店紧急暂停营业，盒马将所有深圳盒马员工和生鲜商品进行核酸检测”一事，阿里相关负责人表示，盒马鲜生目前在深圳的 21 家门店暂停营业，主要是为了安全的需要。目前所有的事情，都要把安全放在第一位，最新的消息和检测结果，一切以政府通报为准。此前，深圳卫健委 8 月 14 日发布通告称，盒马深圳水贝店出现某品牌方促销员和员工疫情感染个例。
DoNews7月16日消息（记者 翟继茹）16日，盒马工坊宣布将推出首家独立门店，其3R品类单月销售额破亿。3R即Ready to cook, Ready to heat, Ready to eat（即烹、即热、即食）。今年10月份，侯毅宣布成立3R事业部，他的观点是，疫情之后，在家吃饭将会成为主流，包括半成品在内的自营品类将会成为重点发力方向。更为重要的是，侯毅认为盒马自己的3R产品区别于传统超市的重要方面。“把‘人无我有’的差异化商品持续做大做强，跟传统大
疫情趋于尾声，由此带来的生活方式变革却仍在继续。一方面，共享经济服务对象逐渐从C端消费者延伸至B端企业用户。疫情期间，人力资源过剩问题集中爆发，秉承有限资源、无限共享的商业原则，服务于企业用户的共享员工模式应运而生。另一方面，共享理念成为大众化消费新主张，街电、哈啰等共享品牌释放出蓬勃生命力，他们精耕运营、升级信用体系，将共享从新鲜潮品培养成居民出行的必需品。如何“征服”企业用户?疫情来临前，滴滴出?
今日，针对广东省卫健委通报的盒马鲜生超市酸奶销售员被确诊为新冠肺炎的报道，盒马方面回应称，深圳卫健委 8 月 14 日通告，盒马深圳水贝店出现某品牌方促销员和员工疫情感染个例。消费者和员工的健康和安全是第一位。
DoNews 8月15日消息（记者 翟继茹）15日，针对盒马深圳一门店三名员工被核酸检测为阳性一事，盒马在官方微博发布回应表示，对大家感到抱歉，今天起将暂停深圳21家盒马门店营业。盒马表示，会为所有深圳盒马员工和生鲜商品进行核酸检测。相关检测结果，一切以政府通报为准。最后，盒马写到，”感谢大家的理解、配合和信任，对此带来的不便，我们深感不安和抱歉。面对这场全社会的持续挑战，我们必当防微杜渐，全力以赴！"
据财联社报道，在海产品外包装检测出新冠病毒核酸阳性后， 7 月 31 日，永辉超市、盒马鲜生、沃尔玛等超市相继表示多地卖场已经下架厄瓜多尔冻虾、南美白对虾等。其中，盒马鲜生方面已经下架全部进口虾类，全部由国产虾类替代。
据财联社报道，在海产品外包装检测出新冠病毒核酸阳性后， 7 月 31 日，永辉超市、盒马鲜生、沃尔玛等超市相继表示多地卖场已经下架厄瓜多尔冻虾、南美白对虾等。其中，盒马鲜生方面已经下架全部进口虾类，全部由国产虾类替代。
8月15日上午，盒马鲜生发布公告表示，今日起深圳21家盒马门店都将暂停营业，同时将对门店进行全面消杀，此前盒马深圳水贝店出现某品牌方促销员和员工疫情感染个例。以下是盒马官方公告原文深圳卫健委 8 月 14 日通告，盒马深圳水贝店出现某品牌方促销员和员工疫情感染个例。消费者和员工的健康和安全是第一位。今天起我们会暂停深圳 21 家盒马门店营业，进行门店全面消杀，同时为所有深圳盒马员工和生鲜商品进行核酸检测。相关检测
奈雪的茶的粽子、北京护国寺的豆汁儿、四川的张飞牛肉、苏州严阿姨的八宝饭……这些年，你吃过多少“盒马特产”?
今日，盒马宣布旗下早餐创新业态盒小马开始规模化复制，预计 8 月将有一批门店集中开业。用户可在盒马App上提前点单，到店直接在智能保温柜中扫码取餐。餐品方面，盒小马提供煎饼果子、波霸蒸包、手抓饼、点心、豆浆、粥等各种中式早餐，加上少量西式的面包、咖啡，总计 40 多种。
【永辉盒马等超市全面下架南美虾类】据媒体报道，在海产品外包装检测出新冠病毒核酸阳性后， 7 月 31 日，永辉超市、盒马鲜生、沃尔玛等超市相关负责人表示，多地卖场已经相继下架厄瓜多尔冻虾、南美白对虾等。其中，盒马鲜生方面已经下架全部进口虾类，全部由国产虾类替代。
美国学者黛安娜·马尔卡希曾这样描述零工经济:“如果把当前的工作世界看作一把尺子，设想它一头是传统意义上由企业提供的职业阶梯，另一头是失业，那么两头之间范围广、种类多的工作选择便是零工经济。”过去，零工经济泛指兼职、咨询顾问、自由职业者等。如今，随着共享经济的发展和疫情对各行各业的冲击，零工经济逐渐普及化，成为被企业、员工认可的大众选择。在某种程度上，零工经济也可以称为“共享员工”。疫情期间，“共享?
阿里健康在官方微博中表示，阿里巴巴减持1.54亿股股份，称该消息是假的。19日早，有消息称据港交所资料显示阿里巴巴以平均每股 22.65 港元的价格出售了 1.54 亿股阿里健康股份，持股比例从 68.70% 降至 67.51%。对于此事，阿里健康表示“感谢关注，但请厘清基础事实。”（完）
据天眼查数据显示， 7 月 15 日，盒小马(上海)餐饮管理有限公司成立，注册资本 5000 万人民币，法定代表人为翁伟，该公司由盒马(中国)有限公司全资持股。
阿里健康(0241.HK)在其官方微博发文称，有关阿里巴巴7月14日减持阿里健康1.54亿股股份等信息为谣言。近日，网传“阿里减持阿里健康”，阿里健康股价也出现较大波动。阿里健康表示，之所以7月14日在港交所申报权益披露是由于：此前，云锋基金旗下Innovare Tech减持阿里健康部分股份。而阿里巴巴旗下Perfect Advance与Innovare Tech属于“一致行动人士”，按照相关法例，阿里巴巴也应对此进行申报。但实际?
攒够了筹码后，阿里影业重新“回来”了。从 2016 年下半年调任淘票票算起，现任阿里巴巴集团副总裁、阿里影业总裁李捷已经经历过四个春节档了，然而从没有哪年的春节，像今年这般艰难——按照电影行业的普遍预期，今年春节档的大盘本有望冲击 100 亿，可是因为疫情的冲击，让整个上半年的美好预期都成了泡影。
在今日的阿里妈妈M峰会上，阿里巴巴方面称，成立 13 年来，阿里妈妈已经服务超百万商家，成为一个链接 31 万品牌客户、累计覆盖 14 亿品牌会员、会员同比增长超100%的商业创新生态。
阿里王帅今日发布微博表示，在阿里巴巴内网，任何问题都可以讨论。这是阿里文化的底色，也是员工和管理者非常高效的沟通平台。阿里巴巴不需要一派和气，而在于倾听和表述真实的自己，鲜明的态度，这就是阿里内网的独特存在。
日前，有报道称，阿里巴巴减持阿里健康1. 54 亿股股份，持股比例降低至67.51%。对此，阿里健康今天中午回应：假的。
今天上午，阿里健康再度发布公开声明辟谣，称有关阿里巴巴 7 月 14 日减持阿里健康1. 54 亿股股份等信息为谣言。阿里巴巴和云峰基金所持有的股份均未减少，因理解差异造成了公众误读。
今日，阿里集团市场公关委员会主席王帅发微博称，阿里巴巴不需要一派和气，永远不会删除刺耳的声音，声音越刺耳，观点越尖锐，讨论就越深刻，反思则越透彻。 王帅
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