阿里负责人：盒马深圳21家门店暂停营业是为了安全的需要

DoNews7月16日消息（记者 翟继茹）16日，盒马工坊宣布将推出首家独立门店，其3R品类单月销售额破亿。3R即Ready to cook, Ready to heat, Ready to eat（即烹、即热、即食）。今年10月份，侯毅宣布成立3R事业部，他的观点是，疫情之后，在家吃饭将会成为主流，包括半成品在内的自营品类将会成为重点发力方向。更为重要的是，侯毅认为盒马自己的3R产品区别于传统超市的重要方面。“把‘人无我有’的差异化商品持续做大做强，跟传统大