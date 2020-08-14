胡润中国10强民营影视企业发布：光线传媒、万达电影、阿里影业排前三

今日，胡润研究院发布了《 2020 胡润中国 10 强民营影视企业》，上市公司市值按照 2020 年 7 月 31 日的收盘价计算，非上市公司估值参考已公开的、最新一轮融资估值，或参考同类上市公司估值。榜单显示，光线传媒、万达电影和阿里影业排名前三。
今日，胡润研究院发布了《 2020 胡润中国 10 强民营影视企业》，上市公司市值按照 2020 年 7 月 31 日的收盘价计算，非上市公司估值参考已公开的、最新一轮融资估值，或参考同类上市公司估值。榜单显示，光线传媒、万达电影和阿里影业排名前三。
8月11日消息，万达电影对外发布公告称，非公开发行股票申请获得中国证监会核准批复。此前，公司拟定增募资不超过43.5亿元，用于新建影院项目和补充公司流动资金及偿还借款。批复内容称，核准你公司非公开发行不超过623,528,486股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。本批复自核准发行之日起12个月内有效。万达电影称，公司董事会将根据上述批复文件的要求和公司股东大会的授权在规
攒够了筹码后，阿里影业重新“回来”了。从 2016 年下半年调任淘票票算起，现任阿里巴巴集团副总裁、阿里影业总裁李捷已经经历过四个春节档了，然而从没有哪年的春节，像今年这般艰难——按照电影行业的普遍预期，今年春节档的大盘本有望冲击 100 亿，可是因为疫情的冲击，让整个上半年的美好预期都成了泡影。
今日，万达电影发布公告称，今年上半年，万达电影实现营业收入19. 72 亿元，同比减少73.93%，归属于上市公司股东的净亏损15. 67 亿元，上年同期盈利5. 24 亿元。受疫情影响，万达电影下属影城疫情期间全部暂停营业，院线票房收入和卖品收入均大幅下滑。上半年，票房收入同比减少88.3%，观影人次同比减少88.9 %。
从7月20日开始，停工178天的电影行业开始复工了，估算票房已经损失了300亿元。不过电影行业对恢复的速度很有信心，阿里影业总裁李捷认为很快就能恢复2/3的票房水平，国庆档全面复苏。7月25日，
今日晚间，万达电影发布半年度业绩报称，2020年上半年归属于上市公司股东的净利润由盈转亏，亏损约15.67亿元，同比下降398.81%，去年同期净利润约5.24亿元，营业收入约为19.72亿元，同比下降73.93%，基本每股亏损0.7537元，同比下降360.8%。2019年年报显示，万达电影的主营业务为电影，占营收比例为：100.0%。
7月14日消息，万达电影发布2020年半年度业绩预估（截至6月30日）报告。报告显示，今年上半年，万达电影归属上市公司股东的净利润预估亏损15-16亿元，而上年同期盈利5.24亿元。万达电影表示，
阿里影业总裁李捷 7 月 25 日在上海电影节开幕论坛表示，观众越来越喜欢短的、直给的、无剧情设计的梗和视觉冲击，而电影要有故事、剧情和表演。这种阅读习惯被建立起来是可怕的，我们的下一代将接受不了看过长的电影。
刷抖音已经成为很多人的日常，不少人调侃其如同“时间毒药”，不知不觉浪费光阴，刷完又空虚无比。截至今年1月5日，抖音日活跃用户数已经突破4亿，不但国内一路高歌，抖音海外版Tik
【TechWeb】7月14日消息，万达电影今天对外发布公告称，预计上半年净利润亏损15亿-16亿元，相比较下，上年同期盈利5.24亿元。公告称，2020 年上半年，自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，整个电影行业和公司经营受到了较为严重的影响。公司下属600余家国内影城自2020年1月23日起全部停业，境外影城也自2020年3月底暂停营业，同时公司主投主控的《唐人街探案3》等影片未能如期上映，部分影视剧拍摄进度也有所延迟，公司营业收入较去?
为了助力电影电影行业的发展，阿里影业、爱奇艺影业等已经联合超 30 家公司与平台联合发起“ 2020 电影愿”助力计划。
8月6日消息，阿里影业发布公告称，股份于新加坡证券交易所有限公司主板自愿除牌，除牌日期为十二月四日。至于摘牌原因，阿里影业对外表示，公司寻求建议除牌是基于策略性资源集合，保留在联交所的单一第一上市地位，可令公司集中资源发展中国业务，并有机会提高在联交所的股份成交量。同时简化合规责任，减除与新交所规定相关的行政开支及合规责任，可降低法务风险及合规成本。此外，阿里影业在新交所成交量低，令双重
今日，阿里影业发布公告称，为使公司日后能够更灵活地筹集资金，董事会拟寻求股东以普通决议案批准透过增设额外 80 亿股新股份，将公司法定股本由港币 75 亿元(分为 300 亿股每股港币0. 25 元的股份)增加至港币 95 亿元(分为 380 亿股每股港币0. 25 元的股份)。
7月27日消息，万达酒店发展对外发布公告称，公司股份自2020年7月27日上午九时起在港交所短暂停止买卖，以待公司刊发有关非常重大出售事项的公告。截至港股7月24日收盘，万达酒店发展股价报收于0.265港元，目前总市值约12.45亿港元。根据万达酒店发展日前发布的公告显示，预期该集团截至2020年3月31日止季度就该集团持续经营业务而言的该集团未经审核综合收益将取得不少于40%的跌幅(倘包括来自物业销售的终止经营业务的
从万达集团官微获悉，7月20日起，万达影城有序恢复营业。截至目前，已经有63家万达影城复工。与此同时，万达官方公布了33部首批上映片单，包括《大话西游》《风声》《美人鱼》《战狼2》《哪吒
7月16日，国家电影局发布关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知。通知称，低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下，可于7月20日有序恢复开放营业。中高风险地
今日，浙江新闻报道称， 7 月 25 日起，浙江将通过天目新闻客户端发放 1000 万元电影消费券，直接贴补广大影迷观影。本次浙江电影消费券发放活动，将从 7 月 25 日一直持续至 10 月底。抢券入口在天目新闻客户端开屏页、频道浮窗和大观频道浙江电影消费券专题页面，每天 12 时、 20 时准时开抢;抢到后，可直接在支付宝-淘票票小程序或淘票票App中购买电影票时下单抵扣，可与淘票票优惠活动叠加使用。
全球权威知识产权第三方机构IPRdaily联合incoPat创新指数研究中心发布了《 2020 上半年全球企业区块链发明专利排行榜》。榜单显示， 2020 年上半年，阿里巴巴(支付宝)以 1457 件专利数继续位列第一，腾讯排名第二，专利申请数量达 872 件，浪潮第三，专利申请数量达 274 件，IBM则以 251 件排名第四。值得注意的是，排名前十中，有 7 家是中国公司。
2020 年 7 月 23 日，华为消费者云服务总裁张平安在第十九届中国互联网大会开幕论坛发表“万物互联 HMS共筑全球化”的主题演讲，介绍了HMS生态全球化的最新进展，目前华为终端全球月活用户达 7 亿，华为全球注册开发者已达 160 万，全球集成HMS Core的应用数量超过8. 1 万。 张平安表示，在全球开发者和合作伙伴的支持下，开放共赢的HMS生态在全球范围内实现高速增长，“我们希望通过覆盖全球 170 多个国家和地区的华为应用市场，
今日，国务院新闻办公室举行新闻发布会，工信部副部长辛国斌表示，上半年新建5G基站25. 7 万个，截至 6 月底累计达到 41 万个。
今日，快手宣布今年校招人数翻倍，超过 3000 个岗位有招聘需求，上半年快手曾对外宣布 2020 年社招 1 万岗位。此次校招面向 2021 届毕业生，提供产品、技术、运营、游戏等九大类岗位，其中技术类岗位占比最高达 60%。据悉，目前快手全球员工数量已达两万人。
8月19日的发布会上，华为就要推出一款号称历时三年打造的轻量级重磅产品——Matebook X笔记本，主打轻薄、便携。这款笔记本不同于之前的..
得益于快速、不晚点等优势，地铁出行在大城市绿色出行中所占的比重越来越高，不过，即便是公共交通工具，依然有一些不文明、不规范的行为存在。据..
8月14日，据媒体报道，日本和歌山县一农户以108万日元（约合人民币7万元）在网上售卖一颗“保证感动桃”。报道称，这颗桃的品种为&ldqu..
据中国北斗卫星导航系统官微消息，近日，中国国家铁路集团有限公司出台了《新时代交通强国铁路先行规划纲要》。《规划纲要》提出，将自主研发新型..
据国外媒体报道，摩根士丹利（俗称“大摩”）分析师亚当?乔纳斯（Adam Jonas）将特斯拉的股票评级从“减持”上调至“持股观望”，并将其目标价从..
最近几天来，节约成为了网络热门话题，浪费粮食总是不好的。说到浪费，很多人点外卖也是个难题，份量大的难免有浪费，为此饿了么已经开始推出半份..
重庆被网友戏称为8D魔幻城市，“网红”景点多，且令人叹为观止，在楼房穿梭的轻轨、能把导航绕晕的立交、连接马路的楼顶…&helli..
据国外媒体报道，美国政府近日宣布两家入选者获得了一项令人垂涎的订单，即将数十颗间谍卫星和其他机密荷载送入太空轨道。其中，联合发射联盟(Uni..
8月李斌在蔚来汽车2020年第二季度季报电话会议上表示，2019年已产生10万个积分，按照今年价格大概能产生1.2亿元左右收入，目前已经在和汽车厂商谈..
蓝港互动集团（HK：08267）发布2020年中期报，据财报显示，截至2020年6月30日止6个月，实现净利润约人民币698万元，经调整后净利润人民币936万元，..
新冠病毒疫苗研发再进一步。在新冠病毒疫苗研发上，中国公司在5个技术方向上都布局，其中中国国药集团中国生物武汉生物制品研究所的灭活疫苗是全球..
今日，百度地图发布了《2020年Q2中国城市活力研究报告》，看看有你家吗？据悉，该报告基于百度地图开放平台海量位置大数据、POI数据、交通出行数据..
中兴通讯发布公告称，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司A股股份，用于实施公司员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额为不低于人民币1..
据国外媒体报道，人工智能技术已应用到了众多的行业中，人工智能市场也在持续扩大，软件、硬件及服务方面的营收在逐年增加，国内相关的人工智能厂..
房天下控股发布截止2020年6月30日未经审计的第二季度和上半年财务报告，报告显示，房天下第二季度总收入6680万美元，同比减少1.5%；营业利润640万..
你有多久没有见过漫天星辰了?是否也会怀念小时候躺在草地上数星星的日子?经济的发展带来了环境污染，美丽的星空难道再难重现了吗?有一群人将会..
最近很多家长朋友给孩子选辅导班都挑花了眼，电视广告、电梯广告，打开手机各种平台也都有辅导机构的广告，更别提天天打来电话咨询的教培机构了。..
8 月 12 日，毕马威(KPMG)中国在“CCFA新消费论坛- 2020 中国国际零售创新大会”上首次发布了《中国领先消费科技 50 企业报告》，旨在发掘中国消费..
传统研发运营模式中，安全位置相对滞后，无法覆盖研发阶段的安全问题。日前，《研发运营安全白皮书( 2020 年)》(以下简称“白皮书”)在中国信息通..
8月14日，在爱奇艺第二季度财报电话会议中，爱奇艺CEO龚宇称订阅收费是爱奇艺未来的主要收入，目前爱奇艺月费是19.8元，这个价格实在是太低了，今..