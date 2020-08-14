胡润中国10强民营影视企业发布：光线传媒、万达电影、阿里影业排前三

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胡润中国10强民营影视企业发布：光线传媒、万达电影、阿里影业排前三

2020-08-14 17:14 · 稿源：站长之家

今日，胡润研究院发布了《 2020 胡润中国 10 强民营影视企业》，上市公司市值按照 2020 年 7 月 31 日的收盘价计算，非上市公司估值参考已公开的、最新一轮融资估值，或参考同类上市公司估值。榜单显示，光线传媒万达电影阿里影业排名前三。

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