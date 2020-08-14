胡润中国10强民营影视企业发布：光线传媒、万达电影、阿里影业排前三

8月6日消息，阿里影业发布公告称，股份于新加坡证券交易所有限公司主板自愿除牌，除牌日期为十二月四日。至于摘牌原因，阿里影业对外表示，公司寻求建议除牌是基于策略性资源集合，保留在联交所的单一第一上市地位，可令公司集中资源发展中国业务，并有机会提高在联交所的股份成交量。同时简化合规责任，减除与新交所规定相关的行政开支及合规责任，可降低法务风险及合规成本。此外，阿里影业在新交所成交量低，令双重