华为三大鸿蒙车载操作系统亮相

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华为三大鸿蒙车载操作系统亮相

2020-08-14 11:33 · 稿源：站长之家

据财联社报道，华为智能汽车解决方案BU总裁王军在 2020 中国汽车论坛上公布了华为鸿蒙车载系统：鸿蒙座舱操作系统HOS、智能驾驶操作系统AOS和智能车控操作系统VOS。其中，HOS、AOS操作系统已经有大量的合作伙伴在进行开发；VOS可支持包括恩智浦等在内的芯片供应商。上述三大系统由跨域集成软件框架Vehicle Stack控制管理。


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