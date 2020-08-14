华为三大鸿蒙车载操作系统亮相

据财联社报道，华为智能汽车解决方案BU总裁王军在 2020 中国汽车论坛上公布了华为鸿蒙车载系统：鸿蒙座舱操作系统HOS、智能驾驶操作系统AOS和智能车控操作系统VOS。其中，HOS、AOS操作系统已经有大量的合作伙伴在进行开发；VOS可支持包括恩智浦等在内的芯片供应商。上述三大系统由跨域集成软件框架Vehicle Stack控制管理。
据财联社报道，华为智能汽车解决方案BU总裁王军在 2020 中国汽车论坛上公布了华为鸿蒙车载系统：鸿蒙座舱操作系统HOS、智能驾驶操作系统AOS和智能车控操作系统VOS。其中，HOS、AOS操作系统已经有大量的合作伙伴在进行开发；VOS可支持包括恩智浦等在内的芯片供应商。上述三大系统由跨域集成软件框架Vehicle Stack控制管理。
近日，2020年度德国红点设计大奖(RedDot Award)正式揭晓，其中华为智慧屏鸿蒙UI系统凭借沉浸的视觉体验、创新的智慧交互设计而获奖。红点奖素有“设计界的奥斯卡”之称，被公认为国
9月10-12日的2020年度开发者大会上，华为将正式公布鸿蒙2.0系统，而初代鸿蒙1.0正是在去年的开发者大会上公布的，明年还会有鸿蒙3.0。现在，有微博网友曝光了华为给鸿蒙注册的LOGO标识，一共三
今日，统信软件官方宣布，统信桌面操作系统V20专业版（1021）发布。据官方介绍，与上一版本相比，此版本实现功能更新4项，修复缺陷200余项。在此版本，统信操作系统的品牌logo、英文名称、系统
Android虽然由谷歌操盘，但这套系统实质上基于Linux，且因为Java使用的问题，甲骨文一直没有放弃对谷歌的诉讼。于是，放弃Linux内核，基于Zircon微核，采用Flutter引擎+Dart语言编写的Fuchsia
华为通过瞄准当前设备联接的裂隙，将注意力转向了物联网机遇，以此来增强其鸿蒙操作系统（HarmonyOS）的竞争力。华为消费者业务软件部总裁王成录在一场新闻发布会上表示，该公司认为如今一致性
据科创板日报报道，在今日的银河麒麟操作系统V10 发布会上，麒麟软件执行总裁孔金珠发布了银河麒麟操作系统V10，并表示该系统可以兼容安卓生态。集成了自研的UKUI桌面环境，支持多壁纸、自由选择定制主题、方便控制各类软件和硬件的控制参数。还可以兼容丰富外设：打印机、扫描仪、双目摄像头等。
9月10-12日，华为将在东莞松山湖举办2020年度华为开发者大会HDC Together，届时不但会有基于安卓的新版EMUI 11，还会有鸿蒙SO 2.0！鸿蒙1.0就是在去年的开发者大会上宣布的，而且当时华为就明
华为官方宣布，2020年度华为开发者大会“HDC Together”将于9月10日至9月12日在东莞松山湖举办，早鸟门票明天起开售。根据预告，本次大会将带来主题演讲、技术论坛、行业大咖对话等
就目前的平板电脑来说，最常用的操作系统主要是Windows操作系统、Android操作系统和IOS操作系统。但现在，似乎又将有第四个系统加入进来。在最近的第十五届“开源中国开源世界”高峰
据微软名记Mary Jo Foley爆料，微软正在开发一款名为Cloud PC的云端Windows操作系统，并计划2021年正式推出。云操作系统由Azure云服务支撑，基于Windows虚拟桌面打造，旨在为用户尤其是瘦客户
随着国际环境迎来大变局， 大国之间的信息技术主权博弈已经硝烟四起。在此形势下，我国的关键信息技术自主创新迫在眉睫，相应领域技术人才、应用人才的需求也在持续升温。记者近日获悉，广受关注的“百城百万”麒麟操作系统培训专项行动已经拉开帷幕。这一专项行动是麒麟软件和工信部教育考试中心联合策划的操作系统人才认证培训项目。专家对此表示，人才生态系统是国产操作系统产业乃至整个网信产业发展的基石。此次“百城百万”?
到底谁才是全球手机系统第一，或许让竞争对手说出来才更有趣。苹果公司CEO蒂姆·库克（Tim Cook）在周三向美国国会众议院司法委员会作证时表示，苹果公司不是个垄断企业。而iPhone在智能
近日，麒麟软件与阿里云完成了兼容测试工作，产品包括银河麒麟高级服务器操作系统（鲲鹏版）V10、阿里云专有云企业版V3。测试结果表明，双方完成兼容性测试，能够达到通用兼容性要求及性能、可
昨天，统信软件发布了服务器操作系统V20企业版(1020)，现在专业版(1020)也来了，面向桌面级用户。统信桌面操作系统V20专业版(1020)带来了全新风格的启动器，同时上线了众多功能强大的自研应用
2020 年大湾区国际无人机邀请赛将于近期举行，在本次赛事中，广汽蔚来首款智慧高能纯电SUV HYCAN007 将以官方指定用车的身份亮相，不仅全程见证每个精彩瞬间，并为赛事相关人员提供智慧舒适的纯电乘坐体验，全力保障赛事顺利进行。7 月 17 日，广汽蔚来与赛事承办方瀚悦（国家级）航空飞行营地在广汽蔚来南沙总部举行战略合作签约仪式，正式开展创新生态跨界合作，共同打造“出行+科技”新一代潮流生活方式。HYCAN 007高能科技为赛
10086恐怕是中国人最熟悉的电话号码之一了，作为全球最大的客服系统，既有无数专业且温柔的小哥哥小姐姐，也有人工智能24小时全天候待命。据华为中国介绍，承建10086客服系统的是中国移动下属
继统信服务器操作系统V20欧拉版发布之后，统信软件今晚又正式发布了服务器操作系统V20企业版（1020）,这是半年前发布的V20版最新改进版，全面适配国产的龙芯、ARM、x86等处理器，同时Linux性能提
华为手机的手势导航和手机克隆，你都用过吗？这两天，华为消费者业务CEO余承东接连“安利”华为手机特色功能。继昨晚的手机克隆之后，今日余承东又放出一则视频，亲自介绍华为手机
华为手机目前是国内智能手机品牌销量第一的厂家，产品价位段覆盖几百元到上万元，几乎可以满足很多消费者选择手机的价位，对普通消费者来说，华为手机怎么样，他们的手机有哪些优点呢，以下我们来介绍下华为手机的一些比较有特点的地方。
有媒体报道称，7月27日，在高考志愿填报的最后一小时，陕西省高考志愿填报系统崩溃，多名考生因此未能及时提交志愿，导致志愿填报失败，十年寒窗功亏一篑。今天上午9时许，陕西省教育考试院发
现如今,在室内空气污染重,让我们深恶痛绝的就是甲醛,而甲醛不仅对我们的伤害非常大,而且极其顽固,所以大部分的甲醛治理作用都有限。幸好,空气净化..
8月14日,2020全球人工智能产品应用博览会(AIExpo2020)在苏州举行。本次智博会以“万物赋苏·智启未来”为主题,旨在探索AI科技应用创新成果的转化路..
近期，从企业家座谈会到中央政治局会议，“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局备受瞩目。在以国内大循环为主体的新形势下..
2020年8月14日，不少的小伙伴在今天支付宝蚂蚁庄园小课堂抽到的题目是“竹子是生长速度最快的植物，为什么它能长得那么快?”这个问题其实很容易选..
据新流财经公众号报道，从多个信源获悉，蚂蚁集团在重庆申请的消费金融牌照，目前除了个别细节没有最终明确，已经进入到最后决定性阶段，有望于今..
近期，运营全球交易量和用户数量均领先的区块链资产交易平台的全球知名区块链公司币安宣布，其币安合约交易平台正式上线BTC期权。并且这一新功能已..
虽然从传统的二十四节气来看，我们已经「立秋」进入秋季，但"秋老虎"的凶猛程度丝毫不亚于盛夏时期。同时有朋友发现，随着气温的升高，手机电池也..
作为阿里的一个“元老级”业务板块，一直沉浸在制造端的 1688 相对于淘宝、天猫等一系列toC产品，显得更像一个幕后工作者。直至今年疫情期间，顺应..
今日，针对“阿里注册新公司京西”一事，阿里云表示，没想到京西竟然上了热搜，这个名字本来只是同事随口起的，图个简单顺口。既然如此就不用这个..
从家中的红白机到街角的游戏厅，从客厅的游戏主机到商场里VR游戏体验中心，科技的高歌猛进推动着一代代游戏设备的更迭。从“不被理解”到“全民娱..
Amazon.com Inc.的 云部门周四表示，已启动一项商业服务，该服务可让数百万客户试用由三家技术公司生产的量子计算平台。 此次发布是在与学术机构和..
面对只增不减的奶粉大军，选奶粉的妈妈们慌了吗？别慌~选奶粉其实很简单，营养全面，亲和吸收的奶粉就是首选。源自黄金奶源地荷兰的——海普诺凯1..
今日，针对“遭美国证监会调查”的报道，爱奇艺方面回应称：“爱奇艺一直积极配合SEC所有常规问询及调查，与此同时，我们也主动聘请专业顾问进行内..
8月14日下午，红米将会举行Redmi G 超级玩家品玩会，届时将会带来一款游戏本产品，这款红米游戏本的配置以及价格是怎么样的呢，大家可以通过直播来..
2020年8月14日，在今天英雄联盟正式开启了阿卡丽的黑金商店的活动，每个玩家都可以打折购买皮肤，一些小伙伴还不清楚此次阿卡丽的黑金商店的地址，..
今日，B站宣布对英雄联盟S10 全球总决赛直播版权(中国大陆地区)进行分销。企鹅电竞、虎牙、斗鱼获得授权。8 月 4 日，拳头游戏宣布，与哔哩哔哩共..
8月14日消息，俞渝发布公开信称，第二次向东城区法院提起人身保护令申请。据俞渝透露，“在8月12日的庭审中，李国庆突然当着法官的面大吼：‘再不..
8月14日哔哩哔哩视频网站宣布，对英雄联盟S10全球总决赛的直播版权进行分销，本次获得授权的直播平台包括企鹅电竞、虎牙、斗鱼，这几大直播平台将..
北京时间8月14日消息，据《彭博社》报道，亚马逊或搬离西雅特的消息屡见不鲜，但据社交媒体网站Reddit爆料，该公司周四已正式向内部员工发送一封办..
最近讨论度最高的话题莫过于热播剧《三十而已》，很多人就算没追剧都能在和朋友的闲聊中赶上热点。随着2020年到来，第一批90后也早已步入了“三十..