华为三大鸿蒙车载操作系统亮相

随着国际环境迎来大变局， 大国之间的信息技术主权博弈已经硝烟四起。在此形势下，我国的关键信息技术自主创新迫在眉睫，相应领域技术人才、应用人才的需求也在持续升温。记者近日获悉，广受关注的“百城百万”麒麟操作系统培训专项行动已经拉开帷幕。这一专项行动是麒麟软件和工信部教育考试中心联合策划的操作系统人才认证培训项目。专家对此表示，人才生态系统是国产操作系统产业乃至整个网信产业发展的基石。此次“百城百万”?