雷军承认跟董明珠的赌约输了：后悔招惹董大姐

分享文章
参与评论
撤稿纠错
首页 > 见闻 > 关键词 > 雷军最新资讯 > 正文

雷军承认跟董明珠的赌约输了：后悔招惹董大姐

2020-08-11 20:26 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月11日 消息：在今日晚间的小米十周年演讲上，谈及与董明珠打赌一事，雷军正式承认自己输了。但是雷军表示，在与董明珠赌约结束后的第二年，小米营收就超越了格力。

雷军调侃称：“后悔赌的是五年而不是六年，后悔招惹董大姐。那个时候我们如日中天，信心爆棚，膨胀了”

Redmi K30 Pro 5G先锋 骁龙865旗舰处理器 弹出式超光感全面屏 索尼6400万高清四摄 4700mAh长续航 33W闪充 8GB+128GB 太空灰 游戏智能手机 小米 红米
京东自营
￥2699

小米、雷军

雷军回忆称，自己在 13 年底，参加了央视的“中国经济年度人物颁奖盛典”，被编导安排到了与董明珠一组。当时编导表示希望把盛典弄得热闹点，于是就有了与董明珠的赌约。

当时自己与董明珠在后台商量好了赌 1 元，赌 5 年内小米的营收超过格力。但谁知一到上台，董明珠不按剧本走，直接称要赌就赌 10 亿。

雷军最后总结称：“经过这次打赌，我对制造业的理解又加深一步，同时也更了解格力了。格力确实是中国制造业的典范，值得我们认真学习。 ”

2019 年 3 月 19 日，小米集团公布 2018 全年财报，报告显示，小米总营收 1749 亿元人民币，同比增长52.6%。4 月 28 日，格力电器发布了 2018 年年报，报告显示，格力电器 2018 年实现营业总收入2000. 24 亿元，同比增长33.33%。董明珠赢得了与雷军的5年赌约。

网友热搜:

董明珠在格力的股份雷军董明珠小米创始人雷军说董明珠给员工送房格力董明珠做芯片小米8夜景雷军董明珠演讲44分钟董明珠雷军送小米电池雷军小米手机7个字董明珠雷军赌1块钱小米十周年雷军演讲
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：
  • 参与评论
文明上网理性发言，请遵守新闻评论服务协议
点击参与评论
  • 热门标签
2020世界500强 微软回应断供谣言 RTX30系列显卡 贝壳找房赴美上市 美国封杀微信 麒麟9000 iPhone12最新消息 鹿鸣人工桌面 微软求购TikTok 米家智能

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM