雷军承认跟董明珠的赌约输了：后悔招惹董大姐

站长之家(ChinaZ.com) 8月11日 消息：在今日晚间的小米十周年演讲上，谈及与董明珠打赌一事，雷军正式承认自己输了。但是雷军表示，在与董明珠赌约结束后的第二年，小米营收就超越了格力。

雷军调侃称：“后悔赌的是五年而不是六年，后悔招惹董大姐。那个时候我们如日中天，信心爆棚，膨胀了”

雷军回忆称，自己在 13 年底，参加了央视的“中国经济年度人物颁奖盛典”，被编导安排到了与董明珠一组。当时编导表示希望把盛典弄得热闹点，于是就有了与董明珠的赌约。

当时自己与董明珠在后台商量好了赌 1 元，赌 5 年内小米的营收超过格力。但谁知一到上台，董明珠不按剧本走，直接称要赌就赌 10 亿。

雷军最后总结称：“经过这次打赌，我对制造业的理解又加深一步，同时也更了解格力了。格力确实是中国制造业的典范，值得我们认真学习。 ”

2019 年 3 月 19 日，小米集团公布 2018 全年财报，报告显示，小米总营收 1749 亿元人民币，同比增长52.6%。4 月 28 日，格力电器发布了 2018 年年报，报告显示，格力电器 2018 年实现营业总收入2000. 24 亿元，同比增长33.33%。董明珠赢得了与雷军的5年赌约。