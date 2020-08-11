顺丰控股公告：“顺丰转债”自8月12日起将在深交所摘牌

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顺丰控股公告：“顺丰转债”自8月12日起将在深交所摘牌

2020-08-11 20:32 · 稿源：站长之家

顺丰控股公告，2020 年 8 月 4 日为“顺丰转债”赎回日，自 2020 年 8 月 12 日起，公司发行的“顺丰转债”将在深圳证券交易所摘牌。据悉，“顺丰转债”于 2019 年 12 月 9 日起在深交所挂牌交易，并于 2020 年 5 月 22 日进入转股期，转股起止日为 2020 年 5 月 22 日至 2025 年 11 月 18 日。

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