顺丰控股公告：“顺丰转债”自8月12日起将在深交所摘牌

历经两年发展，新城控股（601155）以徐州为中心，成功进驻徐州、连云港、宿迁、亳州、淮北、宿州、商丘、枣庄八个城市，为淮海四省贡献了 13 个优质项目，以持续稳健增长的态势，呈现了新城控股稳扎稳打的企业风范。 新城控股徐州区域总经理邵昶魁在接受媒体采访时表示，目前，淮海经济区已经成为东部沿海两大发达区域，即长三角和环渤海之间的“发展洼地”和苏鲁豫皖四省的“价值高地”。而在“淮海经济区中心城市”的战略定位下