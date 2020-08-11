顺丰控股公告：“顺丰转债”自8月12日起将在深交所摘牌

顺丰控股公告，2020 年 8 月 4 日为“顺丰转债”赎回日，自 2020 年 8 月 12 日起，公司发行的“顺丰转债”将在深圳证券交易所摘牌。据悉，“顺丰转债”于 2019 年 12 月 9 日起在深交所挂牌交易，并于 2020 年 5 月 22 日进入转股期，转股起止日为 2020 年 5 月 22 日至 2025 年 11 月 18 日。
顺丰控股公告，2020 年 8 月 4 日为“顺丰转债”赎回日，自 2020 年 8 月 12 日起，公司发行的“顺丰转债”将在深圳证券交易所摘牌。据悉，“顺丰转债”于 2019 年 12 月 9 日起在深交所挂牌交易，并于 2020 年 5 月 22 日进入转股期，转股起止日为 2020 年 5 月 22 日至 2025 年 11 月 18 日。
2020 年 7 月 17 日北京互融时代软件有限公司（以下简称互融云）成功中标由顺丰控股的全资子公司融易链科技（深圳）有限公司（以下简称融易链）的人行二代征信报送与查询系统信息化建设项目。此次中标，我公司将结合顺丰控股的实际业务和战略需求为其实施一套人行二代征信报送、查询、高效一体化数据采集的征信应用系统。系统实施过程中还会将顺丰控股旗下顺诚乐丰保理有限公司，顺诚融资租赁（深圳）有限公司两家供应链金融企业同
【顺丰控股对外发布公告称，2020年6月速运物流业务营业收入123.25亿元，同比增长42.01%；供应链业务营业收入5.61亿元，同比增长26.35%。速运物流业务方能，6月业务量为6.89亿票，同比增长84.22%，单票收入为17.89元，同比减少22.92%。顺丰方面表示，2020年6月速运物流及供应链收入同比增长41.25%，主要受益于时效产品、 特惠专配产品及其他新业务均保持了较高的增长。
保价运输是指运输企业与托运人共同确定的以托运人声明货物价值为基础的一种特殊运输方式，遗失的快递邮电部门按保价金额负责赔偿。尽管如此，保价后快递受损也未必会顺利获得赔付。7月17日消息
今日，顺丰数科(深圳)技术服务有限公司成立，该公司注册资本2. 5 亿人民币，法定代表人为OOI BEE TI。该公司由深圳顺丰泰森控股(集团)有限公司全资控股。
7月19日，顺丰航空有限公司一架注册号为B-20EF的B757-200型全货机正式入列，顺丰航空机队规模由此增长至60架。B-20EF飞机是顺丰航空于2020年引进的第2架全货机，也是顺丰自有全货机机队的第33
说到【PDF转Excel】，我们一般都会想到使用专业的PDF转换器来完成，PDF文件格式相对于其他文件格式来说比较特殊一些，它的格式转换是有专门的PDF转换器的。市面上那么多款PDF转换器，我们应该使用哪个呢？让我告诉你：使用烁光PDF转换器准没错！具体原因请看下文。根据了解发现，烁光PDF转换器是一款功能齐全的PDF文件格式转换和处理工具，它不仅可以提供【PDF转Excel】的功能，还有【PDF转Word】【PDF转PPT】【PDF合并或拆分】等?
7 月 31 日，国网电商云丰物流科技(天津)有限公司成立，注册资本 5000 万人民币，法定代表人为张宾，公司经营范围包括道路货物运输(网络货运);城市配送运输服务(不含危险货物)等。该公司有两大控股股东，第一是国网电商科技有限公司
本文发布于老虎证券社区，老虎社区是老虎证券旗下的股票交易软件 Tiger Trade 的社区板块，致力于打造“离交易更近的美股港股英股社区”，有温度的股票交流社区。随着新冠疫情的全球蔓延，美国成为了全球确诊人数最多的国家，在采取“居家令”等措施后，其经济状况陡转直下，仅仅半年时间，美国就从由“失业率创新低”到“非农就业人口减少数量接近新高”。新冠疫情带来的危机，迫使美国政府不得不开始“撒币行动”：货币政策上，?
近日，远东控股集团首席行政服务官庄太纬、集团品牌文化部负责人张笛携品牌团队参访江苏徐州工程机械集团有限公司（简称：徐工），特邀江苏徐工信息技术股份有限公司（简称：徐工信息）创始人、CEO张启亮作为特别嘉宾，在“远东大讲堂——制造业数字化转型赋能高级研修班”开班仪式上作交流分享，并作为教研团专家进行线上授课。张启亮发言在徐工信息，张启亮热情接待了庄太纬一行。他谈到，目前徐工信息业务范围覆盖数十个行业，?
7 月 7 日、 8 日，正值全国高考，新城控股旗下吾悦广场携手当地各行各业，开展助力高考、公益送考服务并开设爱心补给站，为考生提供考试应急用品，助力莘莘学子取得佳绩。7 月 4 日，在安徽淮北市，新城控股旗下的淮北吾悦广场携手当地交通广播开展“爱心送考大型公益活动”。在启动仪式上，淮北吾悦广场负责人为爱心车队代表们分发防疫物资，爱心送考服务团队则协助爱心车队做好活动筹备工作，确保活动有序开展。这场在疫情期间?
许久没有在镁光灯下闪耀的搜狗，突然间被推到了万众瞩目的中心。推动ta的是腾讯。昨晚，搜狗发布公告，大致内容言简意赅地总结一下就是：腾讯希望以 9 美元每股的价格，收购搜狗剩余股份。如交易完成，搜狗将成为腾讯的全资子公司，并从纽交所退市。
特斯拉中国官网改变了自己的第一笔订单逻辑，现在第一笔定金下调为1000元人民币，但不可退款，不可转让。现已在中国区发售的3SX都已经适用此定价，尚未开始供应的Model Y依然是20000订金，可随时退款。
历经两年发展，新城控股（601155）以徐州为中心，成功进驻徐州、连云港、宿迁、亳州、淮北、宿州、商丘、枣庄八个城市，为淮海四省贡献了 13 个优质项目，以持续稳健增长的态势，呈现了新城控股稳扎稳打的企业风范。 新城控股徐州区域总经理邵昶魁在接受媒体采访时表示，目前，淮海经济区已经成为东部沿海两大发达区域，即长三角和环渤海之间的“发展洼地”和苏鲁豫皖四省的“价值高地”。而在“淮海经济区中心城市”的战略定位下
作为业内知名商业品牌，新城控股旗下吾悦广场获得了市场和消费者的广泛认可，以迅猛的势头在全国各地“开花”。 2020 年上半年，新城控股旗下吾悦广场布局势头不减，仅 6 月 29 日- 6 月 30 日 2 天的时间，一鼓作气落地 5 座吾悦广场。根据媒体报道， 2020 年 6 月 29 日，新城控股以17. 34 亿元摘得西宁城北区门源路三期地块，地块属性为住宅、商服，位于宁大路西侧，北接海棠公园，南临小桥成熟生活区，商业、教育、医疗等配套?
作为业内知名商业品牌，新城控股旗下吾悦广场获得了市场和消费者的广泛认可，以迅猛的势头在全国各地“开花”。2020年上半年，新城控股旗下吾悦广场布局势头不减，仅6月29日-6月30日2天的时间，一鼓作气落地5座吾悦广场。 根据媒体报道，2020年6月29日，新城控股以17.34亿元摘得西宁城北区门源路三期地块，地块属性为住宅、商服，位于宁大路西侧，北接海棠公园，南临小桥成熟生活区，商业、教育、医疗等配套设施齐全，还有正在建?
天眼查数据显示，近日，安徽唯源金融信息服务有限公司发生多项工商变更，北京华夏联合汽车网络技术有限公司、王贵年、合肥唯鸣企业管理合伙企业（有限合伙）退出投资人行列，目前该公司由安徽融仲商业管理有限公司全资持股。值得注意的是，北京华夏联合汽车网络技术有限公司为联想控股股份有限公司全资子公司。与此同时，安徽唯源金融信息服务有限公司的经营范围不再包括金融信息服务、资产管理?
上篇我们分析了转介绍和裂变、分销、团购的区别和关系，帮大家在概念上做了相对清晰的梳理，目的就是为接下来转介绍的设计做铺垫。
7月31日消息，居然之家对外发布公告称，公司全资子公司北京居然之家家居连锁有限公司收购居然小贷100%股权、居然担保100%股权已完成工商变更登记手续。公告称，居然小贷100%股权、居然担保100%股权已登记至家居连锁名下，并已领取换发的营业执照；家居连锁收购居然之家金融控股有限公司持有的金融系统软件平台已完成交割。根据公告公开的信息显示，居然之家于2020年5月29日召开了第十届董事会第七次会议，审议通过了《
7月23日消息，日前，天音控股在深交所互动易答复投资者称，塔读文学是易天新动开发的无线互联网阅读平台，目前公司子公司天音通信持有易天新动34%股权，为易天新yi动第一大股东，字节跳动子公司北京量子跃动科技持有易天新动18.90%股权。此前，有投资者提问称，字节跳动是否参股塔读文学18.9%？公司是塔读文学第一大股东吗？对此，天音控股方面回应称，公司注意到近日有媒体报道“字节跳动入股塔读文学”。塔读文学是?
的关联公司纵横星购（北京）电子商务有限公司发生工商变更，北京美丽宫文化交流有限公司退出投资人行列。此外，该公司企业类型由其他有限责任公司变更为有限责任公司（法人独资）。天眼查数据显示，北京美丽宫文化交流有限公司成立于2017年11月，注册资本300万人民币，法定代表人为范冰冰，该公司工商披露的股东信息里，范冰冰为第一大股东，持股98%。FANBEAU
【TechWeb】8月11日，Redmi正式发布定位旗舰的K系列新品：Redmi K30 至尊纪念版。作为十周年代表作之一，Redmi K30 至尊纪念版搭载天玑1000+旗舰5..
【TechWeb】8月11日，小米10周年发布会暨小米公司创始人雷军公开演讲成功举行，现场发布了多款10周年高端新品。其中，小米透明电视作为小米电视大..
【TechWeb】8月11日，小米集团十周年雷军首次公开演讲在小米科技园举办，小米集团董事长、创始人兼CEO雷军发表了“一往无前”的十周年演讲。雷军用..
DoNews 8月11日消息（记者 吴丽）8月11日晚，小米召开十周年主题演讲会。会上，九号卡丁车Pro兰博基尼汽车定制版正式发布，售价9999元。外观方面，..
在小米10周年的大会上渐渐进入尾声的时候，之前预告的One More Thing来了，几乎没人想到会是一台兰博基尼——定制版九号卡丁车 Pro，售..
凤凰网科技讯 8月11日晚间消息，针对北京市发布暴雨预警信息，饿了么方面向凤凰网科技表示，骑手安全是其平台最重的重点，平台将根据官方发布的天..
2014年，小米启动手机芯片自研。2017年，小米发布了第一代澎湃S1芯片，但此后就再也没有关于澎湃的官方消息，坊间说法称澎湃S2流片五次均告失败。..
让众多人期待一九的“小米 10 至尊纪念版”正式发布，小售价 5299 元起， 8 月 16 日正式上市首销。这款手机具体表现如何呢?..
北京时间 8 月 11 日晚，在“小米十周年”雷军的公开演讲之上，我们期待已久的“小米10至尊纪念版”终于揭开了神秘的面纱。作为小米十周年的献礼，..
8 月 11 日晚，小米在总部开启了“一往无前”小米十周年演讲。在此次演讲的下半场，小米不但为我们带来了多款“超大杯”新品，还为我们带来了多款..
8 月 11 日晚，小米品牌正式发布了小米10至尊纪念版手机。随后，相机评测机构DXOMARK公布了这款手机的相机拍照测试结果，拿到了 130 分。其中，拍..
8 月 11 日晚，小米十周年主题演讲正式开幕。小米创始人雷军在演讲中向大家回忆起了与格力董事长董明珠打赌一事的来龙去脉。雷军最后还表示，自己..
我国移动互联网飞速发展的同时，消费者隐私安全正面临前所未有的挑战。近日，央视曝光不法分子利用SDK在用户不知情的情况下，盗取用户手机设备内包..
8月11日，以“一往无前”为主题的小米十周年雷军公开演讲在小米科技园举办。这是雷军首度对公众做公开演讲，也是今年消费电子行业在北京的首次大型..
8月11日，Redmi正式发布定位旗舰的K系列新品：Redmi K30 至尊纪念版。作为十周年代表作之一，Redmi K30 至尊纪念版搭载天玑1000+旗舰5G处理器，..
?8月11日，小米创办人，董事长兼CEO雷军于北京总部小米科技园举办小米十周年主题演讲，同时正式发布十周年旗舰小米10至尊纪念版。小米10至尊纪念..
8月11日，小米集团十周年雷军首次公开演讲在小米科技园举办，小米集团董事长、创始人兼CEO雷军发表了“一往无前”的十周年演讲。雷军用20个故事回..
8月11日晚，小米举办了十周年主题演讲会，会上小米集团创始人、董事长兼CEO雷军做了精彩的个人演讲，还发布了九号卡丁车Pro兰博基尼汽车定制版等..
凤凰网科技讯 8月11日消息，雷军在小米十周年公开演讲上发布了全球首款量产透明电视。该款电视配备了55英寸、宽5.7mm的透明OLED屏幕，拥有DCI-P3 ..
8月11日晚，小米带来了一款重磅产品：小米透明电视，这是世界第一台量产的透明电视，售价49999元！小米透明电视是小米电视大师系列的第二款产品，..