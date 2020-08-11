蔚来2020Q2财报：营收37.2亿元 汽车交付量10331辆

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蔚来2020Q2财报：营收37.2亿元 汽车交付量10331辆

2020-08-11 16:14 · 稿源：站长之家

今日，蔚来发布了2020Q2 财报，财报显示，第二季度蔚来营收37. 2 亿元，去年同期为15. 08 亿元。汽车交付量为 10331 辆，去年同期为 3553 辆;其中ES8 交付 2263 辆，ES6 交付 8068 辆。

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