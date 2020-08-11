蔚来2020Q2财报：营收37.2亿元 汽车交付量10331辆

今日，蔚来发布了2020Q2 财报，财报显示，第二季度蔚来营收37. 2 亿元，去年同期为15. 08 亿元。汽车交付量为 10331 辆，去年同期为 3553 辆;其中ES8 交付 2263 辆，ES6 交付 8068 辆。
今日，蔚来发布了2020Q2 财报，财报显示，第二季度蔚来营收37. 2 亿元，去年同期为15. 08 亿元。汽车交付量为 10331 辆，去年同期为 3553 辆;其中ES8 交付 2263 辆，ES6 交付 8068 辆。
美股收盘，蔚来汽车报11.09美元，跌幅达到14.3%。盘中，蔚来汽车跌幅一度近20%。此前，彭博社报道称，高盛将蔚来汽车ADR评级下调至卖出，高盛公司分析师Fei Fang认为，蔚来汽车的销售和利润预期没有重大变化，市场对于其估值过度乐观。在收盘之前，蔚来汽车还发布了一项数据显示，其用户累计行驶里程已超8亿公里。（完）
DoNews 8月5日消息（记者 丁凡）近日，苏宁与蔚来汽车达成战略合作， 双方将围绕渠道拓展、消费者服务、品牌推广、B2B合作、酒店业务、智能制造等领域展开合作，并在苏宁广场落地“蔚来展厅”。双方将共同打造汽车智慧零售体验店。
据美国证券交易委员会文件显示，在 6 月 10 日至 7 月 8 日期间，腾讯控股对蔚来汽车A类普通股股份持股比例15.1%提升至16.3%。
蔚来第 5 万台量产车在合肥先进制造基地下线。从首台量产车下线至今，蔚来用 783 天完成了从 1 到 50000 的跨越。
从蔚来官方获悉，7月18日，第5万台蔚来量产车在合肥先进制造基地下线。蔚来表示，从2018年5月27日首台量产车下线至今，783天，从1到50000，我们和用户一起创造了行业新速度。同时，蔚来用户累
7月31日消息，昨日晚间，理想汽车正式登陆纳斯达克，上市首日股价大涨43.13%，报16.46美元，市值139.17亿美元，逼近蔚来的市值。蔚来汽车于2018年9月在纽交所上市。截至昨日收盘，蔚来股价下跌3.94%，报12.2美元，市值145亿美金。作为理想汽车的大股东，美团CEO王兴已经连续多日在其个人饭否网站上表达对理想汽车的看好。据金融界统计，从6月30日起，王兴一共发布了26条提及理想汽车的饭否，其中包括多条转发自其他博?
据未来汽车日报报道，近日，李斌在 2020 成都车展上首谈融资后规划。他称，短期来看蔚来过了生死线，毛利率不断提高，利润也在收转。
据财联社报道，今日，蔚来汽车CEO李斌在接受采访时表示，蔚来汽车二季报毛利率肯定会转正，亏损在收窄。
知情人士透露，蔚来正在规划成立一个电池资产管理公司，推动车电分离，并在此基础上推出BaaS(Battery as a Service，电池即服务)产品。目前这一电池资产管理公司正在寻求融资，宁德时代已经明确表达了投资意向。
【TechWeb】8月4日消息，据国外媒体报道，蔚来汽车7月交付数据亮眼，推动公司股价大涨近14%。蔚来汽车股价表现蔚来公布，在7月交付3533台汽车，增长了322.1％，超过了去年同期交付数的4倍，是仅次于今年6月的史上第二高单月交付成绩。蔚来ES8本月交付923台，超过增长462.8％，自2018年6月启动交付至今，已累计交付23861台。蔚来ES6本月交付2610台，逐渐增长287.8％，环比增长5.4％，自2019年年年年6月启动交付至今，已累计交付257
2020年7月18日下午，蔚来第50000台整车在合肥先进制造基地量产下线。蔚来与江淮在2016年4月6日签订战略合作框架协议，开创全新的制造合作模式。位于合肥经济开发区的江淮蔚来先进制造基地于同年10月23日正式动工。工厂自2018年5月第一台蔚来ES8量产下线至今天第五万台整车下线，历时两年又两个月。蔚来先后于2018年、2019年推出了两款定位于中高端市场的电动SUV，智能电动旗舰SUV ES8和智能电动全能SUV ES6，并在2019年
投资者既对政府出台更多经济刺激措施充满期望，又担忧疫情反弹会对经济造成进一步破坏，星期五美股涨跌不一。截至收盘，道指跌62.76点，跌幅为0.23%，报收26671.95点；标普500指数涨9.16点，涨幅为0.28%，报收3224.73点；纳指涨29.36点，涨幅为0.28%，报收10503.19点。美国主要科技巨头绝大多数下跌，Facebook涨0.46%，亚马逊跌1.26%，苹果跌0.2%，NetFlix跌6.52%，
中国汽车技术研究中心（以下称“中汽中心”）公布了2020年6月国内车市上险数据。数据显示，在纯电SUV上险排名中，蔚来、思铭、威马名列前三。蔚来汽车6月上险数共计3720台，环比增长10%；二季度累计突破1万台，达10229台，环比增长168%。全新蔚来ES8六月上险数为1256台，环比上涨73%，重回40万以上中大型SUV前十；蔚来ES6六月上险数为2464台，稳居豪华中型SUV十强榜，排名第七；蔚来ES6依然是中国最畅销的
近日，上海蔚来汽车有限公司公布一项名为“车辆的无线充电系统及无线充电方法”的专利，该专利申请日为 2020 年 4 月，公布日为 2020 年 7 月。
作为国内造车新势力的领军品牌，蔚来汽车除了积累一大批重视的车主用户之外，在交付量方面也是屡创新高。今日，蔚来汽车官方对外发布了其合肥工厂内部的生产实景视频，让行业外人士亲眼见证了
7月29日消息，据国外媒体报道，蔚来汽车的竞争对手、中国电动汽车初创企业理想汽车赴美IPO已获足额认购。理想汽车于7月10日正式向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书，申请在纳斯达克上市，股票代码为“LI”，该公司计划通过在纳斯达克市场上市募集最多1亿美元资金。但当时，也有报道称，该公司实际的融资规模可能至少达到5亿美元左右，至多则可达到10亿美元。据报道，该公司的估值可能超过80亿美元。该公司曾表示，
今日，蔚来公布数据称， 7 月交付了 3533 辆汽车，同比增长322.1%，包括 2610 辆ES6 以及 923 辆ES8。目前，蔚来汽车在 2020 年共交付了 17702 辆汽车，同比增长111.3%。
7 月 29 日，广汽蔚来携手广东移动共同推出“ 1 元抢名额，购车送 4000 元话费”、“ 0 元预约试驾”等优惠活动，用户可通过广东移动APP端生活频道参与，只需 1 元即可享受购车成功送 4000 元移动话费的直充优惠；另外， 8 月初广州还有 “广汽「智」造 蔚来科技——遇见智能移动出行生活”广汽蔚来 007 试驾活动，用户通过 0 元预约试驾，即有机会体验广汽蔚来007 智能纯电和舒适空间所带来的畅快感受，届时到场购车成功，还能获?
【TechWeb】7月24日消息，蔚来官方微博发布消息称，蔚来智能电动轿跑SUV EC6在2020成都车展正式上市，补贴前售价36.8万元起，首批车辆将在9月下旬开启交付。根据官方介绍，EC6搭载70kWh电池包的运动版车型，补贴前售价为36.8万起；性能版车型，补贴前售价为40.8万起；签名版车型，补贴前售价为46.8万起。蔚来EC6是基于ES6打造的Coupe版本车型，整体设计为轿跑风格，前脸造型和ES6保持一致，车身侧面和尾部，溜背式的线条搭配上翘的
在美国国会谈判新一轮财政刺激方案、企业财报好坏参半等消息综合作用下，美股小幅收高，标普四连涨。截至收盘，道指涨165.44点，涨幅为0.62%，报收27005.84点；标普500指数涨18.72点，涨幅为0.57%，报收3276.02点；纳指涨25.76点，涨幅为0.24%，报收10706.13点。美国主要科技巨头涨跌不一，Facebook跌0.78%，亚马逊跌1.22%，苹果涨0.28%，NetFlix跌0.06%，Alpha
石头， 2 岁 4 个月，肉嘟嘟的脸颊，长长的眼睫毛，面对镜头自力更生，大口啃着猪蹄、吃着南瓜、米饭……吃饭特别香的宝宝石头，在抖音视频评论区..
一段10- 20 秒的视频，只有简单的一句祝福，放到网上能卖多少钱?说出来可能令你难以置信，有个体“散户”卖 200 块，也有专门的机构卖 20 万!..
糖豆人终极淘汰赛最近火爆全球，毕竟这么多人的挑战游戏，自然很多玩家在找作弊修改器，一些小伙伴还不清楚作弊修改器在哪下载，下面就来为大家分..
在8月10日晚，虎牙和斗鱼都发布公告称，均收到了来自腾讯发起的有关虎牙和斗鱼合并的初步非约束性建议书，对于合并的建议，虎牙直播平台在今天发布..
8月11日，福布斯发布中国最佳CEO榜TOP50。50位上榜的CEO的平均年龄在54岁，管理公司平均市值为3654 亿元，其中女性CEO有4位。从榜单来看，阿里巴巴..
8月11日消息，虎牙 公布了截至2020年6月30日第二季度的财务报告。财报显示，2020年第二季度，虎牙总收入同比增长34.2%至人民币26.97亿元；非美国通..
今天，虎牙发布了截至 2020 年 6 月 30 日未经审计的二季度财报。财报数据显示， 2020 年第二季度，虎牙营收达26. 97 亿元，同比增长34.2%;净利润..
近日，《财富》公布了2020 年世界 500 强企业名单，其中中国大陆《财富》世界 500 强企业数量首次超过美国，前五排名中，中石化、国家电网、中石油..
凤凰网科技讯 8月11日晚间消息，0%，连续十一个季度实现盈利。公司国内用户数据方面，第二季度虎牙直播MAU（月均活跃用户数）和移动端MAU（移动端..
对于摄影党来说，每次看到新摄影设备都是心动的感觉。这不，最近尼康中国在微博上官宣了自家Z5 全画幅微单新品火热来袭，目前京东已经上线预约页面..
在区块链这个高速发展的行业，无论作为从业者还是关注者，我们已经不能用普通的商业思维来衡量，只有创新大胆的思维，才能跟上高速奔跑的动车。就..
随着数字经济的快速发展，各行各业都在积极寻求数字化转型的正确打开方式，由数字经济驱动的产业变革已发展成为一场不可阻挡的趋势。面对企业数字..
日前，小米官方宣布推出小米十周年限定手办米兔盲盒，每一款盲盒都记录着小米不同的发展历程。 8 月 17 日- 8 月 20 日，到小米线下门店或小米门店..
数学 150 分 成功考进清华 这位超级学霸可谓相当厉害 要想成为他这样的学霸 高中学习应该如何准备？ 这些学霸的建议可谓相当中肯！ 学霸们都来自成..
上周，黑客控制了几个比较受欢迎的YouTube频道，并用来推广比特币骗局。该骗局要求人们向指定的地址发送比特币，并假装承诺返还更多的加密货币。..
8月11日消息，中国信通院发布2020年7月国内智能手机市场分析报告，报告显示，2020年7月，国内手机市场总体出货量2230.1万部，同比下降34.8%；1-7月..
8月11日，DNF手游上线倒计时的活动被许多玩家反馈领取不了奖励，毕竟才刚刚宣布要延期上线，所以腾讯在今天也同时发布了《地下城与勇士》手游官方..
今日，滴滴宣布遗失物品送回功能将在全国 300 多个城市陆续上线，涉及快车、优享、专车多种车型。乘客若遗失物品，可选择协商快递送回、送至附近派..
8月11日消息，根据官方公布的数据显示，在沃尔玛88全渠道购物节中，沃尔玛8月8日在京东到家平台上的销售额创下单日历史新高。据悉，目前，沃尔玛在..
据《福布斯》网站报道，埃隆·马斯克旗下SpaceX最近击败杰夫·贝佐斯的蓝色起源，与洛克希德马丁公司和波音公司的合资企业美国联合发射联盟(Unite..