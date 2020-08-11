蔚来2020Q2财报：营收37.2亿元 汽车交付量10331辆

7月29日消息，据国外媒体报道，蔚来汽车的竞争对手、中国电动汽车初创企业理想汽车赴美IPO已获足额认购。理想汽车于7月10日正式向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书，申请在纳斯达克上市，股票代码为“LI”，该公司计划通过在纳斯达克市场上市募集最多1亿美元资金。但当时，也有报道称，该公司实际的融资规模可能至少达到5亿美元左右，至多则可达到10亿美元。据报道，该公司的估值可能超过80亿美元。该公司曾表示，