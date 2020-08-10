暴风集团：公司股票存在可能被终止上市的风险

今日，暴风集团发布公告称，公司股票已于 2020 年 7 月 8 日起暂停上市。暂停上市期间，公司仍在多方面接洽市场上的审计机构，但截至公告披露日并未与相关审计机构签署协议，导致公司股票被暂停上市后一个月内仍未能披露 2019 年年度报告，因此深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。
今日，暴风集团发布公告称，公司股票已于 2020 年 7 月 8 日起暂停上市。暂停上市期间，公司仍在多方面接洽市场上的审计机构，但截至公告披露日并未与相关审计机构签署协议，导致公司股票被暂停上市后一个月内仍未能披露 2019 年年度报告，因此深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。
目前，暴风集团创始人冯鑫，已被公诉至法院，指控罪名为对非国家工作人员行贿罪。上述指控与收购MPS时的一些具体操作直接有关。另据了解，近日，冯鑫方面向上海市人民检察院第二分院提起一项申诉
今日，暴风集团发布公告称，近期通过冯鑫的辩护人获悉， 上海市静安区人民检察院以涉嫌对非国家工作人员行贿罪对公司法定代表人冯鑫提起公诉。案件正在上海市静安区人民法院进一步办理中。
昔日 36 个交易日涨停的“明星股”渐渐成为陈年旧话，暴风集团实际控制人冯鑫被逮捕也已过去整整一年。近期，冯鑫案件的一些最新进展打破平静，扑朔迷离的冯鑫案件也有了揭开面纱的可能。
【TechWeb】8月4日消息，暴风集团日前对外发布公告称，截至目前，公司未收到针对公司的司法调查文书，尚未知冯鑫涉嫌对非国家工作人员行贿罪是否与公司有关。该案件正在进一步办理中。公告称，2020年7月30日，有媒体报道称公司法定代表人冯鑫先生因涉嫌对非国家 工作人员行贿罪被提起公诉。同日，公司通过冯鑫先生辩护人确认，上海市静安区人民检察院于2020年7月14日以涉嫌对非国家工作人员行贿罪对冯鑫先生提起公诉，案件正在上?
8 月 5 日北京市海淀区人民法院向暴风集团及冯鑫下发了执行号为“（2020）京 0108 执 12533 号”的限制消费令，申请执行人是北京天玺泽知识产 权代理有限公司。这已是暴风集团及冯鑫今年内第三次收到限高令。
暴风集团公告，截至目前，公司未收到针对公司的司法调查文书，尚未知冯鑫涉嫌对非国家工作人员行贿罪是否与公司有关。该案件正在进一步办理中。
7月31日消息，深交所对暴风集团下发关注函，关注函提到：有媒体报道称你公司董事长兼总经理冯鑫因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被提起公诉。要求暴风集团就以下事项进行核查并作出说明：1．你公司是否知悉该事项，如是，请说明知悉该事项的具体时 间以及是否及时履行信息披露义务。2．冯鑫涉嫌对非国家工作人员行贿罪是否与公司有关，如是， 请说明具体情况以及对公司的影响。 3．公司认为需要说明的其他情况。深交所要?
据国内媒体报道，8月5日，北京市海淀区人民法院向暴风集团及冯鑫下发了执行号为“(2020)京0108执12533号”的限制消费令，申请执行人是北京天玺泽知识产 权代理有限公司。结合此前报
8月5日消息，暴风集团股份有限公司发布公告称，近日收到公司独立董事柳纯录先生家属的通知，柳纯录先生于近日不幸因病去世。公告显示，柳纯录先生自 2017 年 12 月 13 日起担任公司第三届董事会独立董事、薪酬 与考核委员会主任委员、提名委员会委员。任职期间，柳纯录先生恪尽职守、勤 勉尽责，在维护公司董事会、股东大会规范运作等方面做出了重要贡献。公司及 董事会对柳纯录先生在任职期间做出的努力和贡献深表感?
今日，深交所向暴风集团下发关注函，要求暴风集团董事会针对媒体报道的“冯鑫涉非公行贿被公诉”，说明是否知悉该事项。此外，深交所还要求暴风集团说明冯鑫涉嫌对非国家工作人员行贿罪是否与公司有关。
天眼查数据显示，北京市海淀区人民法院 8 月 5 日向暴风集团及冯鑫下发了执行号为“(2020)京 0108 执 12533 号”的限制消费令，申请执行人是北京天玺泽知识产权代理有限公司。据悉，这已是暴风集团及冯鑫年内第三次收到限高令。
今日，深交所向暴风集团下发关注函称，有媒体报道称你公司董事长兼总经理冯鑫因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被提起公诉，公司是否知悉该事项，如是，说明知悉该事项的具体时间以及是否及时履行信息披露义务。
目前暴风集团创始人冯鑫，已被公诉至法院，指控罪名为对非国家工作人员行贿罪。在收购英国体育版权公司MPS失败后，旋即陷入窘境。冯鑫则在 2019 年 7 月涉嫌犯罪被警方带走。
【暴风集团冯鑫涉非公行贿被公诉】据媒体报道，暴风集团（300431.SZ）创始人冯鑫，已被公诉至法院，指控罪名为对非国家工作人员行贿罪。曾在股市创下 36 个连续涨停板奇迹的暴风集团，在收购英国体育版权公司MPS失败后，旋即陷入窘境。冯鑫则在 2019 年 7 月涉嫌犯罪被警方带走。
2019年7月28日晚间，暴风集团发布公告称，公司创始人、实际控制人冯鑫因为涉嫌犯罪，被公安机关采取强制措施，后又确认冯鑫涉嫌对非国家工作人员行贿罪、职务侵占罪。当时有媒体报道称，冯鑫此
7月31日消息，暴风集团发布公告称，近期通过冯鑫先生的辩护人获悉， 上海市静安区人民检察院以涉嫌对非国家工作人员行贿罪对公司法定代表人冯鑫提起公诉。案件正在上海市静安区人民法院进一步办理中。今日早间，深交所向暴风集团下发关注函，针对媒体报道的董事长兼总经理冯鑫因涉嫌对非国家工作人员行贿罪被提起公诉一事，要求暴风集团说明对该事是否知悉，如是，请说明知悉该事项的具体时 间以及是否及时履行信息披?
今日，暴风集团发布公告称，近期通过冯鑫先生的辩护人获悉，上海市静安区人民检察院以涉嫌对非国家工作人员行贿罪对公司法定代表人冯鑫先生提起公诉。案件正在上海市静安区人民法院进一步办理中。
昨日晚间，虎牙公布了“虎牙平台生态专项整治行动第一阶段成果”，本次虎牙的整治重点是低俗擦边、标题党、恶意炒作等违规行为。
今日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划，以进一步支持服务业数字化升级做大内需，加强全球合作助力全球可持续发展，以及支持公司加大技术研发和创新。
靴子落地。7月20日，支付宝母公司蚂蚁集团宣布，启动在上海证券交易所科创板和香港联合交易所有限公司主板寻求同步发行上市的计划。有报道称，作为全球最大的独角兽，蚂蚁集团目标估值2000亿
喜马拉雅微博发布公告称，# 818 会员宠爱节#买1得13，特价 218 元就可带走 13 种会员。本次活动是 8 月 15 日 16 点开抢， 目前还没有开始， 218 ..
【TechWeb】8月10日，搜狐公布2020年第二季度财 报，营收4.21亿美元，净利润为1200万美元，实现扭亏为盈。搜狐董事局主席兼首席执行官张朝阳在接受..
DoNews8月10日消息（记者 翟继茹）10日，欢聚集团宣布，已经和腾讯控股有限公司的全资附属公司Linen Investment Limited签署最终的股份转让协议。..
8月10日晚间，小米官方开始小米8推送MIUI 12稳定版，具体版本号12.0.1.0，众多网友纷纷表示已经收到更新。小米8 MIUI 12更新包体积约763MB，增加了..
如果您有能力减少用户注册所需的必填字段数量，请将其在测试中尝试一下。最近人们发现，我们的注意力跨度比金鱼低(在 2015 年的研究中，我们的注意..
欢聚集团8月10日宣布，已与腾讯控股有限公司的全资附属公司Linen Investment Limited签署最终的股份转让协议。欢聚集团将转让30，000， 000 股虎牙..
北京时间2020年8月10日——中国领先的新媒体公司凤凰新媒体有限公司（纽约证券交易所代码: FENG）（“凤凰新媒体”,“凤凰网”或“公司”）今日宣..
5G、AI大潮下，终端智慧化、家居智能化已经成为未来生活的重要发展趋势。在此大背景下，HiLink全场景IoT生态应运而生，真正架起了企业与消费者、科..
DoNews8月10日消息（记者 翟继茹）10日，搜狗CEO王小川透露搜狗与腾讯的最新进展表示，不久前收到腾讯的初步非约束性收购建议函。根据该建议函，腾..
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