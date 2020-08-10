暴风集团：公司股票存在可能被终止上市的风险

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暴风集团：公司股票存在可能被终止上市的风险

2020-08-10 17:33 · 稿源：站长之家

今日，暴风集团发布公告称，公司股票已于 2020 年 7 月 8 日起暂停上市。暂停上市期间，公司仍在多方面接洽市场上的审计机构，但截至公告披露日并未与相关审计机构签署协议，导致公司股票被暂停上市后一个月内仍未能披露 2019 年年度报告，因此深圳证券交易所有权决定终止公司股票上市交易。

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