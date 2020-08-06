井贤栋：数字经济时代，上链将成为每个企业的标配

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井贤栋：数字经济时代，上链将成为每个企业的标配

2020-08-06 16:39 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 8月6日 消息： 8 月 6 日，蚂蚁集团董事长井贤栋指出，社会的每一次变革都与信任关系和信任技术的突破高度相关，“区块链是数字时代最重要的技术言不为过，没有信任的引擎，数字经济很难真正发展”。

井贤栋是在一场由蚂蚁链、罗汉堂联合主办的一场对话访谈节目《寻找区块链力量》中作出上述表述的。与他对话的重磅嘉宾是证监会科技监管局局长姚前。

姚前也强调了区块链的重要性，在他看来，“如果数字时代的数据不可信，那么所有的数字化建设都是空中楼阁。”而基于区块链的可信数据是高质量数字化转型的关键。

井贤栋认为，区块链是数字经济时代的信任新基建，未来会和每个人、每个小企业高度相关。而上链将成为每个企业的标配，只有万物互链才能真正让数字经济活跃与爆发出来。

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蚂蚁集团是当前对区块链赛道坚定投入的科技公司之一，前不久全新发布“蚂蚁链”，致力于打造数字经济时代信任新基建。井贤栋分享说道：区块链对蚂蚁来说是一种信仰，这个信仰基于两层理解，第一层是对数字经济的信仰。数字经济未来已来，已经成为中国经济发展的新引擎。

第二对经济发展规律的理解。数字时代下，数据是新的生产资料，云和人工智能是新的生产力。在他看来，生产力的爆发依赖于生产关系，而经济活动中最重要的生产关系就是信任关系。

他进一步指出，区块链是数字经济信任关系的信任机器，它跟数字经济的发展高度相关，是相伴相生、互相促进的，数字经济时代来临叠加新的经济发展规律，将推动中国经济的高速发展。

这一判断也符合国家大力推进区块链加速发展的趋势。从区块链被上升为国家战略，到区块链被纳入新基建，再到河北、贵州、湖南、北京、广州等地发布区块链发展行动规划。在政策支持和科技公司的研发创新中，区块链技术已批量应用，渗透到金融科技、供应链管理、数字资产交易等多个领域。

蚂蚁链是蚂蚁集团代表性的科技品牌，蚂蚁链已经连续四年位居全球区块链专利申请数第一，并携手生态伙伴解决了 50 多个场景的信任难题。

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